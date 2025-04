FTC onderzoekt privacy- en securitybeleid bij Twitter na overname door Elon Musk

De Amerikaanse Federal Trade Commission doet onderzoek naar het privacy- en securitybeleid bij Twitter. De toezichthouder zou een nieuw onderzoek gestart zijn naar het beleid van Twitter na de overname door Elon Musk.

De FTC zou in ieder geval twee voormalige senior medewerkers van Twitter ondervraagd hebben in de afgelopen maand; dat zeggen drie verschillende bronnen tegenover Bloomberg. De toezichthouder wil weten of Twitter nog wel genoeg doet om Twitter goed te beveiligen. Twitter trof in 2010 een schikking met de FTC, nadat de toezichthouder concludeerde dat Twitter slecht omging met privégegevens van gebruikers.

De zaak kwam opnieuw in opspraak toen klokkenluider Peiter Zatko begin dit jaar naar buiten kwam met beschuldigingen aan het adres van Twitter. De voormalige securitymedewerker van Twitter claimde dat het bedrijf niet zou voldoen aan de afspraken die in 2010 werden gemaakt met de FTC. Nu legt de toezichthouder Twitter opnieuw onder een vergrootglas, om te controleren of Twitter wel genoeg doet om gegevens van gebruikers te beschermen.

Eerder kreeg Twitter al een boete van 150 miljoen dollar van de FTC voor het gebruiken van telefoonnummers van gebruikers voor het tonen van advertenties. De telefoonnummers moesten gebruikers opgeven om hun account te voorzien van tweestapsverificatie.

Tegenover Bloomberg wil de FTC niet ingaan op het onderzoek. In november bevestigde het bedrijf wel dat het de ontwikkelingen bij Twitter nauwlettend volgt.