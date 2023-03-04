Door Arnoud Wokke

Redacteur Tweakers

Feedback • 04-03-2023 06:00 201

Wat ging er mis met HTC?

Van de top naar de bodem

04-03-2023 • 06:00

201

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Inleiding

Hoe lang denk je dat de naam van HTC op smartphones staat? Het bedrijf zelf bestaat sinds 1997, maar in eerste instantie stonden er allerlei namen op de behuizing, behalve die van HTC zelf: onder meer Qtek, maar ook MDA Vario en O2 XDA. Inderdaad, de smartphone waaraan XDA-Developers zijn naam ontleent, was een van de namen die HTC gebruikte.

Het was medio 2007, rond de release van de Nokia N95 en Apple iPhone, dat HTC aankondigde voortaan toestellen onder eigen naam uit te brengen. De eerste daarvan was de Touch, een smartphone met Windows Mobile en HTC's TouchFlo-interface.

Dat HTC veel waarde hechtte aan dat moment, bleek jaren later. De One M7, M8, M9, 10, U11 en U12+? Die nummering is gerekend vanaf de eerste Touch, via de Touch Diamond in 2008, Diamond2 in 2009, Legend in 2010, Sensation in 2011 en One X in 2012.

HTC gaat niet weg. Het bedrijf verkoopt nog steeds VR-headsets, sommige andere producten en ja, zo nu en dan zelfs nog een nieuwe telefoon. Maar HTC is zo goed als verdwenen van de smartphonemarkt. Nu, precies tien jaar nadat het met zijn HTC One-serie probeerde om het tij te keren, is de vraag: wat is er gebeurd bij HTC en waar ging het mis?

Terugkijken: videoreview van de HTC One. Wat een knapperd! Maar de telefoon mag er ook wezen.

Van oem naar eigen merk

De Orange SPV was misschien de eerste smartphone waarmee HTC enige indruk maakte. Het toestel, dat door provider Orange werd uitgebracht, was de eerste telefoon met de SmartPhone-uitgave van Pocket PC 2002. Dat was een 'mobiele versie' van Windows XP, met onder meer applicaties als Pocket Outlook, Pocket Internet Explorer en het onvolprezen MSN Messenger.

In de jaren erna had HTC twee activiteiten. Het was een oem en een odm. Als een bedrijf als Palm aanklopte bij HTC met specificaties en een lijstje eisen, fungeerde HTC als odm, die telefoons produceert naar de eisen en wensen van opdrachtgevers. Een oem ontwerpt telefoons en verkoopt die vervolgens, waarbij de 'klant' ze onder eigen naam in de winkels mag leggen. Door ook als oem te fungeren, deed HTC ervaring op met het ontwerpen van telefoons en legde het bovendien vermoedelijk waardevolle contacten met toeleveranciers in de sector. Met de release van de Touch in 2007 ging HTC onder eigen naam verder en werkte het aan naamsbekendheid.

Toen het zijn imago een boost wilde geven, kwam het met een designstatement. Dat gebeurde met de door een Amerikaans ontwerpbedrijf vormgegeven Touch Diamond uit 2008, een Windows Mobile-model dat opviel door zijn glimmende achterkant met onregelmatige vlakken.

Op dat moment had HTC al een beslissing genomen die de fabrikant naar de grootste successen zou leiden; het werkte samen met Google om als eerste een smartphone met Android uit te brengen. Met de kennis van nu is het makkelijk om te denken dat vanaf het begin duidelijk was dat Android een groot succes zou worden, maar toen HTC ging samenwerken met Google, in 2006, was dat nog lang geen gegeven. Die eerste smartphone was de Dream, een toestel dat door T-Mobile in Nederland werd uitgebracht als G1. Het is een curieus ontworpen telefoon, waarbij het toetsenbord met een draaiend kliksysteem uitgeklapt kan worden. Het toetsenbord was onder Android 1.0 een noodzaak; er was nog geen onscreentoetsenbord.

HTC benutte zijn voorsprong met Android ten volle. Het maakte voor de Hero in 2009 de eerste skin over Android, toen al met de naam Sense. Waar skins nu vaak een slechte naam hebben, was dat toen niet het geval. Sense maakte onder meer een koppeling met Microsoft Exchange mogelijk, iets wat Android destijds niet kon.

Het is nu lastig voor te stellen wat die keuze over Android deed voor HTC. Het maakte telefoons met Windows Mobile, maar dat bleef een relatief kleine markt en daarop was HTC bovendien geen waanzinnig grote speler. Android stond op het punt om de markt over te nemen en HTC was het bedrijf met de innigste relatie met Google, jarenlange samenwerking met processorontwerper Qualcomm, meeste ervaring met Android en de nuttigste skin over Android heen. Het was het soort perfect storm die van HTC een marktleider had kunnen maken.

Met de Desire had HTC een van de populairste telefoons van 2010 in handen. De telefoon was zelfs zo in trek, dat de fabrikant een paar maanden na de release moest wisselen van scherm. Samsung had niet genoeg oledschermen beschikbaar en HTC schakelde daarom over op een lcd.

Dat toont gelijk een zwakte aan in het bedrijfsmodel van HTC. Het maakte wél de smartphones, maar niet de onderdelen. Samsung gaf prioriteit aan zijn Wave- en Galaxy S-telefoons en HTC had het nakijken. Het is een voordeel dat Samsung in de mobiele markt optimaal heeft uitgespeeld.

Veruit de meest legendarische telefoon die HTC ooit maakte, was in eerste instantie helemaal geen Android-model. De HD2 uit 2009 draaide bij de release op Windows Mobile 6.5. Het toestel kreeg van de fabrikant nooit een grote update. Een enthousiaste community van ontwikkelaars zorgde daar echter wel voor. Via allerlei trucs heeft Windows Phone 7 erop gedraaid en er waren experimenten om Windows RT, Windows Phone 8, MeeGo en Ubuntu op de telefoon te zetten. Daarnaast is zo ongeveer elke Android-versie erop te flashen, tot aan Nougat toe.

HTC groeide in eerste instantie met Android mee en die groei hield aan tot medio 2011. De piek lag rond 11 procent marktaandeel. Rond de tijd van de Sensation-telefoon kwam de klad erin. Vervolgens zorgde de One X en One S in 2012 nog even voor een kleine opleving. Vanaf 2013 komt HTC in de cijfers niet meer voor, omdat het aandeel te klein werd. Daarmee lag het dus toen al sowieso onder de 4 procent. Ter vergelijking: als HTC nu 11 procent marktaandeel had gehad, was het even groot geweest als Xiaomi en groter dan bekende merken als OPPO en OnePlus bij elkaar. In marktaandeel zijn alleen Samsung en Apple nu groter.

Toen was de smartphonemarkt uiteraard een stuk kleiner en het aantal geleverde smartphones kwam lager uit. In 2011 zat HTC op de top van zijn eigen berg. Maar hoe kwam het dat de afdaling in gang werd gezet en waarom lukte het niet die te stoppen?

HTC Flyer, 2011
HTC Flyer 2011

De val die maar niet ophield

De marktaandelen liepen misschien tot 2013 op, maar de kwartaalcijfers liepen uiteraard wel door. Nu is de omzet niet precies gelijk aan het aantal geleverde smartphones of het marktaandeel, maar de trend is zeker duidelijk. De top lag op 135 miljard Taiwanese dollar. In 2017 was daar nog maar een tiende deel van over. Intussen ligt de kwartaalomzet rond een miljard Taiwanese dollar.

Het is verleidelijk om HTC in hetzelfde hokje te plaatsen als andere fabrikanten die ooit groot waren en met wie het daarna ineens slecht ging, zoals Nokia, Palm en BlackBerry. Het verschil is dat HTC op het juiste paard had gewed. Android werd en is nog steeds marktleider, terwijl Nokia gokte op Symbian en Windows Phone, Palm op het eigen webOS en BlackBerry op zijn besturingssystemen BlackBerry OS 7 en BlackBerry 10.

De bittere waarheid is dat HTC de strijd aanging met Samsung en verloor. Andere fabrikanten die op Android groot werden, zoals Huawei, Xiaomi en OnePlus, kozen vaak voor een andere weg. Ze concurreerden op prijs en probeerden of proberen zoveel mogelijk telefoon te bieden voor een zo laag mogelijke prijs.

Dat is nooit HTC's spelletje geweest. HTC draaide om design en om een premiumervaring, met luxe materialen en aangepaste componenten. Dat botst, want prijsvechters willen onderdelen juist zo goedkoop mogelijk inkopen.

Terwijl HTC concurreerde met Samsung, richtte Samsung zich juist op Apple en probeerde er een tweestrijd van te maken. De marketingcampagne rond de Galaxy S III in 2012 werd iconisch, omdat het Apple neerzette als niet cool, een sentiment dat veel mensen deelden rond het steeds groter wordende Apple van die tijd.

