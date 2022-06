Sony toont 28 juni nieuwe hardware, vermoedelijk monitors en headsets

Sony presenteert dinsdagavond 28 juni om 23.00 uur Nederlandse tijd nieuwe producten. Dat gebeurt met een YouTube-presentatie getiteld 'Find Your New Zone'. Dat sluit aan bij geruchten over de komst van monitors en headsets onder de merknaam Sony Inzone.

Op sociale media verwijst Sony naar zijn 'Showcase of New Products', die op YouTube zal plaatsvinden met de ondertitel 'Find Your New Zone'. In het bijschrift van de video staat de hashtag 'glhf'. Dat staat voor good luck, have fun, een term die door gamers wordt gebruikt.

De hashtag hint op de komst van nieuwe producten voor gamers en de ondertitel is vermoedelijk een verwijzing naar de merknaam Inzone, die Sony volgens geruchten gaat introduceren. Eerder deze week kwam er informatie naar buiten over twee monitors gericht op pc- en consolegamers en drie nieuwe headsets. Van die Inzone-headsets zijn ook al officiële renders verschenen.