HTC introduceert Vive XR Elite-mixedrealityheadset die 1449 euro gaat kosten

HTC introduceert zijn nieuwe, op consumenten gerichte mixedrealityheadset, de Vive XR Elite. Deze standaloneheadset moet het opnemen tegen onder meer Meta's Quest Pro. HTC's headset gaat inclusief twee controllers 1449 euro kosten.

De Vive XR Elite wordt door HTC gepresenteerd als een aanpasbare en lichte headset. Het product weegt 625 gram en dat is meer dan de Quest 2, maar minder dan de 722 gram zware Quest Pro. De Vive XR Elite is gericht op consumenten die games willen spelen, aan fitness doen, andere media tot zich willen nemen of productiviteitstaken willen uitvoeren.

Een kenmerkende feature is de verwijderbare achterkant van de hoofdband die tevens de accu bevat. Het verwijderen hiervan, waardoor de headset meer oogt als een grote bril, kan handig zijn voor onderweg of om onderuit te zakken op een stoel op bank. De stroom moet in dit scenario van een andere bron komen, bijvoorbeeld door de headset via USB op netstroom aan te sluiten of via een aparte powerbank. Er is wel een kleine accu in het headsetgedeelte ingebouwd waarmee er stroom is voor tien minuten, zodat de gebruiker de tijd heeft om een externe stroombron aan te sluiten.

De headset heeft een resolutie van 1920x1920 pixels per oog of 3840x1920 gecombineerd, een verversingssnelheid van 90Hz, 12GB werkgeheugen, 128GB opslag en de basis wordt gevormd door de Qualcomm Snapdragon XR2 die ook in de Quest 2 zit. Het is onduidelijk om wat voor beeldschermen het gaat. Er zijn vier groothoekcamera's aanwezig waarmee de handen van de gebruiker of de bijgeleverde controllers worden gevolgd. Er is ook een dioptrie-optie aanwezig en de afstand tussen de twee lenzen kan worden aangepast, waardoor gebruikers volgens HTC hun bril kunnen afzetten.

Als mixedrealityheadset is het mogelijk om te wisselen tussen het spelen van VR-games en AR-applicaties. Daarbij is color passthrough mogelijk, waarvoor een enkele rgb-camera wordt ingezet. Dit betreft de optie van naar buiten gerichte camera's die de omgeving opnemen en dat beeld doorsluizen naar de beeldschermen van de VR-bril. De Vive XR Elite kan met de pc verbonden worden via USB-C, maar ook via wifi, waarbij er ondersteuning is tot WiFi 6E. Er is geen ondersteuning voor eye-tracking aanwezig, maar er komen later dit jaar wel optionele modules voor het volgen van de ogen van de gebruiker of het gezicht.