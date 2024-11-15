Door Jurian Ubachs en Eric van Ballegoie

Feedback • 15-11-2024 06:00 300

PSSR-upscaling steelt de show

PlayStation 5 Pro Review

15-11-2024 • 06:00

300

Multipage-opmaak

Een hoge prijs en getemperde verwachtingen

PlayStation 5 Pro

De PlayStation 5 Pro is de krachtigste console tot nu toe, met bovendien een puik werkende upscaler aan boord in de vorm van PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR). Die combinatie leidt er vooral toe dat games die in hun Performance-modus draaien, dus gericht op optimale framerate, dat doen met een veel hogere beeldkwaliteit dan voorheen. De op beeldkwaliteit gerichte Quality-modi worden wel iets mooier, bijvoorbeeld door meer raytracingeffecten of upscaled 8k-modi, maar de stap vooruit is lang niet altijd heel groot. De grootste winst voor de PS5 Pro zit hem dan ook in het feit dat native 4k60-gaming op een console nooit dichterbij voelde dan nu, met de uitstekend geüpscalede Performance-modi. Daarbij is het fijn dat de ssd flink groter is, maar het is jammer dat de voet er nog los bij gekocht moet worden.

Pluspunten

Minpunten

Getest

Sony PlayStation 5 Pro Wit, Zwart

Prijs bij publicatie: € 799,-

Vergelijk prijzen Vanaf € 865,-

Bekijk alle uitvoeringen (2)

Een heel nieuwe consolegeneratie is het niet, maar het verschijnen van de PlayStation 5 Pro betekent toch een nieuwe stap vooruit voor gamers die hun games het liefst beleven via een spelcomputer. Die stap lijkt nodig, want games als Dragon Age: The Veilguard laten al zien dat het gat tussen wat er grafisch mogelijk is op consoles en pc’s nu echt groot begint te worden. Sony is met zijn Pro-console de eerste spelcomputerfabrikant die de in 2020 op de markt gebrachte generatie consoles voorziet van een update. Waar Microsoft in de vorige generatie nog vrolijk meedeed met de Xbox One X, blijft het vanuit die richting voorlopig nog stil. De PlayStation 5 Pro heeft voorlopig dus het rijk alleen en is nu met enige afstand de krachtigste console die te krijgen is.

Dat laatste is immers bepaald geen ‘hete take’. Ten tijde van de release van de PlayStation 5 en de Xbox Series X vonden we teraflops belangrijk, weet je nog? De Series X won het op dat gebied met 12 teraflops van de PS5, die 10,28 teraflops aan rekenkracht kon bieden. De PlayStation 5 Pro zorgt op dat vlak al meteen voor een upgrade, want de sterke gpu van de nieuwe console biedt 16,7 teraflops aan rekenkracht. Dat is een significante stap omhoog, maar steekt tegelijk schril af bij cijfers die eerder de ronde deden. In het geruchtencircuit werd zelfs 33 teraflops als mogelijkheid genoemd, maar dat blijkt niet het geval. Niet per se erg, maar wel een eerste hint naar waar dit verhaal verder naar toe gaat: meer evolutie dan revolutie, wat bij een Pro-uitgave, en dus niet een heel nieuwe generatie console, best logisch is.

De komst van de PlayStation 5 Pro was allang publiek geheim toen Sony Computer Entertainment de machine in september officieel aankondigde. De eerste reacties speculeerden over waartoe de machine in staat zou zijn, waarbij de conclusie veelal luidde: een native 4k60-ervaring valt niet te verwachten, zeker niet als je ziet hoeveel aandacht er naar PlayStations eigen upscalingtechniek ging tijdens de onthulling van de console. Games in een lagere resolutie renderen dan ze op beeld gebracht worden, is een belangrijk onderwerp voor gaming in het algemeen op dit moment en dus ook voor deze nieuwe console.

Duur

(In) de doos

De Playstation 5 Pro wordt geleverd in een full-color bedrukte kartonnen doos. Ook de binnenverpakking is geheel gemaakt van karton, maar de console zelf is verpakt in een kunststof schuimzak. De PS5 Pro wordt geleverd met een controller, hdmi-kabel, USB-C-kabel en netsnoer. Een snelstartgids is online beschikbaar, voor de volledige handleiding verwijst Sony naar het menu van de console zelf.

Een ander populair gespreksonderwerp: de prijs. Met 799 euro hangt er best een stevig prijskaartje aan de PlayStation 5 Pro, die in vergelijking met het basismodel ook niet eens een meegeleverde vertical stand heeft. Die moet je er los bij kopen en kost dertig euro. Ook bevat de machine geen disklade. Wil je die wel, dan moet je die ook nog apart kopen. Het basismodel kost hoe dan ook 250 euro minder dan de Pro en met deze eventuele extra uitgaven er nog bij, wordt het prijsverschil groter. De meerwaarde die de console kan bieden moet dus significant zijn, wil een upgrade de moeite waard zijn.

Tweakers heeft de beeldkwaliteit natuurlijk uitgebreid onder de loep genomen met behulp van diverse games. Sony publiceerde een lijst van games die, nu of later, patches zouden krijgen waardoor ze gebruik zouden kunnen maken van specifieke features van de PlayStation 5 Pro. Van die lijst hebben we onder meer Horizon Forbidden West, Alan Wake II, Gran Turismo 7, Spider-Man 2, Ratchet & Clank: Rift Apart en F1 24 uitgeprobeerd. Ook hebben we het een en ander gemeten aan het verbruik, het geluid en de warmteproductie van de console en dat alles vergeleken met hoe het basismodel dat allemaal doet.

Sterkere gpu en PSSR-upscaling

Op het verhaal over de beeldkwaliteit komen we straks terug, maar laten we beginnen bij het begin: de console zelf. Bij het reviewexemplaar dat we ontvingen, werd trouwens de los verkrijgbare voet wel meegestuurd. Het voelt ook als een aardig onhandig idee om die voet niet erbij te nemen, dus die drie tientjes extra zou ik alvast uittrekken als je van plan bent de PS5 Pro in huis te halen. Het bevestigen van de voet werkt eenvoudig genoeg, met een meegeleverd schroefje dat je er zonder hulp van schroevendraaiers prima in krijgt.

Lichter en slanker

De console zelf lijkt in veel op zijn vier jaar oudere voorganger, maar kent tegelijk een aantal uiterlijke veranderingen. Het meest in het oog springend zijn de strepen over het midden van de console, die eruitzien als een soort kieuwen. Het geeft de console in mijn ogen een wat modernere look en dat bevalt me prima, maar smaken verschillen uiteraard. Verder valt op dat de plaatsing van de poorten aan de achterzijde wat anders is en dat er aan de voorzijde nu twee USB-C-poorten zitten. De console is vrijwel net zo hoog als de basisversie van de PlayStation 5, maar wel een stuk slanker en lichter. De PS5 Pro weegt met 3,1 kilogram ruim minder dan de oude PlayStation 5, die 4,5kg aantikt. Het schrappen van een disklade helpt daarin mee, maar als je nagaat dat de PS4 Pro een halve kilo zwaarder was dan het basismodel PS4, dan mag het best een prestatie genoemd worden dat de Pro-uitgave deze keer juist een stuk lichter is. Zelfs de eerder uitgebrachte PS5 Slim is met 3,2kg net zwaarder dan dit Pro-model.

PlayStation 5 ProPlayStation 5 Pro

De nieuwe look is fijn, maar het gaat natuurlijk om de binnenkant. De specificaties van de PlayStation 5 Pro waren al een tijdje bekend, maar voor de volledigheid nemen we ze toch nog even met je door. Allereerst iets dat ongewijzigd is: de cpu. Dat is dezelfde chip die je vindt in een normale PlayStation 5. We hebben het dus nog steeds over een chip op basis van de AMD Zen 2-architectuur, die ook gebruikt wordt in Ryzen 3000-processors.

Sterkere gpu

De blikvanger is de sterkere gpu, die voor meer rekenkracht zorgt dan zijn voorganger. Die gpu is overigens nog steeds gebaseerd op de AMD Radeon RDNA-architectuur. De specifieke versie daarvan is niet duidelijk, waarschijnlijk omdat AMD dit nog niet in eigen producten heeft uitgebracht. Het zou zomaar RDNA 4 kunnen zijn met wat aanpassingen. Mark Cerny, de chief architect van de PS5 Pro, vertelde eerder aan Digital Trends dat de gpu in de console raytracingtechnologie bevat die nog niet door andere AMD-gpu's wordt gebruikt. Afgezet tegen grafische kaarten voor pc’s zit de PlayStation 5 Pro ongeveer in tussen een Nvidia GeForce RTX 3060 of RTX 3070 en een RTX 4060 of RTX 4060 Ti. Dat zegt uiteraard niet alles: graphics leunen tegenwoordig zwaar op trucjes als upscaling en framegeneration, wat mede bepaalt waartoe een gpu werkelijk in staat is.

PlayStation 5 ProPlayStation 5 ProPlayStation 5 Pro

De console heeft daarnaast 2GB DDR5-geheugen extra aan boord, wat vermoedelijk systeemtaken zal overnemen, zodat gamemakers een groter deel van het snellere 16GB-GDDR6-geheugen kunnen gebruiken. De console heeft verder een grotere ssd aan boord. Het basismodel had een ssd van 825GB, de PlayStation 5 Slim heeft 1TB aan opslag en deze PS5 Pro heeft een ssd van 2TB aan boord. Dat zorgt ervoor dat je meer games tegelijk geïnstalleerd kunt hebben staan en in een tijd dat Call of Duty zomaar een slordige 250GB aan schijfruimte kan innemen, is dat geen overbodige luxe.

Verder beschikt de PS5 Pro over ondersteuning voor Wi-Fi 7, waar het basismodel nog Wi-Fi 6 heeft. Dat houdt in dat de Pro dus meer data over een draadloos netwerk kan pompen, maar of je daarvan in de praktijk echt veel verschil zult merken, vragen we ons af. Die zin past ook wel goed bij wat de console is: een nieuwe console die eigenlijk niet als een nieuwe console voelt. Je speelt er immers dezelfde games op, de interface is hetzelfde en ga zo maar door.

PSSR-upscaling

Misschien wel het belangrijkste onderdeel op de featurelijst is geen onderdeel van de hardware. De console beschikt immers over Sony’s eigen upscalingtechniek, genaamd PlayStation Spectral Super Resolution Upscaling, kortweg PSSR. We zien op de pc-markt natuurlijk al jaren wat upscalingtechnieken als Nvidia DLSS en AMD FSR voor elkaar weten te boksen en zien de prestaties op dat vlak ook steeds beter worden. Het is dus niet zo gek dat de consolemakers hier ook naar kijken en ook winst mee willen behalen. Logisch: een goede upscalingtechniek kan een enorme boost geven aan prestaties, als de beeldkwaliteit behouden wordt. PSSR is in potentie de belangrijkste feature van alles wat de PS5 Pro te bieden heeft. Hoe PSSR precies werkt, vertelt Sony niet. Wel weten we dat het gebruik maakt van machinelearning, of zoals Sony het noemt 'AI-driven upscaling', en daarmee meer lijkt op Nvidia DLSS dan op AMD FSR. Dat laatste is opvallend, omdat de PS5 gebruik maakt van een AMD-gpu.

Geluid, energiegebruik en warmte

Geluidsproductie

De PS5 Pro produceert onder belasting net iets meer geluid dan zijn voorganger. Bij meting op 20cm afstand onder volle belasting in Horizon Forbidden West noteerden we bij de oude PlayStation 5 33,6dB, terwijl de PS5 Pro precies 35dB liet optekenen. De toonhoogte van de ventilators is vrijwel hetzelfde en hoewel de meetwaarden iets hoger uitkomen, zouden we de PS5 Pro zeker niet als luidruchtig bestempelen.

De PS5 Pro in onze studio voor geluidsmetingen
De PS5 Pro in de onze audiotestruimte

Energiegebruik

Hoewel de PS5 Pro een aanzienlijk krachtigere gpu heeft dan de reguliere PS5, blijkt het energiegebruik van de oude en nieuwe consoles verrassend gelijk. We hebben de nieuwe PS5 Pro getest naast de allereerste versie van de PS5, de versie zonder hardware-updates en mét disklade. Deze oude PS5 bevat een AMD Oberon-apu, geproduceerd op 7nm. Latere versies van de PS5 maken gebruik van een Oberon Plus-apu, die op een 6nm-procedé wordt gemaakt. Voor onze tests hadden we geen latere generatie van de PlayStation 5 beschikbaar, maar volgens de specificaties van Sony zou er weinig verschil in energiegebruik moeten zijn tussen de verschillende versies van de reguliere PlayStation 5.

Het is niet bekend op welk procedé de AMD-chip voor de PlayStation 5 Pro is geproduceerd, maar duidelijk is wel dat de chip aanzienlijk efficiënter is dan zijn voorganger. Bij directe vergelijkingen tussen de PlayStation 5 en de nieuwe PS5 Pro in de games Spider-Man 2, Alan Wake II, Gran Turismo 7, Horizon Forbidden West en Ratchet & Clank: Rift Apart noteerden we voor de eerste generatie PlayStation 5 een gemiddeld verbruik van 221 watt en voor de PS5 Pro 226 watt. Dit is een klein verschil, vooral gezien de aanzienlijk betere prestaties van de PS5 Pro. Het hoogste verbruik dat we bij de PS5 Pro hebben gemeten, zagen we overigens tijdens onze 8k-tests in F1 24, waarbij pieken tot 248 watt werden genoteerd.

Opvallend is ook dat de console niet helemaal lekker uitschakelt als je de opties voor Rest Mode ingeschakeld hebt in de menu's. Staan die opties aan, dan blijft de console ongeveer 2 watt vragen, zelfs als je kiest voor de optie om de console uit te schakelen en dus niet in Rest Mode te zetten. De oude PS5 vertoont dit probleem overigens ook, maar blijft dan steken op ongeveer 1 watt. De oplossing hiervoor is om alle opties voor Rest Mode eerst in de menu's uit te schakelen en de console pas daarna uit te zetten. Beide consoles gaan dan wél terug naar een veel netter sluipverbruik van 0,1 of 0,2 watt.

Warmte

We hebben ook onze FLIR-warmtebeeldcamera op de achterzijde van beide consoles gericht om te zien wat de maximale temperatuur is rond het punt waar de hete lucht uit de consoles wordt geblazen. Ook hier zagen we geen grote verschillen: bij een omgevingstemperatuur van 20 graden bereikte de oude PS5 een hotspot van maximaal 57,1 graden, terwijl de nieuwe PS5 Pro iets warmer was met 58,9 graden. Let wel: dit betekent niet dat hotspots binnen het apparaat niet warmer zijn; dit is de maximale temperatuur die de warmtebeeldcamera bij de luchtuitlaat kan detecteren. Het is logisch dat de PlayStation 5 Pro iets warmer is dan zijn voorganger, want er is een directe relatie tussen het opgenomen vermogen en de geproduceerde warmte.

Warmtebeeld van de achterkant van PS5 (links) en PS5 Pro
Warmtebeeld van de achterkant van PS5 (links) en PS5 Pro

Mooie beelden, ook op 60 frames per seconde

De PlayStation 5 Pro is dus grotendeels dezelfde console als het basismodel, maar dan krachtiger. Wat levert die kracht je dan precies op? Betere graphics, is het antwoord dat je daar heel platgeslagen op kunt geven; wat dat precies inhoudt, is lastiger. Het verschilt namelijk per game wat voor features de Pro toevoegt. Sommige games krijgen er bijvoorbeeld een nieuwe 8k-optie bij. Anderen houden het bij 4k, maar leveren mooiere beelden in zowel hun Quality-modi als de Performance-modi, of draaien nu op 60fps in Quality-modus waar dat voorheen 30fps was. Die hogere framerates worden deels mogelijk gemaakt door de extra ruwe rekenkracht van de nieuwe gpu, maar vaak komt ook de nieuwe PSSR-upscaling om de hoek kijken.

Veel games werken met dynamische resoluties, waarbij de PS5 Pro soms een lagere maximale resolutie gebruikt dan de PS5, maar door PSSR wel vergelijkbare of betere beeldscherpte en hogere framerates kan leveren. PSSR werkt in de praktijk erg goed, waardoor je, zelfs als je met je neus op het scherm staat, niet altijd kunt zien in hoeverre beelden geüpscaled worden. Dat is een compliment voor hoe de PS5 Pro zijn werk doet. De verschillen die dat met zich meebrengt, zijn soms goed zichtbaar en soms een stuk lastiger te spotten met het blote oog.

