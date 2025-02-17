X blokkeert links naar Signal.me

X-gebruikers kunnen sinds dit weekend niet langer Signal.me-links plaatsen, om bijvoorbeeld berichten naar specifieke gebruikers te kunnen sturen. Het is niet duidelijk waarom de links zijn geblokkeerd. Gebruikers mogen nog wel linken naar Signal.org.

Gebruikers die op X willen linken naar Signal.me krijgen hiervoor verschillende foutmeldingen te zien, afhankelijk van waar ze de link willen plaatsen. Het linken naar Signal.me lukt bijvoorbeeld niet in een X-post, in een dm of in de bio van de gebruiker, meldt Disruptionist. Eerder geplaatste Signal.me-links zijn niet verwijderd, al laat X wel een waarschuwing zien dat de links door X gedetecteerd zijn als 'mogelijk spammy of onveilig'.

X heeft nog niet gereageerd op de blokkade. Het is ook niet bekend of het gaat om een bewuste handeling. Het is niet voor het eerst dat X links naar andere platforms blokkeert: eerder werden Meta-platforms en Mastodon-servers geblokkeerd. Deze blokkades werden later weer opgeheven.

Door Hayte Hugo

Redacteur

Feedback • 17-02-2025 16:49
326 • submitter: eprillios

17-02-2025 • 16:49

326

Submitter: eprillios

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Glas 17 februari 2025 16:59
Interessante quote uit het Disruptionist artikel:
Needless to say, Signal has been especially important over these past few weeks as federal employees have reached out to journalists to blow the whistle on what Elon Musk’s DOGE have been doing with access to data within numerous government agencies.
Voor een platform dat initieel hoog van de toren blies over "vrijheid van meningsuiting", lijkt die vrijheid toch ernstig afhankelijk van de mening die je hebt en in hoeverre die in lijn is met de grote baas van het platform.
kiang @Glas17 februari 2025 18:50
Iedereen die musk geloofde dat hij vrijheid van meningsuiting belangrijk vond was achterlijk lette niet zo goed op.

Een van de eerste dingen die musk deed was een account verbannen die simpelweg publieke vluchtinformatie publiceerde van elons jet. Het volgende dat hij deed was haatdragende termen zoals het N woord toestaan, terwijl het woord cisgender beloond werd met een automatische penalty op je account, want deze term is volgens Musk haatdragend.

Deze Zuid Afrikaanse oligarch die familiaal fortuin kreeg onder het apartheidsregime, die het zijn hobby heeft gemaakt neonazis te promoten, complottheorieën met bewezen leugens te verspreiden, en in al zijn bedrijven een angstcultuur aanjaagt en normale zaken zoals het priveleven en het recht op een vakbond aanvalt... Tsja, nee: die kerel geeft geen ene moer om jouw vrijheid van meningsuiting. Wat een verrassing.

[Reactie gewijzigd door kiang op 17 februari 2025 21:50]

nms2003 @kiang17 februari 2025 20:11
Tegenlicht - Fascisme is terug

YouTube: Zijn de ultrarijken de nieuwe f*scisten? | VPRO Tegenlicht
CapnCrinkle @nms200318 februari 2025 03:44
Toevallig zojuist gekeken.

Ik heb wel wat problemen met deze video eerlijk gezegd.
Er worden, voornamelijk door de meneer in de stoel, veel overtrokken stellingen gemaakt. De helft van wat hij zegt is eigen invulling en aannames. Hij legt woorden in monden welke nooit zijn uitgesproken. Hij maakt stellingen welke niet echt te ontkennen zijn, maar ook niet zo ongenuanceerd en platgeslagen als hij ze maakt.

Daarnaast is dit natuurlijk een video die nu gaat over "extreem rechts", maar maakte je 2 jaar geleden zo'n video over "extreem links", kon je praktisch hetzelfde zeggen. Nu verschuift die macht enkel.

