Reuters: PlayStation 6 krijgt opnieuw chip van AMD

Sony's PlayStation 6 krijgt opnieuw een semi-custom chip van AMD. Dat bevestigen ingewijden tegenover Reuters. Intel werd ook overwogen, maar Sony heeft uiteindelijk weer voor AMD gekozen, schrijft dat persbureau.

Sony was in 2022 in gesprek met AMD en Intel, melden drie ingewijden aan Reuters. Die twee bedrijven waren als laatste kandidaten overgebleven, nadat bedrijven als Broadcom eerder al afvielen. Uiteindelijk is voor AMD gekozen voor het ontwerpen en leveren van de komende PS6-chip, die dan door TSMC geproduceerd zou worden.

De PS6 zou hiermee de derde PlayStation-console op rij worden met een soc van AMD: de PS4 en PS5 hadden ook chips van dat bedrijf. De specificaties van AMD's komende PS6-chip zijn nog niet duidelijk. Wanneer de PlayStation 6 precies op de markt komt, is ook nog niet bekend. Vermoedelijk zal dat nog enkele jaren duren.

Intel probeerde een overeenkomst voor de PlayStation 6 te sluiten met Sony, maar dat gaat dus niet door. Volgens Reuters werd een overeenkomst tussen die twee bedrijven 'verhinderd' door een meningsverschil over de hoeveelheid winst die Intel zou draaien op de PS6-chip. Ook backward compatibility zou een rol gespeeld hebben bij het besluit om bij AMD te blijven. Als de twee bedrijven wel tot een deal waren gekomen, dan had Intel de PS6-chip zowel ontworpen als geproduceerd.

AMD en Sony reageerden niet op vragen van Reuters. "We zijn het volstrekt oneens met deze typering, maar geven geen commentaar op huidige of potentiële klantengesprekken", laat een woordvoerder van Intel weten in een reactie.