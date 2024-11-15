Een hoge prijs en getemperde verwachtingen

PlayStation 5 Pro De PlayStation 5 Pro is de krachtigste console tot nu toe, met bovendien een puik werkende upscaler aan boord in de vorm van PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR). Die combinatie leidt er vooral toe dat games die in hun Performance-modus draaien, dus gericht op optimale framerate, dat doen met een veel hogere beeldkwaliteit dan voorheen. De op beeldkwaliteit gerichte Quality-modi worden wel iets mooier, bijvoorbeeld door meer raytracingeffecten of upscaled 8k-modi, maar de stap vooruit is lang niet altijd heel groot. De grootste winst voor de PS5 Pro zit hem dan ook in het feit dat native 4k60-gaming op een console nooit dichterbij voelde dan nu, met de uitstekend geüpscalede Performance-modi. Daarbij is het fijn dat de ssd flink groter is, maar het is jammer dat de voet er nog los bij gekocht moet worden. Pluspunten Sterkere gpu

Sterkere gpu Meer raytracingeffecten

Meer raytracingeffecten Gamen in upscaled 8k

Gamen in upscaled 8k PSSR-upscaling werkt uitstekend

PSSR-upscaling werkt uitstekend 2TB-ssd Minpunten Duur

Duur Voet los kopen

Voet los kopen Grafische stap vooruit niet altijd heel groot Getest Sony PlayStation 5 Pro Wit, Zwart Prijs bij publicatie: € 799,- Vergelijk prijzen Vanaf € 865,- Bekijk alle uitvoeringen (2) Een heel nieuwe consolegeneratie is het niet, maar het verschijnen van de PlayStation 5 Pro betekent toch een nieuwe stap vooruit voor gamers die hun games het liefst beleven via een spelcomputer. Die stap lijkt nodig, want games als Dragon Age: The Veilguard laten al zien dat het gat tussen wat er grafisch mogelijk is op consoles en pc’s nu echt groot begint te worden. Sony is met zijn Pro-console de eerste spelcomputerfabrikant die de in 2020 op de markt gebrachte generatie consoles voorziet van een update. Waar Microsoft in de vorige generatie nog vrolijk meedeed met de Xbox One X, blijft het vanuit die richting voorlopig nog stil. De PlayStation 5 Pro heeft voorlopig dus het rijk alleen en is nu met enige afstand de krachtigste console die te krijgen is. Dat laatste is immers bepaald geen ‘hete take’. Ten tijde van de release van de PlayStation 5 en de Xbox Series X vonden we teraflops belangrijk, weet je nog? De Series X won het op dat gebied met 12 teraflops van de PS5, die 10,28 teraflops aan rekenkracht kon bieden. De PlayStation 5 Pro zorgt op dat vlak al meteen voor een upgrade, want de sterke gpu van de nieuwe console biedt 16,7 teraflops aan rekenkracht. Dat is een significante stap omhoog, maar steekt tegelijk schril af bij cijfers die eerder de ronde deden. In het geruchtencircuit werd zelfs 33 teraflops als mogelijkheid genoemd, maar dat blijkt niet het geval. Niet per se erg, maar wel een eerste hint naar waar dit verhaal verder naar toe gaat: meer evolutie dan revolutie, wat bij een Pro-uitgave, en dus niet een heel nieuwe generatie console, best logisch is. De komst van de PlayStation 5 Pro was allang publiek geheim toen Sony Computer Entertainment de machine in september officieel aankondigde. De eerste reacties speculeerden over waartoe de machine in staat zou zijn, waarbij de conclusie veelal luidde: een native 4k60-ervaring valt niet te verwachten, zeker niet als je ziet hoeveel aandacht er naar PlayStations eigen upscalingtechniek ging tijdens de onthulling van de console. Games in een lagere resolutie renderen dan ze op beeld gebracht worden, is een belangrijk onderwerp voor gaming in het algemeen op dit moment en dus ook voor deze nieuwe console. Duur (In) de doos De Playstation 5 Pro wordt geleverd in een full-color bedrukte kartonnen doos. Ook de binnenverpakking is geheel gemaakt van karton, maar de console zelf is verpakt in een kunststof schuimzak. De PS5 Pro wordt geleverd met een controller, hdmi-kabel, USB-C-kabel en netsnoer. Een snelstartgids is online beschikbaar, voor de volledige handleiding verwijst Sony naar het menu van de console zelf. Een ander populair gespreksonderwerp: de prijs. Met 799 euro hangt er best een stevig prijskaartje aan de PlayStation 5 Pro, die in vergelijking met het basismodel ook niet eens een meegeleverde vertical stand heeft. Die moet je er los bij kopen en kost dertig euro. Ook bevat de machine geen disklade. Wil je die wel, dan moet je die ook nog apart kopen. Het basismodel kost hoe dan ook 250 euro minder dan de Pro en met deze eventuele extra uitgaven er nog bij, wordt het prijsverschil groter. De meerwaarde die de console kan bieden moet dus significant zijn, wil een upgrade de moeite waard zijn. Tweakers heeft de beeldkwaliteit natuurlijk uitgebreid onder de loep genomen met behulp van diverse games. Sony publiceerde een lijst van games die, nu of later, patches zouden krijgen waardoor ze gebruik zouden kunnen maken van specifieke features van de PlayStation 5 Pro. Van die lijst hebben we onder meer Horizon Forbidden West, Alan Wake II, Gran Turismo 7, Spider-Man 2, Ratchet & Clank: Rift Apart en F1 24 uitgeprobeerd. Ook hebben we het een en ander gemeten aan het verbruik, het geluid en de warmteproductie van de console en dat alles vergeleken met hoe het basismodel dat allemaal doet.

