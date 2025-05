Europees Parlement stemt in met plan voor snellaadhubs per 60km snelweg

Het Europees Parlement is akkoord gegaan met een plan waarmee er meer snellaadhubs langs belangrijke Europese snelwegen moeten komen. Met dit plan moet er eind 2025 per zestig kilometer een snellaadhub komen, met een totale laadcapaciteit van minstens 400kW.

Het TEN-T-wegennetwerk in de Benelux. De

dikke strepen zijn het kernnetwerk, de dunne

strepen zijn het uitgebreide netwerk.

Nu de plannen door het Europees Parlement zijn aangenomen, moeten alleen ministers van EU-landen via de Raad van de Europese Unie akkoord gaan met de plannen voor ze in werking treden. Onder de plannen moet het Europese snelwegennetwerk tot eind 2035 uitgebreid worden met snellaadhubs. Hiervoor kijkt de EU naar het Trans-European Transport Netwerk, een netwerk met onder meer belangrijke snelwegen.

Eind 2025 moet er bijvoorbeeld langs belangrijke snelwegen elke 60 kilometer in beide richtingen een snellaadhub komen. Deze snellaadhub moet een totale laadcapaciteit van 400kW hebben, met minstens één 150kW-snellader. Twee jaar later moet de totale laadcapaciteit 600kW zijn en moeten er minimaal twee 150kW-snelladers staan. Tweakers schreef eerder dit jaar een achtergrondartikel over dit plan en de snellaadhubs.

Het plan bevat ook eisen voor vrachtwagens en bussen; voor deze voertuigen moet elke 120km een snellaadhub zijn. Hier moet een totale laadcapaciteit van 1400kW tot 2800kW zijn, afhankelijk van de snelweg. Daarnaast moeten er waterstoftankstations zijn op elke 200 kilometer bij belangrijke snelwegen. Deze waterstoftankstations moeten ook door personenauto's gebruikt kunnen worden.

De plannen bevatten ook maatregelen die grote schepen duurzamer moeten maken, waardoor ze in 2050 tachtig procent minder uitstoten ten opzichte van 2020. Bovendien worden ze verplicht om per 2030 gebruik te maken van elektriciteitsaansluitingen in havens om zo uitstoot te verminderen. Van de Europarlementariërs stemden 514 voor de alternative fuel infrastructure regulation, ofwel verordening betreffende de uitrol van infrastructuur voor alternatieve brandstoffen. Er waren 52 Parlementariërs die tegen afir stemden en 74 leden onthielden zich van stemming.