HTC kondigt 'metaversesmartphone' HTC Desire 22 Pro aan

HTC kondigt de HTC Desire 22 Pro aan. De telefoon moet op 1 augustus verschijnen, al is het nog niet bekend of de smartphone van HTC op die datum ook in Nederland verschijnt en wat deze gaat kosten.

HTC kondigt de smartphone aan via zijn website en maakt daar ook de specificaties bekend. De HTC Desire 22 Pro krijgt een 6,6"-display met een resolutie van 1080 x 2412 pixels en een verversingssnelheid van 120Hz. De smartphone draait op Android 12 en is uitgerust met een Qualcomm Snapdragon 695 5G-chip.

Verder heeft de HTC Desire 22 Pro 8GB ram en 128GB opslagruimte. De opslag kan worden uitgebreid met een sd-kaart. De batterij heeft een capaciteit van 4520mAh en ondersteunt draadloos laden. De primaire camera aan de achterzijde van de telefoon heeft een 64-megapixelresolutie. Ook heeft de smartphone een secundaire camera met ultragroothoeklens met een 13-megapixelresolutie en een dieptesensor met een resolutie van 5-megapixel. Aan de voorzijde heeft de telefoon een 32-megapixel-selfiecamera.

De telefoon kan worden gekoppeld aan de VR-bril VIVE Flow van HTC. Hiermee kunnen gebruikers van de bril en de smartphone het metaverseplatform van HTC, Viveverse, gebruiken. Het platform biedt verschillende AR- en VR-toepassingen volgens HTC. Overigens werkt de Vive Flow ook op andere Android-telefoons, zolang deze over 5G beschikken.





Een officiële prijs is nog niet bekendgemaakt, maar The Verge heeft een vermelding van de smartphone gezien op de Britse site van de fabrikant. Deze lijkt alweer offline te zijn gehaald, maar volgens The Verge gaat de smartphone in het Verenigd Koninkrijk 399 pond kosten. Dat is omgerekend ongeveer 460 euro.