Sterkere gpu en PSSR-upscaling

Op het verhaal over de beeldkwaliteit komen we straks terug, maar laten we beginnen bij het begin: de console zelf. Bij het reviewexemplaar dat we ontvingen, werd trouwens de los verkrijgbare voet wel meegestuurd. Het voelt ook als een aardig onhandig idee om die voet niet erbij te nemen, dus die drie tientjes extra zou ik alvast uittrekken als je van plan bent de PS5 Pro in huis te halen. Het bevestigen van de voet werkt eenvoudig genoeg, met een meegeleverd schroefje dat je er zonder hulp van schroevendraaiers prima in krijgt. Lichter en slanker De console zelf lijkt in veel op zijn vier jaar oudere voorganger, maar kent tegelijk een aantal uiterlijke veranderingen. Het meest in het oog springend zijn de strepen over het midden van de console, die eruitzien als een soort kieuwen. Het geeft de console in mijn ogen een wat modernere look en dat bevalt me prima, maar smaken verschillen uiteraard. Verder valt op dat de plaatsing van de poorten aan de achterzijde wat anders is en dat er aan de voorzijde nu twee USB-C-poorten zitten. De console is vrijwel net zo hoog als de basisversie van de PlayStation 5, maar wel een stuk slanker en lichter. De PS5 Pro weegt met 3,1 kilogram ruim minder dan de oude PlayStation 5, die 4,5kg aantikt. Het schrappen van een disklade helpt daarin mee, maar als je nagaat dat de PS4 Pro een halve kilo zwaarder was dan het basismodel PS4, dan mag het best een prestatie genoemd worden dat de Pro-uitgave deze keer juist een stuk lichter is. Zelfs de eerder uitgebrachte PS5 Slim is met 3,2kg net zwaarder dan dit Pro-model. De nieuwe look is fijn, maar het gaat natuurlijk om de binnenkant. De specificaties van de PlayStation 5 Pro waren al een tijdje bekend, maar voor de volledigheid nemen we ze toch nog even met je door. Allereerst iets dat ongewijzigd is: de cpu. Dat is dezelfde chip die je vindt in een normale PlayStation 5. We hebben het dus nog steeds over een chip op basis van de AMD Zen 2-architectuur, die ook gebruikt wordt in Ryzen 3000-processors. Sterkere gpu De blikvanger is de sterkere gpu, die voor meer rekenkracht zorgt dan zijn voorganger. Die gpu is overigens nog steeds gebaseerd op de AMD Radeon RDNA-architectuur. De specifieke versie daarvan is niet duidelijk, waarschijnlijk omdat AMD dit nog niet in eigen producten heeft uitgebracht. Het zou zomaar RDNA 4 kunnen zijn met wat aanpassingen. Mark Cerny, de chief architect van de PS5 Pro, vertelde eerder aan Digital Trends dat de gpu in de console raytracingtechnologie bevat die nog niet door andere AMD-gpu's wordt gebruikt. Afgezet tegen grafische kaarten voor pc’s zit de PlayStation 5 Pro ongeveer in tussen een Nvidia GeForce RTX 3060 of RTX 3070 en een RTX 4060 of RTX 4060 Ti. Dat zegt uiteraard niet alles: graphics leunen tegenwoordig zwaar op trucjes als upscaling en framegeneration, wat mede bepaalt waartoe een gpu werkelijk in staat is. De console heeft daarnaast 2GB DDR5-geheugen extra aan boord, wat vermoedelijk systeemtaken zal overnemen, zodat gamemakers een groter deel van het snellere 16GB-GDDR6-geheugen kunnen gebruiken. De console heeft verder een grotere ssd aan boord. Het basismodel had een ssd van 825GB, de PlayStation 5 Slim heeft 1TB aan opslag en deze PS5 Pro heeft een ssd van 2TB aan boord. Dat zorgt ervoor dat je meer games tegelijk geïnstalleerd kunt hebben staan en in een tijd dat Call of Duty zomaar een slordige 250GB aan schijfruimte kan innemen, is dat geen overbodige luxe. Verder beschikt de PS5 Pro over ondersteuning voor Wi-Fi 7, waar het basismodel nog Wi-Fi 6 heeft. Dat houdt in dat de Pro dus meer data over een draadloos netwerk kan pompen, maar of je daarvan in de praktijk echt veel verschil zult merken, vragen we ons af. Die zin past ook wel goed bij wat de console is: een nieuwe console die eigenlijk niet als een nieuwe console voelt. Je speelt er immers dezelfde games op, de interface is hetzelfde en ga zo maar door. PSSR-upscaling Misschien wel het belangrijkste onderdeel op de featurelijst is geen onderdeel van de hardware. De console beschikt immers over Sony’s eigen upscalingtechniek, genaamd PlayStation Spectral Super Resolution Upscaling, kortweg PSSR. We zien op de pc-markt natuurlijk al jaren wat upscalingtechnieken als Nvidia DLSS en AMD FSR voor elkaar weten te boksen en zien de prestaties op dat vlak ook steeds beter worden. Het is dus niet zo gek dat de consolemakers hier ook naar kijken en ook winst mee willen behalen. Logisch: een goede upscalingtechniek kan een enorme boost geven aan prestaties, als de beeldkwaliteit behouden wordt. PSSR is in potentie de belangrijkste feature van alles wat de PS5 Pro te bieden heeft. Hoe PSSR precies werkt, vertelt Sony niet. Wel weten we dat het gebruik maakt van machinelearning, of zoals Sony het noemt 'AI-driven upscaling', en daarmee meer lijkt op Nvidia DLSS dan op AMD FSR. Dat laatste is opvallend, omdat de PS5 gebruik maakt van een AMD-gpu.