Apple hielp ook een beetje: het ging in tientallen landen de juridische strijd met Samsung aan, wat al snel het beeld schiep dat Apple en Samsung de enige waren die ertoe deden op de smartphonemarkt. De val van HTC loopt niet voor niets min of meer gelijk met de opmars van Samsung.

Wat ook meespeelde, is dat bleek dat het een groot voordeel is als je je eigen componenten maakt. Apple had dat snel door en maakt sinds 2010 zijn eigen socs. Samsung maakt zelf socs, displays en geheugen, terwijl ook de nummer drie van de huidige smartphonemarkt, Huawei, toestellen om zijn eigen processors en modems bouwt. De reden daarvoor is dat die bedrijven hun nieuwste technologie als eerste of enige gunnen aan de eigen smartphonetak en dat maakt een groot verschil.

Wie eenmaal in een dalende lijn zit, komt daar bovendien lastig uit. Als je een order plaatst van onderdelen voor tien miljoen smartphones, dan rekenen toeleveranciers een lagere prijs per stuk dan wanneer je een order plaatst voor een miljoen onderdelen. Bovendien krijgen grote orders voorrang bij de productie. Het gevolg is dat HTC smartphones later kon uitbrengen en geforceerd hogere prijzen moest rekenen. Tel daarbij op dat het Chinese concurrenten als Huawei, OnePlus en Xiaomi wel lukte om concurrerende prijzen te vragen voor smartphones, en het is duidelijk dat HTC aan twee kanten concurrentie had en dus nergens heen kon.

Dat betekent niet dat de fabrikant de handdoek in de ring gooide. Het prominentste voorbeeld is de HTC One uit 2013, die later One M7 is gaan heten. Hoewel hij geen comeback heeft ingeluid, is de One een van de invloedrijkste smartphones van die tijd geweest.

De BoomSound-luidsprekers leidden tot meer aandacht voor geluid op andere smartphones en intussen zijn stereospeakers niet meer weg te denken van duurdere smartphones. De UltraPixel-camera met een resolutie van vier megapixel legde de nadruk op grotere pixels, iets dat nu nog steeds gebeurt, maar dan met pixelbinning van camera's met hogere resoluties. Het metalen ontwerp met antennelijnen hebben we later teruggezien in talloze smartphones, waarvan de iPhone 6, 6s en 7 de bekendste voorbeelden zijn.

Met de One M8 experimenteerde HTC met een dubbele camera om diepte te zien en zo bij portretten de achtergrond te blurren. Klinkt dat bekend? Inmiddels doet vrijwel elke grote smartphonemaker dat.

Tot slot: en nu?

HTC Desire 22 Pro Goud
HTC Desire 22 Pro Goud

De markt voor smartphones is genadeloos en veel voormalige grootheden leggen het loodje. Gek genoeg keren de namen vaak wel terug: illustere namen als Motorola en Nokia vind je nog steeds op smartphones, maar de fabrikanten erachter zijn nu Lenovo en HMD. De nieuwe HTC's zijn nu eigenlijk ook geen HTC's meer. Het zijn door odm's ontworpen apparaten met standaardcomponenten.

HTC blijft gewoon bestaan en blijft werken aan zijn VR-headsets en wat andere producten. De afdelingen van HTC die zich bezighouden met het ontwerpen en fabriceren van telefoons, gingen jaren terug al naar Google en de huidige Pixels komen daarvandaan.

Veel andere smartphonemakers hebben in de afgelopen tien jaar veel inspiratie gehaald uit wat HTC deed. De aandacht die HTC had voor design was op dat moment ongekend in de wereld van Windows Mobile en Android, op het gebied van hardware en software.

Het gebrek aan marketing lijkt de voornaamste reden voor de val te zijn. Samsung heeft diepere zakken en lukte het om meer deals met providers en retailers te sluiten en te zorgen dat zijn telefoons aanweziger waren in de fysieke winkels, compleet met aantrekkelijkere bonussen voor verkopers.

HTC richtte zich op prima functies, zoals design, camera en geluid, maar vergat één belangrijk verkoopargument voor veel mensen: de prijs. Dat gaf onder meer Huawei, Xiaomi en OnePlus de kans om zich te vestigen.

Nu, tien jaar na de HTC One M7, is de rol van HTC op de smartphonemarkt vrijwel uitgespeeld. Het verkocht zijn smartphonetak vijf jaar geleden aan Google en brengt gemiddeld nog maar één of twee telefoons per jaar uit. HTC is het levende bewijs dat de eerste, in dit geval met Android, niet altijd de winnaars hoeft te zijn. Zelfs het maken van goede telefoons met onderscheidende functies bleek niet genoeg. Hoewel er nu meer goed ontworpen en mooi gemaakte smartphones zijn dan ooit, is het wegvallen van fabrikanten als LG en HTC een aderlating voor de mobiele markt.

Behuizing HTC U12+
HTC U12+ 2018
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Smartphones HTC

Reacties (201)

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Jazco2nd 4 maart 2023 09:16
Ik mis hierin het verhaal dat de top van Product Management met HTC bedrijfsgeheimen er vandoor ging.. oa de persoon verantwoordelijk voor de M7..

Vrij belangrijk als je je product managers kwijtraakt.
TTMJ! @Jazco2nd4 maart 2023 17:08
Ik had de HTC One m7...
Peperduur toestel waar ik vrijwel 0 foto's mee heb kunnen maken omdat de camera sensor paars werd door oververhitting. Bleek een design probleem.
Daarnaast begonnen ze daarna reclames te pushen met de blinkfeed.
RRRobert @TTMJ!4 maart 2023 21:45
Ik had de HTC One m7...
Peperduur toestel waar ik vrijwel 0 foto's mee heb kunnen maken omdat de camera sensor paars werd door oververhitting. Bleek een design probleem.
Dergelijke problemen waren legio, ook met z'n voorgangers (One X en One S), en daarin is m.i. een belangrijk deel van de neergang mee te verklaren. Hun smartphones bleken feitelijk 'onaf' te zijn toen ze uitkwamen en wat er aan bugfixes (mondjesmaat) werd uitgebracht, leverde geheid ook weer nieuwe problemen op.

Zelf was m'n eerste Android ervaring met de HTC Desire (tweelingbroer van de eerste Google Nexus One), en waar HTC op na een jaar al stopte met de support werd de Google uitvoering nog twee jaar langer ondersteund. De One S die ik als opvolger had presteerde nog veel dramatischer; met één uur schermtijd (bijvoorbeeld als je navigeerde met Google Maps) trok je de accu al voor 80% leeg, navigeren en opladen tegelijk leverde een telefoon op die te heet werd om vast te houden en na een upgrade van het OS liep de accu al in zes tot acht uur leeg zelfs als je alle (sluimer)functies uitschakelde. Aftersales was volledig afwezig of werd afgewimpeld met een 'contacteer uw provider' excuus. Dat was voor mij het argument om in de wereld van goedkope Chinese Android telefoons te stappen. Die hadden weliswaar ook geen aftersales beleid, maar wel al een zeer actieve community met indien gewenst elke week een nieuwe custom rom beschikbaar om m'n Xiaomi Mi2S.
Tasandriel @TTMJ!4 maart 2023 23:11
Ik heb ook na 1 jaar een paarse sensor gehad. Deze heb ik toen onder garantie kunnen laten repareren maar de telefoon had nog altijd last van oververhitten en spontane reboots. Spijtig want op zich was het een fijn toestel.
DLGandalf @TTMJ!5 maart 2023 13:50
Het was idd een kwestie van tijd voordat de sensor kaboom ging. Zelfde met de rom chips.
visblegamer @TTMJ!5 maart 2023 20:38
Dit had ik ook buiten dat een heerlijk toestel
JEightyFive @TTMJ!6 maart 2023 10:16
De M8 was echter een top toestel. Die heb ik gehad en ik heb sindsdien nooit meer een telefoon gehad waar dergelijk geluid uit kwam.
Ook met opnemen een van mijn eerste telefoons die niet alleen maar gekraak opnam als je op een festival o.i.d. stond.
Erg jammer dat ze het geen gevolg hebben kunnen geven.
Torched @Jazco2nd4 maart 2023 12:10
Dat zou je ook meer als het effect van het neergaande bedrijf kunnen zien.

Je moet toch een keer van een zinkend schip af. En met de m7 was het spel voor Htc toch al aardig gespeeld.
LA-384 4 maart 2023 06:52
Even omgerekend: het topjaar 2010/2011 bracht een omzet van ongeveer 11,8 miljard euro. 2017 was goed voor 1,6 miljard euro en 2022 voor 155 miljoen euro.