Het probleem van rijken die teveel macht hebben, is nooit zozeer een rechts tegen links probleem geweest, als gewoon een probleem, punt. De rijken hebben al heel lang veel te veel macht en dat lijkt niet bepaald afhankelijk te zijn geweest van welke politieke partij er zat. Tenslotte stemmen de meeste rijkste mensen juist links, dus er is dat. Make that make sense...
Ter verduidelijking; De hoge middelklasse neigt wat meer rechts. De "elites" neigen links, en de ultra-rijken (bill-gates niveau) zijn ongeveer eerlijk verdeeld. Het zijn vaak juist de kleine MKB bedrijfjes welke naar rechts leunen, omdat deze vaak verdrinken in wettelijke verplichtingen en regeltjes waarvoor ze vaak niet de tools hebben om mee te dealen.

Lobbying is een serieus probleem, en gebeurt aan alle kanten ongeveer evenveel.

Het punt is; Je zou deze video op ieder moment in de afgelopen 10-15 jaar kunnen maken en deze zou er ongeveer hetzelfde uitzien. De man had het op een gegeven moment over social media, maar dit gaat ook beide kanten op. Het probleem is niet rechts of links, maar polarisatie. De polarisatie veroorzaakt dat er meer extremen zijn, aan ALLE kanten van het spectrum, wat niet per sé links óf rechts is. Het is meer een cirkelvormig spectrum.

We zitten gewoon in een gepolariseerde kutperiode en welke kant je ook op gaat, het probleem zal niet magisch verdwijnen.
Mensen stemmen voornamelijk rechts omdat ze klaar zijn met de enorme overvloed aan immigranten en dat is voor mensen een dusdanig belangrijk (en alsmaar niet aangepakt) probleem, dat ze schijt beginnen te krijgen aan de andere openliggende issues, als de migratie "crisis" maar stopt.
Als niemand dit wil realiseren, dan stemmen ze dus maar extremer rechts... Tsjah. Dat is nou eenmaal hoe het is.

Persoonlijk denk ik overigens ook dat Musk enorm wordt overschat in heel veel zaken. IMO is hij maar een mongool. Altijd al gevonden, ook 10 jaar geleden.We moeten nog maar eens zien waar dit allemaal nou echt naartoe gaat, maar ik denk dat bijna alles van de media, dankzij polarisatie, inclusief deze video, een beetje overtrokken is en daarmee juist polarisatie veroorzaakt.

[Reactie gewijzigd door CapnCrinkle op 18 februari 2025 03:44]

cheiron @CapnCrinkle18 februari 2025 11:21
Daarnaast is dit natuurlijk een video die nu gaat over "extreem rechts", maar maakte je 2 jaar geleden zo'n video over "extreem links", kon je praktisch hetzelfde zeggen. Nu verschuift die macht enkel.
Ik ben wel benieuwd waar jij de "macht" van extreem links zag in de afgelopen jaren. Want hier in NL was de VVD aan de macht. En ondanks enkele linkse invloeden bij de Democraten in de VS zijn zij voor Nederlandse begrippen nog steeds behoorlijk rechts.
Mensen stemmen voornamelijk rechts omdat ze klaar zijn met de enorme overvloed aan immigranten en dat is voor mensen een dusdanig belangrijk (en alsmaar niet aangepakt) probleem, dat ze schijt beginnen te krijgen aan de andere openliggende issues, als de migratie "crisis" maar stopt.
Ik denk dat het hier ook gaat om perceptie; mensen krijgen via specifieke media (X, Telegraaf, FOX) constant te horen dat er enorme problemen zijn met migranten. Natuurlijk zijn er problemen, maar het wordt veel groter gemaakt dan het is. En ondertussen wordt er door deze partijen aan voorbij gegaan dat elke econoom aangeeft dat onze maatschappij externe inflow nodig heeft omdat er teveel werk is dat anders niet gedaan worden (gelukkig hebben we wel een hoop influencers..).
Honza63 @cheiron18 februari 2025 17:04
[...]
Ik denk dat het hier ook gaat om perceptie; mensen krijgen via specifieke media (X, Telegraaf, FOX) constant te horen dat er enorme problemen zijn met migranten. Natuurlijk zijn er problemen, maar het wordt veel groter gemaakt dan het is. En ondertussen wordt er door deze partijen aan voorbij gegaan dat elke econoom aangeeft dat onze maatschappij externe inflow nodig heeft omdat er teveel werk is dat anders niet gedaan worden (gelukkig hebben we wel een hoop influencers..).
80 jaar na het einde van de Tweede Wereldoorlog kunnen Joden en homo's opnieuw niet meer veilig over straat in bv Amsterdam, dat is natuurlijk allemaal de schuld van "extreemrechts"....{sarcasme-modus off}
Genitiale verminkingen, eerwraak, het neemt toe maar dat benoemen ligt aan de media...
Parallele samenlevingen, vrouwen die buiten de maatschappij gehouden worden, Joden- en homohaat, sterk oververtegenwoordigd zijn in de verkeerde statistieken, het is allemaal perceptie...
Geloof je het echt zelf??
En denk je echt dat de import van merendeels slecht opgeleide semi-analfabeten met een volkomen afwijkende cultuur en dito normen en waarden van toegevoegde waarde voor onze economie en maatschappij is? Met een negatieve kostenpost van 25 miljard per jaar....
Ik begreep nooit waarom mensen op links stemmen maar als ik dit zo lees....
cheiron @Honza6318 februari 2025 17:57
Toch bijzonder dat in deze rants er van alles bij gehaald wordt waar ik niet op reageer. De quote waar ik op reageer is
de enorme overvloed aan immigranten
. Dat is iets anders dan de problemen met integratie.

