EU-verbod op auto's met verbrandingsmotor per 2035 krijgt goedkeuring lidstaten

Het voorstel van de Europese Commissie om vanaf 2035 de verkoop van nieuwe auto's met verbrandingsmotor te verbieden, heeft goedkeuring gekregen van de Europese lidstaten in de vorm van de Raad. Dat betekent dat het plan definitief wordt.

De Raad is akkoord gegaan met het voorstel om de CO₂-uitstoot van nieuwe auto's en bestelbusjes tegen 2035 met 100 procent te reduceren. Dit betekent concreet dat er vanaf dan geen auto's met verbrandingsmotor meer mogen worden verkocht. De Raad ging ook akkoord met het plan om de CO₂-uitstoot van nieuwe auto's met 55 procent te reduceren; voor busjes is dat 50 procent.

Om chauffeurs in staat te stellen hun voertuigen in alle lidstaten te laden, wordt gewezen op het ontwikkelen van een alternatieve brandstoffeninfrastructuur volgens de Alternative Fuels Infrastructure Regulation. Volgens deze Europese wetgeving moet het aantal laders naar 3,9 miljoen in 2030.

De ACEA is kritisch en stelde begin dit jaar al dat met de nu goedgekeurde plannen minstens 7 miljoen publieke laadpunten nodig zijn in 2030. Daarbij zal ook de verspreiding een uitdaging zijn, want nu hebben slechts een paar landen een relatief groot aandeel in de Europese publieke laadpalen. Op basis van data van vorig jaar staat 30 procent van de laadpalen in de EU in Nederland en 70 procent in Nederland, Duitsland en Frankrijk gezamenlijk.

Het huidige voorstel dat nieuwe auto's met verbrandingsmotor per 2035 verbiedt, werd vorig jaar ingediend door de Europese Commissie en is onderdeel van het Fit for 55-pakket, dat is bedoeld om de CO₂-uitstoot tegen 2030 terug te brengen met 55 procent. Het Europarlement stemde onlangs al in met de plannen. Naar verluidt was er tot voor kort nog een handvol landen dat tegenstribbelde. Bulgarije, Italië, Portugal, Roemenië en Slowakije zouden het verbod liever niet al in 2035 zien ingaan, maar in 2040. Deze bezwaren hebben het kennelijk niet gehaald.

De huidige instemming betekent dat de Commissie, het Parlement en de Raad het in grote lijnen eens zijn. Vervolgens beginnen er onderhandelingen tussen de Raad en het Parlement om alle details uit te werken. De Commissie zal de vinger aan de pols houden en in 2026 bekijken hoe het staat met het doel van een 100-procentreductie en de eventuele noodzaak de doelen opnieuw te beoordelen, ook in het licht van technologische ontwikkelingen, zoals die rondom plug-inhybrides en 'het belang van een levensvatbare en sociaal rechtvaardige transitie op weg naar nul uitstoot'.