Onduidelijkheid over Twitter-verbod op promotie andere sociale media

Twitter besloot zondag om de promotie van andere sociale media te verbieden met het ingaan van een nieuw beleid. De tweets daarover zijn verdwenen en de hulppagina is ook niet langer online. Het is onduidelijk of het beleid nog geldt.

Twitter zei dat het 'gratis promotie van bepaalde andere sociale media' op Twitter zou gaan verbieden. Dat beleid kwam ook terug op een hulppagina op de site van het bedrijf. Crossposten bleef wel toegestaan onder dat beleid. Wat er zou gebeuren met het linken naar andere sociale media als bron is onduidelijk: het beleid zei dat het niet mocht, maar ceo Elon Musk zei dat het wel mocht.

Twitter verbood niet alle socialemediaplatforms en de redenen om bepaalde platforms te kiezen is onduidelijk. Twitter noemde Facebook, Instagram, Mastodon, Truth Social, Tribel, Post en Nostr, maar noemde onder meer niet YouTube, WhatsApp, Telegram, Weibo en TikTok.

Met het verdwijnen van de tweets en de hulppagina is het onbekend of het beleid nog steeds in stand is. Een poll van Twitter Safety loopt nu met de vraag of het beleid moet blijven. Een Eurocommissaris zei vrijdag al dat het willekeurig blokkeren van journalisten in strijd is met Europese wetgeving. Het is onbekend of dat ook geldt voor het beleid om sommige sociale media te blokkeren. Het posten van links naar Mastodon is nog altijd niet mogelijk.

Intussen heeft Elon Musk een poll geplaatst met de vraag of hij ceo moet blijven en met de mededeling dat hij de uitkomst van de poll zal respecteren. In de poll, die nog enkele uren loopt, staat het antwoord dat hij zou moeten stoppen op moment van schrijven met 56,4 procent bovenaan.