Zeer jammer dat het zo is gegaan. Ik heb zelf destijds de Desire HD, One m7 en One m8 gehad. Nu heb ik de pixel 6A, dus toch soort van een HTC toestel.

[Reactie gewijzigd door LA-384 op 22 juli 2024 14:24]

anub1s17 @LA-3844 maart 2023 12:24
zeker jammer, waren vroeger toch echt geweldige toestellen wat ze maakte, en de sence schil was ook wel altijd een toegevoegde waarde waar touchwhiz toch al snel als bloatware werd beschreven.

ben zelf met de sony experia X1 begonnen (gebouwd door HTC) > HTC Desire HD > HOX (htc one X).

maar wat ik me herriner hat HTC nooit echt geweldige deals met de providers, moest altijd 170-300 euro bij leggen voor het toestel waar de Samsung tegenpool vaak gratis er bij zat. uiteindelijk ook daardoor overgestapt naar een LG nexus 5 (moest nogsteeds bij betalen maar fors minder) > One+ 6T > pixel 6.

heb het nooit zo op die plastic fantastic telefoons van samsung gehad (al kon je die veel beter een keer op de grond laten vallen dan de aluminium behuizingen van HTC...en de glazen behuizingen van vandaag T.T) maar de laatste paar jaren kan ik toch niet echt iets vinden om te klagen over samsung telefoons (mogelijk de prijs T.T) dus grote kans dat de volgende gewoon een samsung word.

[Reactie gewijzigd door anub1s17 op 22 juli 2024 14:24]

Sinester @anub1s176 maart 2023 09:51
maar wat ik me herriner hat HTC nooit echt geweldige deals met de providers, moest altijd 170-300 euro bij leggen voor het toestel waar de Samsung tegenpool vaak gratis er bij zat.
Dat is wat ik me ook nog goed herinner.. HTC vroeg echt premium prijzen voor hun telefoons... maar het grootse probleem was hun telefoons waren niet beter als die van bijvoorbeeld Samsung die MINDER vroeg voor de telefoon..

dan was de keuze voor vele mensen makkelijk, helaas bleef HTC het maar proberen met hun premium prijzen maar geen echte premium telefoons.. volgens mij was dat echt Killing voor HTC
Lednov 4 maart 2023 08:52
De conclusie dat ze zich uit de markt hebben geprijsd, is iets te kort door de bocht. Toestellen waren helemaal niet zo heel duur. Ja, met de goedkopere merken was het prijs verschil fors, Alleen dat merkte je dan ook gelijk in kwaliteit. Met de andere merken die er toe deden was HTC heus zo duur niet. Ze waren alleen op een gegeven moment totaal niet leverbaar.

Ik lees hier in de reacties dat hun HTC niet lang meegingen, bij mij gingen ze allemaal zeer lang mee, wellicht zelfs te lang om het economisch aantrekkelijk te houden. Want toen ik in 2012 de laatste HTC kocht, werd die pas vervangen in 2016. De accu was echt op, en dat was eigenlijk de enige reden.'

De kwaliteit die ik ervaarde met een HTC heeft geen enkel ander merkt tot nu toe kunnen evenaren, ook Samsung niet. En Apple al helemaal niet.
Silvin @Lednov4 maart 2023 09:50
Het is natuurlijk lastig om op basis van je eigen ervaring zo’n conclusie te trekken. HTC had namelijk wel degelijk betrouwbaarheidsproblemen. Dat zag je er echter aan de buitenkant niet van af.

In deze jaren werkte ik bij een bedrijf dat een reparatiecentrum had voor vrijwel alle merken. HTC, Samsung, LG, eigenlijk alles deden we. Apple ook, hoewel niet officieel. Het aantal lag op 100-250 toestellen per maand. Daarom kan ik de meeste toestellen uit die tijd dromen van binnen :)

HTC bouwde haar toestellen aan de buitenkant fenomenaal. Zowel de aluminium modellen als de kunststof modellen zaten uitsteken in elkaar. Zo strak en goed afgewerkt, dat was bijzonder.

Maar aan de binnenkant was het een ander verhaal. HTC’s hingen, letterlijk, aan elkaar met tape. Bijna alles zat vastgetapet van binnen. Printplaatjes zaten met dubbelzijdige tape aan de behuizing, cameramodules werden met tape op hun plek gehouden enzovoort enzovoort. Die tape was gevoelig voor warmteveranderingen, schokken en luchtvochtigheid. Het eerste wat we deden bij HTC’s van klanten was de als een tank gebouwde behuizing naast ons oor houden en zachtjes schudden. Op basis van wat je voelde en hoorde kon je al bijna direct zeggen welk onderdeel er nu weer los was gekomen.

Samsung en Apple waren dat in die tijd al ontstegen. Veel delen zaten met schroefjes of kliksystemen. Dat maakte het niet alleen duurzamer, het repareren was ook veel makkelijker en betrouwbaarder.

Het leek er soms op dat HTC het qua technische uitvoering óf niet geheel onder knie had, óf simpelweg de goedkopere keuze maakte. Dit is ook te zien aan de indeling van de toestellen. Zo had bijvoorbeeld de HTC M8 onmogelijk veel ruimte in het toestel. Die printplaten en andere onderdelen namen slechts zo’n 85% van de beschikbare ruimte in. Daardoor is de behuizing onnodig groot en zit het niet strak in elkaar aan de binnenkant wat in combinatie met alle tape zorgde dat de onderdelen nóg sneller loskwamen.

Nee, het heeft mijn HTC-hart altijd pijn gedaan want ik heb ze bijna allemaal gehad maar hun bouwkwaliteit was, op z’n best gezegd, duaal.
TheVivaldi @Silvin4 maart 2023 11:24
Vooral later. In het begin bouwden ze echt goede toestellen. Zelf de Desire een hele tijd gehad en die was echt goed gebouwd. Niet alleen ik vond dat, maar veel reviewers en andere gebruikers ook. Maar in latere jaren zijn ze inderdaad verkeerde keuzes gaan maken.
Silvin @TheVivaldi4 maart 2023 11:47
De Desire was een prachtig toestel maar helaas hing ook die met tape aan elkaar van binnen. Reviewers keken daar absoluut niet naar, maakten de toestellen niet open en keken al helemaal niet naar het RMA percentage van honderden of duizenden toestellen in 2 jaar na verkoop.

Bij de Desire kwam de camera vaak los, drukten de knoppen de behuizing in en stopten displays er vaak mee (want displaykabel zat, geen verassing, vast met tape).

Dit zeg ik niet om HTC te bashen. Ik was, zeker in die tijd, een enorme fanboy. En ik vind het nog steeds jammer. Maar ik wil vooral laten weten dat omdat een toestel als een tank aanvoelt en goed gereviewd wordt het niet betekent dat het ook goed in elkaar zit.

Heb zelf trouwens de Nexus One gehad. Dat was wel een mooie tijd hoor, waarin elk toestel nog revolutionair was.

Edit; zinvolle toevoeging is wel dat *alle* toestellen toen veel met garantiegevallen binnen kwamen. Tegenwoordig gaan telefoons veel en veel minder vanzelf stuk en zie je vooral heel veel schade. Maar toentertijd vielen de toestellen met bosjes uit.

[Reactie gewijzigd door Silvin op 22 juli 2024 14:24]

sikkwittet @Silvin4 maart 2023 12:20
Ik ben bij htc begonnen met de desire hd. Mijn eerste andriod phone. Ding kreeg naar 1.5 jaar de gekste kuren. Koptelefoon insteken en toestel ging mensen bellen etc.
Toen kwam de htc one x en erna de m8.
Allemaal top toestellen waar ik gigantisch blij mee was totdat ze rond 1 a 1.5 jaar stuk gingen. Allemaal kregen ze intern gekke kuren die niet op te lossen waren door dynafix (lol)
anub1s17 @sikkwittet6 maart 2023 12:23
idd enige toestel dat ooit "kapot' is gegaan bij mij was de HTC one X, het (blijkbaar gebruikelijke) dat er een of andere coil los zat/door gebrand was ( grijs pixelig beeld) leek een probleem met de nvidia SOC wat wel jammer was, want met wat custom kernel settings ging die 1800 mah accu toch nog een hele dag mee en als je hem niet als draadloze speaker gebruikte en gewoon in je tas liet zitten een 2-3 dagen ^^ (gewoon instellen dat als het scherm uit staat de maximale frequentie 300mhz is :P dan nog rond de 300Mhz een beetje undervolten en hij zuipt maar een 1-2% per uur ^^.

forse verbetering van standaard waar het na 8 uur werken snel naar huis was voor hem in de lader te stoppen voordat hij leeg is :P

kmis die goeie ouwe Team Viper Rom + Faux kernel combo nog, mooie OS en super zuinige/instelbare kernel

[Reactie gewijzigd door anub1s17 op 22 juli 2024 14:24]

niqck @Silvin4 maart 2023 21:19
Wat garantie betreft is dat de doodsteek voor mij geworden bij HTC. De USB connector was bij mij na 1,5 jaar afgebroken (veelvuldig in- en uitpluggen kon dat veroorzaken, meerdere mensen maakten daar toen melding van op fora). Toen ik deze echter onder garantie binnenbracht werd dit geweigerd want "er waren stickers in het toestel die van kleur gewijzigd waren en op 'waterschade' duiden...". Toestel was nooit in water gevallen, hoogstens telefoontje in de regen of misschien badkamer met veel stoom tijdens het douchen. Los daarvan, een mechanische probleem (afgebroken connectie) heeft daar zeker niks mee te maken.