Verder speelt er wel degelijk een kwestie van van perceptie. Van het CBS:
In 2023 immigreerden 336 duizend mensen naar Nederland. Dat waren er 67 duizend minder dan in 2022
In de eerste helft van 2024 nam dit nog verder af. VVD en PVV hebben iedereen enorm bang gemaakt over een "tsnuami van immigranten" terwijl die cijfers grotendeels door de VVD zelf verzonnen te zijn.

Of kijk naar Groot Brittanie, die nu tot de conclusie komen dat ze de gezondheidszorg helemaal niet draaiend kunnen houden zonder immigranten en campagnes in Nigeria gestart zijn om maar verplegers naar de UK te lokken. De immigratie is juist gestegen.

.
Lucb1e @CapnCrinkle18 februari 2025 15:03
Als dit "centraal links" is dan ben ik als de dood voor écht rechts. Gelukkig heeft dit alle kenmerken van extreem rechts en is dat niet hoe de meeste mensen stemmen, pfoe zeg. Wat een moddergooien (bedelven van echte onderwerpen onder onzin) over of iets wel of niet een hitlergroet was, of je wel of niet rekening kan houden met trauma-triggers en het "censuur" zou zijn als je even een content warning geeft, dat alles een spelletje zou zijn van een bepaald kamp... zullen we het over thema's hebben die er wel toe doen? Wat je eerder zei over immigranten vind ik een goed voorbeeld: daar zijn objectieve cijfers over te vinden en kun je een onderbouwde mening over vormen. Of nog on-topic'er: of linkjes naar Signal onder onveilige of "spammy" inhoud vallen en hoe dit soort random blokkade's structureel behandeld zouden moeten worden

[Reactie gewijzigd door Lucb1e op 18 februari 2025 15:04]

