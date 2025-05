Studio Embark van ex-Battlefieldmakers toont eerste gameplay van The Finals

Embark Studios toont voor het eerst gameplay van de aankomende shooter The Finals. In de game moeten spelers het tegen elkaar opnemen in een arena en is in de trailer te zien dat er veel elementen in de arena kapot kunnen.

Embark Studios is opgericht door voormalige medewerkers van Dice die aan de Battlefield-serie werkten. De studio werkt inmiddels aan een eigen shooter en kondigde tijdens gamescom 2022 aan dat het om een free-to-play shooter gaat. In de game strijden spelers tegen elkaar in een arena, wat wordt gepresenteerd als een spelshow.

In de trailer die Embark Studios toont is te zien hoe tegenstanders in munten uiteenvallen als ze worden neergeschoten en hoe grote delen van de levels kapot kunnen. Door de vernietigbare omgevingen wil Embark ervoor zorgen dat spelers niet alleen goed moeten zijn in het richten en schieten, maar ook moeten nadenken over hoe ze de omgeving tegen hun tegenstander kunnen gebruiken.

De game is op dit moment aangekondigd voor pc en de trailer kondigt ook een alphatest aan waarvoor mensen zich via Steam kunnen inschrijven. Embark Studios zal een select aantal spelers toelaten voor de alphatest. Het is nog niet bekend wanneer de game officieel verschijnt.