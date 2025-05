Wolfenstein 3D is na 28 jaar weer beschikbaar in Duitsland

De klassieke shooter Wolfenstein 3D uit 1992 is na bijna dertig jaar weer officieel aan te schaffen in Duitsland. In 1994 kwam er feitelijk een verbod via een rechterlijke uitspraak. Inmiddels zijn de benodigde leeftijdskeuringen afgegeven die nodig zijn voor de verkoop.

Het Twitter-account The Kinsie meldt dat Wolfenstein 3D beschikbaar is in Duitsland en op Steam weer wordt verkocht. De basisgame wordt aangeboden samen met de Spear of Destiny-uitbreiding voor een prijs van 5 euro. De verkochte versie zou niet aangepast zijn ten opzichte van het origineel.

Eerder meldde onder meer de Duitse gamesite GameStar dat een leeftijdskeuring is toegevoegd voor Duitsland. Daarmee is de game goedgekeurd voor de verkoop in het land. Het basisgame is goedgekeurd voor spelers van 16 jaar en ouder, terwijl de Spear of Destiny-uitbreiding een 18+-rating heeft gekregen.

Het verbod op Wolfenstein 3D werd in 2019 al opgeheven, maar de game was sindsdien nog altijd niet of nauwelijks verkrijgbaar in Duitsland door het ontbreken van deze leeftijdskeuring. Dat deze klassieke game zo lang niet beschikbaar was, hangt samen met de aanwezigheid van Nazi-symbolen.