Ik heb het toestel tegen betaling laten repareren maar het was het laatste HTC toestel dat ik ooit gekocht heb.
Lednov @Silvin5 maart 2023 08:23
Interessant inkijkje hoe de HTCs dan blijkbaar werden gemaakt. Nooit geweten, want nooit opengemaakt. Die tape, is dat dan kapton tape?

Overigens zou ik bijna wensen dat er dan weer met tape gewerkt werd. Voor mij werkte het prima! Ik zal dan elke keer gelukt hebben gehad met mijn model, want ze konden prima tegen een stootje.

Overigens was het in 2017 dat ik de HTC verving voor de Nokia 5. Dus ik heb er 5 jaar lang meegedaan.
Mizgala28 @Silvin4 maart 2023 15:21
Ben dan eigenlijk benieuwd of LG toen (en later) op dat front wel beter was dan HTC.
Silvin @Mizgala284 maart 2023 19:43
Als het gaat om bouwkwaliteit (periode 2010-2018 ongeveer) was LG best aardig. De toestellen zaten efficiënter in elkaar dan HTC en minder tape (hier en daar wel wat). Maar de onderdelen zelf gaven wel vaak de geest. Met name dode moederborden en laadbordjes. Hoewel dat zeker in het begin van de jaren 10 bij elk merk schering en inslag was.
Tjolk @Silvin4 maart 2023 10:48
Ja, herken dat wel. Heb zelf ooit een wildfire gehad van het werk. Budget, maar wel degelijk. Mijn vrouw had een One V. Die was mooi en degelijk van buiten, maar de antenne ging ooit stuk. Tjolk dacht dat wel even te fixen, want inderdaad ruimte zat in dat toestel :p
Ging overigens als een tierelier, ding had nooit zo'n goede ontvangst gehad. Klein probleempje was dan wel weer dat hij ook nog nooit zo warm geworden was dat het oncomfortabel was. Dat voelde je wel met die aluminium body O-)
Toen toch maar vervangen....
Coolstart @Silvin6 maart 2023 04:28
De HTC one ging zelfs lopen met een lugubere 0/10 Ifixit reparatiescore. Als je alles dicht plakt maak je natuurlijk weinig vrienden. “Onrepareerbaar”

https://www.ifixit.com/Teardown/HTC+One+Teardown/13494

Ook de M8 moest op veel kritiek rekenen met zijn 2/10.

Dat hun marketingafdeling en zeer bedenkelijk niveau had mag wel duidelijk zijn deze teaser.

[Reactie gewijzigd door Coolstart op 22 juli 2024 14:24]

kiang @Lednov4 maart 2023 15:57
Toestellen waren helemaal niet zo heel duur.
Wel in mijn ervaring: laatste keer dat ik een HTC wilde was de HTC10. Die was helaas 350€ (!!!) Duurder dan een galaxy S7. Het verschil is MSRP was niet zo groot, maar de realiteit is dat Samsung, met hun marketing budget, heel vaak voor kortingen zorgt, dan wel rechtstreeks, danwel via providers.

Ik wilde wel wat meer betalen om niet aan Samsung hun lelijke software vast te zitten, maar dat verschil was gewoon te groot.
P. vd Loo @Lednov5 maart 2023 16:41
Mijn ervaring met 2 van de 3 toestellen van HTC was echter zeer slecht. Geen goede score. Toestellen van Samsung en Apple die ik heb gehad functioneren alle tot op heden zonder problemen. Zelfs een oude Samsung Ativ S nog of een oude Iphone 6S. Dit terwijl de HTC's al na een paar maanden ernstige kuren vertoonden, zoals spontane reboots.
Lednov @P. vd Loo6 maart 2023 08:22
voor de grap gisteren eens de telefoons opgeladen, en ze doen het allemaal nog. De legend, Desire en de One S. Werken nagenoeg perfect, alleen de legend heeft een rare 'inbranding' in het scherm. Nou ja, die is ook 13 jaar oud, en dus niet heel gek. De One S doet het gewoon prima, batterij is alleen écht gaar.

Desire geen idee, de code is anders, en geen idee meer wat daar de code van was, alleen gaat gewoon aan.

Dus ja, ik moet zeer veel geluk hebben gehad met mijn modellen.
P. vd Loo @Lednov6 maart 2023 13:29
Als ik de reacties hier lees op dit forum dan denk ik inderdaad dat je veel geluk hebt gehad. Voor mij was het slecht functioneren van de toestellen reden om geen HTC meer te kopen. Ik mis die reden van de teloorgang van HTC jammer genoeg in het artikel. Ik weet dat er destijds heel veel klachten waren.

Jammer vind ik het wel dat HTC is verdwenen van het toneel. Ik kocht de Hero destijds voor mijn partner. Zo'n leuk toestel vond ik dat. Ik had zelf de HD2 met Windows. Daarop vond ik ook de weerwidget erg cool weet ik nog.
Volkan1984 @Lednov4 maart 2023 21:23
Ben het niet met je eens dat Apple een veel lagere kwaliteit zou hebben dan Samsung of zelfs HTC. Als je iPhones opent, zie je pas echt hoe mooi alles ontworpen is en hoe mooi het in elkaar zit.
Lednov @Volkan19845 maart 2023 08:25
Het zal vast mooi ontworpen zijn en mooi in elkaar zitten. Alleen als ik om mij heen kijk naar mensen die per se met alle geweld Apple moeten hebben, zie ik heel veel toestellen die kapot zijn. Het lijkt wel alsof je te hard niest, dat ze dan al stuk gaan.
Volkan1984 @Lednov5 maart 2023 08:30
Of veel mensen hebben wel geld om Apple spullen te kopen maar niet om ze te repareren. En dat ze daarom allemaal stuk zijn.
Lednov @Volkan19845 maart 2023 08:38
Zouden ze op de eerste plaats sowieso niet stuk moeten gaan, ongeacht of mensen wel of niet het geld hebben om het te kunnen betalen, zo een reparatie...?
Verwijderd @Lednov6 maart 2023 04:14
Wat een onzin. Apple is echt niet heilig, maar met name op software gebied laten ze zien dat een duurzame telefoon met name zijn duurzaamheid dankt aan de ondersteuning op software gebied. Als je nu een iPhone koopt weet je zeker dat je er minimaal 5 jaar mee kunt doen.

Zonder een hele flamewar te willen starten, ik heb een beetje medelijden met alle tweakers hier die in het verleden vrijwel jaarlijks een nieuwe telefoon kochten omdat de Android versie weer eens verouderd was.
Lednov @Verwijderd6 maart 2023 08:17
Sorry wat zeg je nou...? Het was Apple die software updates doorvoerde die een telefoon merkbaar trager maakte. Die een update doorvoert bij bijvoorbeeld hun EarPods die merkbaar minder functioneerden daarna. Duurzaam voor hun verdienmodel, ja.

Het grote probleem bij Android was niet Android, het was (waren) de fabrikanten en telco's die mondjesmaat en slecht updates doorvoerden. En dat is al jarengeleden getackeld.
DropjesLover @Lednov6 maart 2023 12:36
Ze waren niet €50 duurder dan een vergelijkbaar Samsung model, maar meer €150.
En dan de stuiptrekkingen door te focussen op flagships met "rare" gimmicks (en geen mid of low range)...

Als ze een gewoon goede telefoon voor Samsung A-serie specs en +€50 hadden gehad, dan hadden ze meer kans gehad denk ik. In ieder geval marktaandeel weg gehouden van de Xiaomi's, omdat ze al een bekende gevestigde naam waren.