Let er wel op dat veel van de features die we noemen alleen in een game zitten als er een patch voor is uitgerold die ondersteuning voor de PS5 Pro toevoegt. Games zonder patch missen die extra modi. Wel kunnen die in hun normale 30fps- of 60fps-modi betere prestaties laten zien, aangezien die games wel meeprofiteren van de sterkere gpu.

Lekker scherp in 8k

In beeldkwaliteit zorgt de console op meerdere manieren voor stappen vooruit. In de eerste plaats heb je dus die 8k-modi. De PS5 Pro stuurt een 6k60-signaal uit en maakt daarbij gebruik van dsc, display stream compression. Een van de games die je op de PlayStation 5 Pro in 8k kunt spelen is F1 24. Dat hebben we uitgeprobeerd, in combinatie met een 75" Samsung QN800D-8k-tv, die probleemloos als 8k-display herkend wordt door de PS5 Pro. F1 24 gebruikt in 8k-modus een native 4k-beeld, dat door middel van Temporal Anti-Aliasing Upsampling (TAAU) wordt vergroot naar 8k. TAAU is een minder geavanceerd upscalingalgoritme dan PSSR en volgens Eurogamer onderzoekt Codemasters of het 'in de toekomst' PSSR kan gebruiken.

Waar we vooraf eigenlijk hadden gedacht dat 8k een beetje een gimmick zou zijn, zie je het verschil echt wel. Sta je bijvoorbeeld op het rechte stuk op Zandvoort, dan zie je details in de verte een stuk scherper als je speelt in de alleen voor 8k-tv’s beschikbare ‘Resolutie-modus’. Het hek aan het einde van het rechte stuk en de lijnen langs de baan in de verte ogen in de andere grafische modi bijvoorbeeld stukken grover dan in de 8k-modus. Ook de individuele personen in het publiek zien er scherper uit. De vraag is natuurlijk wel in hoeverre dat soort details belangrijk is in een game waarin je op hoge snelheid over een baan raast, maar goed: het kan wel. Leuk voor een select groepje gamers wellicht, want wie beschikt er al over een tv die 8k kan vertonen? Ze zijn er wel, maar voor het gros van de gamers zal dit geen factor zijn.

F1 24 op PS5 ProF1 24 op PS5 ProF1 24 op PS5 Pro

F1 24, van links naar rechts in 8k, in 4k op de kwaliteitsmodus en in 4k op de prestatiemodus (klik tweemaal voor origineel formaat)

De overige verbeteringen zijn dat wel. Zo zijn er diverse games die meer gebruikmaken van raytracing. Onder meer Hogwarts Legacy en F1 24 maken daarvan gebruik. Dat laatste laat bijvoorbeeld betere reflecties zien en past raytracing ook toe op allerlei elementen rond de baan. Wel vind ik het jammer dat ‘car in car’-reflecties nog niet te zien zijn. Ook valt op dat reflecties in regenplassen eigenlijk heel ruw gesimuleerd worden. Pas als je het beeld stilzet, verandert de weerkaatsing in zo’n plas echt in een duidelijk plaatje van de auto erboven. Zolang het beeld een beetje beweegt, zelfs al is het maar heel langzaam, zie je een veel minder accurate reflectie. Wel is goed te zien dat F1 24 op de PS5 Pro gedetailleerdere reflecties en ook meer reflecties laat zien dan op het basismodel het geval is.

In Alan Wake II is het verschil in beeldkwaliteit ook goed zichtbaar. Zo is het detailniveau in de reflecties in plassen een stuk hoger en zien we in de weerkaatsing van een ruit sommige objecten verdwijnen als we kiezen voor een grafische modus waarin raytracing ontbreekt. Ook ziet de algemene lichtinval er wat natuurlijker uit. Alan Wake II is daarmee een voorbeeld van een game waarin je de verschillen vrij duidelijk kunt laten zien.

Alan Wake IIAlan Wake II

Alan Wake II op de PS5 Pro, links zonder raytracing, rechts met

Verschil niet altijd zo duidelijk

Het moet echter gezegd worden dat de grafische verschillen verder lang niet altijd zo groot zijn. Horizon Forbidden West is bijvoorbeeld zo’n game waarin het moeilijk is de verschillen echt goed te zien. Het is bekend wat de Pro aan extra grafische features mogelijk maakt; op dat lijstje staat onder meer dat schaduwen gedetailleerder zijn en huid en haar er realistischer uitziet. Dat zou best kunnen, maar het is toch echt niet zomaar waar te nemen als je Horizon Forbidden West aan het spelen bent. Zelfs een side-by-sideopstelling, waarbij we de game op een oude PS5 en de Pro hadden draaien, leverde weinig op.

Wanneer je de game gewoon gaat spelen, verandert dat een beetje. De winst zit namelijk niet alleen maar in beeldkwaliteit, maar vooral ook in de combinatie van beeldkwaliteit en framerate. Dit is het punt waarop ik de PlayStation 5 Pro de grootste slag vind slaan. Games worden er in hun mooiste vorm niet meteen een klap mooier van, maar de prestatiemodi gaan wel flink vooruit. Meer grafische kracht betekent dat een game in zijn Performance-modus in een hogere resolutie gerenderd kan worden dan voorheen het geval was. Tel daar PSSR nog bij op en je beschikt over de juiste tools om een heel soepele spelervaring te kunnen bieden, zonder dat daarbij heel veel beeldkwaliteit verloren gaat. Ook hier liet Forbidden West trouwens geen al te opvallende dingen zien, maar bepaalde details zagen er in Performance Pro echt beter en scherper uit dan op de oude PS5 in de normale Performance-modus.

Horizon Forbidden West op PS5 ProHorizon Forbidden West op PS5 ProHorizon Forbidden West op PS5 Pro

Horizon: Forbidden West, van links naar rechts in Resolution Pro, Balanced en Performance Pro

Winst in prestaties wordt door de Pro op meerdere manieren behaald. De vaak op 60 frames per seconde gerichte Performance-modus wordt dus mooier dan hij vroeger was, maar Quality-modi kunnen ook beter gaan lopen. Diverse games, waaronder Horizon Forbidden West, bieden een extra modus aan die ook gericht is op beeldkwaliteit, maar dan met 40 frames per seconde als target, in plaats van de 30fps die normaliter standaard is voor een Quality-mode. Dat verschil is merkbaar en laat een game een heel stuk soepeler aanvoelen. Deze optie is trouwens niet helemaal nieuw, maar gezien de grotere mogelijkheden zullen we dit soort 'tussenmodi' waarschijnlijk vaker gaan zien. Wel heb je er nog steeds een 120Hz-tv voor nodig, die dan elk beeldje driemaal weergeeft, wat vloeiend beeld oplevert.

Compilatie van games in verschillende beeldkwaliteitsmodi op de Playstation 5 Pro

Wil je soepelheid, dan heb je vooral ook een tv met ondersteuning voor 120Hz en eventueel vrr nodig. Dit is geen nieuwe feature voor consoles, maar de PlayStation 5 Pro maakt het wat makkelijker voor makers om hier iets mee te doen. Diverse games krijgen dan ook een extra Performance-modus die hogere framerates mogelijk maakt. Dit kunnen we niet accuraat meten, maar in een game als Hogwarts Legacy is de hogere framerate zeker merkbaar. Wanneer je de camera langzaam om een personage heen draait, zie je op 30 en 60fps zeker nog dat ‘schokkerige’ effect in hoe de achtergrond over het beeld schuift. Dat effect zie je op hogere framerates niet meer, dus je hebt een wat rustiger beeld. Werken met 120 beeldjes per seconde levert in theorie trouwens ook meer controle over een game op, want je zou preciezer moeten kunnen timen. Het vaardigheidsniveau dat daarvoor nodig is, ontbreekt bij ons wellicht, maar het kan voor sommige gamers een factor zijn.

Winst in beeldkwaliteit bij 60fps

Als ik de balans opmaak van wat de PlayStation 5 Pro zoal met graphics doet, dan denk ik dat de winst dus vooral zit in de hogere beeldkwaliteit bij een framerate van 60fps. De keuze tussen optimale graphics en optimale framerate is inmiddels normaal en dat verandert ook niet, maar de PS5 Pro laat indrukwekkende dingen zien in de diverse Performance-modi van de verschillende games. Je levert helemaal niet zoveel kwaliteit meer in, terwijl het verschil in hoe soepel een game aanvoelt tussen 30fps en 60fps behoorlijk groot is. Ik zie mezelf nu niet zo snel meer de voorkeur geven aan Quality, Fidelity en dat soort op beeldkwaliteit gerichte modi. De tussenvariant van 40fps kan daarin nog wel iets veranderen, maar het zou mij niet verbazen als het grootste deel van de gamers met een PS5 Pro vaker zal kiezen voor de Performance-modi.

Betere ondersteuning in meer (VR-)games

Daarbij maakt het in elk geval nu nog veel uit om welke game het precies gaat. De ene game doet meer met de extra mogelijkheden dan de andere game. Diverse media hebben al lijstjes geplaatst van games die duidelijk stappen vooruit zetten. Dat is nu zo, maar ik verwacht dat dat in de toekomst wat minder zal verschillen. Games die komend jaar verschijnen, profiteren natuurlijk van het feit dat de makers de PS5 Pro-hardware al langer hebben en dus ook meer tijd hebben om de extra mogelijkheden optimaal te benutten.

Ook zullen er de komende tijd waarschijnlijk meer patches komen voor VR-games, want ook PlayStation VR 2 profiteert mee van de features van de PlayStation 5 Pro. Sommige games, zoals No Man's Sky, hebben die patch nu al; andere zullen ongetwijfeld volgen. Ik had in Kayak VR: Mirage het idee dat ik al naar iets scherpere beelden zat te kijken, maar dat weet ik niet helemaal zeker. Wel zag ik in Horizon: Call of the Mountain minder van die kleine haperingen die ik af en toe met de normale PlayStation 5 wel zag, dus daar lijkt de sterkere gpu alvast een woordje mee te spreken.

Conclusie

De hamvraag: is de PlayStation 5 Pro een aanrader? Het antwoord op die vraag is uiteraard genuanceerd. Het is duidelijk dat de console in staat is betere prestaties te leveren dan zijn oudere broertje. Wat er echter gewonnen wordt aan pure beeldkwaliteit, is in mijn ogen niet zo baanbrekend dat dát de console nou echt veel meerwaarde geeft. Die zit veel meer in de manier waarop de console erin slaagt hoge beeldkwaliteit te behouden bij hogere framerates.

De betere gpu en de sterk voor de dag komende upscalingtechniek PSSR zorgen ervoor dat je een stuk minder dan voorheen inlevert aan graphics als je kiest voor een Performance-mode. Spelen met hogere framerates is fijner en als het beeld daarbij dichter bij de Quality-modes blijft dan ooit, dan maakt dat de keuze voor een grafische modus makkelijk. Quality-modes die nu in 40fps kunnen draaien, kunnen daarin nog wel een woordje meespreken, maar dan nog blijft de manier waarop de PS5 Pro in een lagere resolutie gerenderde games op het scherm tovert het indrukwekkendste dat de console laat zien.

Pluspunten

Minpunten

Getest

Sony PlayStation 5 Pro Wit, Zwart

Prijs bij publicatie: € 799,-

Vergelijk prijzen Vanaf € 865,-

Bekijk alle uitvoeringen (2)

Laagste prijzen voor: Sony PlayStation 5 Pro Wit, Zwart
Winkel Beoordeling Prijs
Multipage-opmaak

Lees meer

Sony PlayStation 5 Pro

vanaf € 865,-

4 van 5 sterren

Alles over dit product

PlayStation Plus wordt vanaf 20 mei duurder voor nieuwe abonnees
PlayStation Plus wordt vanaf 20 mei duurder voor nieuwe abonnees Nieuws van 18 mei 2026
Youtuber maakt verloren gewaande mobiele Ratchet & Clank-game online beschikbaar
Youtuber maakt verloren gewaande mobiele Ratchet & Clank-game online beschikbaar .Geek van 10 oktober 2025
PS5-generatie draait meer winst dan alle voorgaande PlayStation-generaties samen
PS5-generatie draait meer winst dan alle voorgaande PlayStation-generaties samen Nieuws van 16 juni 2025
Sony PlayStation 5 Pro Wit, Zwart Review Productreview door 27.cb 0
+1 5 van 5 sterren
Sony PlayStation 5 Pro Wit, Zwart Review Productreview door worrelborst 0
0 5 van 5 sterren
PlayStation-topman: PS5 Pro krijgt in 2026 AMD FSR 4-achtige upgrade voor PSSR
PlayStation-topman: PS5 Pro krijgt in 2026 AMD FSR 4-achtige upgrade voor PSSR Nieuws van 10 maart 2025
Sony heeft 75 miljoen PlayStation 5-consoles geleverd
Sony heeft 75 miljoen PlayStation 5-consoles geleverd Nieuws van 14 februari 2025
PlayStation-topman Mark Cerny: in de toekomst werken we nauwer samen met AMD
PlayStation-topman Mark Cerny: in de toekomst werken we nauwer samen met AMD Nieuws van 19 december 2024
Sony brengt binnenkort gratis proefversie van Gran Turismo 7 uit voor PS4 en PS5
Sony brengt binnenkort gratis proefversie van Gran Turismo 7 uit voor PS4 en PS5 Nieuws van 4 december 2024
Geen native 4k60, maar wel bijna! - PlayStation 5 Pro Review
Geen native 4k60, maar wel bijna! - PlayStation 5 Pro Review Video van 15 november 2024
PlayStation 5 Pro is 'iets vaker' verkocht dan PS4 Pro in dezelfde periode
PlayStation 5 Pro is 'iets vaker' verkocht dan PS4 Pro in dezelfde periode Nieuws van 10 november 2024
Sony brengt PlayStation 5 Pro uit in Nederland en België
Sony brengt PlayStation 5 Pro uit in Nederland en België Nieuws van 7 november 2024
Sony deelt lijst van PlayStation 5-games die Pro-optimalisaties krijgen
Sony deelt lijst van PlayStation 5-games die Pro-optimalisaties krijgen Nieuws van 4 november 2024
'PlayStation 5 Pro heeft 2GB DDR5-geheugen extra en 16,7Tflops-gpu'
'PlayStation 5 Pro heeft 2GB DDR5-geheugen extra en 16,7Tflops-gpu' Nieuws van 4 november 2024
Sony toont edities PS5 Pro, PS5 en Portal voor 30-jarig bestaan PlayStation
Sony toont edities PS5 Pro, PS5 en Portal voor 30-jarig bestaan PlayStation Nieuws van 19 september 2024
Reuters: PlayStation 6 krijgt opnieuw chip van AMD
Reuters: PlayStation 6 krijgt opnieuw chip van AMD Nieuws van 16 september 2024
Sony brengt PlayStation 5 Pro in november uit voor 800 euro
Sony brengt PlayStation 5 Pro in november uit voor 800 euro Nieuws van 10 september 2024
Sony houdt dinsdag 'technische presentatie', mogelijk voor PlayStation 5 Pro
Sony houdt dinsdag 'technische presentatie', mogelijk voor PlayStation 5 Pro Nieuws van 9 september 2024
Meer producten en artikelen
Consoles Sony PlayStation

Reacties (300)

-Moderatie-faq
300
297
167
10
0
105
Wijzig sortering

Sorteer op:

Weergave:
PacinoAllstars 15 november 2024 07:20
Hier is mijn negatieve ervaring:

De PS5 Pro kostte me een flinke duit, €799 om precies te zijn. Voor dat geld verwachtte ik een enorme sprong in prestaties. Echter, wat ik kreeg voelde meer als een marginale verbetering. De games draaien weliswaar iets vloeiender, maar de prijs is echt te hoog voor wat je krijgt, vooral als je bedenkt dat de opslagruimte nog steeds beperkt is voor dit bedrag.

Ondanks de beloften van betere prestaties, had ik nog steeds problemen met de framerate in sommige van de meest gehypte games. Bijvoorbeeld, in Final Fantasy XVI zag ik nauwelijks verbetering in de stabiliteit van de framerate, wat teleurstellend was gezien de marketing rondom de verbeterde hardware.

Een grote irritatie voor mij is ook het ontbreken van een standaard disc drive. Ik ben een gamer die zowel digitale als fysieke games waardeert. Het feit dat ik extra moet betalen voor een losse disc drive voelt als een goedkope truc om meer geld uit je zak te kloppen. Vooral omdat je al 800 hebt neergelegd.