CapnCrinkle @Lucb1e18 februari 2025 15:46
Wat een moddergooien (bedelven van echte onderwerpen onder onzin) over of iets wel of niet een hitlergroet was
Dat is toch precies wat ik zei? Slaat toch nergens op dat dit gebeurt? Is toch absoluut van het laagste niveau?
Gelukkig heeft dit alle kenmerken van extreem rechts en is dat niet hoe de meeste mensen stemmen
Wat is "dit"?
en het "censuur" zou zijn als je even een content warning geeft
Volgens mij benoemde ik censuur. Niet content-warnings. Content-warnings zijn géén censuur. Wat geeft jou het recht om een woord wat ik benoem, te veranderen naar iets totaal anders en het dan af te spelen als een totaal ander iets, om het vervolgens te kunnen ondermijnen? Erg vies.
Overigens kleine fun-fact; Onderzoek heeft uitgewezen dat triggerwarnings juist enorm slecht zijn voor mensen, omdat het ze per definitie al onder spanning plaatst (angst voor de naald situatie).
dat alles een spelletje zou zijn van een bepaald kamp
Ik loop hier juist de hele tijd te beargumenteren dat het "spectrum" meer een cirkel is dan "links en rechts", een reden waarom ik "links" en "rechts" ook steeds tussen quotes zet. Ik loop hier juist te stellen dat, als jullie hier alles gaan afschuiven op één kamp (extreem-rechts in dit geval), je het andersom óók kunt verwachten (Wie de bal kaatst, etc) -- en dat je dit daarom juist niet moet doen.
daar zijn objectieve cijfers over te vinden en kun je een onderbouwde mening over vormen.
Zoals de objectieve cijfers dat minder dan 50% van een bepaalde groep immigranten überhaupt werkt, en 2 keer zoveel criminaliteit brengt? Ken weinig mensen die moeite hebben met arbeidsmigranten, laat ik het zo zeggen...
of linkjes naar Signal onder onveilige of "spammy" inhoud vallen
Je bedoelt zoals alle rapporten op X dat mensen allerlei spamberichten krijgen van bots en porno via Signal linkjes?
Kurai Hoshi @CapnCrinkle18 februari 2025 09:45
De man had het ook over polarisatie, wat vooral het fascisme en oligarchie goed uitkomt en dus ook door Musk en Trump gevoed wordt, zie ook de tweakerspost over Truth social. Vol op het conspiracy en polarisatie orgel om verdeeldheid te creeeren, het hele 2025 handboek.

2 jaar geleden was dit ook al vanuit extreem rechts aan de gang, Timothy Snyder had toen al dezelfde boodschap. Dit is iets wat al jaren in de maak is en niet zomaar uit de lucht komt vallen. Zoals je ook al 10 jaar geleden wist dat Musk een flapdrol is.

We kunnen ook geen tegengeluid geven, maar dan heeft het extremisme echt vrij spel. De hardste schreeuwers krijgen gelijk, moeten we dan maar stil blijven?
Antipater @CapnCrinkle18 februari 2025 15:19
> Daarnaast is dit natuurlijk een video die nu gaat over "extreem rechts", maar maakte je 2 jaar geleden zo'n video over "extreem links", kon je praktisch hetzelfde zeggen. Nu verschuift die macht enkel.

Hier ben ik afgehaakt met lezen. Waarom? Het is een steeds terugkerende drogreden die vergoeilijkt wat nu aan extreemrechtse kant gebeurd. Niet aan rechtse kant nee, aan extreemrechtse kant.

Polarisatie hef je niet op door de extremen te normaliseren. Privacy en moderatie van digitale platformen zijn zeer belangrijke onderwerpen, ook op dit forum. Door te zeggen dat wat hier gebeurd normaal is op alle kanten van het politieke spectrum, doe je het debat geen goed.

Dit is niet normaal, en twee jaar geleden gebeurde dit niet. Niet in deze mate. En al helemaal niet door zogenaamd extreemlinks.
Antipater @CapnCrinkle18 februari 2025 15:23
> Daarnaast is dit natuurlijk een video die nu gaat over "extreem rechts", maar maakte je 2 jaar geleden zo'n video over "extreem links", kon je praktisch hetzelfde zeggen. Nu verschuift die macht enkel.
CapnCrinkle @Antipater18 februari 2025 15:28
Dat is geen antwoord op mijn vraag.

Jij zei dat 2 jaar geleden "dit" niet gebeurde. Ik vraag wat jij precies bedoelt met "dit".

Wat je mij teruggeeft is een citatie van mij zelf, met een stelling dat de macht verschuift van A naar B.

Ik heb in mijn commentaar dan ook vrij duidelijk uitgelegd, meen ik, dat als je een paar extremen plukt vanuit "rechts", je dit ook kunt doen bij "links". Of geloof je oprecht dat er bij "links" geen extremen te vinden zijn welke als voorbeeld gebruikt kunnen worden voor een docu vol aannames en invullingen?
Misschien had je dat gelezen, als niet voor dit;
Hier ben ik afgehaakt met lezen.
Daarom vraag ik; wat bedoel je precies met "dit". Wat gebeurt er nu, in jouw ogen, exact?
Antipater @CapnCrinkle18 februari 2025 16:09
Nogmaals:

> maakte je 2 jaar geleden zo'n video over "extreem links", kon je praktisch hetzelfde zeggen.