Geluid, energiegebruik en warmte

Geluidsproductie De PS5 Pro produceert onder belasting net iets meer geluid dan zijn voorganger. Bij meting op 20cm afstand onder volle belasting in Horizon Forbidden West noteerden we bij de oude PlayStation 5 33,6dB, terwijl de PS5 Pro precies 35dB liet optekenen. De toonhoogte van de ventilators is vrijwel hetzelfde en hoewel de meetwaarden iets hoger uitkomen, zouden we de PS5 Pro zeker niet als luidruchtig bestempelen. De PS5 Pro in de onze audiotestruimte Energiegebruik Hoewel de PS5 Pro een aanzienlijk krachtigere gpu heeft dan de reguliere PS5, blijkt het energiegebruik van de oude en nieuwe consoles verrassend gelijk. We hebben de nieuwe PS5 Pro getest naast de allereerste versie van de PS5, de versie zonder hardware-updates en mét disklade. Deze oude PS5 bevat een AMD Oberon-apu, geproduceerd op 7nm. Latere versies van de PS5 maken gebruik van een Oberon Plus-apu, die op een 6nm-procedé wordt gemaakt. Voor onze tests hadden we geen latere generatie van de PlayStation 5 beschikbaar, maar volgens de specificaties van Sony zou er weinig verschil in energiegebruik moeten zijn tussen de verschillende versies van de reguliere PlayStation 5. Het is niet bekend op welk procedé de AMD-chip voor de PlayStation 5 Pro is geproduceerd, maar duidelijk is wel dat de chip aanzienlijk efficiënter is dan zijn voorganger. Bij directe vergelijkingen tussen de PlayStation 5 en de nieuwe PS5 Pro in de games Spider-Man 2, Alan Wake II, Gran Turismo 7, Horizon Forbidden West en Ratchet & Clank: Rift Apart noteerden we voor de eerste generatie PlayStation 5 een gemiddeld verbruik van 221 watt en voor de PS5 Pro 226 watt. Dit is een klein verschil, vooral gezien de aanzienlijk betere prestaties van de PS5 Pro. Het hoogste verbruik dat we bij de PS5 Pro hebben gemeten, zagen we overigens tijdens onze 8k-tests in F1 24, waarbij pieken tot 248 watt werden genoteerd. Opvallend is ook dat de console niet helemaal lekker uitschakelt als je de opties voor Rest Mode ingeschakeld hebt in de menu's. Staan die opties aan, dan blijft de console ongeveer 2 watt vragen, zelfs als je kiest voor de optie om de console uit te schakelen en dus niet in Rest Mode te zetten. De oude PS5 vertoont dit probleem overigens ook, maar blijft dan steken op ongeveer 1 watt. De oplossing hiervoor is om alle opties voor Rest Mode eerst in de menu's uit te schakelen en de console pas daarna uit te zetten. Beide consoles gaan dan wél terug naar een veel netter sluipverbruik van 0,1 of 0,2 watt. Warmte We hebben ook onze FLIR-warmtebeeldcamera op de achterzijde van beide consoles gericht om te zien wat de maximale temperatuur is rond het punt waar de hete lucht uit de consoles wordt geblazen. Ook hier zagen we geen grote verschillen: bij een omgevingstemperatuur van 20 graden bereikte de oude PS5 een hotspot van maximaal 57,1 graden, terwijl de nieuwe PS5 Pro iets warmer was met 58,9 graden. Let wel: dit betekent niet dat hotspots binnen het apparaat niet warmer zijn; dit is de maximale temperatuur die de warmtebeeldcamera bij de luchtuitlaat kan detecteren. Het is logisch dat de PlayStation 5 Pro iets warmer is dan zijn voorganger, want er is een directe relatie tussen het opgenomen vermogen en de geproduceerde warmte. Warmtebeeld van de achterkant van PS5 (links) en PS5 Pro