Het nieuwe design is zeker stijlvol, maar de PS5 Pro is nog steeds een groot apparaat dat veel ruimte inneemt, en het voelt niet als een aanzienlijke verbetering qua ergonomie of koeling ten opzichte van de originele PS5. Ik had gehoopt op een meer verfijnd ontwerp, vooral na het betalen van zo'n hoge prijs.

Een ander minpunt is dat mijn oude PS5-covers niet passen op de PS5 Pro. Dit betekent dat ik opnieuw nieuwe covers moet kopen als ik een ander look en feel wil, wat natuurlijk weer extra kosten met zich meebrengt. Het lijkt erop dat Sony probeert om op elke mogelijke manier extra geld uit gamers te persen.

Al met al voelt de PS5 Pro als een gemiste kans. De hype rondom deze console deed mij denken aan een grote sprong voorwaarts in gaming, maar in plaats daarvan kreeg ik een apparaat dat op veel fronten tekortschiet. Voor de hardcore gamers die het zich kunnen veroorloven, biedt het misschien net genoeg om te upgraden, maar voor de gemiddelde gamer is dit gewoon niet de moeite waard. Oftewel het is een dure upgrade met twijfelachtige voordelen voor de meeste gebruikers.
Sonicfreak @PacinoAllstars15 november 2024 09:05
Blijkbaar heb je je niet goed ingelezen voordat je de PS5 Pro ging kopen. Het was van te voren al bekend dat het geen grote stap voorwaarts zou zijn. Dat komt omdat dezelfde Zen 2 CPU gebruikt wordt. Om echt een grote stap voorwaarts te maken heb je een nieuwe CPU en GPU nodig.
Dan heb je het echter niet meer over een Pro model, maar over een nieuwe generatie oftewel een PS6.
Als je Digital Foundry gevolgd had of andere reviews op YouTube dan had je al snel kunnen nagaan dat het een evolutie is en geen revolutie zoals Tweakers in de review ook benoemt.
Je zag hetzelfde met de PS4 Pro, geen grote stap voorwaarts, maar wel merkbaar. Zo is het ook met de PS5 Pro. Zelf heb ik de PS4 Pro gehad en nu een PS5 Pro en ik ben er tevreden mee vooral omdat ik wist wat je kan verwachten. De huidige games laten wel verbeteringen zien, maar nog niet wereldschokkend.
Zoals Digital Foundry al opmerkte, je koopt de PS5 Pro ook meer voor de toekomst. Wanneer ontwikkelaars specifiek games voor de Pro gaan ontwikkelen, ga je meer verschil zien ten opzichte van de normale PS5. Dat zag je ook met de PS4 Pro. Latere games draaiden beter op de PS4 Pro dan op de normale PS4. Dat zal met de PS5 Pro ook gaan gebeuren. Dan draait een game soepeler en mooier op de PS5 Pro dan op een normale PS5.

Nogmaals, ik ben heel tevreden met de PS5 Pro en ik speel op dit moment nog games die geen PS5 Pro patch hebben gehad. De games die soms net onder 60 fps duiken, draaien beter op de Pro en hebben dan vaak wel een stabiele 60 fps. Dat is het voor mij al waard.
En mochten de games die ik speel alsnog een Pro patch krijgen met PSSR dan gaat de beeldkwaliteit er ook nog op vooruit.
De PS5 Pro is een voorproefje op wat de PS6 gaat worden. Er gaat volop ingezet worden op upscaling technieken met machine learning. De PS6 zal ook duurder worden dan de base PS5, dat is al duidelijk.
De base PS5 werd gesubsidieeerd op de markt gebracht. Oftewel Sony maakte verlies op de PS5 toen die uitgebracht werd. Datzelfde zal met de PS6 gebeuren. Componten worden steeds duurder om te produceren en dat zal de prijs van de PS6 omhoog duwen. Niet zo duur als de PS5 Pro waarschijnlijk, maar duurder dan de 500 euro van een PS5 bij launch.
De PS5 Pro is zo duur omdat het een niche product is voor de fans. Die wordt dus niet met verlies verkocht en dat is de reden waarom de prijs zo hoog is.
Ik schrok eerst ook van de prijs, maar vind het uiteindelijk wel waard. En die keuze moet ieder voor zich maken of het je de prijs waard is of niet.

[Reactie gewijzigd door Sonicfreak op 15 november 2024 18:55]

Orgel @Sonicfreak15 november 2024 11:58
De prijs is het overduidelijk niet waard. Dat heeft gewoon met logisch nadenken te maken. Je krijgt minimale performance met wat grotere opslag terwijl de prijs wel 2x over de kop gaat. En maak dan een Pro die qua vormgeving ook echt mooier eruit ziet INCLUSIEF disc drive. En niet iedereen volgt even Digital Foundry of kijkt reviews voordat die een aankoop doet. Vergeet ook niet dat we al maandelijks betalen om te kunnen gamen. Je mag er toch vanuit gaan dat je waar voor je geld krijgt met de extra's en mogelijkheden die een Pro te bieden heeft in vergelijking met een standaard versie. Dat is het dus niet.
gimbal @Orgel15 november 2024 16:49
Weet ik niet. Als ik voor die 800 euro meer degelijke hardware krijg die ik niet constant zie langskomen in de diverse hardware reparatie Youtube kanalen...

De prijs is niet enkel gebonden aan prestaties maar de algehele kwaliteit. Een paar 100 euro voor een console die gelijkwaardig zou moeten presteren met een PC van een paar duizend vind ik echt ontzettend twijfelachtig, dat kan geen console zijn die vele jaren meegaat. Ik snap daarom ook niet dat mensen dit een abnormale prijs vinden, ik vond de oorspronkelijke PS5 juist absurd goedkoop.
DrVic @gimbal16 november 2024 09:27
Dat de originele PS5 goedkoop was zit hem in het businessmodel. De HW verkoop is nodig om je het ecosysteem in te krijgen. Er zit nauwelijks marge op de hardware en dit wordt terugverdiend met services en gamesverkoop, waar de marges hoog zijn. Volume, volume, volume. Het verhoogt de lifetime omzet van het product en vergroot de interesse voor game developers. Hoe meer geinteresseerde game developers er zijn, hoe groter het percentage dat Sony weer kan uitonderhandelen met de ontwikkelaars.

Daarnaast, de kosten van een massageproduceerd product als een PS5 zijn niet te vergelijken met een customized PC of de som van componenten. Sony zal maximaal de helft betalen, waarschijnlijk minder, voor iedere component. Je zou je erover verbazen wat de daadwerkelijke productiekosten zijn van veel dingen die je in het dagelijks leven gebruikt vergeleken met wat je er zelf voor betaalt.
SG @gimbal16 november 2024 14:34
MS en Sony en Nintendo al langer verkopen hun console niet meer onder de kostprijs. omdat dan per unit 5 games moet omzetten om in de groene cijfers te komen. Ze hanteren sinds de PS4 gen minimale marge.
Dat maakt PC hardware waar wel goede marge op moet. maar soms tegen valt. soms is erg cheap ander keer weer duur. Zo ook opslag.
Een vergelijkbare PC is altijd duurder. LTT heeft liggen foetelen en 2dehands dan kan het goedkoper zijn.

Het is mogelijk de 1st RDNA4 APU of Custom met RDNA4 RT en AI hardware features
Zen2 is mager maar vergeet niet de branch maakt games voor gemeenschappelijke platform en dat is PS AMD APU. CPU load fixed en PS4 moet dat aan kunnen. Dus dat PS5pro zen2 heeft is geen probleem.
Dev maken games voor Zen2 8core platform. ze hebben nu 4 gpu render targets .

Naast Lean& mean game OS heb je 4 gpu te ondersteunen dat is productie target.
Dat heb je niet bij Pc daar moeten ze willekeurig minimum en recommanded kiezen uit mainstream target
afhankelijk van port effort en productie budget kan dat nogal tegen vallen of heel uitgebreid zijn.
OruBLMsFrl @SG16 november 2024 15:59
Bij de PC zit alleen een videokaart in de high end al snel op zo goed als duizend euro voor AMD 7900XT/XTX en NVidia 4080. Laat ik de Nvidia 4090 nog even buiten beschouwing. Wat veel geld is, dat is voor elk huishouden anders. Helemaal eens met zo een auto vergelijking, je hebt ook hele volksstammen die auto's verlagen en zo meer sportauto beleving hebben en wat al niet meer. Een console doet gewoon één ding heel goed zonder aanpassingen, voor nog altijd een relatief grote doelgroep.

Net als bij die auto tuning, je moet gewoon fors meer geld meenemen als je serieus beter wilt dan standaard. En bij PC gaming fors meer geld meenemen dan een console. Enige wat nog verschil kan maken is de PC aankoopprijs van spellen. Gemiddeld kun je op PC voor minder geld dezelfde games kopen. Als je dus heel veel verschillende spellen koopt in een jaar, kun je daar plezier aan hebben. De laatste jaren komt daar het snel kunnen draaien van grotere AI modellen bij, maar daar zit natuurlijk ook maar beperkte overlap weer in, AI enthousiasts en gamers.
Sonicfreak @Orgel15 november 2024 13:02
Als je een aankoop doet van 800 euro mag je wel wat onderzoek doen naar mijn mening. Het is geen impuls aankoop. Een gewone PS5 kost een stuk minder dus als je nog geen PS5 had en je koopt die voor het eerst zul je waarschijnlijk wel eerst reviews lezen/kijken wat het verschil is tussen een PS5 en PS5 Pro.
Ga je upgraden van een PS5 naar een PS5 Pro dan weet je wat je kunt verwachten als je niet onder een steen hebt gelegen. Dan ga je eerst na of het jou de upgrade waard is.
En of iets het waard is, is voor ieder persoonlijk. Ik vind een auto van 80.000 euro het niet waard, maar voor sommige mensen is het dat wel. En die auto van 80.000 euro brengt je ook gewoon van A naar B net als een auto van 20.000 euro.
batteries4ever @Orgel15 november 2024 13:22
Sony probeert, net als zo ongeveer alle andere bedrijven, de markt zo goed mogelijk te bedienen/uit te persen:
  • een basismodel dat "zo goedkoop mogelijk, maar niet met verlies" in de markt gezet wordt om in dat geval ervoor te zorgen dat mensen niet naar een Xbox of PC gaan.
  • een luxe model voor mensen met meer geld en meer wensen dat wat beter is. Per Euro duidelijk inferieur maar daarom gaat het niet.
Zie ook de "idiote" kosten die b.v. Apple vraagt voor wat meer opslag of RAM in zijn producten: vind je dat de moeite niet waard. dan laat je het. Wil je meer dan leg je meer geld op de toonbank en krijg je de deluxe versie.
SG @batteries4ever16 november 2024 14:08
Deze proheeft soort van dikkere nextgen gpu en 2TB
Vind je RT en betere upscaling en gpu performance belangrijk 300 extra
100e voor elk van die step ups.
Bij apple heb je die opties echt nodig. Kan zijn dat voor de meesten die opties niet uitmaakt omdat mac licht gebruiken. Ik heb een Macmini 2018 x86 en die voldoet nog steeds. M1 is al flinke stap M4 al helemaal.
Daar heb je ook M4 -pro je krijgt meer mem, meer men bandbreedte, meer cores, meer gpu, TB5, meer opslag bijstock M4pro. Dus veel value.

Kwa opzet heeft zo mac mini wat weg van console. Elke tier Msoc verspreid over Mac mini en mac studio is vooral wat meer cores , maar juist veel dikkere iGPU en sloot meer memory bandbreedte en meer memory.
ik zou Mac als main game platform naast PS5 en winpc voor alles wat Mac niet ondersteund.
LOTG @Sonicfreak15 november 2024 13:04
Dat komt omdat dezelfde Zen 2 CPU gebruikt wordt. Om echt een grote stap voorwaarts te maken heb je een nieuwe CPU en GPU nodig.
Dan heb je het echter niet meer over een Pro model, maar over een nieuwe generatie oftewel een PS6
Latere games draaiden beter op de PS4 Pro dan op de normale PS4
Maar de PS4 Pro had niet alleen een betere GPU maar ook CPU. Wat je nu ziet is dat spellen die op de PS5 tegen CPU limits aan liepen dat nog steeds op de Pro ook doen.

Dat ga je dus met een patch niet oplossen, anders was het al opgelost.
De PS5 Pro is zo duur omdat het een niche product is voor de fans
We kunnen het ook omdraaien, de PS5 Pro is een niche product voor de fans omdat het zo duur is.

En ik zie niet echt waarom een PS6 ineens goedkoper zou worden dan een PS5 Pro? Lijkt mij heel raar aangezien de prijs van de PS5 juist omhoog gegaan is sinds launch, en dat zou betekenen dat de prijs van de PS5 Pro dus omlaag zou moeten gaan voor dat de PS6 uit komt. Anders zit je met een console die duurder is dan de nieuwe generatie.

De PS4 Pro was goedkoper dan de PS5 bij launch. Ik zie niet hoe de wiskunde hier moet werken, tenzij de prijzen drastisch omlaag gaan.
Sonicfreak @LOTG15 november 2024 13:21
Consoles worden binnen een bepaalde prijsmarge op de markt gebracht. Als de PS6 straks 800 euro gaat kosten bij launch dan zullen veel mensen afhaken. Ik denk dat de PS6 zo rond de 600/650 euro gaat kosten en dan zal tegen die tijd de prijs van de PS5 Pro gedaald zijn tot onder de prijs van de PS6.
Kijk maar naar wat bij de PS3 gebeurde. Die was eerst 600 euro en verkocht toen niet goed omdat dat een ongehoord hoog bedrag was voor een console in die tijd. Daarna kwam snel een goedkoper model (waar ook wat features uitgehaald zijn zoals de PS2 chip) op de markt waardoor de verkopen aantrokken.

Consoles worden altijd flink gesubsidieerd bij launch oftewel met verlies verkocht om zo snel mogelijk marktaandeel te krijgen. Dat verlies wordt terugverdiend met de verkoop van games.
Eigenlijk hetzelfde model als bij scheermesjes. De houder krijg je voor weinig, maar de losse mesjes daar wordt op verdiend.
LOTG @Sonicfreak15 november 2024 14:00
Ik begrijp het punt wat je probeert te maken, maar het probleem is dat alles momenteel juist omgekeerd aan het gebeuren is als bij vorige generaties.

PS5 is duurder geworden in plaats van goedkoper zoals de PS3 en PS4.
PS4 Pro was bij launch even duur als de PS4.
De PS5 was duurder als de PS4 Pro.

De PS4 Pro was +- 33% duurder dan de PS4, de PS5 Pro is +- 78% duurder dan de PS5.

Ik zie gewoon niet in hoe de trend ergens ineens zou moeten omdraaien.
Als de base PS5 al in prijs is moeten stijgen en Sony de Pro nu tegen deze prijs moet verkopen wat is dan de reden dat de prijs wel ineens omlaag gaat?

Ik zie het eerder gebeuren dat Sony wederom probeert een nieuwe generatie in de markt te zetten tegen de hoofdprijs en daar later weer op terug komt dan dat ze onder de prijs gaan zitten die ze nu hebben gekozen.

En als ik kijk naar de prijs van telefoons begrijp ik ook wel waar Sony heen wil hier mee.
Sonicfreak @LOTG15 november 2024 14:14
Je vergeet dat de PS5 Pro niet met verlies verkocht wordt en de PS6 straks wel omdat die gesubsidieerd wordt wanneer die uitkomt.
De PS5 Pro is een niche product en dat die minder verkoopt dan de base PS5 is niet erg. Sony verwacht ook dat het hetzelfde zal zijn als bij de PS4. Daarvan was 20% een PS4 Pro en 80% een base PS4.
Dat de prijs van de PS5 omhoog is gegaan, klopt, maar dat is omdat componenten duurder zijn geworden. Dat is exact de reden waarom de PS5 Pro nu zo duur is en omdat Sony die niet met verlies wil verkopen.
Ik weet het, het is vreemd dat de PS6 waarschijnlijk goedkoper in de markt gezet wordt dan een PS5 Pro, maar dat is wel nodig om marktaandeel te krijgen. Anders gaan mensen liever een pc kopen voor 800 euro i.p.v. een console. En dat is niet wat Sony wil. Die wil zo veel mogelijk consoles in de huiskamers krijgen.
En dat gaat niet lukken met een prijskaartje van 800 euro. Vooral omdat de prijs van een console tegenwoordig jaren gelijk blijft. Kijk naar de PS5 en Xbox Series X. Die zijn niet in prijs gedaald in 4 jaar tijd.
Ik zie het niet gebeuren dat de PS6 net zoveel gaat verkopen als de PS5 met een prijskaartje van 800 euro. Sony zal op zijn minst de verkopen van de PS5 willen evenaren en dan zal de PS6 goedkoper in de markt gezet moeten worden dan de PS5 Pro.

