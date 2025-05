Android 15-bètacode wijst op toevoeging iPhone-achtige realtimemeldingen

In een bètaversie van Android 15 is code ontdekt die wijst op de toevoeging van meldingen die in real time informatie over apps kunnen tonen, zoals wanneer een alarm afgaat of de Uber-rit arriveert. Het systeem lijkt daarmee op de Live Activiteiten-functie op iPhones.

Mishaal Rahman van Android Authority ontdekte in de code van Android 15 QPR1 Beta 3 de api 'Rich Ongoing Notifications'. Momenteel kunnen apps alleen een icoontje tonen in de statusbalk van de telefoon, maar met deze api moet het mogelijk worden om in real time informatie in een pilvormige melding op de statusbalk weer te geven.

De api is nog niet af, maar wel lukte het Rahman om zelf zo'n melding te ontwerpen. Hij verwacht dat een app als Uber deze meldingen kan gebruiken om aan te geven wanneer een rit arriveert, een alarmapp wanneer het alarm afgaat of een luchtvaartmaatschappij om te tonen wanneer het boarden van een vlucht begint.

De functie zou er hetzelfde uitzien als de melding die aangeeft hoe lang een lopend telefoongesprek duurt. Binnenkort zouden alle apps dus een dergelijke realtimenotificatie kunnen weergeven. Het meldingensysteem toont daarmee veel gelijkenissen met de Live Activiteiten-functie die Apple in 2022 introduceerde. Daarmee kunnen onder meer standen van sportwedstrijden of verwachte bezorgtijden in real time worden weergegeven in het Dynamic Island.

Rahman gaat ervan uit dat de Ongoing Notifications-functie pas als onderdeel van Android 16 wordt geïntroduceerd, omdat Google al heeft aangegeven dat er geen nieuwe api's meer beschikbaar komen voor het huidige besturingssysteem.