X blokkeert links naar Signal.me

X-gebruikers kunnen sinds dit weekend niet langer Signal.me-links plaatsen, om bijvoorbeeld berichten naar specifieke gebruikers te kunnen sturen. Het is niet duidelijk waarom de links zijn geblokkeerd. Gebruikers mogen nog wel linken naar Signal.org.

Gebruikers die op X willen linken naar Signal.me krijgen hiervoor verschillende foutmeldingen te zien, afhankelijk van waar ze de link willen plaatsen. Het linken naar Signal.me lukt bijvoorbeeld niet in een X-post, in een dm of in de bio van de gebruiker, meldt Disruptionist. Eerder geplaatste Signal.me-links zijn niet verwijderd, al laat X wel een waarschuwing zien dat de links door X gedetecteerd zijn als 'mogelijk spammy of onveilig'.

X heeft nog niet gereageerd op de blokkade. Het is ook niet bekend of het gaat om een bewuste handeling. Het is niet voor het eerst dat X links naar andere platforms blokkeert: eerder werden Meta-platforms en Mastodon-servers geblokkeerd. Deze blokkades werden later weer opgeheven.