Edit:

Er is nog een reden waarom de PS5 Pro zo duur is: concurrent Microsoft heeft geen Xbox Series Pro console uitgebracht. Op dat gebied heeft Sony nu de markt voor zichzelf alleen en is er geen concurrentie.
Wanneer de PS6 uitkomt zal er ook een nieuwe Xbox op de markt zijn en is er dus weer concurrentie.
Het gaat echt niet gebeuren dat Microsoft een console van 800 euro in de markt gaat zetten. Ze verkopen nu al een stuk minder consoles dan Sony. Dat betekent dus dat als Sony concurreren wil met Microsoft dat de PS6 niet voor 800 euro in de markt gezet kan worden.

[Reactie gewijzigd door Sonicfreak op 15 november 2024 14:37]

SG @Sonicfreak16 november 2024 14:46
ik denk dat jij iets belangrijks vergeet. zij produceren iets wat bij prijs target past. als inflatie zegt dat 600 de 500 prijs is geworden. Dan wordt tech zodanig gekozen tijdens ontwikkeling om dat prijs punt te behalen. Dat houd in aanzienlijke trades of. Elke keuze moet meer waarde hebben.
800 kan worden als na datem tech design en TSMC productie is vast gezet er flinke gedonder weer in chipindustrie is en of er flinke inflatie boost of BOM aanzienlijk duurder uitvalt. Maar ja dan zal nv 6090 7090 3000 3500 kosten.je loon kan dan ook beperkt gecompenseerd zijn als loon strook is getal ook flink groter.
als dat niet zo is dan is er economische ramp die ook NL treft. Dat komt in landen voor waar inflatie vermenigvuldig vn 1000 naar 10000 naar 100000 maar de lonen totaal niet meegaan. Kennen we hier niet wat zuidelijker komt dat vaker voor ook bij andere continenten. Dan hebben we wel wat anders aan onze kop dan luxe producten.
Met thrump aan de macht. Hoe hard gaat hij EU aanpakken. De kans is groot dat verkeerde kant uitgaat.
Bouddieehh @Sonicfreak15 november 2024 14:42
Ik viste een paar jaar geleden telkens achter het net met de aanschaf van de PS5 en hoorde dat de PS5 pro er aankwam dus even gewacht met aanschaf. Ik was aan het overwegen om de PS5 Pro te kopen maar ik vind 799 + 119 voor een disc drive wel echt bizar… ik ga denk ik toch maar voor de PS5 Slim. Heb sowieso slechte ogen dus die extra pixels zie ik niet… De PS5 Pro met disc drive voor inderdaad €650 was leuk geweest.
SG @Bouddieehh16 november 2024 14:48
PS5pro kan je die extra performance gebruiken voor meer gfx of meer FPS dat zal setting in game zijn.
PaPi36 @Sonicfreak19 november 2024 15:36
Ik vrees dat de PS6 ruim 1200 gaat worden. Waarom....omdat er dan weinig tot geen concurrentie meer is. XBOX als grootste concurrent gaat afhaken in de race en over een jaar of vier is iedereen helder dat XBOX geen geweldige games uit kan brengen en wellicht zelfs stopt met de console en games abonnement service.
Hej-Ouwe @LOTG15 november 2024 16:58
De ps4 was 400 bij lancering in 2013 (Met inflatie correctie is dat nu zo'n 525 Euro. De PS4 pro was 400 bij lancering in 2016 dat is nu zo'n 503 euro. De PS5 was 549 bij lancering. Dat is niet echt veel duurder en wellicht wel goedkoper gezien de hardware en de betere controller.
Bulls @PacinoAllstars15 november 2024 08:13
Mijn verwachtingen waren om games op quality te kunnen draaien met de performance van performance mode. En in sommige gevallen kan dat. Voorwaarden zijn dat de game al unlocked frame rate moest hebben of de devs moeten het patchen.

Elden Ring bijvoorbeeld draait nagenoeg 60 fps op quality mode dus dat is effectief verdubbeld. (Ray trace shadows niet aanzetten) Verder draait Stellar Blade ook als een tierelier met een nieuwe pro modus.

Je hebt het over FFXVI maar het verschil is vooral bij FFVIIR te zien waarbij de resolutie in performance mode eindelijk acceptabel is dan de voorheen wazige boel.

Bij veel games ben je helaas aangewezen op de developers of ze een update uitvoeren zodat ze gebruik maken van de extra kracht, ik had liever ook gezien dat je het kan forceren want Space Marine 2 draait ook amper beter. Met sommige games wachten we al jaren om een PS4 30 fps spel op 60 te kunnen spelen zoals RDR2.

Al met al ben ik wel tevreden met de ps5 pro. De lijst van pro enhanced games wordt met de dag langer. Ik zal als ik jou was daar even tussen kijken om te ervaren wat het apparaat daadwerkelijk kan mits benut.

[Reactie gewijzigd door Bulls op 15 november 2024 08:15]

CaptainPanda @Bulls15 november 2024 10:48
Elden Ring bijvoorbeeld draait nagenoeg 60 fps op quality mode dus dat is effectief verdubbeld. (Ray trace shadows niet aanzetten)
Dit is keiharde onzin, want je beweert dus 100% prestatiewinst, maar de praktijk is een zeer magere 25-35%.
YouTube: Sony PlayStation 5 Pro Review - The Digital Foundry Verdict

Sowieso beweerde Sony een maximale prestatieverbetering van slechts 45%, dus de bewering van 30 naar 60 fps is op het randje van misleiding.

Dit beweerde Mark Cerny wel als uitgangspunt in zijn zeer korte presentatie van enkele minuten (wat al tussen de lijntjes genoeg zegt ten opzichte van de uren durende presentatie van de oorspronkelijke PS5), maar kan worden beschouwd als een uitspraak in het rijtje 'Wij van WC-Eend', zeker omdat het betekent dat er wordt 'valsgespeeld' met PSSR, een algoritme dat net als alle andere upscalingtechnieken informatie erbij verzint en altijd slechter dan native zal zijn of op zijn best niet merkbaar slechter. Overigens prima voor de meeste mensen die schijnbaar niks merken van alle beeldartifacten die dit teweeg brengt, waardoor het voor hen dus in de laatstgenoemde categorie valt.
maar het verschil is vooral bij FFVIIR te zien waarbij de resolutie in performance mode eindelijk acceptabel is dan de voorheen wazige boel.
Deze game is uniek en een extreem geval wat betreft het grote verschil tussen de PS5 en PS5 Pro. Je hebt in dit geval gelijk, maar met de kanttekening dat de developers schuld hebben dat 'performance mode' hier, in tegenstelling tot vrijwel alle andere games, een zeer onscherp filter lijkt te bevatten wat haast een product lijkt te zijn van kwaadwillendheid of incompetentie. Andere games hebben totaal geen last van zo een verschil en wat mij betreft moet dit voorbeeld dus niet worden gebruikt om foutief de PS5 Pro in een beter daglicht te zetten dan dat die daadwerkelijk aan prestatie toevoegt, maar louter als voorbeeld dat de developer hier finaal de mist in is gegaan.
Bulls @CaptainPanda15 november 2024 11:09
In FF7r was de performance mode hap hazard ontwikkeld omdat er geen 2 modi waren en er wel vraag naar was. En uiteraard is dat een slechte implementatie, ze hebben gewoon settings verlaagd zodat er ~60 frames mogelijk werden.

Maar er zijn meer voorbeelden, zoals Stellar Blade en Demon Souls. Die gaan met de pro mode gewoon praktisch naar quality visuals met performance framerate. Dat dit niet daadwerkelijk 100% improvement is snap ik ook wel maar zo kun je het effectief wel bekijken
Yonix @PacinoAllstars15 november 2024 07:40
Een aantal van de punten die je aandraagt zijn niet terecht, naar mijn mening en lijken vooral voort te komen uit (te) hoge verwachtingen van jouw kant.

Allereerst: we hebben het hier over een console en tegelijkertijd ook over een nieuwe iteratie binnen dezelfde generatie, dan moet je geen hocus pocus verwachten. De cpu is onveranderd, de onderliggende technieken en architectuur zijn hetzelfde en de gpu heeft iets meer ademruimte gekregen. De grote stap voorwaarts is, in mijn ogen, de toepassing van hardware based upscaling (PSSR).

Vervolgens heb je het over de tegenvallende prestaties bij Final Fantasy. Dat probleem ligt vooral bij de ontwikkelaar en niet bij Sony. In het PlayStation-topic op Gathering of Tweakers is te lezen dat ontwikkelaars als Insomniac, Santa Monica en Naughty Dog er anders wel degelijk in zijn geslaagd de nieuwe mogelijkheden van de console te benutten. (y)

Tot slot valt of staat het dus bij je verwachtingen. Verwachtte ik een grote sprong voorwaarts? Nee. Zie en merk ik verschil: ja. Is daarmee de prijs te verantwoorden? Dat is aan eenieder om te bepalen. Ik vind van wel.

[Reactie gewijzigd door Yonix op 15 november 2024 11:11]

Kaasje123 @Yonix15 november 2024 08:04
Nou ook de games van imsomniac Santa Monica en naughty Dog zien er amper beter uit. Tot op de dag van vandaag moet ik bijvoorbeeld een vergrootglas gebruiken om het verschil te zien in The last of us 2. De console is gewoon overbodig en vooral een cashgrab van Sony wetende dat er toch wel mensen zijn die er geld tegenaan gooien hoe duur en barebones het product ook geleverd wordt.
CHKYBSTRD @Kaasje12315 november 2024 08:34
Dit is gewoon niet waar. Ik heb de TLOU1 remake gespeeld op de 5 en 2 weken geleden uitgespeeld. Ik speel nu op de Ps5 pro TLOU2 en dit ziet er echt wel veel beter uit en vooral de ray tracing PSSR geeft toch veel meer grafisch pracht.

[Reactie gewijzigd door CHKYBSTRD op 15 november 2024 08:40]

jdh009 @CHKYBSTRD15 november 2024 10:35
Een vergelijking in twee games tussen de PS5 Fidelity Mode en de PS5 Pro PSSR

Spider-Man 2:
https://tweakers.net/foto...Zhcpm3VCRRFanzHN7ipbu.jpg
https://i.ytimg.com/vi/s-...Pf2dm8oy5duquIOGTuL2FwH2g

Ratchet:
https://tweakers.net/foto...3YIkNoraLvvzNsdQmhHHG.jpg
https://cdn.videocardz.com/1/2024/03/SONY-PSSR-768x381.jpg

Ik zie weldegelijk meer detail door de toepassing van deze techniek. (wat logisch is gezien de techniek Wikipedia: Image scaling)

Zie ook de bewegende beelden hier: YouTube: PS5 Pro: PSSR AI Upscaling: The Good, The Bad & The Ugly

Edit: Ik ben de afbeeldingen aan het overzetten, directe links werken niet...

[Reactie gewijzigd door jdh009 op 15 november 2024 10:51]

Verwijderd @CHKYBSTRD15 november 2024 08:36
The last of us Part 1 & Part 2 hebben op de ps5pro en ps5 nooit raytracing gehad
CHKYBSTRD @Verwijderd15 november 2024 08:39
My bad, bedoel met PSSR worden details zoals licht, schaduwen en texturen scherper en levendiger. Dit zie je goed terug komen in de reflecties van water etc.
Kaasje123 @CHKYBSTRD15 november 2024 08:45
PSSR verhoogt niet de texture resolutie en veranderd niks aan de belichting van games. Weet je wel wat PSSR doet?
DoubleDot @Kaasje12315 november 2024 09:11
Met PSSR kan de render resolutie omlaag, daardoor kan de algemene kwaliteit omhoog (textures, belichting,..) om daarna een upscale te krijgen naar de gevraagde resolutie.
Ossi @CHKYBSTRD15 november 2024 09:08
Je vergelijkt 2 verschillende spellen 8)7
CHKYBSTRD @Ossi15 november 2024 09:29
Geldt ook voor deel 1. Niet te moeilijk denken ;)

[Reactie gewijzigd door CHKYBSTRD op 15 november 2024 09:30]

Twixie
@CHKYBSTRD15 november 2024 09:21
PSSR is een pure upscaling techniek. Hoezo geeft dat een veel meer grafische pracht ? Het enige dat PSSR voor zorgt is een scherper beeld.
Lekker Ventje @Kaasje12315 november 2024 08:31
Ik denk dat de Pro ook een soort test is voor Sony hoever ze kunnen gaan in prijs en of mensen uiteindelijk toch niet liever voor digitaal in plaats van schijfjes gaan, als ze al zoveel uit hebben moeten geven voor een console zonder disklade. Het chronisch tekort aan disklades geeft ook aan dat ze niet verwacht hadden dat er zoveel mensen toch liever fysieke games hebben als ze al €800 uitgegeven hebben.
Zelf sla ik de Pro over, ik heb de PS4 Pro en XBO X gehad maar die waren veel minder duur. En de presentatie van Sony had me niet overtuigd, want bij de screenshots moest ik echt heel goed kijken om de verschillen te kunnen zien.
CSB @Lekker Ventje15 november 2024 11:13
Het is gewoon pure geldklopperij. Sony had net zo goed een "add-on" module kunnen maken waarin een verbeterde GPU zat voor PSSR met wat meer RAM, dan had je net zover geweest als deze "Pro" console. En zeker gezien de prijs is het gewoon absurd. Zeker als je nu een PS5 launch model hebt met diskdrive ga je er feitelijk op achteruit!

Iedereen hier die dit rechtvaardigt moet wat minder copium nemen. Begrijp me niet verkeerd; ik speel al sinds PS1 op alle consoles van Sony, maar dit gaat me gewoon echt te ver. Het jammere van dit hele verhaal is dat deze console toch weer wordt gekocht en dus zal Sony (en anderen) deze praktijken blijven volhouden. En klagen dat het duur is maar het tóch kopen is gewoon dom. "Vote with your wallet".

De gamer van nu is niets meer dan een melkkoe.
/rant
Jorrie @CSB15 november 2024 11:45
Hoe denk je dat dit gaat werken, zo een add on? Ik ben daar wel benieuwd naar hoe jij dit ziet.
CSB @Jorrie15 november 2024 13:46
Kijk naar een externe GPU met Thunderbolt bijvoorbeeld. Zoiets. Je kan mij niet vertellen dat Sony zoiets niet kan ontwerpen. Ze deden het ook met PSVR op de PS4 pro.

Ik begrijp de reacties van "als je het niet wilt dan koop je het toch niet" en "de normale PS5 is toch ook goed" wel, maar het gaat om het feit dat je een marginale upgrade verkoopt als een heel nieuw systeem, terwijl je ook een component zou kunnen upgraden. In de PC wereld is dat normaal, maar omdat het een console betreft moeten we maar slikken dat je je complete systeem moet vervangen voor een GPU upgrade? En als klap op de vuurpijl de prijs die je daarvoor wilt hebben. Let wel; de hardware (m.u.v. de gpu) in deze nieuwe Pro is al een aantal jaren oud. Oh en ze laten ook nog even een diskdrive weg, zodat je wel digitaal MOET kopen. Handig, zo kun je sturen op DRM.

Laat ik dan zeggen dat IK deze praktijken van Sony ordinaire geldklopperij vind. Ik denk dat als ze deze koers blijven varen in de toekomst, deze PS5 mijn laatste console is die ik gekocht heb.
Jorrie @CSB15 november 2024 13:51
Waar is dan een eventuele ingang voor deze add on in mijn PS5 dan? Ik zie weinig upgrade mogelijkheden ervoor. Bovendien is een extern addon buitenom de PS5 natuurlijk zeer onhandig, waar moet ik deze uberhaupt laten?

En weer over die diskdrive, deze is optioneel dus ze verplichten je niks.
Madshark @CSB15 november 2024 11:54
Als de normale slim uitvoeringen niet meer geproduceerd zouden worden, en je alleen nog de PRO kunt kopen, kan, dan snap ik klaagzang over de prijs wel. Maar dat is dus niet het geval, niemand verplicht je om een PS5 PRO te kopen (of überhaupt een PS5), alle games werken ook op een normale PS5, de PRO doet het alleen ietsje beter. Of het je de meerprijs waard is, bepaal je zelf.
Net als je bij aanschaf nieuwe auto meestal kunt kiezen uit verschillende motoren binnen het zelfde model. Die 1.2 3 cylinder brengt je immers net zo prima op je eindbestemming dan de 2.0 4 cylinder turbo versie.
Heb je het voor over, dan geef je het uit, en anders niet, prima toch.

