Sony brengt twee draadloze gamingheadsets uit voor 230 en 300 euro

Sony brengt als onderdeel van zijn nieuwe Inzone-merknaam drie nieuwe gamingheadsets uit. Het gaat om twee draadloze headsets met prijzen van 230 en 300 euro. Er komt ook een goedkoper bedraad model. De drie headsets hebben allemaal een PlayStation-design.

Sony Inzone H9

De Inzone H9 is het duurste model en is als enige model uitgerust met meerdere noisecancellingmicrofoons en kan ook het omgevingsgeluid versterken. De H7 moet het stellen zonder het zogeheten soft-fit leather bij de oorschelpen, iets dat de Sony WH-1000XM5-koptelefoon ook heeft en moet bijdragen aan het onderdrukken van ruis. Ook heeft de H9 als enige blauwe verlichting op het punt waar de hoofdband aan de oorschelpen is bevestigd.

De H9 en H7 ondersteunen een draadloze 2,4GHz- of een bluetoothverbinding en kunnen met twee bluetoothapparaten worden verbonden. De H3 is de bedrade headset. Ze zijn allemaal te gebruiken in combinatie met een pc of een PlayStation 5, ondersteunen spatial audio en zijn uitgerust met een omhoog te klappen microfoon inclusief mute-functie.

De H9 heeft een opgegeven accuduur van 32 uur, mits bluetooth en ruisonderdrukking zijn uitgeschakeld. De H7 moet 40 uur meegaan als bluetooth niet wordt gebruikt. De duurste van de drie headsets kost 300 euro, gevolgd door de H7 met een prijskaartje van 230 euro en de H3 kost 100 euro. De headsets komen in juli beschikbaar.

Sony brengt onder de Inzone-merknaam ook twee monitoren uit: een ips-model met 4k-resolutie, een verversingssnelheid van 144Hz en een DisplayHDR 600-certificering. Tweakers heeft een review van deze monitor gepubliceerd. Dit M9-model gaat 1099 euro kosten en komt ergens in de zomer van dit jaar uit. Daarnaast brengt Sony in de loop van dit jaar de M3 uit, een 240Hz-monitor met een 1080p-resolutie. Van dit model is nog geen prijs bekend. Net als de headsets zijn ook deze monitoren voorzien van een PlayStation-design.