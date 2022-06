Bowers & Wilkins Px7 S2-koptelefoon met actieve ruisonderdrukking kost 429 euro

Bowers & Wilkins brengt de opvolger van zijn PX7-koptelefoon uit. De Px7 S2 heeft wederom actieve ruisonderdrukking, maar is iets compacter en lichter dan de voorganger. De draadloze koptelefoon gebruikt USB-C en heeft geen 3,5mm-jack.

Volgens de fabrikant heeft de Px7 S2 een accuduur van 30 uur. De headset vervangt de PX7 en is opgebouwd rondom nieuwe 40mm-drivers. Ook is het de eerste koptelefoon die werkt met de Bowers & Wilkins Music-app. Daarmee zijn onder andere de equalizerinstellingen aan te passen. De koptelefoon gebruikt Qualcomms aptX Adaptive-code voor draadloze audio via bluetooth.

Bower & Wilkins voorziet de Px7 S2 van vervangbare oorkussens met geheugenschuim. Ook is de pasvorm volgens de fabrikant verbeterd. De koptelefoon heeft geen 3,5mm-input, maar een USB-C-naar-3,5mm-kabel wordt meegeleverd. Er zitten zes microfoons in de headset voor actieve ruisonderdrukking. Die microfoons zorgen volgens de fabrikant ook voor een heldere gesprekskwaliteit.

De Bowers & Wilkins Px7 S2 is per direct verkrijgbaar in grijs, blauw en zwart voor een adviesprijs van 429 euro. Het merk brengt later dit jaar ook de Px8 uit. Dat is volgens de fabrikant een nieuw topmodel met een 'hoogwaardig design, luxe materialen en prachtig geluid'. Specificaties van de Px8 zijn nog niet bekend, maar B&W laat al wel weten dat de hoofdtelefoon 599 euro gaat kosten.