[Reactie gewijzigd door DropjesLover op 22 juli 2024 14:24]

_Pussycat_ 4 maart 2023 06:19
Zelfs het maken van goede telefoons met onderscheidende functies bleek niet genoeg.
Een mooie eindzin. Op volgens de reacties bij Tweakers moeten telefoons altijd uniek en vernieuwend zijn. In werkelijkheid hebben Samsung en Apple met hun vrij saaie designs juist de markt in handen.
ultimasnake @_Pussycat_4 maart 2023 08:55
Sorry maar zowel Apple als Samsung zijn de innovatie monsters.. je ziet het niet altijd, je voelt het niet altijd maar zij zijn het wel of minstens geweest. En waren zij het niet, dan waren zij wel de partij die een innovatie naar de ‘common people’ kon brengen.

Misschien dat de laatste iteraties wat saaier zijn maar naast foldable achtige zaken kan er ook niet veel spannends gedaan meer worden. En foldable is nog niet goed genoeg voor het ‘gewone volk’

(Ik weet dat ik hiermee zeker geen hoge score en een hoop boze reacties krijg… so be it)
Verwijderd @ultimasnake4 maart 2023 09:38
Niet helemaal mee eens. Ja Samsung is met een foldable design gekomen, maar ze zijn daar zeker niet de enige in. Maar hier wordt voornamelijk verwezen naar de populairste telefoons van Samsung en Apple, daar zit al jaren geen innovatie meer in. Elk jaar zit er een nieuwe soc in, is het formaat van het scherm wat anders en de form factor wijzigt iets. Meer veranderd er niet bij de telefoons.

Dan zijn het voornamelijk de kleinere fabrikanten die experimenteren met aanpassingen om zich toch te onderscheiden. Een Sony die 21:9 schermen in hun telefoons stopt, een Xiaomi met een tweede display achterop, OnePlus met 50watt wireless charging waar de concurrenten op 15 watt zitten. Het zijn voornamelijk Samsung en Apple die vaak bij de kleinere merken kijken en daar innovaties weghalen. Veel wordt niet door hun zelf bedacht. Zoals innovaties als draadloos laden, dat komt bij Nokia vandaan, dubbele camera's komt bij Htc vandaan. Etc etc.

Alleen omdat Samsung en Apple groot zijn, wordt het ook grootst aangekondigd als ze dat soort innovaties in hun telefoons integreren. Niemand heeft het er meer over wie dat als eerste deed, maar meer wie de grootste marketing campagne eromheen heeft.
TheVivaldi @Verwijderd4 maart 2023 11:26
Niet helemaal mee eens. Ja Samsung is met een foldable design gekomen, maar ze zijn daar zeker niet de enige in.
Samsung was daar niet de eerste in: Royal was daar met de FlexPai de eerste in. Nu was de FlexPai zeker niet het beste voorbeeld, maar het gaat er om wie de eerste was, niet wie als eerste met het beste ontwerp kwam, en in dat geval was Royal de eerste.
Verwijderd @TheVivaldi4 maart 2023 11:28
Goed punt. Dat bevestigd alleen maar mijn punt dat de "grote" smartphone makers minder met innovatie komen dan de kleine.
TheVivaldi @Verwijderd4 maart 2023 11:33
Dat ben ik helemaal met je eens.

Een ander goed voorbeeld is Motorola vs Jolla: met al die mods die ze uitbrachten, kregen ze veel aandacht en iedereen heeft het er nog steeds over. Maar Jolla was degene die als eerste met die mods kwam voor de eerste Sailfish OS-telefoon, jaren voordat Motorola er mee kwam.
Luuk1983 @Verwijderd4 maart 2023 10:33
Als je groot bent heb je vaak minder mogelijkheden om 'gek' te doen en hele gewaagde experimenten te doen waardoor je gebruikers weg lopen. Maar waar ze heel goed in zijn, zijn goede ideeën nemen en dat zo maken dat het werkt voor de massa. Touchscreen bestonden al lang in de vorm van Windows Mobile, maar Apple maakte het hip en simpeler. Tablets bestonden al jaren, maar de iPad bracht het naar de massa. En zo zullen er van Samsung vast ook wel voorbeelden zijn.
Yzord @Verwijderd4 maart 2023 10:09
Ow, TouchID en FaceID zijn door kleintjes ontworpen en gejat door Apple? Dynamic island ook? Magsafe ook? De notch?

Die gekke Apple toch.
Verwijderd @Yzord4 maart 2023 10:52
Het is Sagem die als eerst begon met fingerprint sensoren op telefoons. Daarna volgde pda's etc. Later is Apple hier mee gekomen om dit groot in de markt te zetten. Dus ja dat is niet een idee van Apple.

Gezichtsherkenning op telefoons is ontworpen door OMRON corporation. In 2005 is dat op de security show van Japan getoond. Apple is er pas in 2017 mee gekomen.

Misschien zelf eerst wat onderzoek doen...

[Reactie gewijzigd door Verwijderd op 22 juli 2024 14:24]

Caayn @Verwijderd4 maart 2023 11:13
Sony was ook niet de eerste met een 21:9 scherm ;) Dat was LG, zes jaar voordat Sony ermee kwam.

Soms is de implementatie belangrijker dan de eerste zijn.

[Reactie gewijzigd door Caayn op 22 juli 2024 14:24]

Verwijderd @Caayn4 maart 2023 11:15
Goed punt. Maar ook LG was ook geen grote in de telefoon markt. Dat bevestigd alleen maar mijn punt. Dat vaak kleine partijen met innovaties komen en de grote het vaak overnemen.

[Reactie gewijzigd door Verwijderd op 22 juli 2024 14:24]

TheVivaldi @Verwijderd4 maart 2023 11:31
Androidmarkt*

LG was wel degelijk groot voordat ze op Android overstapten. Mijn allereerste smartphone was een LG Renoir (of iets in die geest) en in de tijd zag ik regelmatig mensen met LG-smartphones. Maar helaas waren ze net als Nokia teveel gericht op hun eigen OS, waardoor ze niet konden meeliften op het intiële succes van Android.

[Reactie gewijzigd door TheVivaldi op 22 juli 2024 14:24]

William_H @TheVivaldi4 maart 2023 16:47
Hetzelfde geldt voor BlackBerry. Die hebben uiteindelijk ook Android telefoons gemaakt (dit bericht wordt op een KEY2 getypt).
Als die nu gewoon eens sneller over waren gegaan op Android, dan hadden ze nu nog telefoons gemaakt...
TheVivaldi @William_H4 maart 2023 17:54
Ik denk het niet. PBK's zijn helaas uit de mode geraakt, dus dat had ze niet gered. En daarbij was BB10 het op een na fijnste systeem waar ik ooit mee heb mogen werken. Veel beter dan Android.
William_H @TheVivaldi4 maart 2023 23:45
Dat laatste ben ik met je eens. Het liep ook zeker voor op veel gebieden op Android. Maar om te overleven was het wel de beste optie. Devvers gingen sowieso niet voor 3 OS-en programmeren. PBK's zijn helemaal niet uit de mode, men gelooft dat alleen maar door de marketing van de Samsungs en Apple's. Maar ik zweer je, ik ben sneller en preciezer met m'n PBK, dan jij met je touchscreen 😜
goDiegogo @William_H5 maart 2023 09:31
Waar type jij op als ik mag vragen?
Ik mis namelijk ook fysiek toetsenbordje zo erg.
William_H @goDiegogo5 maart 2023 12:14
Een BlackBerry KEY2. Maar het is de vraag voor hoe lang nog want deze telefoon wordt natuurlijk niet meer gesupport...
TheVivaldi @William_H5 maart 2023 09:40
Voor 3 OS'en programmeren is niet zo'n ramp en er waren er genoeg die dat deden (voor meer dan 3 zelfs).

Maar waar haal je vandaan dat ik op een touchscreen typ? Ja, tijdelijk even, maar binnenkort weer op mijn PKB, zoals ik tot voor kort ook deed. Ik kan echt niet typen op glas.
Verwijderd @TheVivaldi4 maart 2023 11:41
Ja dat is waar. In de tijd dat Samsung en Apple nog redelijk klein waren op de smartphone markt. Ik zag toen ook aardig wat mensen met een LG lopen. Ik heb eerst altijd Nokia gehad, toen overgestapt naar HTC en nu Sony. Maar het is de vraag hoe lang Sony er mee doorgaat. Ik zal niet zo snel naar Apple of Samsung gaan eerlijk gezegd.
katjangpedis @TheVivaldi4 maart 2023 15:52
Bada was van Samsung
TheVivaldi @katjangpedis4 maart 2023 15:57
Je hebt gelijk - ik pas mijn reactie aan.
graey @Yzord4 maart 2023 12:13
Ben je nou aan het opscheppen met het creëeren van de notch? Nouja, buiten dat het geen topidee is, zat ook dat al lang en breed in Android-toestellen voor Apple er iets mee deed.
Verwijderd @graey4 maart 2023 12:29
Klopt, the notch was er al eerder bij andere fabrikanten. O.a. LG:

https://www.techradar.com...y-of-the-smartphone-notch

De Essential Phone PH1 was er als eerste met de notch die we nu kennen.

