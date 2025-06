Ex-werknemers CrowdStrike klagen over onrealistische deadlines en hoge werkdruk

Werknemers van CrowdStrike waarschuwden intern al langer voor een gebrek aan kwaliteitscontroles, een te hoge werkdruk en deadlines die niet realistisch waren, zeggen meerdere oud-werknemers. Ze leggen geen directe link met de grote storing deze zomer.

Semafor sprak met 24 oud-werknemers van CrowdStrike over de werkcultuur binnen het bedrijf. Veertien van die werknemers zijn de afgelopen jaren vrijwillig vertrokken, de andere tien werden ontslagen. De voormalige werknemers beschrijven meerdere problemen bij CrowdStrike. Daaronder vielen problemen met de Falcon LogScale die systeemproblemen op kan sporen. Bij die problemen werden twee keer de waarschuwingen aan klanten uitgeschakeld.

De ex-werknemers noemen geen expliciete zaken die te maken zouden hebben met de grote storing van CrowdStrike afgelopen zomer. Wel beschrijven ze een werkcultuur waarin snelheid en deadlines belangrijker werden geacht dan kwaliteitscontroles. Zo zou een project om cloudaanvallen te detecteren in slechts twee maanden moeten worden afgerond, terwijl middenmanagers de werktijd daarvoor op een jaar schatten.

Dat komt volgens de oud-werknemers ook doordat er te veel werk was. Na ontslagen moesten werknemers telkens meer werk op zich nemen. Daardoor kon onder andere bestaande code niet worden geoptimaliseerd.

Verder beklagen de voormalige werknemers zich erover dat nieuwe werknemers slechts korte inwerktijden kregen. Daardoor zouden veel potentiële problemen niet of laat worden gedetecteerd. Ook zouden werknemers niet altijd de software en tools krijgen die voor hun functie nodig waren.

CrowdStrike is het niet eens met de kritiek en zegt dat die afkomstig is van 'ontevreden ex-werknemers'. Het bedrijf zegt dat werknemers wel de juiste tools krijgen en dat dat code wel degelijk periodiek werd bijgewerkt. Het bedrijf kwam na de grote storing al snel onder vuur te liggen. Aanvankelijk gaf het de schuld daarvoor aan een bug in de codevalidator, maar het bleek ook al snel dat CrowdStrike niet aan gefaseerde releases deed en dat er geen proces was om bestaande updates terug te trekken.