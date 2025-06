MSI kondigt twee-in-eenfans en aio-waterkoeler voor RTX-gpu aan

MSI heeft op Computex 2024 de Velox 300R Airflow PZ-ventilator aangekondigd. De fan bestaat uit een kleine fan in het midden en een grotere fan aan de buitenkant. Ook is de Suprim Fuzion aangekondigd, een videokaartkoeler met ingebouwde waterkoeling.

De Velox 300R Airflow PZ bevat twee ventilators. De grote fan zorgt voor stabilisering van de airflow en de kleinere bladen voor een geconcentreerde luchtstroom, zo claimt MSI. Het formaat van de ventilators is 160mm. De fabrikant verwerkt de fans in een behuizing en verkoopt ze voor zover bekend vooralsnog niet los. In de kast passen ook nog twee 360mm aio-waterkoelers, respectievelijk een aan de voorkant en een aan de achterkant.

Verder onthult het merk de Suprim Fuzion, een kleine aio-waterkoeler met twee radiatoren; een dunnere radiator met fan op de gpu zelf en een dikkere radiator met fan boven het geheugen. Daarnaast is er een fan op de gpu. Er is tevens een andere versie van de videokaartkoeler, de Expert Fuzion, die over een enkele radiator beschikt in plaats van twee. MSI kondigt twee videokaarten aan met het betreffende koelsysteem, namelijk de RTX 4080 Super en de RTX 4090. Het bedrijf noemt geen prijzen van de videokaarten of de aio-waterkoeler.