dit bedoel ik met 'dit'. Ik weet niet precies wat je bedoeld met links, maar ik ga er even vanuit dat je met rechts PVV, AfD, Trump, Orban etc. bedoeld en met 'links' bijvoorbeeld GL/PvdA, D66, Joe Biden, Labor. Als ik uit mijn tenen het voordeel van de twijfel haal dan zou ik zeggen het verwijderen van linkjes naar covid complotten van Youtube tijdens hoogtepunt van de pandemie. Google en facebook destijds waren 'links' en 'woke' in jouw beeld en nu doet Musk eigenlijk niets anders dan wat Google destijds deed met covid complotten. Klopt dat? Het zal je hopelijk niet verbazen dat ik dit niet hetzelfde vind.

Als 'dit' niet is wat je bedoeld mag je zelf met een beter voorbeeld komen.

> Of geloof je oprecht dat er bij "links" geen extremen te vinden zijn

Ja, dat geloof ik oprecht. Natuurlijk zijn ze er wel, het is echter zoeken naar een speld in een hooiberg en wanneer je ze vind, zijn ze uiterst marginaal. Dit lijkt mij een feit waar je moeilijk omheen kan.

Het is een beetje alsof je een complotdenker die zijn middelbare school niet heeft afgemaakt en stijf staat van de drugs laat debatteren met een klimaatwetenschapper omdat het dan een gebalanceerd beeld geeft.
Naawz @CapnCrinkle19 februari 2025 11:00
Wat een non voorbeelden. Dat is nooit gemeengoed geweest, zeker niet vergeleken wat er nu voor onze ogen plaats vind.

Dat jij onder de illusie leeft dat die tegenpolen niet bestaan en er gewoon maar één pool is, tsjah, daar zal ik niets aan kunnen veranderen. Dat betekent ook dat enig gesprek hierover zinloos is, aangezien je er al met een gestrekt been ingaat dat links niets fout kan doen en rechts alleen maar.

Niemand zegt dit, met wie ben je in discussie?
CapnCrinkle @Naawz19 februari 2025 12:32
Ik weet niet waar jij vandaan komt, maar letterlijk de comment waar ik op reageerde zei dat.

Ik vroeg of hij/zij dacht dat links geen extremen had. Het antwoord daarop was "ik geloof oprecht dat links geen extremen heeft".

Dus ja, dat is letterlijk gezegd door de persoon waarop ik reageerde, en dat is met wie ik in discussie was.

Best duidelijk toch?
Naawz @CapnCrinkle19 februari 2025 13:49
En direct daarna zei diegene:

Natuurlijk zijn ze er wel, het is echter zoeken naar een speld in een hooiberg en wanneer je ze vind, zijn ze uiterst marginaal

Oh nee, nuance in een antwoord!? Wat een sneu geneuzel en zo makkelijk te weerleggen.
RogerWilco2 @CapnCrinkle18 februari 2025 12:55
Ik heb de video nog niet bekeken (heb alleen even lunchpauze), maar "extreem links" is al decennia bijna nergens meer in de buurt van de macht geweest. Dingen als collectivisatie, afschaffing van privé eigendom, anarchistisch bestuur en dat soort dingen zijn sinds Mao and Castro niet meer populair geweest.

Een paar landen dragen nog wat erfenis daarvan mee, maar ik heb de afgelopen 30+ jaar bijna niemand meer horen zeggen dat het goed ideeën zijn, en zeker geen politici or beroemdheden met een flinke aanhang. Extreem rechtse ideeën hoor ik daarentegen de hele tijd, met name ook van een aantal zeer machtige een rijke mensen.

Er zijn mensen die dingen als "extreem links" zien zoals een functionerende rechtstaat, gezondheidszorg voor iedereen, zorgen om milieu of klimaatverandering of eten geven aan mensen die daar geen geld voor hebben. Maar als je dat als "extreem links" ziet, dan denk ik dat je "extreem rechts" bent en je vergist met wat de meeste mensen uit "het midden" willen.

Helaas krijgt dat "midden" weinig aandacht in de moderne media, omdat het niet genoeg "views" en "clicks" en "engagement" oplevert.
Lucb1e @CapnCrinkle18 februari 2025 14:44
[immigratie] is voor mensen een dusdanig belangrijk (en alsmaar niet aangepakt) probleem
Probleem? Of kans?

