Studenten van TU Delft winnen Zuid-Afrikaanse zonneautorace

Het Brunel Solar Team, bestaande uit studenten van de TU Delft, heeft de Sasol Solar Challenge gewonnen. Dit was een achtdaagse race waarbij verschillende studententeams met hun zelfontwikkelde zonneauto's zoveel mogelijk kilometers moesten afleggen in Zuid-Afrika.

Het Delftse team arriveert om 15.37 uur bij de getimede finish in Kaapstad. Er werd in totaal 4223,2km afgelegd door het team, waarmee meer afstand is afgelegd dan het achtervolgende team. Dat was het Agoria Solar Team uit Leuven. Dit team eindigde als tweede met een verschil van 38km ten opzichte van het Brunel Solar Team. Tot de laatste dag was er sprake van een nek-aan-nekrace tussen deze twee teams; voordat vrijdag de laatste etappe begon, was er sprake van een verschil van slechts 10km in het voordeel van het team uit Delft.

Bij aanvang van de laatste etappe op vrijdag kreeg het team uit Delft een tijdstraf voor te laat binnenkomen op donderdag. Daardoor begon de Nuna 11s-auto in de voorlaatste positie en 10 minuten achter de Leuvense BluePoint Atlas-auto. Het Belgische team moest zijn auto tijdens de etappe tijdelijk stoppen door een issue met de accu. Een cel ontlaadde sneller dan de andere cellen. Daarmee ging niet alleen de totale capaciteit van het het accupakket omlaag, maar het kon ook tot gevaar leiden in de vorm van hittevorming. De auto moest daardoor snelheid minderen, waardoor Delft de koppositie kon pakken. De Leuvense studenten hebben de cel verwijderd, maar dit oponthoud maakte dat Delft niet meer kon worden ingehaald.

De Sasol Solar Challenge is enigszins vergelijkbaar met de bekendere zonneautoraces zoals ze in het verleden in Australië plaatsvonden en vorig jaar in Marokko. Ook in Zuid-Afrika werd er op een parcours dwars door het land geracet, van Johannesburg naar het zuidwesten met de finish in Kaapstad. Een belangrijk verschil is dat het bij de Afrikaanse race niet zozeer om de tijd ging, maar om het afleggen van zoveel mogelijk kilometers. Elke dag was er een wisselend parcours, maar steeds een aanwezig optioneel stuk in de route dat teams zo vaak als mogelijk konden afleggen; men moest alleen elke dag om 17:00 uur bij de verplichte dagelijkse stopplek arriveren. Overigens was het geen heel internationaal deelnemersveld: naast Delft en Leuven kwamen de overige teams allemaal uit Zuid-Afrika.