Fastned wil aantal laadstations dit jaar met 65 uitbreiden tot 253

Fastned wil dit jaar minstens 65 laadstations voor EV's bouwen. Zo wil het aan het einde van dit jaar ten minste 253 laadstations hebben. Vorig jaar bouwde het bedrijf 44 laadstations. Daarnaast moet het aantal laders per laadstation toenemen.

In het eerste kwartaal van het jaar voegde Fastned 13 laadstations toe aan zijn netwerk, waarvan 4 in Nederland en 3 in België. Er werden ook drie pilotstations in Den Haag gesloten, omdat de concessie daarvoor afliep. Daardoor kwam het aantal laadstations eind vorig kwartaal op 198 in de zes landen waarin het bedrijf nu actief is. Behalve in Nederland en België is Fastned actief in Duitsland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland.

Het aantal locaties waar Fastned laadstations mag bouwen, is eveneens gestegen. In het eerste kwartaal heeft Fastned 25 van die laadlocaties verworven, waardoor het bedrijf nu op 353 locaties laadstations mag bouwen en onderhouden.

Naast het plaatsen van extra locaties wil Fastned op zijn locaties extra laders plaatsen. Zo werden er in het eerste kwartaal 87 extra 'ultrasnelle' DC-laders geïnstalleerd bij nieuwe stations en bij upgrades van bestaande stations. Nu heeft Fastneds netwerk 486 snelladers, waarmee het gemiddelde aantal laders per station steeg naar 4,3. Dat is 0,6 meer dan een jaar eerder. Op meer dan de helft van de laadstations zijn nu 300kW-snelladers geplaatst.

Fastned wil dit jaar met name in Nederland en Duitsland ongeveer 190 extra opladers installeren in bestaande stations. Gecombineerd met de bouw van nieuwe stations, moet het aantal laders eind dit jaar op 1200 liggen, bijna 450 meer dan eind 2021 het geval was. Het gemiddelde aantal laders per station zal dan 4,5 zijn.

Het snellaadbedrijf zegt verder dat de bezetting van het netwerk in het eerste kwartaal op 10,2 procent lag, bijna 3 procentpunt meer dan een jaar eerder. Vorig kwartaal had het bedrijf 433.000 laadsessies met 128.000 klanten, wat beide ruime verdubbelingen zijn. Autobestuurders laadden voor zo'n 46 miljoen kilometer bij het bedrijf en er werd 9,2GWh aan duurzame energie geleverd. Dit is 159 procent meer dan een jaar eerder. De kwartaalomzet steeg met 186 procent tot 5,7 miljoen euro.