Ik snap dat dit hoog op de agenda staat bij sommige kiezers, maar de meeste studies en rapporten, zoals van het CPB en het CBS, tonen aan dat migratie op lange termijn een positieve invloed kan hebben op de economie, vooral als het gaat om arbeidskrachten die de vergrijzing helpen opvangen. Daarnaast kunnen extreme maatregelen in migratiebeleid leiden tot sociale en economische gevolgen, zoals een afname van internationale samenwerking wat in ons handelslandje nog veel zwaarder binnenkomt dan in andere landen

[Reactie gewijzigd door Lucb1e op 18 februari 2025 14:45]

CapnCrinkle @Lucb1e18 februari 2025 15:19
Ik zeg niet wat de gevolgen van migratie zijn en of het nodig is of wat dan ook. Ik zeg hoe de mensen die rechts stemmen in hun gedachtegoed lijken te staan.

Of dat correct is of incorrect is, daar heb je mij geen mening over horen geven. Je hebt mij weinig meningen horen geven in deze thread, als het goed is.
Lucb1e @CapnCrinkle18 februari 2025 15:30
Door te doen alsof mensen in het algemeen (het volk) deze mening heeft en zo stemt, volg je inderdaad precies wat er als het kern-kenmerk van populisme wordt beschreven: Wikipedia: Populisme Het komt op mij ook ontwijkend over, zo van "ik kan niks fout zeggen want ik stel helemaal niks, ik haal alleen steeds dezelfde zienswijze aan"
CapnCrinkle @Lucb1e18 februari 2025 15:37
Ik vind dat laatste een beetje oneerlijk.

Ik probeer hier al sinds het begin van de thread duidelijk te benoemen dat we wel de feiten moeten onderscheiden van meningen en vooroordelen, en dat de gelinkte video nogal vol invullingen zit welke niet helemaal 100% waar zijn, maar interpretaties zijn. Ik stel wel zaken, maar ik heb mijn positie hierin niet benoemd. Sterker nog, ik heb mijn positie vrij duidelijk gemaakt alszijnde, dat wat ik zeg, niet per sé is waar ik in geloof, maar dat zijn statistische feiten.

Er zijn dingen zoals metingen, waarbij ze pollen waarom mensen stemmen zoals ze doen. De statistieken wijzen uit dat mensen voornamelijk rechts hebben gestemd wegens immigratie. Punt.
Dat is dus een feit. Een feit welke ik benoemd heb als één van de oorzaken waarom mensen meer rechts stemmen.

Wat heeft dat te maken met of ik wat "fout" zeg? Waarom moet ik per sé wat "fout zeggen" volgens jou? Waarom gaat het überhaupt over "fout"? Klinkt in mijn oren alsof je gewoon op zoek bent naar redenen om te haten, eerlijk gezegd? Maar goed, zal wel weer aan mij liggen.
Ik ben zó blij dat Tweakers echt totaal geen last heeft van polarisatie...
Lucb1e @CapnCrinkle18 februari 2025 15:55
Waarom moet ik per sé wat "fout zeggen" volgens jou?
Niks fout kúnnen zeggen (door alles derden in de schoenen te schuiven) is wat anders dan je betichten van iets fouts zeggen. Als je het met semantiek wil oplossen, denk ik dat ik kan stellen dat ik ook niet gesteld heb dat je iets fouts zei of moest zeggen. Pragmatischer vind ik echter te kijken naar de bedoeling in plaats van iemand op een verwoording proberen te vangen...
Klinkt in mijn oren alsof je gewoon op zoek bent naar redenen om te haten, eerlijk gezegd?
Goh, dat is een interessante lezing van de thread. Ik heb nog eens omhoog gescrolled om te zien wat ik in vredesnaam gezegd zou hebben dat als haat gezien kan worden. Ik zie echter niet helemaal in hoe je dat kan denken wanneer ik aanhaal dat onze medemensen geen "probleem" maar kansen zijn. Daarop reageerde je met (hopelijk vat ik het goed samen) dat je dat niet zei maar alleen zei dat anderen dat zeiden, wat de hele discussie natuurlijk teniet doet als je alleen over een groep anderen probeert te spreken die hier niet zijn, en nu zou ik redenen zoeken om te... haten? Wat? Wie dan, de groep die een zondebok het land uit willen hebben? Of bedoel je dat ik jou wil haten voor het niet willen bespreken van de stellingen die je aanhaalt? Ik volg het niet meer
jaapzb @CapnCrinkle18 februari 2025 10:56
Wie zie jij als extreem links dan, Biden?
Pieter... @CapnCrinkle18 februari 2025 11:56
"De rijken hebben al heel lang veel te veel macht"
Dit is voornamelijk toegenomen sinds 1971, 15 augustus om precies te zijn.....

