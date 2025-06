Intel kondigt Arc Pro A-workstation-gpu's aan voor desktops en laptops

Intel heeft de eerste Arc Pro-videokaarten aangekondigd voor workstations. Het gaat om drie gpu's, waarvan twee voor desktops en een voor laptops. De A50 is het topmodel, een dualslotdesktopkaart die een hogere tdp heeft dan de andere twee modellen.

Naast de A50 kondigde Intel A40- en A30M-kaarten aan, waarbij die laatste de laptopkaart is. De drie gpu's delen veel specificaties en ondersteunen alle drie bijvoorbeeld raytracing en AV1-hardware-encodingacceleration, en zijn gemaakt op TSMC's 6nm-node.

De drie kaarten hebben acht Xe-cores, acht raytracingcores en een basiskloksnelheid van 2000MHz. De laptopkaart verschilt vooral met het geheugen van de twee desktopkaarten. De A30M heeft bijvoorbeeld 4GB GDDR6-geheugen, met een 64bit-geheugeninterface en een geheugenbandbreedte van 128GB/s. De twee desktopkaarten hebben 6GB GDDR6-geheugen, met een 96bit-interface en een bandbreedte van 192GB/s.

De singleslotdesktopkaart A40 en de laptop-gpu A30M delen wel dezelfde tdp, met 50W. Bij de A50 ligt dit 25W hoger. Intel claimt dat de A50 daardoor meer singleprecisionrekenkracht kan leveren en spreekt over 4,8Tflops. De A40 zou 3,5Tflops kunnen leveren, net als de A30M. De twee desktopkaarten krijgen vier mini-DP 1.4-poorten. Later dit jaar moeten de eerste desktops en laptops met Arc Pro-kaarten verschijnen. Over adviesprijzen wordt niet gesproken.