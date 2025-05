Ontwikkelaar deelt opnieuw vluchtinfo Elon Musk op Twitter, maar dan vertraagd

Ontwikkelaar Jack Sweeney deelt weer vluchtinformatie van Elon Musk op Twitter, maar dan met een vertraging van 24 uur. Eerder werden zijn accounts, waaronder @ElonJet, geschorst, omdat hij realtime locatiegegevens van Musk en andere bekende personen deelde.

Sweeney deelt op zijn website een link naar een nieuw Twitter-account genaamd @ElonJetNextDay. In de beschrijving is te lezen dat de vluchtgegevens van Musk met een vertraging van 24 uur worden weergegeven. Het lijkt erop dat de ontwikkelaar zich hiermee aan de nieuwe regels van Twitter houdt. Die schrijven voor dat het delen van realtime locaties van personen niet is toegestaan.

Eerder deze maand werden rond de dertig accounts van de ontwikkelaar geschorst door Twitter, waaronder het persoonlijke account van Sweeney. Ook journalisten die naar het account verwezen, werden voor een korte tijd geschorst. Naast de vluchtinfo van Musk deelde Sweeney ook die van andere bekende personen. Vooralsnog is het nieuwe account @ElonJetNextDay nog in de lucht op Twitter. De vluchtgegevens van Musk zijn via @ElonJet wel in real time te zien op andere socialemediakanalen, zoals Facebook, Instagram en Mastodon.