Mooie beelden, ook op 60 frames per seconde

De PlayStation 5 Pro is dus grotendeels dezelfde console als het basismodel, maar dan krachtiger. Wat levert die kracht je dan precies op? Betere graphics, is het antwoord dat je daar heel platgeslagen op kunt geven; wat dat precies inhoudt, is lastiger. Het verschilt namelijk per game wat voor features de Pro toevoegt. Sommige games krijgen er bijvoorbeeld een nieuwe 8k-optie bij. Anderen houden het bij 4k, maar leveren mooiere beelden in zowel hun Quality-modi als de Performance-modi, of draaien nu op 60fps in Quality-modus waar dat voorheen 30fps was. Die hogere framerates worden deels mogelijk gemaakt door de extra ruwe rekenkracht van de nieuwe gpu, maar vaak komt ook de nieuwe PSSR-upscaling om de hoek kijken. Veel games werken met dynamische resoluties, waarbij de PS5 Pro soms een lagere maximale resolutie gebruikt dan de PS5, maar door PSSR wel vergelijkbare of betere beeldscherpte en hogere framerates kan leveren. PSSR werkt in de praktijk erg goed, waardoor je, zelfs als je met je neus op het scherm staat, niet altijd kunt zien in hoeverre beelden geüpscaled worden. Dat is een compliment voor hoe de PS5 Pro zijn werk doet. De verschillen die dat met zich meebrengt, zijn soms goed zichtbaar en soms een stuk lastiger te spotten met het blote oog. Let er wel op dat veel van de features die we noemen alleen in een game zitten als er een patch voor is uitgerold die ondersteuning voor de PS5 Pro toevoegt. Games zonder patch missen die extra modi. Wel kunnen die in hun normale 30fps- of 60fps-modi betere prestaties laten zien, aangezien die games wel meeprofiteren van de sterkere gpu. Lekker scherp in 8k In beeldkwaliteit zorgt de console op meerdere manieren voor stappen vooruit. In de eerste plaats heb je dus die 8k-modi. De PS5 Pro stuurt een 6k60-signaal uit en maakt daarbij gebruik van dsc, display stream compression. Een van de games die je op de PlayStation 5 Pro in 8k kunt spelen is F1 24. Dat hebben we uitgeprobeerd, in combinatie met een 75" Samsung QN800D-8k-tv, die probleemloos als 8k-display herkend wordt door de PS5 Pro. F1 24 gebruikt in 8k-modus een native 4k-beeld, dat door middel van Temporal Anti-Aliasing Upsampling (TAAU) wordt vergroot naar 8k. TAAU is een minder geavanceerd upscalingalgoritme dan PSSR en volgens Eurogamer onderzoekt Codemasters of het 'in de toekomst' PSSR kan gebruiken. Waar we vooraf eigenlijk hadden gedacht dat 8k een beetje een gimmick zou zijn, zie je het verschil echt wel. Sta je bijvoorbeeld op het rechte stuk op Zandvoort, dan zie je details in de verte een stuk scherper als je speelt in de alleen voor 8k-tv’s beschikbare ‘Resolutie-modus’. Het hek aan het einde van het rechte stuk en de lijnen langs de baan in de verte ogen in de andere grafische modi bijvoorbeeld stukken grover dan in de 8k-modus. Ook de individuele personen in het publiek zien er scherper uit. De vraag is natuurlijk wel in hoeverre dat soort details belangrijk is in een game waarin je op hoge snelheid over een baan raast, maar goed: het kan wel. Leuk voor een select groepje gamers wellicht, want wie beschikt er al over een tv die 8k kan vertonen? Ze zijn er wel, maar voor het gros van de gamers zal dit geen factor zijn. F1 24, van links naar rechts in 8k, in 4k op de kwaliteitsmodus en in 4k op de prestatiemodus (klik tweemaal voor origineel formaat) De overige verbeteringen