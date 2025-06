HTC brengt op 12 juni nieuwe Android-telefoon uit

HTC brengt 12 juni een nieuwe smartphone uit. De Taiwanese telefoonfabrikant heeft nog vrij weinig details gedeeld over het apparaat, maar vermoedelijk gaat het om de nog onaangekondigde HTC U24 of HTC U24 Pro.

HTC deelde een teaser op socialmediaplatform X met de releasedatum van de telefoon met de hashtag #ALLFORU. Over de naam, de prijs of specificaties zegt de fabrikant nog niets. In mei verschenen benchmarkresultaten van een onaangekondigde HTC-telefoon online. De telefoon die wordt beschreven in de resultaten van de singlecoretest beschikt over een Arm-processor met acht rekenkernen. Ook zou de smartphone over 12GB ramgeheugen beschikken en draaien op Android 14.