Eerste gamingbenchmarks van Intel Arc A730M-laptopvideokaart verschijnen online

De eerste gamingbenchmarks van de Intel Arc A730M-laptopvideokaart zijn verschenen. Een Weibo-gebruiker heeft de laptop-gpu op twee verschillende resoluties getest in drie games. Laptops met de Intel Arc A730M verschijnen officieel deze zomer.

Weibo-gebruiker Golden Pig Upgrade heeft de videokaart getest in een laptop van de Chinese fabrikant Machenike. Het systeem beschikt, naast de Arc-gpu, over een Intel Core i7-12700H-cpu en 16GB DDR5-4800-geheugen.

De Arc A730M beschikt daarbij over 12GB GDDR6-geheugen op een 192bit-geheugenbus en 24 Xe-cores, wat neerkomt op 384 executionunits. Het is niet bekend of de Weibo-gebruiker Intels Dynamic Tuning Technology-functie gebruikte bij de tests. Die feature leek in eerdere tests een negatieve invloed op de prestaties te hebben, merkt techwebsite VideoCardz op. Omdat de videokaart nog niet uit is, is het ook mogelijk dat de drivers nog niet volledig af zijn. Deze resultaten dienen daarom met een korrel zout genomen te worden.

De videokaart is getest in Assassin's Creed: Odyssey, Metro Exodus en F1 2020, op 1080p- en 1440p-resoluties. Metro Exodus haalde gemiddeld 70fps op 1080p en 55fps op 1440p met de High-preset. De minimale framerates in die game bedroegen 9fps. In F1 2020 presteerde de gpu beter, met minimale framerates boven de 80fps op 1440p. In Assassin's Creed: Odyssey haalde de videokaart 38fps op 1080p en 32fps op 1440p met de Very High-preset. Tegelijkertijd schrijft de Weibo-gebruiker dat Shadow of the Tomb Raider niet startte door driverproblemen.

De Intel Arc A730M presteert hiermee tussen de GeForce RTX 3050- en RTX 3060-laptopvideokaarten van Nvidia, afhankelijk van het spel. Eerder publiceerde Golden Pig Upgrade al 3DMark Time Spy- en Fire Strike-benchmarkresultaten. In eerstgenoemde was de gpu sneller dan een RTX 3070-laptopvideokaart, in Fire Strike presteerde de kaart tussen een RTX 3060 en RTX 3070.

Intel brengt zijn A500- en A700-laptopvideokaarten deze zomer uit. Naast de A730M, komt het bedrijf nog met een hoger gepositioneerde A770M en een lager gepositioneerde A550M. Later volgen ook losse Arc-videokaarten voor desktops en workstations.

Intel Arc A730M-prestaties via Golden Pig Upgrade (Weibo) Game Maximale framerate Gemiddelde framerate Minimale framerate Resolutie Grafische preset Assassin's Creed Odyssey 64 38 10 1920x1080 Very High Assassin's Creed Odyssey 71 32 9 2560x1440 Very High F1 2020 133 123 106 1920x1080 High F1 2020 105 95 84 2560x1440 High Metro Exodus 122 70 10 1920x1080 High Metro Exodus 97 55 9 2560x1440 High

Afbeeldingen door Golden Pig Upgrade via Weibo