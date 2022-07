Sony gaat aangeschafte StudioCanal-films in PlayStation Store offline halen

Sony kondigt aan dat vanaf 31 augustus een deel van de films die in het verleden zijn gekocht via de Duitse en Oostenrijkse PlayStation Store, worden verwijderd uit de bibliotheek van gebruikers. Ook als gebruikers de film hebben gekocht.

Sony heeft het verwijderen van de films van StudioCanal aangekondigd op de Duitse en Oostenrijkse website van PlayStation. In de aankondigingen worden tientallen films genoemd die gaan verdwijnen uit de bibliotheek van gebruikers in de twee landen. Het gaat om films als Django, de Saw-serie en The Hunger Games.

Sony noemt als reden voor het offline halen van de films dat de licentieovereenkomst met StudioCanal eindigt. Het is niet duidelijk of dit ook voor PlayStation-klanten in andere landen gaat gebeuren. Het is voor het eerst dat ook aangeschafte films uit de bibliotheek van PlayStation-klanten worden gehaald.

Eerder kondigde het bedrijf al wel aan te stoppen met de verkoop en verhuur van films via de PlayStation Store. Sony verzekerde gebruikers destijds dat reeds aangeschafte films gewoon beschikbaar bleven in bibliotheek van gebruikers. Daar komt nu in elk geval voor Duitse en Oostenrijkse klanten verandering in.