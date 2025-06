Sony verhoogt Amerikaanse adviesprijs van PlayStation 5-controller met 5 dollar

Sony heeft de adviesprijs van de PlayStation 5-DualSense-controller met 5 dollar verhoogd. De controller kostte enkele weken geleden via de Sony Direct-webshop nog 70 dollar en kost nu 75 dollar. Eerder verhoogde het bedrijf al enkele adviesprijzen in Japan.

De DualSense-controller heeft op het moment van schrijven een adviesprijs van 75 dollar, terwijl dezelfde controller volgens de Wayback Machine op 22 augustus nog 70 dollar kostte. Een X-gebruiker merkt op dat deze prijsverhoging ook bij andere Amerikaanse winkels en voor andere kleuren geldt. De adviesprijs van de console zelf is nog niet verhoogd.

Sony heeft nog niet gereageerd op de prijsverhogingen. Het bedrijf meldde vorige maand wel dat het de adviesprijzen voor zowel consoles als accessoires zou verhogen vanwege 'uitdagende externe omstandigheden'. In Japan was de prijsstijging relatief gezien hoger: 15 procent voor accessoires, tegenover 7 procent voor witte DualSense-controllers in de VS.