De marketing van Apple heeft zijn werk goed gedaan.

[Reactie gewijzigd door Verwijderd op 22 juli 2024 14:24]

TheVivaldi @Yzord4 maart 2023 16:03
Touch ID: Sagem
Face ID: OMRON
Notch: Essential Phone
Magsafe: volgens mij Anker, als we telefoonaccessoires even meetellen
Dynamic Island: dat zal als enige van hunzelf zijn
TheVivaldi @Yzord4 maart 2023 16:37
Het maakt niet uit hoe of wat, het is Apple die het op de kaart heeft gezet
Maar we hadden hierboven niet over wie het op de kaart heeft gezet, maar over wie het had uitgevonden. Ik ben het zeker met je eens dat Apple veel dingen populair heeft gemaakt, maar dat was het punt niet.
Sagem, OMRON, Essential Phone, allemaal niets zeggende bedrijven die het wellicht uitgevonden zouden hebben, but nobody cared.
Sagem was vroeger erg bekend en Essential niet bekend? Nota bene van Rubin, oprichter van Android! Bekender kan haast niet…

En ik noemde ook Anker, ook nietszeggend zeker, ondanks dat het gros van de mensen wel een Anker-product in huis heeft?
Het is Apple die de appstore en commerciele apps op de kaart heeft gezet. Het is Apple die multi touch gestures op de kaart heeft gezet
Appwinkels waren op PalmOS en BBOS (edit: en op Symbian ook) al razend populair voordat Apple ermee kwam, dus dat kan niet kloppen. En commerciële apps waren al lang en breed populair op desktops, óók op Macs.
Die gebaren ben ik deels met je eens: weliswaar was het Palm die met webOS gebaren op de kaart zette - ze hadden er redelijk succes mee - maar Apple had er meer succes mee.

[Reactie gewijzigd door TheVivaldi op 22 juli 2024 14:24]

Verwijderd @TheVivaldi4 maart 2023 16:59
Appwinkels waren op PalmOS en BBOS al razend populair voordat Apple ermee kwam, dus dat kan niet kloppen. En commerciële apps waren al lang en breed populair op desktops, óók op Macs.
Net zoals dat symbian (Nokia) een app store had. Dat was nog voor de tijd van Apple.
Blizz @Verwijderd5 maart 2023 00:35
Hoe heette dat destijds? Ik kan op wiki Nokia Download! vinden.
Nokia had earlier in 2004 attempted to create such a system with Preminet, an end-to-end global sales channel.[14] The Content Discoverer is effectively an evolution of it.[15] Both the names Catalogs and Content Discoverer were soon replaced solely by "Download!".[16]
Er waren wel meer app stores voor feature phones de oude generaties smartphones, denk maar aan GetJar (grote (java) app store sinds 2005).

Op basis van deze bestaande stores (en evt. eigen alfaversies), vond Steve Jobs centrale app stores maar niks en was groot voorstander van HTML5. Het waren jailbreakers en succesvolle initiatieven in het wild, zoals Installer en vooral Cydia, die Jobs op zijn eigen producten ervan hebben overtuigd om per iPhone OS 2 een eigen App Store mee te leveren op de iPhone en iPod Touch.

[Reactie gewijzigd door Blizz op 22 juli 2024 14:24]

TheVivaldi @Verwijderd4 maart 2023 17:55
O ja, die vergat ik even, maar je hebt gelijk.
sspiff @ultimasnake4 maart 2023 10:58
Misschien dat de laatste iteraties wat saaier zijn maar naast foldable achtige zaken kan er ook niet veel spannends gedaan meer worden
Getuigd van gebrek aan verbeelding denk ik.

Er wordt trouwens nog wel geinnoveerd, alleen niet op productontwikkeling. De innovatie zit nu in de marketing en trucjes vinden om de mensen elke iteratie meer en meer te laten betalen voor dezelfde ervaring.
PdeBie @_Pussycat_4 maart 2023 07:27
Omdat die doen wat ze moeten doen en het volstaat voor het gros van de mensen. Het hoeft niet altijd anders.
tw_gotcha @PdeBie4 maart 2023 07:51
maar iedereen het gevoel hebben dat de berg geld die je neertelt ergen voor is. Dus dan maar een upgrade van een scherm dat 5 mm langer is verkopen met lekken van previews, hype creeeren, lifestyle reclame onzin en het beweren dat mmet die 5 mm je oneindig meer mogelijkheden hebt. Het gros van de mensen wil idd een degelijke telefoon en tegelijk verleid worden 8)7

[Reactie gewijzigd door tw_gotcha op 22 juli 2024 14:24]

SkyStreaker @tw_gotcha4 maart 2023 08:08
We willen nou eenmaal graag voor de gek worden gehouden. Ook alles op het randje (of soms er net overheen) van "betaalbaar", zorgt ook voor status. Ego, opscheppen, etc. Er zit gewoon een hele, werkende, psychologische uitbuiting achter.
tw_gotcha @SkyStreaker4 maart 2023 08:11
ik geloof er niks van dat het gaat om status en opscheppen. Ik zie dat niemand doen. Ook niet scholieren in de trein of zo. Ik denk dat we dit voor onszelf willen hebben, het gevoel dat je top spul hebt maar niet om het een ander onder de neus te wrijven. Klopt dat er een heel leger psychologen achter zit.
SkyStreaker @tw_gotcha4 maart 2023 08:16
Oh, dat geloof ik meteen - "opscheppen" past ook niet direct in de typische Nederlandse cultuur.

Het inzicht van mensen met verstand van zaken zou zo fijn zijn, maar helaas zie ik dat niet snel gebeuren dat zij hier reageren.

[Reactie gewijzigd door SkyStreaker op 22 juli 2024 14:24]

NielsFL @SkyStreaker4 maart 2023 09:13
Het typisch Nederlandse "niets om status geven", en dat ook trots zo uiten, is in feite ook een vorm van status en opscheppen. Voordeel is dan weer wel dat het een betaalbare en duurzame vorm is ;)
marhalm @NielsFL4 maart 2023 11:14
Ik ben het niet met je eens dat Nederlanders niets om status geven. Dat Amerikaanse randje kruipt er toch steeds meer in hoor. Het gaat hierbij om alles van supergrote extravagante kinderfeesten geven (stiekem misschien ook om andere moeders te laten zien hoe goed je het hebt?) tot dure telefoons, alles thuis van Apple tot de halve snelweg vol enorme SUV’s waar je alleen in zit, grote huizen tot de max van de hypotheek, minimaal twee keer jaar op vakantie, etc.

Misschien niet typisch Nederlands, maar de hele Westerse cultuur is verweven van status en vooral geld 😃
Lednov @tw_gotcha4 maart 2023 08:36
Oh dat gebeurd wel degelijk hoor, het juiste merk is nog steeds zeer belangrijk voor jongeren. In de jaren '80 was dat Naf Naf, via Australian (vooruit Cavello kon ook nog wel...) en Nike naar een totale switch van kleding naar elektronica. Nu is Apple en Samsung wat de klok slaat. En je kan beter een goedkope Samsung hebben dan een duurdere van een ander merk.

De smartphone is het statussymbool onder jongeren en je bent echt een paria als je ouders vinden dat je écht nog niet een telefoon nodig hebt. Kreeg je vroeger een stereotoren en later een TV voor je verjaardag of als je naar de Middelbare gaat, is dat tegenwoordig een Smartphone, als ze dat al niet hebben op de basisschool.
PdeBie @Lednov4 maart 2023 10:46
Cavello is voor mellow :+

Bij ons was het of Australian met Nikes of je was een zwabber. Pas later was Cavello ook OK toen je het meer op feesten zag.

(Ik praat nu wel over 25~27) jaar geleden

[Reactie gewijzigd door PdeBie op 22 juli 2024 14:24]

TrekVogel @PdeBie4 maart 2023 11:03
Haha, nooit zo ervaren. Ik vond Cavello's altijd mooier. En ze zaten zoooo lekker!
PdeBie @TrekVogel4 maart 2023 19:05
Cavello had zeker mooie pakken, maar ja….het was geen Australian.

