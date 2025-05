Ontwikkelaar brengt Dynamic Island-functionaliteit naar Android

Android-ontwikkelaar Jawomo heeft een tool uitgebracht waarmee de Dynamic Island-functionaliteit van de Apple iPhone 14 Pro-toestellen ook beschikbaar komt voor Android-smartphones. De tool, genaamd dynamicSpot, is momenteel in bèta.

Via de tool kunnen gebruikers van een Android-smartphone een virtuele, pilvormige inkeping op het scherm genereren die rond een eventueel aanwezige selfiecamera wordt weergegeven. De virtuele zone doet dan dienst als een notificatiebalk waarop app- of systeemmeldingen te zien zijn. Met een korte druk op de virtuele zone wordt de app in kwestie geopend. Als er lang gedrukt wordt, wordt de zone groter en toont die meer details.

De ontwikkelaar verwijst expliciet naar de functionaliteit van het Dynamic Island dat Apple eerder deze maand introduceerde voor de iPhone 14 Pro. In tegenstelling tot bij de implementatie van Apple is het gedrag van dynamicSpot wel aan te passen. De tool maakt volgens de ontwikkelaar gebruik van het notificatiesysteem van Android. Hierdoor zouden nagenoeg alle apps compatibel zijn met de tool. De ontwikkelaar maakt zelf alvast gewag van timer-, muziek- en berichtenapps. DynamicSpot is momenteel in bèta en gratis. Via in-appaankopen kunnen meer functies geactiveerd worden.

Het Dynamic Island is een langwerpige, pilvormige inkeping in het scherm die de selfiecamera en Face ID-hardware herbergt. Apple introduceerde de feature in de iPhone 14 Pro-toestellen. De feature wordt gecombineerd met de UI van iOS om te functioneren als een soort notificatiebalk. Daarop worden, naast notificaties, ook dingen als weersvoorspellingen, systeemmeldingen zoals binnenkomende telefoongesprekken en op termijn informatiemeldingen van thirdpartyapps getoond. Volgens DCC-analyst Ross Young krijgen alle iPhones die volgend jaar geïntroduceerd worden, een scherm met de Dynamic Island-inkeping.