zijn dat wel. Zo zijn er diverse games die meer gebruikmaken van raytracing. Onder meer Hogwarts Legacy en F1 24 maken daarvan gebruik. Dat laatste laat bijvoorbeeld betere reflecties zien en past raytracing ook toe op allerlei elementen rond de baan. Wel vind ik het jammer dat ‘car in car’-reflecties nog niet te zien zijn. Ook valt op dat reflecties in regenplassen eigenlijk heel ruw gesimuleerd worden. Pas als je het beeld stilzet, verandert de weerkaatsing in zo’n plas echt in een duidelijk plaatje van de auto erboven. Zolang het beeld een beetje beweegt, zelfs al is het maar heel langzaam, zie je een veel minder accurate reflectie. Wel is goed te zien dat F1 24 op de PS5 Pro gedetailleerdere reflecties en ook meer reflecties laat zien dan op het basismodel het geval is. In Alan Wake II is het verschil in beeldkwaliteit ook goed zichtbaar. Zo is het detailniveau in de reflecties in plassen een stuk hoger en zien we in de weerkaatsing van een ruit sommige objecten verdwijnen als we kiezen voor een grafische modus waarin raytracing ontbreekt. Ook ziet de algemene lichtinval er wat natuurlijker uit. Alan Wake II is daarmee een voorbeeld van een game waarin je de verschillen vrij duidelijk kunt laten zien. Alan Wake II op de PS5 Pro, links zonder raytracing, rechts met Verschil niet altijd zo duidelijk Het moet echter gezegd worden dat de grafische verschillen verder lang niet altijd zo groot zijn. Horizon Forbidden West is bijvoorbeeld zo’n game waarin het moeilijk is de verschillen echt goed te zien. Het is bekend wat de Pro aan extra grafische features mogelijk maakt; op dat lijstje staat onder meer dat schaduwen gedetailleerder zijn en huid en haar er realistischer uitziet. Dat zou best kunnen, maar het is toch echt niet zomaar waar te nemen als je Horizon Forbidden West aan het spelen bent. Zelfs een side-by-sideopstelling, waarbij we de game op een oude PS5 en de Pro hadden draaien, leverde weinig op. Wanneer je de game gewoon gaat spelen, verandert dat een beetje. De winst zit namelijk niet alleen maar in beeldkwaliteit, maar vooral ook in de combinatie van beeldkwaliteit en framerate. Dit is het punt waarop ik de PlayStation 5 Pro de grootste slag vind slaan. Games worden er in hun mooiste vorm niet meteen een klap mooier van, maar de prestatiemodi gaan wel flink vooruit. Meer grafische kracht betekent dat een game in zijn Performance-modus in een hogere resolutie gerenderd kan worden dan voorheen het geval was. Tel daar PSSR nog bij op en je beschikt over de juiste tools om een heel soepele spelervaring te kunnen bieden, zonder dat daarbij heel veel beeldkwaliteit verloren gaat. Ook hier liet Forbidden West trouwens geen al te opvallende dingen zien, maar bepaalde details zagen er in Performance Pro echt beter en scherper uit dan op de oude PS5 in de normale Performance-modus. Horizon: Forbidden West, van links naar rechts in Resolution Pro, Balanced en Performance Pro Winst in prestaties wordt door de Pro op meerdere manieren behaald. De vaak op 60 frames per seconde gerichte Performance-modus wordt dus mooier dan hij vroeger was, maar Quality-modi kunnen ook beter gaan lopen. Diverse games, waaronder Horizon Forbidden West, bieden een extra modus aan die ook gericht is op beeldkwaliteit, maar dan met 40 frames per seconde als target, in plaats van de 30fps die normaliter standaard is voor een Quality-mode. Dat verschil