En, terug on-topic, dat is wat je dus nu ook in telefoon land ziet. Menig Android toestel doet niet onder voor een Galaxy of iets dergelijks, maar ja….het is geen Samsung Galaxy. Dat is wat jongeren drijft.
marhalm @PdeBie4 maart 2023 11:17
😂

Want je wilde geen zwabber zijn! (Was zelf geen gabber, maar kan de dat nog wel herinneren van m’n middelbare schooltijd ja).
PdeBie @marhalm4 maart 2023 19:03
Ik wel in die tijd. En een oudere neef van mij had een sportzaak, dus ik had vaak de nieuwste Air Max veel eerder dan de rest van de school. 8-)

Australian verkocht hij dan weer niet #GemisteKans
SonicRPR @tw_gotcha4 maart 2023 09:23
Nou als leerkracht is het "apple" fenomeen echt wel aanwezig onder mijn leerlingen. Geen apple dan ben je "noob" of "skir".

Geef er zelf werkelijk niet om, vrienden en familie ook niet maar denk dat het psychologische aspect onder jongeren wordt onderschat.

[Reactie gewijzigd door SonicRPR op 22 juli 2024 14:24]

P47-Thunderbolt @SonicRPR4 maart 2023 10:08
Tja het mobieltje is het nieuwe roken. Niet roken op school of geen nikes of levi broeken dan hoor je er niet bij. Nu als je geen mobieltje hebt dan lig je er uit. Wat dat aan gaat zijn mensen rare kudde dieren
Ps3fanboy @SonicRPR4 maart 2023 19:44
Ben nu zelf 21 en had pas op mijn 15e een telefoon, ik heb wel altijd Android gehad. Maar ik kom van deze situatie: vroeger gepest worden omdat ik geen iPhone of AirPods had, nu verkoop ik zelf iPhones en AirPods!
Jelster @tw_gotcha4 maart 2023 10:28
Reken maar van wel. Bij het koffieapparaat op kantoor stikt het van de eenzijdige figuren die de veel te dure aanschaf van hun bolides proberen goed te praten. Vroeger vermakelijk, nu best bizar. De tijd verandert snel, soms ten goede.
Luuk1983 @tw_gotcha4 maart 2023 10:29
Ik heb nu een OnePlus 9. Prima toestel, maar mijn volgende wordt waarschijnlijk weer een Samsung. Waarom? Software ondersteuning. OnePlus loopt vaak maanden achter met security updates en heeft daarnaast naar mijn mening net te vaak van die kleine bugjes en problemen. Verder prima toestel hoor, maar Samsung heeft het allemaal net wat beter voor elkaar. En heel eerlijk lijken de meeste Android toestellen toch op elkaar, dus ach...
_JGC_ @Luuk19834 maart 2023 17:00
Software ondersteuning en Samsung... dat bestond alleen fatsoenlijk voor de topmodellen. Ik heb de Samsung Galaxy Mini 2 gehad en later de Samsung Galaxy S4 Mini. De eerste kreeg helemaal geen updates, de 2e heeft een update naar 4.4 gehad en dat was het ook wel. Toen die S4 Mini stierf ben ik overgestapt naar Motorola, die wel gewoon een fatsoenlijk software update beleid heeft voor ~200 euro budget toestellen.
OCU-Macs @tw_gotcha4 maart 2023 10:48
Precies, de smartphone is het nieuwe wasmiddel geworden: “de vernieuwde ….. wast nu NOG witter !!”.
goDiegogo @PdeBie5 maart 2023 09:25
Maar ze doen niet wat ze moeten doen. Althans niet voor mij.
Ik mis nog steeds de lg met de scrolfunctie op de achterzijde.
Ik snap er niks van dat er nog steeds geen telefoon is die met 1 hand vast te houden én te bedienen is.

Ik heb de HTC "kaiser" nog in een laatje liggen, was toptoestel met een foutloos toetsenbord.
Want terwijl ik dit type moet ik tientallen keren corrigeren, dat was met een fysiek toetsenbord gewoon 0.
Verwijderd @goDiegogo6 maart 2023 00:38
:/

Ik kan de S22 Ultra nochtans perfect bedienen met 1 hand, wat lukt er niet? Vasthouden en whatsappen met de duim, ik ervaar geen problemen?
PdeBie 4 maart 2023 07:28
De HTC HD2. Heerlijk toestel was dat!
Heeft echt jaren in mijn broekzak gezeten.
Luchtbakker @PdeBie4 maart 2023 07:37
De HTC HD2. Heerlijk toestel was dat!
Heeft echt jaren in mijn broekzak gezeten.
Wel met Android mag ik hopen? :P Zo deed ik het wel, want Windows was het toch net niet.

[Reactie gewijzigd door Luchtbakker op 22 juli 2024 14:24]

Alxndr @Luchtbakker4 maart 2023 10:09
Ik mis Windows Mobile nog steeds, ik zou direct van Android afstappen als het kon...


Ik zou ook graag een moderne versie van de mda pro /qtek 9000 willen, dat model was zn tijd pas ver vooruit! (In de tijd dat niemand nog van HTC gehoord had)
Bomberman71 @Alxndr4 maart 2023 13:43
Allemaal nostalgische praat.
Windows mobile was gewoon gaar. En het ergste was de steeds wisselende namen en support die opeens weg was.
Alxndr @Bomberman714 maart 2023 17:04
Heeft niets met nostalgie te maken, Windows mobile, met welke naam dan ook, werkte voor mij prettiger dan welke versie van Android tot nu toe.

Als je de naam en support (wie heeft er ooit support voor een (mobiel) OS nodig gehad? Ik in 40 jaar nog nooit in ieder geval) 'het ergste' noemt, geeft dat mij wel aan dat je geen echte argumenten hebt. Wat is er nu relevant aan hoe het beestje heet? (en wat vind je dan van al namen die Android heeft gehad? van Petit Four tot Upside Down Cake..)
Bomberman71 @Alxndr4 maart 2023 18:04
Als je nog nooit support voor een OS nodig hebt gehad dan doe je hetzelfde met het OS als 15 jaar geleden.
Mischien een document lezen en een foto bekijken.
Al het andere vraagt om recente standaarden, security en protocollen.
Windows Mobile deed al snel niet meer mee vanwege het ontbreken van apps.

Maar eh, wat let je anno 2023 gewoon Windows Mobile te gebruiken ?

Windows had steeds een compleet ander systeem met een verwarrende naam en die waren NIET compatible.

Windows Mobile OS ... Windows Phone ... Windows Mobile
Ik heb ze zelf allemaal gehad hoor. Zelfs in het begin op Pocket PC.

Android is Android en vandaag in 2023 kan je apps van 10 jaar geleden nog gewoon draaien.
De namen van 'snoepgoed en toetjes' gaven destijds de verschillende versies aan.
Sinds alweer een aantal jaren zijn dat gewoon nummers geworden.
Er was niks verwarrends aan.
Alxndr @Bomberman714 maart 2023 23:37
Wat noem je precies support? Beveiligingsupdates en app support? In dat geval, ok, zonder support is een OS niet bruikbaar, maar dat is alleen omdat MS er de stekker uit heeft getrokken.

En ja, ik doe nu op mijn phone hetzelfde als 10 of 15 jaar geleden, video, muziek, email, surfen en bankieren, maar dat moet wel veilig kunnen. Zonder 'support' kan dat niet. Kun je telefoons noemen waar je Windows Mobile nog op kunt draaien, ik ken ze niet en voor zover ik weet wordt geen enkele versie nog ondersteund?
Dr_HeverLee @Alxndr4 maart 2023 11:19
Helemaal mee eens. Windows was een geweldig systeem voor mobile. Mijn Nokia 930 zal ik altijd bewaren!
Shadow771 @Alxndr4 maart 2023 11:23
+1 voor Windows Mobile.
goDiegogo @Alxndr5 maart 2023 09:44
Dat ben ik ook helemaal met je eens.
PdeBie @Luchtbakker4 maart 2023 08:00
Gewoon met Windows. Werkte prima voor mij.
Bomberman71 @PdeBie4 maart 2023 13:41
Was een trut apparaat ... Met Android erop ging het wel.
Verder is er NIKS wat ik aan dat toestel mis moet ik eerlijk bekennen.
anub1s17 @Luchtbakker6 maart 2023 12:39
ow met de Sony experia X1 was windows mobile toch wel neat, heb je geen 40%+ batterij herstart de telefoon maar niet want je haalt het niet om terug windows in te komen XD

doe je het toch nja hang hem dan maar aan de oplader en probeer het over 2 uur nog eens...niet eerder als je het weer niet haalt is je accu weer leeg en mag je weer 2 uur wachten.

eenmaal in windows ging het wel maar tijdens het opstarten gaf dat ding gewoon vol gas en trok hij gewoon een 40-45% uit de accu alleen om op te starten.

ding was mijn eerste en laatste windows phone wat een draak >.>

werkte zo wel fijn maar die constante angst om te zorgen dat er genoeg op de accu zit en hij zichzelf niet herstart want dan is je accu gelijk bijna leeg >.>

[Reactie gewijzigd door anub1s17 op 22 juli 2024 14:24]

[Roland] 4 maart 2023 06:36
Mijn eerste smartphone was een MDA vario III in 2006. Een toilet bezoek is nooit meer hetzelfde geworden. Tweede was een HTC wizard. TyTN II. Heeft tweakers ooit een goede review over geschreven. Even gezocht maar kan deze niet vinden:)
review: HTC TyTN II: de nieuwe keizer onder de smartphones?

