HTC introduceert 10"-budgettablet met Unisoc-cpu

HTC kondigt een budgettablet aan met een 10"-display en een Unisoc T618-processor. De tablet krijgt de naam HTC A101 en is verschenen op de Russische website van de fabrikant, waar de tablet meteen beschikbaar is.

De vermelding op de Russische website van HTC werd ontdekt door GSM Arena. In het land zou de tablet omgerekend ongeveer 300 euro kosten. Volgens nieuwssite is de tablet ook aangekondigd voor Zuid-Afrika. Het is nog niet bekend of de HTC A101 ook in de Benelux verschijnt.

De HTC A101 is uitgerust met 8GB werkgeheugen en 128GB opslagruimte. De opslag kan worden uitgebreid met een SD-kaart van maximaal 256GB. De tablet draait op Android 11 en krijgt een 7,000mAh-accu. De accu kan met 10W worden opgeladen via usb-type-c.

Ook heeft tablet een 3,5mm-jack. Verder vinden we aan de voorzijde een 5-megapixelcamera en een 16-megapixelcamera aan de achterzijde. De tablet is in Rusland beschikbaar in grijs en zilver.