Een addon met betere GPU en geheugen, eh what ?
kr1z @Madshark15 november 2024 18:09
Dank u wel voor uw uitleg.
Ik zie nu in dat ik het helemaal bij het verkeerde eind had met mijn best wel een beetje gierige verwachting dat ik zomaar voor de dubbele prijs, ongeveer dubbel zoveel kwaliteit durfte te verwachtten.
(Toch denk ik dat ik die 920 euro die ik apart had gelegd liever ga besteden aan een leuke nieuwe 2e handse video kaart ipv een ps5 pro zonder diskdrive , want die kan je blijkbaar niet eens kopen ... ik vind het trouwens een beetje jammer dat de pro niet massaal geboycot word om te laten zien dat men niet mee wil doen aan sony's smerige playstation store monopolie spelletje)

[Reactie gewijzigd door kr1z op 15 november 2024 18:36]

Jorrie @kr1z16 november 2024 01:06
Wel komisch, je cynische opmerking over dat een dubbele prijs, een dubbel kwaliteit moet zijn. Wat denk je van de nieuwe videokaart die je wil kopen, denk je dat die dubbele prijs, ook dubbele kwaliteit gaat leveren? Je laat je iets teveel leiden door emotie heb ik het gevoel.
Orgel @CSB15 november 2024 12:08
Nou precies. Had de Pro gewoon verkocht voor €150 of hooguit € 200 extra. Prima. En hoe duur gaat de PS6 dan wel niet kosten? Waarschijnlijk €1299,- Mensen hebben geen principe meer voor zogenaamd iets meer framerate. Maar laten we wel wezen van Sony is het natuurlijk een meesterzet. Die goedkope PS5 gaan nu als broodjes over de toonbank.
Jorrie @Orgel15 november 2024 13:49
Maar is dit niet precies hetzelfde verhaal wanneer Nvidia volgende week een nieuwe lichting videokaarten aankondigt? Dat zijn ook vreselijk dure producten maar dan is het in een keer het argument dat mensen het beste willen.
Vrijdag
@Lekker Ventje15 november 2024 09:37
Het chronisch tekort aan disklades geeft ook aan dat ze niet verwacht hadden dat er zoveel mensen toch liever fysieke games hebben als ze al €800 uitgegeven hebben.
Sony is een enorm bedrijf, ik geloof niet dat er op zo'n niveau "inschattingsfoutjes" gemaakt worden. Hoewel ik niet meer bewijs heb dan mijn onderbuik, denk ik dat dit gewoon lange termijn strategie is.

Maak de optische drive gewoon schaars. Het is niet een bijzonder gecompliceerd ding om te maken. Door het aanbod kunstmatig laag te houden beweeg je de consument naar digitaal toe. En als dan daar de PS6 uitkomt, heb je een mooi argument op fysieke spellen helemaal af te schaffen.
"Want kijk naar de PS5(Pro) spelers, vrijwel iedereen is over naar digitaal! Dit is wat de consumenten willen! Volledig digitaal!"

Mocht het zover komen, dan hoop ik/ga ik er van uit dat de EU daar wat van gaat vinden als Sony dan een monopolie houdt op spellen.

Want kennen we deze nog? Dit gaat niet meer met digital only:

YouTube: Official PlayStation Used Game Instructional Video

[Reactie gewijzigd door Vrijdag op 15 november 2024 11:28]

Aaargh! @Vrijdag15 november 2024 12:20
Maak de optische drive gewoon schaars. Het is niet een bijzonder gecompliceerd ding om te maken.
Nee, maar het is wel verouderde technologie. Ik verwacht dat heel veel fabrikanten van optische drives hun productiecapaciteit al flink hebben afgebouwd.

Kijk naar b.v 3.5" floppy drives, een net zo oude techniek als optische drives, hoe makkelijk kan je nog een grote partij floppy drives kopen?
Rick1o1 @Aaargh!15 november 2024 14:54
Dat vind ik een zwakke vergelijking en het klopt ook niet helemaal. 4k UHD blu-ray dat de ps5 disc drive afspeelt is pas uitgekomen in 2015 of 2016. Zo oud is die techniek niet. Je kunt blu-rays gewoon kopen op bol.com en zelfs bij de Media Markt in de winkel.

Een disc drive gemaakt in 2020 heeft niet precies dezelfde componenten en technieken als een uit 1996. Dus om dat te vergelijken met een floppy disc is niet helemaal eerlijk. Dat is alsof je zegt: De ps5 is een spelcomputer, spelcomputers bestaan al sinds de jaren 80 en dus is de ps5 verouderde techniek. Dat is onzin.
Aaargh! @Rick1o115 november 2024 14:59
UHD bluray is een evolutie van de CD. Het is geen fundamenteel andere techniek. Doordat we nu dingen preciezer kunnen maken kunnen we meer data op een schijfje proppen, maar de werking is niet fundamenteel anders dan een CD.
Je kunt blu-rays gewoon kopen op bol.com en zelfs bij de Media Markt in de winkel.
Je kan ook nog gewoon LPs kopen. Dat maakt het geen recente techniek. Verkoop van blurays is hard aan het dalen.
Segafreak83 @Vrijdag15 november 2024 18:39
Schaars gemaakt ja, die disc drive.

Blijf het onvoorstelbaar vinden dat mensen nog steeds in het Sony "trucje" trappen.. een Pro voor bijna het dubbele bedrag als een gewone PS5 voor minimale performance winst.. (incl drive en stand)

Plus dat de meeste games nog steeds PS4 games zijn, omdat ze old-gen nog wilde pushen en te lui waren om fatsoenlijke games voor de PS5 te ontwikkelen.

We zijn 4 jaar onderweg en de "echte" PS5 games zijn amper op 1 hand te tellen.

Nee, de Pro is niet nodig, en zonde van je geld.
Cid Highwind @Lekker Ventje15 november 2024 09:05
Of ze hopen gewoon dat men eindelijk gaat proeven van de het digitaal kopen van games, in de hoop dat men het daarbij laat, om het bewijs in handen te krijgen waarmee men met de PS6 rechtvaardigt wederom geen schijflade mee te nemen.

De wens is er al bij Sony, het is slechts een kwestie van tijd. Met de juiste nudges kan dat wellicht een (halve) generatie eerder worden ingezet.

Een PS5 met een zwik games op schijf kan je leuk verkopen, waarmee je vervolgens vrij bent om te wisselen naar kamp Microsoft of kamp PC. Een Playstation zonder schijflade, maar met 20 games, is een goede reden om een nieuwe Playstation te halen. Die 20 games hebben immers nul herverkoopwaarde. En wil je die Playstation dan wel werkelijk weg doen, of mag hij toch naar je blijven lonken (en je vrienden tonen dat je er ook bij hoort)?

Het zou me niks verbazen als dat tekort bij de strategie hoort. Het laatste wat men wil is dat men die dingen op een later tijdstip tegen dumpprijzen weg moet doen immers.
Jeroen73 @Lekker Ventje15 november 2024 09:40
De mensen hebben bij de introductie van de oorspronkelijke PS5 al laten zien dat ze graag meer betalen als de beschikbaarheid in de winkels beperkt is. Ik heb zelf, zonder spijt, een dure bundel bij de mediamarkt gekocht, sommige betaalden meer aan "particuliere tussenpersonen". Ik vind het niet gek dat Sony nu iets hoger in de boom gaat zitten om die winst zelf te pakken. Er is nu gewoon meer ruimte om te zijner tijd wat meer te zakken met de prijs als de voorraden weer wat oplopen. Ik sla deze ook over, ik zing het wel uit tot de PS6, hopelijk ook dan nog met discversie.
Verwijderd @Kaasje12315 november 2024 08:29
Het lijkt er op dat je de console zelf niet in handen hebt, de fidelity mode die een scherp 4K beeld opleverde in 30fps kan nu in een tikje scherper beeld met 60fps.

Dat jij weinig kan zien is vooral omdat de compressie van youtube veel te wensen over laat, en dan kijken de meeste mensen het nog op een telefoon waar je het al helemaal moeilijk kan zien.

ik heb ondertussen GOW: Ragnarok uitgespeeld met de PS5 pro enhancements en dit is in 4K(PSSR) met 60fps net een high/ultra PC gaming ervaring.
johnbetonschaar @Kaasje12315 november 2024 12:51
Niet mee eens, ik heb de PS5 Pro nog maar net staan hier, en TLoU 2 is het enige spel wat ik er tot nu toe op gespeeld heb, en ik vind het verschil met de PS5 heel duidelijk merkbaar. Het is in die game exact zoals de review beschrijft, de Performance Pro mode ziet er nu net zo mooi uit als de Quality mode op PS5, alleen nu draait de game 100% strak op 60FPS en dat was bij de PS5 absoluut niet het geval, daar speelde ik op de normale performance mode omdat voor mij framerate het belangrijkste is.

Dat het geen wereldschokkende stap is van PS5 naar PS5 Pro is natuurlijk waar, maar is dat vreemd dan? Van een RTX 3080 naar een RTX 4080 zou ik ook niet als 'wereldschokkend' bestempelen, sterker nog toen ik van een GTX 1070 naar een RTX 3080 ging viel ik al niet eens uit mijn stoel bij de meeste spellen. In de meeste gevallen was het vooral dat ik ineens zonder moeite 1440p en in sommige gevallen 4K kon draaien zonder andere settings terug te schroeven, maar veel games kon ik op vergelijkbare settings ook nog wel op 1080p spelen met mijn 1070.

[Reactie gewijzigd door johnbetonschaar op 15 november 2024 12:54]

curry684 @Kaasje12315 november 2024 09:11
Sorry maar dit is nonsens, juist de verschillen in bijv. Spider-Man en Horizon Zero Dawn zijn door hun remasters idioot groot.

Je mag het prima een cashgrab vinden, dan koop je het niet. Ik vind het zelf een fantastisch product waarmee ik, net als vorige keer met de PS4 Pro, halverwege een generatie kan instappen terwijl veel goede games al in de discount liggen en de ware kracht benut worden. Dat het me 300 euro extra kost voor een significant betere ervaring op dat moment vind ik prima en de prijs meer dan waard, dat verdien ik zo terug aan alle games die me nu de helft kosten. Dus koop ik het wel.
SaraNostra @curry68415 november 2024 12:09
Maar hoe weet je dan dat het een significant betere ervaring is als je de PS5 launch edition niet hebt gebruikt? Je zou een dezelfde ervaring ook hebben als je van PS4 Pro naar de 'gewone' PS5 was gestapt, lijkt mij.
Kaasje123 @curry68415 november 2024 09:39
Idioot groot? Klinkt als een subjectieve mening van iemand die zijn eigen uitgave probeert recht te praten tegenover de sceptici..
SouLLeSSportal @Kaasje12315 november 2024 11:24
Een mening is per definitie subjectief :) Maar beide kanten bekijken het vanuit hun standpunt hier, de sceptici die wellicht al een ps5 hebben, en niet het nut zien in een kleine upgrade naar de pro. Wat voor iemand die van een 4 naar een 5 pro gaan is het echter wel een best redelijke deal. Helemaal als je de games die je voorheen niet echt goed kon spelen bijvoorbeeld en nu goedkoper zijn.
giantgiantus @Kaasje12315 november 2024 08:35
Heb je de ps pro?
Letters @Yonix15 november 2024 09:17
Zijn punt over framerate is echt wel terecht. Final Fantasy is onderdeel van de Sony's marketing en zeker weten had dit een homerun moeten zijn.
kevlar01 @Yonix15 november 2024 10:21
De CPU is onveranderd, maar kan nu wel boosten naar 3.85GHz (t.o.v. de OG PS5 3.5 GHz).
De verschillen tussen PS4 en PS4 Pro waren gevoelsmatig groter, en dat was ook een mid-gen update.
LOTG @Yonix15 november 2024 10:43
Ik vind die hoge verwachtingen helemaal niet onterecht. De marketing van Sony en een meerprijs van bijna 80% voor een Pro geven de indruk dat je minimaal zou mogen verwachten dat reeds uitgebrachte spellen gewoon stabiel kunnen draaien.

Sony heeft er voor gekozen om de CPU niet te verbeteren, terwijl deze voor een groot aantal spellen juist de bottleneck was.

De PS4 Pro had juist wel goede verbeteringen op CPU niveau, naast een veel betere GPU. En dat voor een veel kleiner prijsverschil.

Voor de prijs vraag ik mij af waarom dit alleen een marginale update is, wat kost een nieuwe generatie dan? Of moeten we ook geen hoge verwachtingen daar voor hebben als die 1000 euro kost?
Martijn0070 @Yonix15 november 2024 11:23
Geen nieuwe iteratie, maar wel dubbele prijs. Dan mag je toch wel iets van hocus pocus verwachten? Alleen een nieuwe upscaling techniek is wel heel mager.
SG @Yonix16 november 2024 13:45
mijn verwachtingen. het gaat niet hard vooruit met TSMC nodes. de top nodes zijn te duur. Dus meer performance betekend meer vermogen. Als er kan niet gelift worden op flinke dieshrink. Dat kan reden zijn om pro variant te skippen zoals MS doet. Sony gingwel door maar moest dus budget opschalen. Voor dikkere APU. met name de iGPU RDNA 3+ ,,, 4.0
flinke uplift verwacht niet. Wel moderne gpu features.
16GB valt ook wat tegen. Games kunnen dan niet veel complexer.
Dan krijg je dus uitsluitend meer rauwe performance samen met gpu hardware versnelde features.
2TB oplag.
Naast inflatie dure tijden in chip branch zal de prijs stuk hoger uitvallen.
Het is eigenlijk wel wat ik verwacht had.
Naast dat Ps4 PS4pro Ps5 PS5pro dan de target blijft van de devs dus eigenlijk upgraded PS4 games voor de kiezen krijgt met settings voor 4 sku PS4 en pro PS5 en pro.
bie100 @PacinoAllstars15 november 2024 07:31
dat is ook de reden dat ik mijn zoon heb aangeraden om de Slim versie te kopen ook nog lekker compact
Orgel @bie10015 november 2024 12:10
Dat is slim
itsfrigged @Orgel17 november 2024 01:55
Domme opmerking
Orgel @itsfrigged17 november 2024 14:13
Kunnen we elkaar de hand schudden
iT3CH @PacinoAllstars15 november 2024 08:05
Ik begrijp dat sommige zaken tegenvallen die vooraf nog niet bekend waren, maar je geeft aan dat het niet aanwezig zijn van de diskdrive grote irritatie van je is. Mede omdat je fysieke games speelt. Maar als je dit weet, waarom koop je het dan? Dit is vooraf toch gewoon bekend? Hetzelfde als de afwezigheid van de stand.
Danster75 @PacinoAllstars15 november 2024 08:21
Het lijkt er op alsof je je op voorhand onvoldoende hebt verdiept in de PS5 Pro.

Mogelijk heb je enkel de presentatie van Mark Cerny gezien en voor de rest geen andere video's met diepgaande analyses bekeken. Hieruit blijkt namelijk dat de PS5 Pro zeker verbeteringen biedt. Soms enkel meetbaar, soms heel goed merkbaar. Maar absoluut geen "enorme sprong in prestaties" zoals jij schrijft.

Persoonlijk vind ik Digital Foundry uitermate geschikt hievoor. Hierdoor heb ik besloten dat het verschil t.o.v. de gewone PS5 voor mij zeker interessant zou zijn. Na ontvangst en spelen op de Pro komt dit ook prima overeen met mijn verwachtingen.
JBVisual @PacinoAllstars15 november 2024 08:29
Ik heb zelf ook de PRO gekocht en heb er ook gemixte gevoelens over.
Ja de prestaties zijn iets beter en games als The last of us Part 1, zien er inderdaad wat beter uit.

Ik had persoonlijk liever wat meer uitgegeven als ze een versie hadden uitgebracht die standaard een disklade zou hebben, nu ben ik nog aan het wachten tot deze weer beschikbaar is....

Maar het verschil is op zich wel te merken, ik ben niet erg ontevreden over de console. Maar ik had net als jij een iets betere wouw factor willen zien.

