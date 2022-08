Intel is overgestapt op DirectX 9-emulatie voor nieuwe Arc- en Xe-videokaarten

Intel is gestopt met het aanbieden van native ondersteuning van DirectX 9 op zijn meest recente Arc- en geïntegreerde Xe-videokaarten. In plaats daarvan gebruiken die gpu's een DirectX-emulatielaag van Microsoft, die volgens de maker relatief goed presteert.

Intel bevestigt op zijn website dat de Arc-videokaarten en de geïntegreerde Xe-gpu's uit twaalfdegeneratieprocessors geen native ondersteuning meer bieden voor DirectX 9, merkte Tom's Hardware als eerste op. Applicaties die gebruikmaken van die api werken op die videokaarten nog steeds via D3D9On12. Dat is een soort emulatielaag van Microsoft, die DirectX 9-instructies doorstuurt naar D3D9On12 en deze vervolgens vertaalt, zodat ze gebruikt kunnen worden op de DirectX 12-driver van een videokaart. De geïntegreerde gpu's in Intels elfdegeneratieprocessors en ouder houden native DirectX 9-ondersteuning.

D3D9On12 is al jaren een onderdeel van Windows 10 en de broncode van de vertaallaag is sinds vorig jaar open source. Microsoft zegt dat deze emulatieaanpak in de afgelopen jaren is uitgegroeid tot 'een complete en relatief goed presterende implementatie van een D3D9-driver'. Daarmee zouden de prestaties niet veel lager moeten liggen dan bij native DirectX 9.

Intel maakt geïntegreerde gpu's voor in zijn processors en werkt momenteel aan zijn losse Arc Alchemist-videokaarten voor laptops en desktops. In de eerste reviews bleek dat die Arc-gpu's kampen met driverproblemen en tegenvallende prestaties. Het bedrijf bevestigde eerder al dat games die gebruikmaken van oudere grafische api's, zoals DX11 en ouder, nog niet goed geoptimaliseerd zijn op Arc. Dat is omdat die oudere api's extra 'driverbagage' tussen de game en de gpu-hardware hebben, waar modernere api's zoals DirectX 12 en Vulkan meer low-level zijn en dus directer met de hardware kunnen communiceren. Het bedrijf zegt te werken aan het optimaliseren van Arc voor oudere api's.

Het is niet duidelijk wat de prestatiegevolgen van DirectX 9-emulatie zijn op Arc en Xe, maar gezien de driverproblemen die Intel heeft met oudere api's en Microsofts claims dat D3D9On12 relatief goed presteert, lijkt het een goede zet. De Arc-videokaarten komen na uitstel later dit jaar breed beschikbaar.