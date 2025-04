Microsoft: CrowdStrike-storing trof 8,5 miljoen Windows-apparaten

Zo'n 8,5 miljoen Windows-apparaten zijn getroffen door de storing in de beveiligingssoftware van CrowdStrike, waardoor afgelopen vrijdag systemen van tal van organisaties plat kwamen te liggen. Dat schrijft Microsoft in een blogpost.

Volgens Microsoft zorgde de storing voor crashes bij 'minder dan een procent' van alle Windows-apparaten, maar doordat de beveiligingssoftware vooral gebruikt wordt door grote organisaties, heeft deze alsnog tot een hoop problemen geleid. Het is voor het eerst dat er iets bekend is over de schaal van de wereldwijde storingen die vrijdag plaatsvonden.

Volgens de BBC is dit hiermee mogelijk de grootste wereldwijde computerstoring ooit. Hiervoor zou dat record op naam staan van de WannaCry-ransomware, die er in 2017 voor zorgde dat naar schatting zo'n 300.000 systemen plat kwamen te liggen.

Microsoft zegt in zijn blogpost verder samen met CrowdStrike te hebben gewerkt aan een 'schaalbare oplossing waarmee Microsofts Azure-infrastructuur kan zorgen voor een snellere fix voor de defecte update'. De techgigant werkt hiervoor ook samen met zowel Amazon Web Services als Google Cloud Platform.

CrowdStrike heeft zelf inmiddels ook wat meer details over de storing openbaar gemaakt. Volgens het bedrijf vond deze plaats door een sensorconfiguratieupdate en niet door een kerneldriverupdate, zoals eerder werd gedacht. Configuratieupdates vinden meerdere keren per dag plaats als reactie op 'nieuw ontdekte tactieken, technieken en procedures', zegt het bedrijf. Volgens CrowdStrike is het continu verzenden van deze updates een normaal onderdeel van de Falcon-software.

Het beveiligingsbedrijf beweert dat de update die vrijdagochtend leidde tot de grootschalige storing, bedoeld was om pas ontdekte, kwaadaardige named pipes te identificeren die in cyberaanvallen gebruikt zouden worden. De update werd uitgevoerd in de .sys-configuratiebestanden waarvan de naam begint met 'C-00000291' en veroorzaakte 'een logicafout die leidde tot systeemcrashes en blue screens op getroffen systemen'. CrowdStrike zegt niet hoe die logicafout precies plaats kon vinden.

Windows-apparaten die CrowdStrike Falcon-versie 7.11 of hoger draaiden en vrijdag tussen 06:09 en 07:27 uur de update installeerden, kregen te maken met de storing. Op het laatstgenoemde tijdstip draaide CrowdStrike de update terug. De storing heeft voor grootschalige problemen gezorgd in onder meer de luchtvaart en bij ziekenhuizen.