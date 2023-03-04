Wat ging er mis met HTC?

Inleiding

Hoe lang denk je dat de naam van HTC op smartphones staat? Het bedrijf zelf bestaat sinds 1997, maar in eerste instantie stonden er allerlei namen op de behuizing, behalve die van HTC zelf: onder meer Qtek, maar ook MDA Vario en O2 XDA. Inderdaad, de smartphone waaraan XDA-Developers zijn naam ontleent, was een van de namen die HTC gebruikte. Het was medio 2007, rond de release van de Nokia N95 en Apple iPhone, dat HTC aankondigde voortaan toestellen onder eigen naam uit te brengen. De eerste daarvan was de Touch, een smartphone met Windows Mobile en HTC's TouchFlo-interface. Dat HTC veel waarde hechtte aan dat moment, bleek jaren later. De One M7, M8, M9, 10, U11 en U12+? Die nummering is gerekend vanaf de eerste Touch, via de Touch Diamond in 2008, Diamond2 in 2009, Legend in 2010, Sensation in 2011 en One X in 2012. HTC gaat niet weg. Het bedrijf verkoopt nog steeds VR-headsets, sommige andere producten en ja, zo nu en dan zelfs nog een nieuwe telefoon. Maar HTC is zo goed als verdwenen van de smartphonemarkt. Nu, precies tien jaar nadat het met zijn HTC One-serie probeerde om het tij te keren, is de vraag: wat is er gebeurd bij HTC en waar ging het mis? Terugkijken: videoreview van de HTC One. Wat een knapperd! Maar de telefoon mag er ook wezen.

Van oem naar eigen merk

De Orange SPV was misschien de eerste smartphone waarmee HTC enige indruk maakte. Het toestel, dat door provider Orange werd uitgebracht, was de eerste telefoon met de SmartPhone-uitgave van Pocket PC 2002. Dat was een 'mobiele versie' van Windows XP, met onder meer applicaties als Pocket Outlook, Pocket Internet Explorer en het onvolprezen MSN Messenger. In de jaren erna had HTC twee activiteiten. Het was een oem en een odm . Als een bedrijf als Palm aanklopte bij HTC met specificaties en een lijstje eisen, fungeerde HTC als odm, die telefoons produceert naar de eisen en wensen van opdrachtgevers. Een oem ontwerpt telefoons en verkoopt die vervolgens, waarbij de 'klant' ze onder eigen naam in de winkels mag leggen. Door ook als oem te fungeren, deed HTC ervaring op met het ontwerpen van telefoons en legde het bovendien vermoedelijk waardevolle contacten met toeleveranciers in de sector. Met de release van de Touch in 2007 ging HTC onder eigen naam verder en werkte het aan naamsbekendheid. Toen het zijn imago een boost wilde geven, kwam het met een designstatement. Dat gebeurde met de door een Amerikaans ontwerpbedrijf vormgegeven Touch Diamond uit 2008, een Windows Mobile-model dat opviel door zijn glimmende achterkant met onregelmatige vlakken. Op dat moment had HTC al een beslissing genomen die de fabrikant naar de grootste successen zou leiden; het werkte samen met Google om als eerste een smartphone met Android uit te brengen. Met de kennis van nu is het makkelijk om te denken dat vanaf het begin duidelijk was dat Android een groot succes zou worden, maar toen HTC ging samenwerken met Google, in 2006, was dat nog lang geen gegeven. Die eerste smartphone was de Dream, een toestel dat door T-Mobile in Nederland werd uitgebracht als G1. Het is een curieus ontworpen telefoon, waarbij het toetsenbord met een draaiend kliksysteem uitgeklapt kan worden. Het toetsenbord was onder Android 1.0 een noodzaak; er was nog geen onscreentoetsenbord. HTC benutte zijn voorsprong met Android ten volle. Het maakte voor de Hero in 2009 de eerste skin over Android, toen al met de naam Sense. Waar skins nu vaak een slechte naam hebben, was dat toen niet het geval. Sense maakte onder meer een koppeling met Microsoft Exchange mogelijk, iets wat Android destijds niet kon. Het is nu lastig voor te stellen wat die keuze over Android deed voor HTC. Het maakte telefoons met Windows Mobile, maar dat bleef een relatief kleine markt en daarop was HTC bovendien geen waanzinnig grote speler. Android stond op het punt om de markt over te nemen en HTC was het bedrijf met de innigste relatie met Google, jarenlange samenwerking met processorontwerper Qualcomm, meeste ervaring met Android en de nuttigste skin over Android heen. Het was het soort perfect storm die van HTC een marktleider had kunnen maken. Met de Desire had HTC een van de populairste telefoons van 2010 in handen. De telefoon was zelfs zo in trek, dat de fabrikant een paar maanden na de release moest wisselen van scherm. Samsung had niet genoeg oledschermen beschikbaar en HTC schakelde daarom over op een lcd. Dat toont gelijk een zwakte aan in het bedrijfsmodel van HTC. Het maakte wél de smartphones, maar niet de onderdelen. Samsung gaf prioriteit aan zijn Wave- en Galaxy S-telefoons en HTC had het nakijken. Het is een voordeel dat Samsung in de mobiele markt optimaal heeft uitgespeeld. Veruit de meest legendarische telefoon die HTC ooit maakte, was in eerste instantie helemaal geen Android-model. De HD2 uit 2009 draaide bij de release op Windows Mobile 6.5. Het toestel kreeg van de fabrikant nooit een grote update. Een enthousiaste community van ontwikkelaars zorgde daar echter wel voor. Via allerlei trucs heeft Windows Phone 7 erop gedraaid en er waren experimenten om Windows RT, Windows Phone 8, MeeGo en Ubuntu op de telefoon te zetten. Daarnaast is zo ongeveer elke Android-versie erop te flashen, tot aan Nougat toe. HTC groeide in eerste instantie met Android mee en die groei hield aan tot medio 2011. De piek lag rond 11 procent marktaandeel. Rond de tijd van de Sensation-telefoon kwam de klad erin. Vervolgens zorgde de One X en One S in 2012 nog even voor een kleine opleving. Vanaf 2013 komt HTC in de cijfers niet meer voor, omdat het aandeel te klein werd. Daarmee lag het dus toen al sowieso onder de 4 procent. Ter vergelijking: als HTC nu 11 procent marktaandeel had gehad, was het even groot geweest als Xiaomi en groter dan bekende merken als OPPO en OnePlus bij elkaar. In marktaandeel zijn alleen Samsung en Apple nu groter. Toen was de smartphonemarkt uiteraard een stuk kleiner en het aantal geleverde smartphones kwam lager uit. In 2011 zat HTC op de top van zijn eigen berg. Maar hoe kwam het dat de afdaling in gang werd gezet en waarom lukte het niet die te stoppen? HTC Flyer 2011