De kwaliteit was minder denderend van deze telefoons. Beide waren na 2 jaar kapot. Ging er vanuit dat dit normaal was tot ik 5 jaar met mijn volgende telefoon kon doen. Een galaxy S1.

Fijne telefoons die mijn werk leven erg veranderd hebben maar vanwege kwaliteit heb ik nooit meer een HTC gewild.

edit: namen door elkaar gehaald

[Reactie gewijzigd door [Roland] op 22 juli 2024 14:24]

SkyStreaker @[Roland]4 maart 2023 08:10
Ik had de HTC Snap en niet veel langer daarna de HTC Touch Pro2. De fysieke toetsenbordjes mis ik nog best wel. Vooral de Touch Pro 2 ervaarde ik persoonlijk als legendarisch.
AOC @SkyStreaker4 maart 2023 10:11
Ik mis de Touch Pro nog steeds eerlijk gezegd. Het is ongekend hoeveel typos ik maak met een touchscreen. Ondanks jaren ervaring met touchscreen blijft en blijkt fysieke feedback toch heel belangrijk voor mij
SkyStreaker @AOC4 maart 2023 10:20
+10 Exact, ik mis dat fysieke stukje feedback en dat ik met mijn vingers kon voelen waar ik zat, en niet het haptische/pseudo-trickery of compleet gebrek daarvan. Als ik ooit de mogelijkheid krijg om dit te krijgen op modern niveau, InstaBuy(tm).
marhalm @AOC4 maart 2023 11:25
Ik maak ook nog steeds vreselijk veel fouten. Maar het helpt ook niet dat Apple de Nederlandse taal maar slecht begrijpt. Steevast haalt mijn telefoon woorden uit elkaar die aan elkaar horen, bv studenten tijd ipv studententijd.

Ik heb verder ook gewoon te dikke duimen voor een digitaal toetsenbordje.
goDiegogo @[Roland]5 maart 2023 09:39
Mijn TyTn II doet het nog steeds.
Toptoestel was dat.
-tom-562 4 maart 2023 07:57
Zelf een HTC Hero gehad en bij de release een HTC One (m7). De One was het laatste Android toestel die daadwerkelijk de 'wow'-factor had voor mij.
ep667 @-tom-5624 maart 2023 08:16
Ik heb precies dezelfde telefoons van HTC gehad. De Hero was mijn eerste smartphone, dus die was sowieso bijzonder. Maar die One M7 leek op dat moment wel een kijkje in de toekomst. In de categorie “zo kan het dus ook”. Qua geluid, camera en vormgeving liep HTC daar één of twee generaties voor op andere leveranciers.

Ik kwam op dat moment van een Galaxy S2, dus het was sowieso nogal een sprong vooruit. Maar hoe dan ook beschouw ik de One M7 voor mij als het moment waarop een smartphone echt volwassen werd.

HTC heeft een mooie legacy wat telefoons betreft. Ik ben benieuwd of ik zelf nog steeds Android zou gebruiken als ze nog relevant waren geweest.

[Reactie gewijzigd door ep667 op 22 juli 2024 14:24]

-tom-562 @ep6674 maart 2023 08:27
Haha, ik kwam ook van een galaxy s2 (plastic fantastic, alhoewel enorm robuust).
De afwerking, het materiaalgebruik, de software en het geluid(!), wat een toptoestel. Daarna een Galaxy S5 gehad maar eigenlijk was dat gewoon een stap achteruit
Verwijderd 4 maart 2023 06:19
Hoewel er nu meer goed ontworpen en mooi gemaakte smartphones zijn dan ooit, is het wegvallen van en HTC een aderlating voor de mobiele markt.
Van fabrikanten van mooie, vernieuwende en creatieve looks naar 2 dominerende fabrikanten/merken, waarvan er een 13x toestellen met praktisch hetzelfde uiterlijk heeft uitgegeven, te beroerd lijkt om zelfs een leuke typenaam te verzinnen en een fanbase heeft dat blijft volhouden dat de toestellen mooi zijn. ;(
Een aderlating, inderdaad!

[Reactie gewijzigd door Verwijderd op 22 juli 2024 14:24]

marhalm @Verwijderd4 maart 2023 11:06
Helemaal mee eens. HTC was een merk van de gouden tijd van telefoons. Het merk past ook niet meer in deze tijd. Maar er waren meer fabrikanten die anders durfden te zijn: ook de eerdere Lumia’s (830, 800, die types) zijn prachtig 😃
tazkika @Verwijderd4 maart 2023 07:45
Als je dan ziet waarom er voor 13x versies gekozen wordt... 🤔
https://businessam.be/gen...g-voor-google-na-chatgpt/
TheDutchChief @tazkika4 maart 2023 10:34
Wel boeiend, maar je vraagt je meteen af hoe het komt dat mensen een operating system hun leven laten bepalen. Ik heb ook een iPhone en een MacBook, maar mijn sociale leven bevindt zich daar niet. Vanavond gewoon naar een restaurant en morgen iets met wijn en een B&B. Iets in onze psyche zorgt er voor dat we het mindere meer waarderen.
tazkika @TheDutchChief4 maart 2023 12:12
Veel mensen (gelukkig niet allemaal) kijken niet verder dan het uiterlijk vertoon. Ik herinner me de jaren '80 toen iedereen een Millet vest MOEST hebben om 'erbij' te zijn. Nu is het een iphone. Morgen is het iets anders. Ik persoonlijk zou geen iphone meer WILLEN hebben. Veel te veel geld zonder meerwaarde. Veel liever android en zelfs ook windows phone!
Voor mijn werk moest ik alle drie permanent bijhebben (verantwoordelijk voor mobile banking).
STIMPPYYY @tazkika5 maart 2023 19:56
iPhone om erbij te horen.. holy.. hebben we het hier in 2023 nog steeds over 😂.

Dat was in 2014 of 2015 misschien een ding, maar nu toch niet meer.
tazkika @STIMPPYYY7 maart 2023 22:29
tja, lees dan het bericht in FT na...
https://www.ft.com/conten...9e-4dbd-bd6d-2656b4503526
en Apple doet lustig mee :)
tweaker2010
4 maart 2023 07:24
Heb hier nog een HTC Legend en een One M7 liggen en als je de alubody toestellen oppakt merk je gelijk dat je wat bijzonders hebt.
HTC stond voor design en innovatie, jammer dat ze zichzelf uit de markt geprijsd hebben.
LA-384 @tweaker20104 maart 2023 08:37
HTC stond voor design en innovatie, jammer dat ze zichzelf uit de markt geprijsd hebben.
Is dat zo? Ik denk dat wanneer dezelfde telefoons (met moderne hardware, maar dezelfde innovaties en design) nu onder de naam Samsung of Apple uitgebracht waren, men er lachend een premium prijs voor had betaald.

Op de een of andere manier is het merk nooit doorgebroken. En zonder naamsbekendheid ben je nergens.
tweaker2010
@LA-3844 maart 2023 17:47
[...]
Op de een of andere manier is het merk nooit doorgebroken. En zonder naamsbekendheid ben je nergens.
Moet je toch maar eens opzoeken wat hun marktaandeel in 2010 was, toen waren ze een van de grootste spelers.
marhalm @tweaker20104 maart 2023 11:28
De Legend is zo vreselijk stevig, die kun je letterlijk in je vuisten als boksbeugel gebruiken. Gewoon een massief blok aluminium..

Stevigste stukje consumentenelectronica dat ik ooit heb vastgehouden.

[Reactie gewijzigd door marhalm op 22 juli 2024 14:24]

bilbob @tweaker20107 maart 2023 16:19
Ik heb ook nog een Legend liggen. Wat een tank was dat toendertijd.
HKLM_ 4 maart 2023 08:00
De HTC Sensation is toch wel de beste Android telefoon die ik gehad heb in die tijd dat ding voelde echt goed aan.

[Reactie gewijzigd door HKLM_ op 22 juli 2024 14:24]

Venix1990 @HKLM_4 maart 2023 08:30
Naam kwam mij bekend voor, even opgezocht. Die heb ik ook gehad! En dat is pas 12 jaar geleden dat die uitkwam.. de telefoons zijn wel erg snel veel sneller en luxer geworden zeg.. gaat echt hsrd

[Reactie gewijzigd door Venix1990 op 22 juli 2024 14:24]


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