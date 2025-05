Gerucht: Intel Meteor Lake krijgt cpu's met maximaal 14 cores, geen i9 gepland

Volgens youtuber Moore's Law is Dead krijgt de aankomende Intel Meteor Lake-serie cpu's maximaal 14 cores en worden er alleen maar i5- en i7-varianten uitgebracht. Er zou 'iets erg misgegaan zijn tijdens de ontwikkeling' van de betreffende desktopprocessors.

Meteor Lake-processors met 8 P-en 16 E-cores zouden evenals varianten met 6 P- en 16 E-cores 'geschrapt zijn of op losse schroeven staan', aldus Moore's Law is Dead. Een van zijn bronnen zegt: "Het team achter de Meteor Lake-desktopprocessors levert geen goed werk af. En dat is nog zacht uitgedrukt." De veertiende generatie Intel-cpu's zou hoogstens 6 prestatiekernen en 8 energiezuinige E-cores krijgen; er zou geen i9-noemer in ingezien marketingmateriaal voorkomen.

De leaker doet regelmatig correcte voorspellingen op het gebied van Intel- en AMD-nieuws, al geeft hij niet veel inzicht in waar hij zijn informatie ditmaal vandaan heeft. Het dient dus met een korrel zout genomen te worden. Het is daarentegen niet voor het eerst dat deze geluiden naar buiten komen over Meteor Lake. Zo schreef Tweakers eerder dat deze generatie uitgesteld zou worden naar 2024 en dat daarvoor in de plaats een Raptor Lake-refresh op de planning stond.

Andere bronnen zeggen tegen de youtuber dat de mobiele varianten van Meteor Lake-chipsets minder geteisterd worden door problemen en dat deze processoren nog wel in 2023 uitkomen. Dat neemt niet weg dat Intel problemen zou hebben met de Intel 4-node, waardoor het bedrijf ook in deze categorie van cpu's iets achterloopt op schema. De eerste laptops met een veertiende generatie Intel-cpu worden vanaf het derde kwartaal van 2023 verwacht.