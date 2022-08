DICE gaat oude klassensysteem gebruiken voor Specialists in Battlefield 2042

DICE brengt het oude Battlefield-klassensysteem terug naar Battlefield 2042. De huidige Specialists worden verdeeld over de klassen Assault, Support, Engineer en Recon. Het is de bedoeling dat de rework van het klassensysteem met seizoen 3 geïntroduceerd wordt.

De klassen krijgen iedereen een eigen vaste gadget, zo maakt DICE in een blogpost bekend. Assault heeft binnen het nieuwe klassensysteem altijd een Med Pen, de Support-klasse draagt altijd een defibrillator bij zich, een Engineer krijgt standaard de Repair Tool en Recon-personages krijgen altijd een Insertion Beacon. Op deze manier moeten spelers tijdens een game meer duidelijkheid krijgen over de vaardigheden van Specialists.

Tot dusver kon iedere Specialist alle gadgets gebruiken. DICE wil met het nieuwe systeem de uiteenlopende mijnen, explosieven, granaten en de verschillende supply crates onderverdelen onder de vermelde klassen. Wat overigens wel hetzelfde blijft, is de vrije keuze van daadwerkelijke wapens. "Er komt geen restrictie op de wapenkeuze, aangezien we uit feedback kunnen opmaken dat de vrijheid van het kiezen van een loadout de voorkeur van Battlefield 2042-spelers heeft."

De aankondiging maakt deel uit van een algemene devlog omtrent Battlefield 2042's aankomende tweede seizoen, dat in september uitkomt. Seizoen 2 brengt onder meer een nieuwe map, wapens en verbeteringen van twee bestaande maps met zich mee. Afgelopen seizoen werd de map Kaleidoscope omgegooid en in september komt de nieuwste versie van Renewal uit. In oktober staat de release van een aangepaste versie van Orbital op de planning. Verder kunnen spelers in de reguliere game vanaf het aankomende seizoen enkele wapens uit Portal verwachten.