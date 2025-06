Corsair introduceert DDR5-Cudimm-geheugensets met snelheden tot 9200MT/s

Corsair heeft zijn eerste DDR5-geheugensets met Cudimm-modules uitgebracht. De modules komen beschikbaar in de Vengeance-serie en halen volgens de fabrikant geheugensnelheden tot 9200 megatransfers per seconde. De eerste sets zijn per direct beschikbaar.

Corsair komt in eerste instantie met geheugenkits van maximaal 96GB. De sets komen beschikbaar met snelheden van tussen de '8400 en 9200MT/s', zo zegt de fabrikant in een persbericht. In de webshop van het bedrijf staat echter ook een DDR5-8000-set met Cudimms vermeld. Om de vermelde snelheden te halen, wordt volgens de fabrikant gebruikgemaakt van Intels XMP 3.0-overklokprofielen. De sets zijn volgens Corsair geoptimaliseerd voor de Core Ultra 200-cpu's en bijbehorende Z890-moederborden.

Cudimm staat voor Clocked Unbuffered Dual In-line Memory Module. De modules zijn gebaseerd op voorgaande DDR5-modules, maar beschikken over clockdrivers, ook wel ckd's, die de stabiliteit van kloksignalen moet verhogen. Dat maakt de hogere snelheden van boven de 9000MT/s mogelijk.

Om die hogere snelheden te benutten, hebben gebruikers een platform nodig dat Cudimm expliciet ondersteunt. Intels Core Ultra 200-cpu's doen dat. Volgens MSI kunnen ook AMD's Ryzen 8000- en 9000-cpu's overweg met dergelijke modules in combinatie met een X870-moederbord. De Cudimm-modules zijn ook compatibel met oudere platforms die gebruikmaken van DDR5, maar halen dan mogelijk lagere snelheden.

Verschillende andere fabrikanten hebben al Cudimm-modules op de markt gebracht. Naast Corsair hebben onder andere Adata, Crucial, Kingston en G.Skill eerder al Cudimm-modules aangekondigd. De eerste Corsair-sets verschijnen per direct. Een 48GB-kit met DDR5-8000-snelheden heeft een adviesprijs van 306 euro.