is merkbaar en laat een game een heel stuk soepeler aanvoelen. Deze optie is trouwens niet helemaal nieuw, maar gezien de grotere mogelijkheden zullen we dit soort 'tussenmodi' waarschijnlijk vaker gaan zien. Wel heb je er nog steeds een 120Hz-tv voor nodig, die dan elk beeldje driemaal weergeeft, wat vloeiend beeld oplevert. Compilatie van games in verschillende beeldkwaliteitsmodi op de Playstation 5 Pro Wil je soepelheid, dan heb je vooral ook een tv met ondersteuning voor 120Hz en eventueel vrr nodig. Dit is geen nieuwe feature voor consoles, maar de PlayStation 5 Pro maakt het wat makkelijker voor makers om hier iets mee te doen. Diverse games krijgen dan ook een extra Performance-modus die hogere framerates mogelijk maakt. Dit kunnen we niet accuraat meten, maar in een game als Hogwarts Legacy is de hogere framerate zeker merkbaar. Wanneer je de camera langzaam om een personage heen draait, zie je op 30 en 60fps zeker nog dat ‘schokkerige’ effect in hoe de achtergrond over het beeld schuift. Dat effect zie je op hogere framerates niet meer, dus je hebt een wat rustiger beeld. Werken met 120 beeldjes per seconde levert in theorie trouwens ook meer controle over een game op, want je zou preciezer moeten kunnen timen. Het vaardigheidsniveau dat daarvoor nodig is, ontbreekt bij ons wellicht, maar het kan voor sommige gamers een factor zijn. Winst in beeldkwaliteit bij 60fps Als ik de balans opmaak van wat de PlayStation 5 Pro zoal met graphics doet, dan denk ik dat de winst dus vooral zit in de hogere beeldkwaliteit bij een framerate van 60fps. De keuze tussen optimale graphics en optimale framerate is inmiddels normaal en dat verandert ook niet, maar de PS5 Pro laat indrukwekkende dingen zien in de diverse Performance-modi van de verschillende games. Je levert helemaal niet zoveel kwaliteit meer in, terwijl het verschil in hoe soepel een game aanvoelt tussen 30fps en 60fps behoorlijk groot is. Ik zie mezelf nu niet zo snel meer de voorkeur geven aan Quality, Fidelity en dat soort op beeldkwaliteit gerichte modi. De tussenvariant van 40fps kan daarin nog wel iets veranderen, maar het zou mij niet verbazen als het grootste deel van de gamers met een PS5 Pro vaker zal kiezen voor de Performance-modi. Betere ondersteuning in meer (VR-)games Daarbij maakt het in elk geval nu nog veel uit om welke game het precies gaat. De ene game doet meer met de extra mogelijkheden dan de andere game. Diverse media hebben al lijstjes geplaatst van games die duidelijk stappen vooruit zetten. Dat is nu zo, maar ik verwacht dat dat in de toekomst wat minder zal verschillen. Games die komend jaar verschijnen, profiteren natuurlijk van het feit dat de makers de PS5 Pro-hardware al langer hebben en dus ook meer tijd hebben om de extra mogelijkheden optimaal te benutten. Ook zullen er de komende tijd waarschijnlijk meer patches komen voor VR-games, want ook PlayStation VR 2 profiteert mee van de features van de PlayStation 5 Pro. Sommige games, zoals No Man's Sky, hebben die patch nu al; andere zullen ongetwijfeld volgen. Ik had in Kayak VR: Mirage het idee dat ik al naar iets scherpere beelden zat te kijken, maar dat weet ik niet helemaal zeker. Wel zag ik in Horizon: Call of the Mountain minder van die kleine haperingen die ik af en toe met de normale PlayStation 5 wel zag, dus daar lijkt de sterkere gpu alvast een woordje mee te spreken.

Conclusie