Luchtvaartmaatschappij Delta klaagt CrowdStrike aan wegens grootschalige storing

Delta Airlines heeft CrowdStrike aangeklaagd vanwege de grote storing in juli. De luchtvaartmaatschappij beweert dat CrowdStrike 'niet-geteste en gebrekkige updates forceerde' naar zijn klanten. Delta zegt hierdoor meer dan 500 miljoen dollar aan schade te hebben geleden.

"CrowdStrike veroorzaakte een wereldwijde ramp doordat het de kantjes er vanaf liep", beweert Delta in de aanklacht waar onder meer CNBC over schrijft. "Als het bedrijf de gebrekkige update ook maar op één computer zou hebben getest voordat het deze aan alle klanten zou verstrekken, zou die computer zijn gecrasht." De vliegtuigmaatschappij beweert dat het bedrijf de automatische updates van CrowdStrikes beveiligingssoftware had uitgeschakeld, maar dat de update in kwestie toch werd uitgevoerd.

Delta beweert dat de storing zijn activiteiten meerdere dagen lamlegde en dat het bedrijf zo'n zevenduizend vluchten moest annuleren. De vliegtuigmaatschappij eist meer dan 500 miljoen dollar aan verloren inkomsten en extra kosten als gevolg van de storing. Het Amerikaanse ministerie van Transport begon kort na de storing een onderzoek om erachter te komen waarom het Delta veel meer tijd kostte dan andere luchtvaartmaatschappijen om de activiteiten te hervatten.

CrowdStrike zegt in een reactie aan CNBC dat 'Delta's beweringen zijn gebaseerd op desinformatie' en dat ze 'een gebrek aan begrip aantonen van hoe moderne cybersecurity werkt'. Het bedrijf vindt dat het trage herstel komt doordat Delta zijn 'verouderde IT-infrastructuur' niet heeft gemoderniseerd en dat de schuld niet bij CrowdStrike ligt.

De storing in CrowdStrikes Falcon Sensor-software vond op 19 juli plaats. De storing leidde tot bsod's op miljoenen Windows-computers, waardoor hele systemen plat kwamen te liggen. Naast luchthavens had dit ook grote gevolgen voor onder meer ziekenhuizen en banken.