Sony brengt binnenkort gratis proefversie van Gran Turismo 7 uit voor PS4 en PS5

Sony brengt deze week een gratis Gran Turismo-game uit voor de PlayStation 4 en 5. Het betreft My First Gran Turismo, een racespel dat dient als een soort proefversie van Gran Turismo 7. De game is vanaf vrijdag te downloaden in de PlayStation Store.

Sony meldt dat My First Gran Turismo op 6 december uitkomt ter ere van het 30-jarige PlayStation-jubileum. Het spel is volgens ontwikkelaar Polyphony Digital gericht op nieuwkomers die nog geen eerdere ervaring hebben met de Gran Turismo-franchise.

Het spel bevat verschillende aspecten van de volledige Gran Turismo 7-game, die in 2022 verscheen. Spelers krijgen toegang tot verschillende circuits en kunnen achttien auto's verzamelen, races rijden, timetrials voltooien en licenties behalen. Ook de Music Rally-modus uit Gran Turismo 7 zit verwerkt in het spel.

My First Gran Turismo krijgt verder ondersteuning voor de PlayStation VR2-headset. Spelers kunnen hun progressie daarnaast overzetten naar Gran Turismo 7, als ze die game kopen. De demo vereist 15GB opslagruimte op de PS5 en 12GB op de PS4 en lijkt geen multiplayer te ondersteunen.