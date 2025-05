Sony heeft 75 miljoen PlayStation 5-consoles geleverd

Sony zegt dat de PlayStation 5 het beste kwartaal tot nu toe achter de rug heeft. Het bedrijf leverde in het vorige kwartaal 9,5 miljoen consoles. Het bedrijf heeft in totaal 75 miljoen PS5-consoles geleverd sinds de release in november 2020.

Volgens Sony zijn de verkoopaantallen hiermee vergelijkbaar met die van de PS4, die 76,5 miljoen keer werd geleverd in hetzelfde tijdsbestek van ongeveer vier jaar. De nieuwste levercijfers van Sony zijn wel inclusief de PS5 Pro, een verbeterde versie van de console die in oktober op de markt kwam. De fabrikant deelt geen losse cijfers van de Pro-console.

De fabrikant zegt dat 42 procent van de mensen die vorig kwartaal een PS5 kochten nieuwe PlayStation-gebruikers zijn. Daarmee heeft Sony nu in totaal 129 miljoen maandelijks actieve gebruikers, verdeeld over de verschillende PlayStation-consoles. Dat is een stijging van vijf procent ten opzichte van een jaar eerder en een nieuw record voor het bedrijf. Verder zegt Sony dat de verkoopcijfers van games en consoles met zestien procent is gestegen ten opzichte van vorig jaar.

In het algemeen had Sony vorig kwartaal een omzet van 4,41 biljoen yen, omgerekend zo'n 27,5 miljard euro. Dat is een toename van achttien procent ten opzichte van dezelfde periode in 2023. De winst kwam neer op ongeveer 2,9 miljard euro, een procent meer dan vorig jaar.