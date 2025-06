HTC kondigt HTC U23 Pro met Snapdragon 7 Gen 1 aan voor 569 euro

HTC heeft via zijn website de U23 Pro aangekondigd voor 569 euro. Het toestel wordt aangedreven door een Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1. De smartphone is alvast te bestellen in de kleuren Coffee Black en Snow White en is vanaf respectievelijk 5 juni en 18 juni verkrijgbaar.

De HTC U23 Pro, die ondanks zijn naam geen voorloper of kleiner model heeft, is voorzien van een 6,7"-oledscherm met een verversingssnelheid van 120Hz. Het toestel meet 166,6 bij 77,1 millimeter, heeft een beeldverhouding van 20:9 en een resolutie van 1080x2400 pixels.

Verder heeft de smartphone de vermelde midrange Snapdragon 7 Gen 1 en slechts één beschikbare configuratie met 12GB ram en 256GB opslagruimte, eventueel uitbreidbaar met een microSD-kaart. De accu van 4600mAh ondersteunt opladen met een vermogen van maximaal 30 watt met kabel of 15 watt draadloos.

De U23 Pro krijgt een flink camera-eiland met een hoofdcamera met een 108-megapixelsensor en een f/1.7-diafragma. Verder zijn er een ultragroothoeklens, een macrocamera en een dieptesensor aanwezig met een resolutie van respectievelijk 8, 5 en 2 megapixels. De ultragroothoek- en dieptecamera hebben een diafragma van f/2.4, de macrocamera heeft een f/2.2-diafragma. De selfiecamera heeft een resolutie van 32 megapixels en een diafragma van f/2.45.