De val die maar niet ophield

De marktaandelen liepen misschien tot 2013 op, maar de kwartaalcijfers liepen uiteraard wel door. Nu is de omzet niet precies gelijk aan het aantal geleverde smartphones of het marktaandeel, maar de trend is zeker duidelijk. De top lag op 135 miljard Taiwanese dollar. In 2017 was daar nog maar een tiende deel van over. Intussen ligt de kwartaalomzet rond een miljard Taiwanese dollar. Het is verleidelijk om HTC in hetzelfde hokje te plaatsen als andere fabrikanten die ooit groot waren en met wie het daarna ineens slecht ging, zoals Nokia, Palm en BlackBerry. Het verschil is dat HTC op het juiste paard had gewed. Android werd en is nog steeds marktleider, terwijl Nokia gokte op Symbian en Windows Phone, Palm op het eigen webOS en BlackBerry op zijn besturingssystemen BlackBerry OS 7 en BlackBerry 10. De bittere waarheid is dat HTC de strijd aanging met Samsung en verloor. Andere fabrikanten die op Android groot werden, zoals Huawei, Xiaomi en OnePlus, kozen vaak voor een andere weg. Ze concurreerden op prijs en probeerden of proberen zoveel mogelijk telefoon te bieden voor een zo laag mogelijke prijs. Dat is nooit HTC's spelletje geweest. HTC draaide om design en om een premiumervaring, met luxe materialen en aangepaste componenten. Dat botst, want prijsvechters willen onderdelen juist zo goedkoop mogelijk inkopen. Terwijl HTC concurreerde met Samsung, richtte Samsung zich juist op Apple en probeerde er een tweestrijd van te maken. De marketingcampagne rond de Galaxy S III in 2012 werd iconisch, omdat het Apple neerzette als niet cool, een sentiment dat veel mensen deelden rond het steeds groter wordende Apple van die tijd. Apple hielp ook een beetje: het ging in tientallen landen de juridische strijd met Samsung aan, wat al snel het beeld schiep dat Apple en Samsung de enige waren die ertoe deden op de smartphonemarkt. De val van HTC loopt niet voor niets min of meer gelijk met de opmars van Samsung. Wat ook meespeelde, is dat bleek dat het een groot voordeel is als je je eigen componenten maakt. Apple had dat snel door en maakt sinds 2010 zijn eigen socs. Samsung maakt zelf socs, displays en geheugen, terwijl ook de nummer drie van de huidige smartphonemarkt, Huawei, toestellen om zijn eigen processors en modems bouwt. De reden daarvoor is dat die bedrijven hun nieuwste technologie als eerste of enige gunnen aan de eigen smartphonetak en dat maakt een groot verschil. Wie eenmaal in een dalende lijn zit, komt daar bovendien lastig uit. Als je een order plaatst van onderdelen voor tien miljoen smartphones, dan rekenen toeleveranciers een lagere prijs per stuk dan wanneer je een order plaatst voor een miljoen onderdelen. Bovendien krijgen grote orders voorrang bij de productie. Het gevolg is dat HTC smartphones later kon uitbrengen en geforceerd hogere prijzen moest rekenen. Tel daarbij op dat het Chinese concurrenten als Huawei, OnePlus en Xiaomi wel lukte om concurrerende prijzen te vragen voor smartphones, en het is duidelijk dat HTC aan twee kanten concurrentie had en dus nergens heen kon. Dat betekent niet dat de fabrikant de handdoek in de ring gooide. Het prominentste voorbeeld is de HTC One uit 2013, die later One M7 is gaan heten. Hoewel hij geen comeback heeft ingeluid, is de One een van de invloedrijkste smartphones van die tijd geweest. De BoomSound-luidsprekers leidden tot meer aandacht voor geluid op andere smartphones en intussen zijn stereospeakers niet meer weg te denken van duurdere smartphones. De UltraPixel-camera met een resolutie van vier megapixel legde de nadruk op grotere pixels, iets dat nu nog steeds gebeurt, maar dan met pixelbinning van camera's met hogere resoluties. Het metalen ontwerp met antennelijnen hebben we later teruggezien in talloze smartphones, waarvan de iPhone 6, 6s en 7 de bekendste voorbeelden zijn. Met de One M8 experimenteerde HTC met een dubbele camera om diepte te zien en zo bij portretten de achtergrond te blurren. Klinkt dat bekend? Inmiddels doet vrijwel elke grote smartphonemaker dat.

Tot slot: en nu?