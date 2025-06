MSI kondigt moederborden voor volgende generatie AMD-cpu's aan

MSI kondigt op Computex 2024 meerdere moederborden voor de AMD X870-chipset aan die compatibel zijn met de aankomende Ryzen 9000-serie cpu's. Ook komen er borden voor de huidige Z790-chipset aan. De fabrikant kondigt nog geen prijzen of releasedata aan.

De aankomende X870 Wifi-varianten, waaronder de Tomahawk en de Pro X870-P, ondersteunen de Wi-Fi 7-standaard en 5Gbit/s-ethernet. In alle gevallen is er in elk geval één PCIe Gen5 x4-slot voor een M.2-ssd aanwezig. De moederborden ondersteunen DDR5-geheugen en Ryzen 7000-, 8000- en 9000-processors.

Over de aankomende Intel-moederborden met de Z790-chipset maakt MSI minder details bekend. Een onbekend wifimodel ondersteunt 2,5Gbit/s-ethernet en Wi-Fi 6E. Verder werkt het bedrijf met Intel samen aan een geheugentechnologie die voor lagere latency moet zorgen. Hiervoor gebruikt MSI nog de placeholdernaam Mini_Cudimm.