Twitter blokkeert links naar Mastodon-servers

Sinds donderdagnacht is het niet langer mogelijk om op Twitter te linken naar diverse Mastodon-servers. In een pop-up geeft Twitter aan dat de links 'potentieel schadelijk' zijn. Bij eerder geplaatste Mastodon-links verschijnt een waarschuwing.

Wie een tweet met een Mastodon-link probeert te plaatsen, zoals de Mastodon van Tweakers op mastodon.social, krijgt boven in beeld de melding dat er iets fout ging. Onderaan verschijnt een tweede melding, waarin Twitter zegt dat de link 'door Twitter of onze partners potentieel schadelijk' is bevonden.

Links naar Mastodon-servers die eerder op Twitter zijn geplaatst, zijn niet verwijderd, maar er verschijnt wel een waarschuwing in beeld waarin Twitter zegt dat de links mogelijk onveilig zijn. Gebruikers kunnen de waarschuwing negeren en zo alsnog op de Mastodon-server terechtkomen. Tweakers heeft verschillende populaire Mastodon-servers geprobeerd, maar kon naar geen enkele daarvan linken op Twitter. Het Twitter-account van Mastodon is daarnaast geschorst.

Mastodon is een decentraal sociaal netwerk met duizenden servers dat sinds Elon Musks overname van Twitter flink aan populariteit heeft gewonnen. Gebruikers die van Twitter zijn overgestapt op Mastodon, laten in sommige gevallen met een link in hun Twitter-profiel volgers weten waar ze te vinden zijn. Twitter heeft nog geen uitleg gegeven over het blokkeren van de Mastodon-links.

Het blokkeren van Mastodon is niet de eerste beleidswijziging van Twitter deze week. Eerder introduceerde Twitter de regel dat het delen van realtime locatiegegevens niet meer mag op het platform. Daarom werd onder meer het ElonJet-account dat vluchtinformatie van Elon Musk deelde geschorst, evenals verscheidene journalisten die Facebook- en Mastodon-links naar ElonJet deelden.