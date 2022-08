Intel introduceert Alder Lake PS-processors voor iot-apparaten

Intel kondigt een nieuwe serie processoren aan binnen de Alder Lake-generatie, bedoeld voor iot-toepassingen. De cpu's waren eerder onder de codenaam Alder Lake PS bekend en vallen nu onder de P-, U- en H-series processoren.

De iot-processoren komen in uiteenlopende configuraties uit binnen de E- en L-subseries, waarbij de topmodellen aangeduid worden met een HE- en HL-noemer. Deze cpu's hebben maximaal 14 cores, 20 threads en een maximale tdp van 60 watt op basis van de boostklokfrequentie. De H-serie wordt door Intel aangeduid als 45W, wat de basisstroomvereiste is. Alle i7- en i5-varianten in de H-serie hebben een Iris Xe-gpu met 48 tot 96 eu's. De processoren in deze serie ondersteunen DDR5- en DDR4-geheugen met een klokfrequentie van respectievelijk 4800 en 3200MHz en voor de E-subserie tevens LPDDR5-5200- en LPDDR4x-4267-geheugen.

De nieuwe UL-processoren hebben maximaal 10 cores en 12 threads, een basis-tdp van 15 watt en maximaal 90 eu's in de Iris Xe-gpu. De overgebleven embedded-processoren onder de PE- en UE-noemer hebben maximaal 12 cores, 16 threads, ondersteuning van alle vermelde geheugensoorten en een basis-tdp van respectievelijk 28 en 15 watt. Alleen de i3- en Celeron-uitvoeringen binnen de voormalige Alder Lake PS-processorreeksen zijn uitgerust met een Intel UHD Graphics-gpu.

Volgens Intel maken alle chips gebruik van een ball grid array-behuizing voor een relatief laag profiel, zodat de iot-chips gemakkelijk in compacte apparaten verwerkt zouden kunnen worden. Veel van de aangekondigde Alder Lake PS-processoren hebben net zoals vergelijkbare cpu's uit de de recente NUC 12 Pro-kits ondersteuning voor vPro Enterprise.