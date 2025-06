Gerucht: PlayStation 5 Pro wordt in september onthuld, lijkt op 'Slim'

De vermeende PlayStation 5 Pro krijgt naar verluidt een ontwerp dat erg op die van de PlayStation 5 'Slim' lijkt. Sony gaat de vernieuwde console mogelijk in de eerste helft van september aankondigen tijdens een State of Play.

De Deadlabs-leaker billbil-kun claimt een afbeelding van de vermeende PlayStation 5 Pro te hebben gezien en heeft het ontwerp in een eigen afbeelding gereproduceerd. De PS5 Pro lijkt wat vorm en ontwerp betreft op de PlayStation 5 Slim-variant, die overigens officieel de vernieuwde PS5 heet. De nog onaangekondigde console heeft daarnaast enkele zwarte inhammen in de witte 'vleugels', vergelijkbaar met de dunnere variant uit 2023. Volgens de bron krijgt de Pro twee USB-C-poorten en een aan-uitknop aan de voorkant.

De leaker laat in het midden of de PS5 Pro een disklade krijgt. Het model dat de bron gezien zou hebben, had deze niet, maar het zou kunnen dat er nog een andere uitvoering uitkomt. De Pro wordt naar verluidt met de gebruikelijke DualSense-controller geleverd.