Twee weken geleden kregen we van Sony een verrassend mailtje: of we een paar weken voor het verstrijken van het embargo hun nieuwe monitor wilden testen? De Japanners zijn al decennia een vaste waarde op de televisiemarkt en produceren ook professionele beeldschermen voor filmproductie en medische toepassingen, die tienduizenden euro's kunnen kosten, maar op de markt voor consumentenmonitoren was Sony niet meer actief. In 2006 trok het merk de stekker eruit. Tegenvallende verkoopcijfers waren de reden, zo schreef Tweakers toen. "De Trinitron-beeldbuizen bezorgden het concern een grote rol op het crt-toneel, maar sinds de opkomst van lcd- en andere platte schermen kon Sony zich niet meer van de concurrentie onderscheiden." Daarmee leverde de divisie 'gewoon niet genoeg op', zo stelde de toenmalige woordvoerder in een reactie op het nieuws.

Vanuit de PlayStation-divisie kwam er in 2011 vervolgens toch nog een nieuw Sony-scherm naar buiten: het PlayStation 3D Display. Deze monitor met een 24"-beelddiagonaal moest de toen populaire 3d-technologie naar een breder publiek brengen. Het scherm was bovendien voorzien van een 1080p-resolutie, in een tijd dat veel consumenten nog een 720p-televisie hadden staan. Intrigerend was ook de optie om, dankzij de 3d-functie, twee verschillende beelden tegelijk full screen weer te geven, zodat twee spelers in co-opmodus elk een volledig scherm tot hun beschikking hadden.

Terug in de zone

De Sony Inzone M9 SDM-U27M90 mag dan geen PlayStation-monitor zijn; het scherm waarmee Sony zijn retour op de beeldschermmarkt maakt, past met zijn zwart-witte design perfect bij de PS5. De nieuwe Inzone-line-up van gamingproducten, die Sony vandaag aankondigt, bestaat behalve de SDM-U27M90 ook nog uit een goedkopere monitor, de SDM-F27M30, plus een drietal gamingheadsets. De duurste daarvan heeft actieve noisecancellation, net als de WH-1000XM5-koptelefoon.

Hoewel de SDM-U27M90 niet zo'n bijzondere feature heeft als 3d-weergave, mogen de technische specificaties van het nieuwe scherm er zijn. Sony heeft gekozen voor een 27"-ips-paneel met 4k-resolutie, dat tot 144 beelden per seconde kan weergeven. Uiteraard zitten op het scherm twee HDMI 2.1-poorten, waarmee de PS5 (of Xbox Series-console) optimaal kan worden gebruikt. Voor pc-gebruikers is naast een DisplayPort- ook een USB-C-ingang te vinden, met een ingebouwde kvm-switch om aangesloten randapparatuur automatisch te verbinden met twee pc's. De SDM-U27M90 beschikt bovendien over betere hdr-functionaliteiten dan het gros van de 4k-gamingschermen op dit formaat. Naast een relatief hoge beloofde piekhelderheid van 600cd/m² en 95 procent DCI-P3-dekking, heeft hij als een van de weinige monitoren een backlight met full array local dimming, oftewel fald, om het contrast op te schroeven. Daarmee heeft Sony in potentie een behoorlijk goede 4k-gamingmonitor gemaakt. Dat mag ook wel, want prijstechnisch zet het merk hoog in: het nieuwe scherm moet 1100 euro gaan kosten, terwijl je voor concurrerende 27"-4k-gamingmonitoren met HDMI 2.1 minder dan 1000 euro betaalt. Een van die alternatieven, Samsungs Odyssey G70A LS28AG700, is met 600 euro op het moment van schrijven zelfs bijna half zo goedkoop. In deze review zoeken we uit in hoeverre de SDM-U27M90 zijn (hoge) meerprijs waard is.