De upgrade van de PS4 naar de PS4 Pro merkte ik aanzienlijk beter dan deze upgrade, maar misschien dat toekomstige games meer geoptimaliseerd zullen worden voor de PS5 pro.
Dekar @PacinoAllstars15 november 2024 08:37
Je weet van tevoren al dat dat ding geen disk drive heeft, en vervolgens klaag je dat die te duur is en het geldklopperij is. Maar dankzij mensen zoals jij weet Sony straks dat zij weg kan komen met zulke bedragen vragen voor een nieuwe console, zonder disk drive.
Koja78 @PacinoAllstars15 november 2024 08:49
"De hype rondom deze console"
Ik heb duidelijk iets gemist want ik dacht dat de meeste reacties net negatief waren. Te weinig en al zeker voor die prijs.
SG @Koja7816 november 2024 13:49
Volgens de rumors gingen ze ook niet wild en wat voorgaande pro leveren ook niet. Wat voor Hype.
remco2706 @PacinoAllstars15 november 2024 08:56
Snap het niet,ik neem aan dat je een tweaker bent(ik ben dat niet als zodanig,ik post heel soms wat),maar zelfs ik weet dat dat al bekend zou worden,te dure non console voor je wat krijgt(en ik ben niet eens een spec.techneut ofzo ondanks mijn zeer beperkte globale kennis).
Sjekster @PacinoAllstars15 november 2024 08:57
Tja, ik had eigenlijk ook niet anders verwacht. Het is niet zoals bij de PC, waar je zelf allerlei grafische opties kan aanpassen als je een betere PC hebt. Voor consoles is er in basis gewoon 1 game met 1 set vaste instellingen. Hooguit dat je kan kiezen tussen een performance of quality mode, maar dat is het wel. Volgens mij moeten gamemakers actief de game patchen om echt de ps5 pro te benutten, maar hoeveel zullen dat doen? 1st party studios zullen dat vast doen, maar de rest is maar afwachten. Wellicht dat dit bij nog uit te komen games meer kans heeft, we zullen het merken. (Hoe was dit bij de PS4 Pro?)

De verschillen zul je bij die games dus moeten zien bij het toepassen van de upscaling technieken. Vast zichtbaar, maar dat heeft vooral impact op de resolutie, niet zozeer op het detailniveau en zeker niet op het niveau van allerhande grafische effecten als belichting etc. Voor mij persoonlijk is zo'n console voor die meerprijs dus absoluut niet interessant (even los van het feit dat ik de standaard PS5 ook niet heb... :+ ).

TLDR: games voor PS zijn (en worden) gemaakt met de standaard PS5 in gedachten, niet de Pro. Buiten Sony's eigen studios moet je waarschijnlijk niet teveel verwachten van aparte instellingen voor PS5 Pro.

[Reactie gewijzigd door Sjekster op 15 november 2024 08:59]

johnbetonschaar @Sjekster15 november 2024 12:59
De verschillen zul je bij die games dus moeten zien bij het toepassen van de upscaling technieken. Vast zichtbaar, maar dat heeft vooral impact op de resolutie, niet zozeer op het detailniveau en zeker niet op het niveau van allerhande grafische effecten als belichting etc.
Vreemde redenatie. Alle winst die je met upscaling kan halen door op een lagere interne resolutie te renderen en dan te upscalen, kan gebruikt worden om meer effecten en luxere belichting e.d. toe te voegen. Dat is de hele reden voor upscaling...
Sjekster @johnbetonschaar15 november 2024 13:20
Klopt, maar dan moet je wel de mogelijkheid hebben om dat detail niveau te verhogen. En dat geven console games je standaard niet. Je bent dus afhankelijk van de ontwikkelaar om dat evt toe te voegen. ;)
johnbetonschaar @Sjekster15 november 2024 14:51
Dat klopt, maar zo is het op PC natuurlijk ook. Een spel dat geen updates meer krijgt moet het ook doen met de grafische instellingen die er al waren, en wordt ook niet mooier als je er alleen maar een dikkere GPU tegenaan gooit, het zal alleen beter draaien (en dat is bij PS5 Pro natuurlijk ook zo).

Gelukkig zijn er nu al best wat spellen met een PS5 Pro patch en ik denk dat er nog wel een paar bij gaan komen. Voor alle nieuwe spellen (waar het zinvol is tenminte) zal het naar ik aanneem de norm worden dat er een PS5 Pro mode in zit.
Sjekster @johnbetonschaar15 november 2024 14:56
Wat je zegt geldt alleen als je op de PC de instellingen al op maximale instellingen heb staan. Op de PC kan je bij de gemiddelde game echt vrij uitgebreid instellingen aanpassen. Echt wel anders dan op de console, maar goed...

Ik heb een midrange kaart, en heb met mijn 5120x1440 scherm soms echt wel moeite om dingen op een acceptabel niveau te draaien. Er zit dan niks anders op dan resolutie én detailniveau terug te schroeven. Als ik er nu een 4090 in zou gooien, kan ik games echt flink beter later draaien én uitzien. Details van medium naar ultra, raytracing op max etc. Dat zijn veel grotere verschillen dan op een vaste instelling wat upscaling toepassen.

Wel goed te horen dat er toch redelijk wat games een PS5 pro patch uitbrengen, al zal de winst die dat oplevert natuurlijk per game verschillen.

Ieder moet voor zichzelf bepalen wat ze ervoor over hebben. Een upgrade op de PC kost natuurlijk vaak ook flink meer, maar daar is dan wel meer uit te halen over het algemeen.

[Reactie gewijzigd door Sjekster op 15 november 2024 15:02]

Tourmaline @Sjekster17 november 2024 10:21
PC games zien er in het algemeen beter uit dan de console games vanwege losse grafische kaarten en de keuze voor mid range of hi-end.
ap3nr0ts @PacinoAllstars15 november 2024 09:01
Neem daarbij de echt slechte beschikbaarheid van die Disk Drive. In Europa, maar mensen zeggen steeds tegen me dat dat in de VS wel meevalt. Toch kan ik hem daar op veel sites, zoals Amazon.com, ook niet vinden. Het voelt mij als een bewuste tactiek, en ik vind het ook zeer "skeer" dat je voor dat bedrag niet eens een stukje plastic als stand erbij krijgt. Plus inderdaad die Disk Drive. Voor mij geen PlayStation meer helaas, of de PS6 moet wat minder arrogant in de markt worden gezet. Na Xbox 360 stapte ik over naar Sony, omdat ze zo aanmodderden met de One. Ik blijf wel weer een generatie pc+Nintendo-sletje misschien. :+
Coolstart @PacinoAllstars15 november 2024 09:54
Ik hoop dat je inziet dat uw eigen torenhoge maar foute verwachtingen uzelf in de slachtoffer rol duwt en ale schuld op
Sony schuift.

Als je een facelift van iets koopt mag je toch geen revolutie verwachten?

Ook heb je ano 2024 alle mogelijke kansen om je in te lezen. Alle specs waren al maanden bekend. Als je dat hebt gemist kan je ook een weekje wachten na release en een review lezen. Zo moeilijk is het toch allemaal niet.

Kortom, ik hoor een klaagzang rond iets wat je met eigen kritisch denken had kunnen vermijden.
Marc37 @Coolstart15 november 2024 12:16
Amen
:)
recca @PacinoAllstars15 november 2024 10:29
Vreemde "ervaring" aangezien het gros van wat je aangeeft van te voren had kunnen weten en nu doet alsof het je overkomt en dit niet zo had moeten zijn en de console je daarbij teleurstelt. Dit is toch overal heel duidelijk gecommuniceerd door reviewers. Je hebt gewoon de verkeerde verwachtingen gekoppeld aan het product.
Marc37 @recca15 november 2024 12:17
Precies.. Met de ps4 had ik zowieso heel lam, ggewchtvondat ik nog lol had met de ps3. En toen het news kwam, van, een pro ps4 gewacht tot die uitkwam...
watabstract @PacinoAllstars15 november 2024 16:46
Waarom heb je dat ding dan gekocht als het zo weinig verbetering oplevert? :?
Typhone @watabstract15 november 2024 19:34
Dat heeft ie niet natuurlijk maar zo lijkt het of hij gefundeerd kan klagen. Je gaat mij niet wijsmaken €800 neer te klappen en vervolgens zo gaan lopen huilen over allerlei bekende zaken die het hele jaar min of meer al bekend waren. Echt nul kans gewoon.
Freakiebeakie @PacinoAllstars15 november 2024 17:20
Klinkt alsof je hem gewoon niet had moeten kopen want de meeste punten waren van te voren bekend. Ik heb hem nu zelf een paar dagen en ben er wel tevreden mee. Ik heb de remaster van horizon zero dawn als eerste gespeeld en dat ziet er echt geweldig uit en draait als een zonnétje.

Ik begrijp dat je baalt van het feit dat sommige dingen los gekocht moeten worden maar voor iemand als ik boeit dat niet want hij staat bij mij horizontaal dus de voet hoef ik niet en ik koop mijn games digitaal dus de disk hoef ik ook niet. Hzd heb ik nu uitgespeeld dus ik ga nu wat anders spelen, ben benieuwd of dat ook goed ooopt
SaraNostra @PacinoAllstars15 november 2024 11:59
Niet om dom te doen, maar je wist toch dat je er geen disc drive bij kreeg? Mensen hebben hier ook aangegeven dat wat Sony doet met de Pro, puur een softwarefix is die ze tijdens de introductie van 'next gen' standaard al in de PS5 hadden moeten zetten.
Marc37 @SaraNostra15 november 2024 12:18
Precies en er is schijnbaar 'bewojs' dat het gros van de mensen online games kopen ipv schijfjes
Marc37 @PacinoAllstars15 november 2024 12:15
Snap niet eens da mensen meedoen aan die gekkigheid veel betalen voor minimale upgrade.. Je ziet niet eens het verschil zonder röntgen ogen.. Nah wacht maar op de ps6 mensen en doe ma niet mee aan deze gekkigheid tegenwoordig dan stop het miss.. Hoop dat het een financieele flop wordt voor sony
lordawesome @PacinoAllstars15 november 2024 13:43
Dat Final Fantasy XVI nog steeds niet vloeiend loopt, ligt waarschijnlijk aan de cpu. Dat is nog steeds een Ryzen 3700X, terwijl de 9800X3D zowat 2x zo snel is in games. De GPU kan met PSSR de game wel aan. Gewoon flink downscalen.
Typhone @PacinoAllstars15 november 2024 19:33
Haha, net doen of je iets gekocht hebt om vervolgens met een bullshit verhaal alle open deuren in te trappen die je wel kunt raden.

En als dat niet zo is, goud om te lezen voor de marketeers dat er mensen zijn die zonder enige vorm van inlezen gewoon tot koop overgaan. Ik zou trots zijn als ik zulke lui in dienst had. Oprecht.
GF187um @PacinoAllstars16 november 2024 01:02
Ik vind het apart dat je al deze dingen als negatieve ervaringen benoemd. Alle zaken waar je het over hebt waren vanaf het eerste moment bekend. De prijs, de opslag, het ontbreken van de disc drive, het nieuwe design van de ps5, de grootte, de nieuwe covers, zelfs de marginale verbetering van de graphics was overal duidelijk zichtbaar/onzichtbaar.
Tri Force @PacinoAllstars16 november 2024 02:44
Jammer om te horen maar geef het een paar maanden de tijd er zullen vast wel patches komen van meerdere spellen over tijd en betere patches voor al Enhanced spellen want of je nu de Pro weer verkoopt of over een paar maanden ik denk dat er nu al een 50€ verlies is op verkoop en over een paar maanden zal dat ook nog wel een 50€ zijn dus probeer een plezier er van te maken en wacht het even af en wie weet ^^ ik ga zelf ook een Pro halen maar wacht liever dat hele disc gedoe af van scalpers tot Sony's eigen bedoelingen..
uberhoogy @PacinoAllstars17 november 2024 08:32
Tweakers is ook niet meer te vertrouwen. Zie ook review van Dragon Age

[Reactie gewijzigd door uberhoogy op 17 november 2024 08:34]

GigaHenk @PacinoAllstars17 november 2024 12:43
Dank voor je review.
- Een ding moet me even van het hart en dat is die prijs.
- Jaren geleden heb ik al gemeld, als je denkt, spaart en werkt voor euros dan zal je zien dat je levenstandaad langzaam maar zeker achteruit gaat. Playstation wordt namelijk in Euros en Dollars steeds duurder. Echter niet in goud en Bitcoin

naam release datum prijs in Euro prijs in Bitcoin
ps4 29 november 2013 €399 BTC 0,49
ps4 pro 10 november 2016 €399 BTC 0,60
ps5 12 nov 2020 €499,99 BTC 0,04
ps5 pro 7 nov 2024 €799,99 BTC 0,01

Dus in Euros is PS5 pro 100% duurder dan PS4
In Bitcoin kost PS5 pro nog maar 2% van PS4 bij release.

Liever was in een fan geweest van de Euro en het concept van één europa en één munt. Alleen heeft dit een gigantische prijs. En dat is het mij niet waard.
MPIU8686 @PacinoAllstars22 november 2024 07:43
Hey, niemand verplicht jou elke nieuwe PS console die uitkomt aan te kopen.

Tal van zaken die je hier allemaal opsomd wist je gewoon van tevoren.

Trouwens kopen de meeste mensen echt wel telkens per generatie ..
de PS4 en daarna de PS5 en daarna de PS6
of telkens de latere Pro versies van elke generatie. .

Toch niet telkens de reguliere versie en de Pro, dan is het verschil natuurlijk miniem te noemen.
En heb je klaarblijkelijk geld teveel .. dat is net hetzelfde als ga je elk jaar een nieuwe PC bouwen, totaal nutteloos en verspilling van geld om het nieuwste te hebben. .


Heb mijn PS5Pro met voet en disc drive besteld voor €150 extra. Ik kan in deze discdrive ook allemaal mijn UHD 4K blu-rays afspelen op mijn 4K televisie. Bijna al mijn PS4 disc games kan ik overzetten en werken perfect op de PS5Pro en wat een verbetering in beeld tgv de PS4Pro

Ben er zeer tevreden mee en €1500 goedkoper dan een gamePC .. :)
Danster75 15 november 2024 09:04
In tegenstelling tot wat de review vermeldt gebruikt Horizon geen PSSR maar een eigen upscaling oplossing die nog beter presteert.

Bron: o.a. Digital Foundry

Volgend DF is de beeldkwaliteit die deze spellen nu tonen de beste die ze ooit op console hebben gezien, ook ten opzichte van andere op de PS5 Pro.

[Reactie gewijzigd door Danster75 op 15 november 2024 09:08]

DexterDee 15 november 2024 10:11
Ik heb geen problemen met het betalen van het bedrag voor de PS5 Pro, maar wat mij is het enorm tegengevallen is dat scalpers dit keer massaal op de disk drive zijn gedoken. Ik heb veel spellen op disk dus ik wist dat ik die drive nodig ging hebben. Een paar titels die ik in mijn bezit heb zijn ook enhanced voor de pro en geen onderdeel van PS+

Na stad en land afgezocht te hebben voor de drive en m'n F5 knop haast versleten heb, heb ik uiteindelijk maar besloten om een Telegram bot te maken om de voorraad in de gaten te houden. Er komen namelijk af en toe plukjes voorraad op de Playstation Direct beschikbaar die na een paar minuten alweer uitverkocht zijn.

Inmiddels heeft de bot veel Tweakers al blij kunnen maken met een drive, dus als je nog op zoek bent, check vooral mijn forum post
Fri303 @DexterDee15 november 2024 12:57
Thanks man! Dit gaat echt helpen. DM je als ik er 1 heb. Ik doneer je een tientje 👍👍👍
MPIU8686 @DexterDee22 november 2024 07:54
Ik heb de disc drive gewoon gepre-orderd samen met de voet en de PS5Pro, is allemaal samen toegekomen voor €950.

Met die disk drive installeer ik niet enkel mijn PS4 games maar speel ik ook mijn UHD 4K blu-rays af .. :)

Ik spaar dan ook nog eens €1500 uit tgv een gamePC en neem 90% van mijn PS4 titels mee naar die PS5Pro en wat een verbetering in beeld tgv de PS4Pro

Ben er zeer tevreden mee .. :)
Rivandu 15 november 2024 07:00
Waarom is PSSR exclusief voor de Pro als het alleen software gerelateerd is?

