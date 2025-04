HTC deelt eerste details mixedrealityheadset

HTC heeft de eerste details prijsgegeven van een komende mixedrealityheadset. De headset wordt standalone en vereist dus geen externe rekenkracht van een pc. Daarnaast zou de headset gebruikt kunnen worden voor gaming, sporten en productiviteit.

HTC-topman Shen Ye stelt tegenover The Verge dat de tracking van controllers of de handen van de gebruiker gedaan wordt met naar buiten gerichte camera's die in de voor- en zijkant van de headset verwerkt zijn. Er is ook een dieptesensor aanwezig.

De camera's kunnen daarnaast gebruikt worden om de omgeving op te nemen en weer te geven op de schermen van de headset. Het passthrough-principe van de headset heeft volgens HTC een betere kleurweergave dan concurrenten; het lezen van tekst op bijvoorbeeld een laptop- of smartphonescherm moet in deze modus mogelijk zijn. HTC belooft zo'n twee uur aan accuduur.

De standalone headset is volgens de fabrikant ontworpen met twee basisprincipes in het achterhoofd. Enerzijds moet het een lichte headset worden die behalve voor gaming ook gebruikt kan worden om mee te sporten of voor professionele toepassingen.

Daarnaast stelt Ye ogenschijnlijk in reactie op Meta's Quest-headsets dat de komende headset duurder wordt, omdat het bedrijf andere doeleinden heeft dan het Facebook-moederbedrijf. "We zijn in een tijdperk beland waarin VR-headsets immens gesubsidieerd worden door bedrijven omdat die alleen zoveel mogelijk persoonlijke gegevens van de gebruiker proberen te verzamelen om aan adverteerders te verkopen." Hij gaat verder: "We willen de privacy [van de gebruikers] niet schenden."

De nieuwe VR- en AR-headset van HTC heeft nog geen naam en releasedatum gekregen; dat gebeurt vermoedelijk pas tijdens de CES in januari van 2023. Ye belooft in elk geval meer details van het product te delen.