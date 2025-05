Fastned heeft meer dan duizend laders in zijn netwerk. Dat heeft het bedrijf bekendgemaakt bij de presentatie van zijn kwartaalcijfers. Eind dit jaar wilde het bedrijf in totaal 1200 laders hebben, dat aantal is nu 1002.

Daarmee kwamen er dit jaar tot nu toe ongeveer 250 laders bij, zo is af te leiden uit de kwartaalcijfers. Eind vorig jaar had Fastned 750 laders, verdeeld over 188 laadstations. Inmiddels zijn dat er 210. Dat moeten er voor het einde van het jaar 253 zijn, zei Fastned nog dit voorjaar. Er zijn nu 20 stations in aanbouw, de rest zou dan snel moeten volgen om het doel te halen.

Het afgelopen half jaar heeft Fastned weinig locaties aangekocht om verder te bouwen. Het heeft nu 359 locaties in bezit om laadstations te bouwen, dat waren er in april 353. Fastned is actief in zes landen, waaronder Nederland en België.

Het aantal klanten nam afgelopen kwartaal met 111 procent toe naar 190.000, die in totaal 593.000 laadsessies hadden. De gemiddelde klant komt dus ongeveer een keer per maand bij Fastned langs om te laden. De laadomzet steeg met 217 procent naar 10,1 miljoen euro, dus de gemiddelde laadsessie zorgde voor 17 euro aan omzet. Door de hogere tarieven is de omzet gestegen: in het eerste half jaar verdiende Fastned 13,50 per laadsessie.