Er moet dan toch wel degelijk een dedicated chip in zitten die PSSR aanstuurt?
cold_as_ijs @Rivandu15 november 2024 08:28
PSSR is ook geen SW oplossing, wat als je opgegroeid bent met pc gaming in de 90’s dat het gewoon op de cpu draaide ;).
PSSR draait net als FSR en DLSS op de gpu cores. Het kost een bepaald deel van de processing power van de GPU. Om het even simpel te houden, de pro heeft 67% meer compute units. Dus wat ze doen is die 67% extra cu inzetten om het ML model te laten draaien voor de PSSR terwijl de rest van de cores gewoon de game renderen als normaal. Hierdoor renderen de “standaard” cores dus de game als een normale PS5 terwijl de extra kracht dus voor extra upscaling zorgt. Hierdoor ziet het er dus mooier uit. Nu weet ik even niet of er in gpu architectuur iets nodig is om PSSR te laten draaien. Maar stel dat het op de PS5 zou kunnen draaien dan loop je tegen het probleem aan dat je waarschijnlijk niet genoeg CU’s hebt om er een mooier plaatje uit te krijgen. Het zit namelijk zo dat een ML model efficiënter wordt naarmate het meer CU’s kan gebruiken, maar je hebt nog altijd minimaal aantal CU’s nodig om zo’n model te draaien. Ook moet je nog genoeg details hebben (lees render resolutie), om er iets met een ML model van te kunnen maken.
Dus op de PS5 betekent het dus dat je de render resolutie verder moet gaan verlagen, om die vervolgens met PSSR te upscalen. Dan is het waarschijnlijk efficiënter om andere upscaling technieken te gebruiken zoals checkerboarding die wel efficiënt zijn maar bv niet te ver kunnen upscalen. Het probleem is dus dat de PS5 4k moet kunnen uitsturen waardoor zowel rendering en upscaling met PSSR waarschijnlijk niet past.
CerandoX.nl @Rivandu15 november 2024 07:32
Ik heb gelezen dat er een AI-chip in zit, waarschijnlijk vergelijkbaar met Nvidia's tensor cores.
foobar79 @Rivandu15 november 2024 07:38
Omdat de software machinelearning gebaseerd is heb je hardware nodig die dit snel genoeg kan uitvoeren.
De Pro heeft dus die custom hardware die machine learning gebaseerde software snel kan uitvoeren (het moet tenslotte binnen een paar milliseconde gebeuren).
De details daarvan zijn nog niet echt bekend bv of dat dit een specifiek stuk custom silicon/hardware is voor alleen Sony of dat dit een vooruitblik is op wat bv in RDNA4 zit.
SG @Rivandu16 november 2024 13:32
De iGPU in de APU is RDNA Custom RDNA 3+ of RDNA 3,5 of RDNA 4- of RDNA 4
AI en RT hardware acceleratie.
Tourmaline @Rivandu17 november 2024 10:25
Het is een hardware based oplossing. ;)
Jittikmieger 15 november 2024 06:59
Een hele grote minpunt IMHO is het ontbreken van een diskdrive. Voor deze prijs had die er zeker bij moeten zitten!
mrtl @Jittikmieger15 november 2024 07:02
Volgens mij ben je tegenwoordig in de minderheid gezien de verhouding digitale/fysieke aankopen op de PS5 (en PC, Xbox).
cold_as_ijs @mrtl15 november 2024 07:37
https://www.reddit.com/r/...rty_unit_sales/?rdt=57387
Dit geeft toch een ander beeld. Ja er zijn games die voornamelijk digitaal gekocht worden, maar fysieke verkopen lijken toch nog steeds de meerderheid te zijn bij Sony.
phray @cold_as_ijs15 november 2024 08:59
Om nog even toe te voegen.
https://tech4gamers.com/d...-ps5-account-80-sales-us/

Meer dan 80% van alle PS5 consoles zijn disc versions.
Andros @phray15 november 2024 10:23
Dat komt niet overeen met je bron, die spreekt enkel van de verkoop in de VS. Zoals ik al eerder aan gaf, ik ben erg benieuwd hoe dit per markt kan verschillen.
oviMivo @phray15 november 2024 11:26
Ik heb ook een disc versie. Niet omdat ik het graag wou, maar omdat diverse fysieke winkels enkel deze versie verkopen (vermoedelijk om de omzet te verhogen? Aanschaf duurder en meer kans fysieke spellen te verkopen).

Ik had graag de digital versie gehad en voor het bespaarde bedrag een game gekocht. Aangezien ik verder toch allea digitaal koop.

Echter, koop ik een degelijk product nog altijd het liefst bij een winkel waar ik het product direct mee kan nemen. Zeker als je ziet hoe de gemiddelde pakketbezorger omgaat met pakketjes.

Geen idee of in andere landen hetzelfde van toepassing is (fysieke winkels met enkel disc-versies beschikbaar)
MPIU8686 @oviMivo22 november 2024 08:03
Je moet de rollen van die met disk drive en zonder omdraaien .. ;)

Hier ook met disk drive (maar expres bijbesteld), ik installeer hier niet enkel mijn PS4 games op disc mee, maar speel er ook mijn UHD 4K blu-rays met af .. :)

Ik spaar dan ook nog eens €1500 uit tgv een gamePC en neem 90% van mijn PS4 titels mee naar die PS5Pro en wat een verbetering in beeld tgv de PS4Pro .. :)

Veel PS4 titels heb ik gewoon tweedehands gekocht voor nog geen €7/stuk en die speel ik nu allemaal op de PS5Pro. Die discdrive van slechts €120 is al snel terugverdiend met wat je uitspaart op fysieke schijfjes tgv digitaal. En weet je wel hoeveel een deftige 4K blu-ray speler kost, die kosten spaar ik ook al uit.
Freakiebeakie @phray15 november 2024 17:24
Ja mijn gewone ps5 is ook disk omdat die toen beter te krijgen was, heb er nog nooit een disk in gestoken.
Bulls @cold_as_ijs15 november 2024 08:33
Uit cijfers bleek inderdaad dat er in totaal meer digitale games verkocht worden maar dat er toch meer disc versies van consoles in omloop zijn. Dat is wellicht te verklaren omdat digitale games maar 1x officieel verkocht worden aan een enkel account. En disc games kunnen uitgeleend of verkocht worden zonder dat ze meetellen in de verkoopcijfers.

Linus Tech Tips https://youtu.be/W3fR4EoUJMU?si=r5WO0CDjKA0b_6Zv had een mooie video hierover wat nu effectief voordeliger is, en de conclusie was, gemixt in sales kopen is het meest voordelig in tegenstelling tot alleen digitaal of alleen discs. De flexibiliteit met een disc drive is gewoon beter dan dat je die hele tak misloopt en enkel aangewezen bent op de PSN store of louche key sites.

[Reactie gewijzigd door Bulls op 15 november 2024 08:35]

Andros @cold_as_ijs15 november 2024 08:19
Is dat wereldwijd of enkel een bepaalde markt? Niet overal is snel internet even gemakkelijk te krijgen, met de tientallen GB's per game tegenwoordig kan ik me voorstellen dat je ergens in een dorpje in Duitsland of een of andere flyover-staat in de VS de games liefst fysiek koopt. Hier is dat minder een probleem, de Game Mania ging onlangs niet voor niets failliet. Of zit de halve Benelux nog bij de brievenbus te wachten op een pakketje met een glimmend schijfje na het kopen van een game?
cold_as_ijs @Andros15 november 2024 08:51
Ja dit zal per land natuurlijk heel erg verschillen. De tabel geeft daarin te weinig informatie. Japan is bijvoorbeeld een conservatieve markt, daar wordt nog heel veel waarde gehecht fysiek. Dat is de reden dat je bepaalde games ook alleen maar fysiek kan kopen in Japan. Hoe het specifiek voor NL zit is niet echt duidelijk. Maar de markt voor fysieke verkopen krimpt hier wel, maar of dat dan betekent dat hierdoor digitale verkopen voor de PS al de overhand heeft weet ik zo net nog niet.

Gamemania is failliet gegaan omdat het gamemania was. Ze zaten met hun winkels op dure locaties terwijl de consument voornamelijk naar online is geswitched. Bij de verkoop van de PS5 hebben ze leuk meegedaan met de “verplichte” bundelverkopen en werden ook veel PS5 aan personeel verkocht. Dat helpt niet om klanten te binden. Ze waren nooit de goedkoopste en hadden naast nieuw spul ook geen fatsoenlijke retro collectie, ja wat PS3/x360 games. Oftewel was het duur en niet exclusief genoeg.
Lekker Ventje @Andros15 november 2024 08:34
Dat Game Mania failliet ging had met hun prijzen te maken, anderen zijn een stuk voordeliger dan zij waren.
kneusteun @mrtl15 november 2024 07:58
Maakt niet uit of je in de minderheid bent, stel je wil upgraden vanaf een ps5, en je hebt een hele collectie op disk... kan je die dan digitaal gratis overzetten op je nieuwe ps5pro? Want anders mooi zuur voor de hele lading discs die ik heb gekocht en destijds voos voor de ps5 met diskdrive...
xoniq @kneusteun15 november 2024 08:07
Nee, niet digitaal. Je hebt een fysiske licentie, dus dan moet je eerst een diskdrive erbij kopen. Hè, alles voor de pro(fessional) zoals de naam schetst.
kneusteun @xoniq15 november 2024 08:13
Ja, dat vind ik dus een best rare situatie.
Als ik had geweten dat de "pro" zou komen zonder diskdrive had ik bij de eerste ps5 ook geld bespaard door niet voor de disk variant te gaan.
Nu wordt ik nog een keer gepakt doordat ik of alle games moet verkopen en hopen dat ik er digital voor kan krijgen of ik moet extra geld uitgeven aan een losse diskdrive.
Hann1BaL @kneusteun15 november 2024 10:47
Nee je wordt niet gepakt..
Je hebt een PS5 met disk drive. En die gebruik je. Er is nergens een noodzaak om te upgraden. Geld besparen doe je vooral door iets niet te kopen. ;)

Je kunt je PS5 prima vervangen door een PS5 pro met disk drive, maar dan kost je dat 120 euro meer.
Als je veel single player games bij de launch speelt, snel uitspeelt en weer doorverkoopt is die 120 euro er zo weer uit. Als je spellen op schijf koopt om het goedkoper te maken is dat wat je moet doen. Als je ze toch houdt, kun je ze net zo goed digitaal kopen.

Maar de review laat mij vooral zien dat je lekker de PS5 kunt laten staan en upgraden in mijn optiek niet al te veel zin heeft. En dat is geen discussiepunt, maar een individuele afweging. Iemand anders mag net zo goed vinden dat het de upgrade meer dan waard is.

Vergeet niet dat je PS5 met disk drive ook duurder was dan de versie zonder. Dus zo gek is het allemaal niet.
kneusteun @Hann1BaL15 november 2024 13:32
Het was hypothetisch.

Ik heb de PS5 maar raak hem eigenlijk nooit aan.
Paar single players gedaan maar die komen sindsdien ook gewoon naar PC.

Plus het feit is dat die diskdrive niet zo eenvoudig te krijgen is, kijk maar eens hier op tweakers naar de signal berichten en bots die draaien om een disk drive te scoren.

Sony is gewoon meer en meer evil geworden, en persoonlijk vind ik de PS5 een behoorlijke tegenvaller, de pro is mogelijk nog een grotere tegenvaller indeed.
SG @kneusteun16 november 2024 12:52
Wat is daar raar aan je hebt disc dus heb drive nodig. Die Disc is de licentie. Als daarmee digital nar binnen kan halen dan heb je gat inde markt. want je verkoopt die disc door aan andere non disc pro maatje en die doet hetzelfde. Het zou kunnen als je disc inlevert bij Sony voor digital licentie. Dat is hoop rompslom disc drive kopen is dan meest gangbare optie. Disc verkopen.
Robinho96 @kneusteun15 november 2024 09:44
Als je al een Slim had, dan kan je de disk drive daarvan overzetten naar de Pro normaal.
Laidbackninja @Robinho9616 november 2024 10:32
Wacht, is dit echt waar?
bie100 @mrtl15 november 2024 07:27
Een diskdrive had er voor die prijs gewoon in moeten zitten . Ik koop ook veel digitaal maar kijk ook graag een filmpje op disk dan
xoniq @bie10015 november 2024 08:05
Op een PlayStation? Ipv een blueray speler met 1/5 van het energieverbruik?
bie100 @xoniq15 november 2024 08:09
Uh ja of stel je voor om er een aparte speler voor te kopen nog meer meuk in huis :)

kijk ook maar eens in de maand een filmpje dat kunnen de panelen wel aan
xoniq @bie10015 november 2024 08:31
Ja oké. Ik vergelijk het met scenario’s die ik ken. Familielid kijkt elke avond op de PS4 film. Dat is gewoon zonde, als je de tv überhaupt nog kan horen boven die herrie daarvan.
TheGraphic @xoniq15 november 2024 08:42
de ps4 is gewoon stil tijdens een film kijken omdat hij niks hoef te doen ;)
xoniq @TheGraphic15 november 2024 10:16
Mijn PS4 is al lawaaierig als je m aan doet. En kan m ook niet in een kastje zetten, dan wordt het een sauna daar. Dus staat tegenwoordig stof te happen.
TheGraphic @xoniq15 november 2024 12:01
Dan moet je hem een keer schoonmaken :)
xoniq @TheGraphic15 november 2024 12:03
Doe ik al sinds het begin. Heb de allereerste generatie PS4 sinds release. Ik heb m al vaker schoon gemaakt, maar blijft een luid en heet ding. Is verder helemaal netjes en schoon.
SG @xoniq16 november 2024 12:43
ik had extra PS3 puur voor Bluray speler aan de TV. Dat was bij intro van de BR ook de goedkoopste BR en best langdurige ondersteunde BR.
toen BR geen hol meer koste Panasonic BR die rol in nam dus geen extra PS4 of PS5.
ik heb de PS5 Disk versie. Maar zou discloos geen probleem vinden.
Mijn PS4 en PS5 hebben nooit een disc gezien. Sinds Ps3 al overgestapt op Digital PSN .
Als op thuis LAN party COD disc moet zoeken hoop stress. Dan ben je er wel klaar mee. Zo ook al die game dozen.
Verwijderd @bie10015 november 2024 08:57
Voor de films heb ik een 2de hands blu-ray speler gekocht voor 25 euro,
MPIU8686 @bie10022 november 2024 08:10
€120 voor een UHD speler is niks, kost normaal veel meer.

Heb mijn PS5Pro met voet en disc drive besteld voor €150 extra. Ik kan in deze discdrive ook allemaal mijn UHD 4K blu-rays afspelen op mijn 4K televisie. Bijna al mijn PS4 disc games kan ik overzetten en werken perfect op de PS5Pro en wat een verbetering in beeld tgv de PS4Pro.

De meeste van die PS4 disc games heb ik trouwens allemaal tweedehands gekocht voor minder dan €7/stuk. De kostprijs van die discdrive en voet heb ik er hierdoor al lang uitgehaald.
Koja78 @mrtl15 november 2024 08:50
Ik denk het niet als ik de gamers discords bekijk waar ik in zit. Het merendeel wil net fysieke games.
no_way_today @mrtl15 november 2024 07:17
Dat weet ik niet, maar ik koop gewoon discjes. Dan kun je een spel ook weer verkopen.
xoniq @no_way_today15 november 2024 08:06
Of juist 2e hands kopen. Nog voordeliger, én weer doorverkopen.
SG @xoniq16 november 2024 12:35
Als de omzet ruk is verdwijnen games dus niet zeuren als weer zooi IP stoppen
xoniq @SG17 november 2024 10:11
9 van de 10 IP’s is momenteel toch uitmelken of continu hetzelfde of remasters. Komt weinig nieuws meer uit. Dus ik zie daar dan weinig verschuiving in als ze een IP de nek omdraaien.
Madshark @no_way_today15 november 2024 11:38
Ik koop juist weer digitaal zodat de games gelijktijdig op meerdere consoles gespeeld kan worden.
Jittikmieger @mrtl15 november 2024 18:09
Het maakt mij niet uit of ik de minderheid ben of niet. Ik heb een PS4 Pro met een wereld aan fysieke spellen. Mocht ik een PS5 Pro kopen, dan verkoop ik mijn PS4 Pro en wil ik die fysieke spellen nog steeds kunnen spelen! Dat betekent dat ik de diskdrive moet kopen à €120,- die op het moment niet of nauwelijks verkrijgbaar is. Dus dit overdreven dure apparaat wordt dan nog duurder!
SG @Jittikmieger16 november 2024 12:58
PC met die prestaties is duurder daar komt ook die BR drive bij.
eerst die PSpro drive bestellen en dan de PS5pro.
Ik heb PS5.
Denk aan Mac mini of GamePC. Mijn mac en PC zijn oudjes. PS5pro geen prioriteit.
Jittikmieger @SG16 november 2024 13:06
Ik heb dus mijn PC geüpgraded i.p.v. de centen in een PS5 Pro te steken, vooral ook omdat de Sony exclusives niet meer exclusive zijn en gewoon, na een tijdje, op PC uitkomen.

