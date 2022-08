Intel toont gameprestaties Arc A750-videokaart die moet concurreren met RTX 3060

Intel heeft prestatieclaims voor zijn Arc A750-gpu in 49 verschillende games gedeeld. De Intel-gpu zou in DirectX 12- en Vulkan-titels gemiddeld tot vijf procent sneller zijn, afhankelijk van de resolutie. De gpu is nog niet uit en er zijn nog geen onafhankelijke reviews.

Intel heeft op zijn website de gemiddelde prestaties van de Arc A750-desktopvideokaart in 49 verschillende games vergeleken met de GeForce RTX 3060 van Nvidia. Het gaat daarbij om 43 DirectX 12-games en 6 games die draaien op de Vulkan-api. De fabrikant testte beide gpu's in combinatie met een Core i9-12900K-cpu, 32GB DDR5-geheugen, een MP600 Pro XT-ssd en Windows 11. Het bedrijf zegt niet of features als resizable bar zijn ingeschakeld. De Arc-videokaart draaide verder op een engineering driver van Intel, terwijl de RTX 3060 draaide op de Nvidia GeForce 516.59 WHQL van eind juni.

Volgens Intel presteert de A750 in deze opstelling gemiddeld drie procent beter dan de RTX 3060 op een 1080p-resolutie in DirectX 12-games. Op een resolutie van 2560x1440 pixels zou de Intel-kaart gemiddeld vijf procent sneller zijn dan Nvidia's tegenhanger. Met Vulkan is de A750 volgens de chipmaker vier procent sneller op 1080p en vijf procent op 1440p. Onderaan zijn blogpost publiceert het bedrijf de gemiddelde framerates in alle geteste games. De videokaarten zijn onder meer getest in titels als Control, Cyberpunk 2077, DOOM Eternal, F1 2022, Far Cry 6, Microsoft Flight Simulator en Red Dead Redemption 2. Het bedrijf toonde de prestaties van de A750-videokaart eerder al in een beperkt aantal titels.

De specificaties van de Intel Arc A750 zijn nog niet officieel bekendgemaakt. Volgens eerdere geruchten krijgt de videokaart echter 24 Xe-cores, wat overeenkomt met 384 execution units. De kaart zou verder worden uitgerust met 12GB GDDR6-geheugen op een 192bit-geheugenbus. De videokaart wordt geproduceerd op TSMC's N6-procedé. Verdere specificaties zijn nog niet bekendgemaakt en Intel deelt ook geen adviesprijs van de A750. Twitter-gebruiker en hardwareleaker 9550pro claimt echter wel dat de A750 een die-size van 406mm² heeft. Opvallend genoeg is dat 47 procent groter dan die van de RTX 3060, die een chipoppervlak van 276mm² heeft.

De Intel Arc A750-videokaart is nog niet uitgebracht en er zijn nog geen onafhankelijke reviews van de gpu verschenen. Tot nu toe is de release van Intels Arc-videokaarten echter niet vlekkeloos verlopen. De videokaarten zouden eerder dit jaar al uitkomen, maar zijn in de tussentijd meermaals uitgesteld. In de eerste reviews van een Arc A380-videokaart, die inmiddels wel op de markt is verschenen in China, bleek dat de videokaarten onder meer kampen met driverproblemen en tegenvallende prestaties in bepaalde titels. Intel bevestigde eerder al tegen media als Linus Tech Tips dat de Arc-videokaarten niet goed geoptimaliseerd zijn voor games die draaien op oudere grafische api's, zoals DirectX 11. Het bedrijf zei onlangs in een blogpost dat de Arc-videokaarten later dit jaar breder beschikbaar komen en dat het bedrijf blijft werken aan de drivers en de prestaties in oudere titels.