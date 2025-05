'Android TV-marktaandeel in Europa is sinds 2019 ruim verdubbeld'

Het marktaandeel dat besturingssyteem Android TV samen met Google TV in Europa heeft in het segment smart-tv's, is in de afgelopen drie jaar ruim verdubbeld. Dat stelt marktonderzoeksbureau Omdia.

In 2019 zat het aandeel van Android TV nog op minder dan 10 procent, maar dat in inmiddels gestegen naar meer dan 20 procent, schrijft FlatpanelsHD. De televisiewebsite baseert zich op cijfers die Omdia tijdens een eerdere presentatie deelde; de website was daarbij aanwezig.

Door deze aanzienlijke stijging begint zich in Europa zo langzamerhand steeds meer een strijd tussen drie verschillende besturingssystemen op smart-tv's af te tekenen: Android TV van Google, LG's webOS en Tizen van Samsung. Het is niet duidelijk wat de percentages zijn voor webOS en Tizen in dit verband.

Dit onderzoek betreft enkel het aandeel bij leveringen van nieuwe tv's; de televisieplatforms die al in gebruik zijn, zijn niet meegerekend. Ook zijn externe spelers zoals Apple TV, Chromecast en Nvidia Shield niet in het onderzoek meegenomen.