Ik heb alle - ook de handheld - consoles van Sony, maar een PS5 in wat voor vorm ook, ga ik eerst niet aanschaffen. Ik denk dat mijn Sony verzameling stopt bij de PS4 Pro.
Bulls @Jittikmieger15 november 2024 08:41
Jurrian geeft aan dat hij alleen nog digitaal speelt, dus voor hem is dat geen minpunt. Ook wel logisch omdat hij van de meeste games gewoon review keys krijgt. Dus vanuit zijn oogpunt begrijpelijk, alleen had hij zich wel in de schoenen van de lezer kunnen plaatsen.
Jeroen73 @Bulls15 november 2024 10:17
Dat ja, met name het door kunnen verkopen van spellen die niet op de nominatie staan om wellicht later nog weer eens te spelen scheelt flink in de gaming kosten. En ook andersom, doordat ik ze kan verkopen is een aankoopprijs bij release minder een probleem.
Aaargh! @Bulls15 november 2024 13:20
alleen had hij zich wel in de schoenen van de lezer kunnen plaatsen.
Ik denk dat je je verkijkt op het marktaandeel van fysieke games. Het is vooral een vocale minderheid die blijft roepen om disc-based games. 78% van de verkochte games op PS5 zijn digitaal. Op Xbox Series X/S is dat zelfs 91%.
Bulls @Aaargh!15 november 2024 13:34
Op de series S is het niet mogelijk om discs te gebruiken. Dus die resultaten meenemen is onredelijk.

Ik heb ergens gezien dat bij PlayStation het aandeel consoles met disc drive groter is dan de digital only.

En natuurlijk tellen tweedehandse verkopen van discs niet mee in de cijfers dus dan is het logisch dat digitaal hoger staat. Als ik een game op marktplaats koop weet ik niet of ik de tweede of meerdere speler ben van dezelfde game die in de boeken maar 1x meetelt.
Aaargh! @Bulls15 november 2024 13:41
Ik heb ergens gezien dat bij PlayStation het aandeel consoles met disc drive groter is dan de digital only.
Ik vermoed dat een heleboel mensen een disc PS5 gekocht hebben niet omdat ze direct van plan waren games op disc te kopen, maar gewoon 'voor het geval dat'. Ook omdat mensen nog niet gewend waren aan een console zonder disc drive.

Wat dat betreft is de huidige strategie van Sony erg slim. Je kan nu een console kopen zonder disc drive zonder dat je meteen die mogelijkheid opgeeft. Je kan altijd 'later' nog een disc drive kopen. Ik verwacht dat een heleboel mensen die hiervoor nooit een PS5 DE hadden gekocht nu een PS5 kopen zonder drive en hier toch nooit een drive bij kopen.
napata @Aaargh!15 november 2024 13:52
Het marktaandeel voor fysieke AAA games is nog heel groot. Kijk maar eens naar de leaks van Insomniac en dan zie je dat 60-70% nog fysiek was voor first party spellen van Sony.

GAAS, indies en lange termijn verkopen geven een vertekend beeld in de totale %.
Dekar @Jittikmieger15 november 2024 08:42
Ja, of Sony moet het mogelijk maken om voor disk bezitters de game te kunnen downloaden en spelen.

Ik ben sowieso niet tegen digitale games. In principe kunnen gamers hiervan meeprofiteren in lagere prijzen. Op PC zijn de meeste games ook goedkoper. Risico is dat Sony en Microsoft er mee weglopen. Bijkomend is dat je geen eigenaar bent van digitale games, maar een licensee. Daar moet de EU maar een stokje voor steken.
Aaargh! @Dekar15 november 2024 13:43
Ja, of Sony moet het mogelijk maken om voor disk bezitters de game te kunnen downloaden en spelen.
Zou op zich wel slim zijn: stuur een disc op en ze voegen het spel toe aan je PSN. Meteen een disc van de 2e hands markt af.
SG @Dekar16 november 2024 13:20
Als publsher zou ik dan studio sluiten en ander branch zoeken. aangezien je niet mag verdienen dus 200mil in game productie stoppen kapitaal vernietiging is. De Branch zoekt naar vedien modellen en ze zijn allemaal vol problemen. de gamers gunnen de dev niet zijn extreem kritisch maar moeten de net niet games toch spelen en mag vooral niks kosten. Er wordt heel veel gegamed er zijn handvol games die mijarden opbrengen die publshers zitten goed. Die wel meer singleplayer games maken voor vele IP die zijn meer aan verdwijnen. Brengt niks op. Wat overblijft zijn de veel kleinere studio met kleinere producties. Maar ook die hebben het zwaar. Naast 10Mil game heeft niet de scope en content van 200mil game.

Boven op vraag aanbod zit commercieel rendabel. De vraag is hoog aanbod slinkt maar commercial belemmert , krijg aanbod slinkt. Deze branch heeft niks aan barginbin retro piraten 2dehands dat brengt niks op. Maar er wordt wel heel veel gegamed. Digitaal houd in dat als er veel gegamed wordt ervoor ook betaald is naar de entiteit die game financiert en produceert. En dus harde pegels feedback krijgt van deze IP en sequel is gewild.
Cardwizard @Jittikmieger15 november 2024 08:43
Helemaal mee eens en voor mij ook de reden om de PS5 Pro niet te kopen. 800 euro is prijzig maar daar kies je zelf voor, als ik vervolgens nog meer moet uitgeven omdat ik anders mijn halve collectie niet meer kan spelen is voor mij echt een no go geweest.
SG @Cardwizard16 november 2024 13:28
800E is hogere tier ja daar kies je voor. Maar je hebt de basis tier PS5slim
Je kan dus Kiezen tussen 500 en 800 tier. het is wat anders als PS5 / 6 / 7 800e 920E zou kosten want dat is de instap. We hebben het hier over de pro vind je het duur dan ben je non pro gamer en daar is al SKU voor. 120E is fractie wat branch misloopt met je 2dehand praktijk al helemaal als ook 2dehands koopt.
gielie 15 november 2024 07:34
Ik ben geen ps kenner, ik zit in het Xbox kamp, maar wat een unit, groot, lomp en niet echt mooi om te zien. Vraagje, hoe hebben mensen dit monster weggewerkt in hun audiomeubel of staat hij pontificaal in beeld?

Wat ik mis in de review, zijn de laadtijden van games beter geworden? En is de SSD sneller?
addictive_rhymz @gielie15 november 2024 07:50
Mijn tv staat op een dressoir en de ps5 staat erachter verticaal uit het zicht. Ben het daarom helemaal eens dat een voet van een paar cent gewoon bij dit dure apparaat had moeten zitten. Ik vind sony erg arrogant worden maar mensen blijven het kopen blijkbaar dus kunnen ze het maken. Ben benieuwd hoe goed deze het uiteindelijk gaat doen. PS4 pro heb ik direct gehaald maar deze sla ik over.
Lekker Ventje @addictive_rhymz15 november 2024 08:37
De mensen die 'm wilden hebben zijn voorzien en nu zal het wel in gaan kakken met de verkoop gezien de prijs. Bij de vorige generatie was de Pro veel voordeliger en zelfs toen was nog steeds ongeveer 70% van de verkopen de gewone PS4.
tweakuwe @Lekker Ventje15 november 2024 09:30
Ik zag de ps5 pro al met korting bij Sony zelf, ik denk dat de verkoop nu al tegen valt.
kevlar01 @addictive_rhymz15 november 2024 10:26
Je kan hem blijkbaar ook zonder voet redelijk stabiel rechtop zetten.
Maar 30 euro voor een stuk plastic is wel erg duur.
Als je een 3D printer hebt kun je waarschijnlijk wel een zelfde ding vinden op het internet om voor een paar cent uit te printen.
MazeWing @gielie15 november 2024 07:47
De xbox series x is anders ook niet echt "makkelijk" weg te werken in het audiomeubel vanwege zijn formaat. Maar hij is wel een stuk onopvallender en beter qua geluid. De PS5 (welke versie dan ook) slaat wat mij betreft nog steeds de plank mis qua design. De PS4 was zoveel beter qua design en vormen, maarja...

Qua laadtijden zijn er praktisch geen verschillen. De SSD is nog steeds net zo snel, enkel het geheugen is 28% sneller geworden. Dit zou dus een klein verschil kunnen opleveren.
Carlos0_0
@gielie15 november 2024 08:34
Mensen hebben geen audio meubel, dus dat scheelt wellicht.
Zed hebben een tv-meubel(Of dressoir genoemd) :P), maar ja, hij is groot inderdaad.

Ik heb hem er gewoon achter gezet vind ik prima, ik hoef de console niet per se te zien staan.

[Reactie gewijzigd door Carlos0_0 op 15 november 2024 08:35]

remco2706 15 november 2024 09:01
Ik zeg het toch maar weer,als graphics steeds realistischer worden met steeds mooiere ray tracing e.d,maar je krijgt nog steeds achterlijke domme personages(ja ik kijk naar jou farcry en cyberpunk)die gewoon dom wachten en een beetje voorruit zitten te kijken,tot je bij die personage komt voor een opdracht dan vind ik dat steeds meer te achterlijk voor woorden.
Dat gaat me steeds meer irriteren juist omdat het steeds mooier qua technieken e.d. wordt.
Wordt tijd dat developers daar eens een keer wat mee gaan doen.
Playstation 6:foto realistisch iedereen gehypt,maar een a.i uit 1875 leuk man.....
beantherio @remco270615 november 2024 09:24
Zelfs de grafische verbeteringen vind ik maar "zo zo". De oudere generaties zullen zich nog wel de stappen van 8 bit naar 16 bit naar 64 bit consoles herinneren en de radicale verschillen die dat opleverde. Maar vanaf de PS3/Xbox 360 generatie vind ik de stapjes steeds kleiner worden. Dingen als 4K, HDR en raytracing voelen (afgezet tegen de eerdere innovaties die er hebben plaatsgevonden) meer als "toevoegingen" dan als generationele of revolutionaire verbeteringen. Dingen worden wel beter maar de feitelijke gaming-ervaringen maar heel minimaal.
DasHMauL @remco270615 november 2024 10:47
Komt er aan in de nabije toekomst, check de mogelijkheden hier met A.I. post processing filters:
YouTube: This technology will change video games forever...
remco2706 @DasHMauL15 november 2024 16:25
Zou mooi zijn,dat zou voor mij persoonlijk het meeste toevoegen aan een game.
Bedankt voor de link...
Chotto Toire 15 november 2024 10:31
Die twee screenshots van Alan Wake II, hè. Die waarin ray tracing uit met ray tracing aan wordt vergeleken. Zit daar nou echt verschil in? Ik vind het verschil bij stilstaande beelden al zo moeilijk te zien dat ik me niet kan voorstellen dat ik het bij bewegend beeld zou kunnen waarnemen.
kwdtje @Chotto Toire15 november 2024 11:01
Check even het raam.
SanderBos @Chotto Toire15 november 2024 11:18
Dit is een video die het verschil beter laat zien.
YouTube: Ray Tracing Alan Wake 2 PS5 PRO Demonstration

Je kunt zien dat de hele straat gereflecteerd wordt in het raam, maar dat dat ook nog vermengd wordt met wat je van binnen ziet. Best indrukwekkend effect in mijn ogen, MAAR: Als iemand die het spel op PC heeft gespeeld, de hoeveelheid tijd die je in dat straatje doorbrengt is echt heel kort, en de rest van het spel heeft nauwelijks momenten waarop het transparency effect zo mooi gebruikt wordt (ramen van auto's en dit straatje, dat is het zo'n beetje).
Verwijderd 15 november 2024 07:03
Zal hem volgend jaar wel in een bundel kopen met gta6. Voorlopig staat de gewone ps5 hier stof te happen
Flappiewappie @Verwijderd15 november 2024 07:30
Voor mij de enige reden om naar een console te kijken. Hoe zeker is het dat gta6 voor de PS5 uitkomt en je dan met de pro een betere ervaring hebt?
Kaasje123 @Flappiewappie15 november 2024 08:09
Twijfelachtig want hoogstwaarschijnlijk zal GTA6 met al zijn systems CPU bound zijn en laat dat nou net het onderdeel zijn wat maar een marginale upgrade heeft gekregen in de PS5 Pro.
Lekker Ventje @Kaasje12315 november 2024 08:39
Maar ik lees her en der dat GTA 6 bij release juist geoptimaliseerd is voor de Pro.
Kaasje123 @Lekker Ventje15 november 2024 08:46
Dat zijn allemaal geruchten geen enkel bewijs voor.
kylemichiels @Lekker Ventje15 november 2024 09:10
GTA 6 is al zo lang in ontwikkeling, nog vóór de PS5 officieel uit was, De game is waarschijnlijk gebouwd en geoptimaliseerd op de PS5 en Xbox Series S/X dev kits. Die zijn over het algemeen net iets krachtiger dan de base consoles omdat ze heel bulky zijn met flinke koeling.

Waarschijnlijk zijn ze wel al nu denk ik een jaar bezig met een pro patch, ze zullen zeker ook dev kits van de pro hebben maar minder langer aangezien die pas uit is. Dus grote kans dat er wel een pro update komt na release maar de base game is daar niet geheel op gebouwd.
joey82 @Flappiewappie15 november 2024 20:16
Daar wacht ik ook op idd,

Als het verschil met xbox klein dan hou ik het bij xbox en pc 😊
rekeewt @Verwijderd15 november 2024 07:37
Ik denk dat de ps6 en gta6 tegelijk uitkomen. Duimen dat gta6 grensverleggend gaat zijn qua graphics/ kwaliteit/ density etc
dutchgio @rekeewt15 november 2024 11:39
Rockstar zal net als met GTA V eerst een grote release op de PS5 willen, het zal immers lang duren voordat iedereen een PS6 heeft staan. Die re-release op de PS6 komt er dan uiteindelijk ook wel waardoor iedereen de game nog een keer koopt.
SaraNostra @dutchgio15 november 2024 12:21
Juist. Iets met koeien en geld.
SG @dutchgio16 november 2024 13:35
Dat houd ook in dat meest gemene deler de huidige stock xbox x / PS5 is daar moet het dan minstens op 30fps draaien.
rekeewt 15 november 2024 06:32
Te duur tov meerwaarde om te kopen als je al een ps5 hebt, maar anders zeker een goede instap! 2 tb ssd is wel echt fijn met de omvang van games tegenwoordig. Ik zit op de XSX, wilde er een ps5 pro bijhalen bij het horen van teraflops x3, maar wacht wel op de volgende generatie :)
Jovatov @rekeewt15 november 2024 07:02
Ik wilde dit jaar een PS5 kopen, inmiddels wel eindelijk een goed aantal games dat niet meer op PS4 te spelen is. Dus toen de geruchten over de Pro kwamen bewust gewacht om eventueel dus daarbij in te stappen. Maar toen ik de prijs zag, heb ik direct een PS5 Slim gekocht incl discrive. Die disc drive is voor mij een must (ik koop/verkoop veel spellen). En dan is €400 wel heel veel geld voor iets geliktere graphics en een groter SSD.
Dusja, goede instap? Met de PS5 die nu juist (eindelijk) iets in prijs daalt is dat wmb nu echt de goede instap...
IngamerX @Jovatov15 november 2024 08:39
Kwa waarde voor je geld zeker. Desalniettemin toch top voor de enthusiasts dat dit apparaatje er ook is?

Het is dus niet zo dat andere PS5 niet meer te koop is.

Ontkom zeker niet aan gevoel dat de disc drive modulair/optioneel maken eerder een verdien truc is voor de aandeelhouder dan een bespaar optie voor de klant.
Jovatov @IngamerX15 november 2024 16:10
Ja, uiteraard prima voor wie topnotch wil, maar dus niet echt het moment om in te stappen :)
SG @IngamerX16 november 2024 12:30
je vergeet derde optie milieu. Apple doet de stickers niet meer. Milieu komt ook terug in events.
Een steun als uitsluitend liggend gebruik is halveren van productie ook milieu besparend.
Die extra Discdrive ook milieu isue . moet je dat hebben dan koopje die er extra bij.
Veel retail games is doos met voucher met redeem code. Ook hier milieu.
Dus er zijn 3 redenen mogelijk spelen ze alle 3 mee de een wat meer dan ander. in heden gaat milieu steeds grotere rol spelen. Naast Sony publisher en dev hebben geen ruk an 2dehands. Als game magere profits heeft als Kapitaal wat publsher ziet dan kan IP de ijskast in. Commercieel niet interessant. Dus als je wat IP mist. Dat is een van de grote factoren.
Rzarect0r @SG19 november 2024 14:28
Welke retail games zijn codes in a box voor de ps5?

Op dit item kan niet meer gereageerd worden.