[Reactie gewijzigd door Pieter... op 18 februari 2025 11:56]

Bradley71 @CapnCrinkle19 februari 2025 12:46
Reden voor migranten om op drift te raken is voor 95% veroorzaakt door de neo koloniale oorlogen die westerse landen voeren ten bate van of vaak min of meer in opdracht van die oligarchen . Als je een lijst maakt van landen waar de meeste vluchtelingen / migranten vandaan komen en vervolgens uitpluist wat de Navo daar doet (ook al komt het niet in de mainstream media) dan ga al richting de antwoorden...
....migratie is van alle tijden, maar de snelheid waarmee dat nu gaat is best rap. Wil je dat verminderen, dan moet je de de vrijheid van handelen van oligarchen "reguleren" . Dat begint met het verbieden van "donorschap" bij verkiezingen in deUSA.
In de Nederlandse context is het doorstormen van politiek naar bedrijfsleven of grote organisaties en andersom. Daar moet goed gekeken worden naar het mechanisme . Wat dat betreft heb je een beetje gelijk dat het dienen van oligarchen niet een links / rechts kwestie is. Denk bijvoorbeeld aan Wouter Bos en zijn link naar Shell ... dat is de facto "Big oil" ... en oorlogen. Zo kan ik wel doorgaan.
Pending3501 @nms200318 februari 2025 00:33
Op zich een leuke docu, maar stoor me wel aan de analyse van het verleden. De samenwerking tussen de staat en het grootkapitaal was altijd al een belangrijke eigenschap van het fascisme. Om een mooie parallel te trekken met nu: Henry Ford en Hitler waren besties, net als Elon nu met de AfD.
TheGraphic @Pending350118 februari 2025 08:46
Eigenlijk is het eerder andersom. De AfD krijgt juist veel tegenwerking vanuit de gevestigde orde, zowel politiek als economisch. Grote bedrijven en financiële instellingen distantiëren zich van de partij, en in plaats van samenwerking met het grootkapitaal, zien we eerder boycots en uitsluitingen. Zelfs banken weigeren soms rekeningen aan de AfD te verstrekken. Als er al een parallel te trekken is, dan is het eerder dat de AfD zelf te maken krijgt met censuur en uitsluiting – iets wat eerder past bij autoritaire regimes.
ronaldvr @TheGraphic18 februari 2025 09:13
Elon en De VS *steunen* de AfD voor het geval je dat had gemist. Dat mensen en bedrijven in *Europa* omdat ze nog wél weten wat fascisme is, een fascistische club diensten weigeren is normaal en in de lijn der verwachtingen van zoals het hoort.

Zie ook de paradox of tolerance
Wikipedia: Paradox of tolerance
The paradox of tolerance is a philosophical concept suggesting that if a society extends tolerance to those who are intolerant, it risks enabling the eventual dominance of intolerance, thereby undermining the very principle of tolerance. This paradox was articulated by philosopher Karl Popper in The Open Society and Its Enemies (1945),
ronaldvr @TheGraphic18 februari 2025 10:45
https://www.dw.com/en/afd...ensive-remarks/g-37651099
CapnCrinkle @ronaldvr18 februari 2025 17:29
Oké, dat is fair.
Maar; Je hebt dus iemand die praat over de tegenwerking wat dus niet in het beeld past.

Vervolgens zeg jij "ja maar het wordt ook wél gesteund!"

Dus het wordt wel, én niet gesteund.

Is dat niet redelijk normaal? En, aangezien dit gaat om Duitsland; Is de tegenwerking in Duitsland zelf niet belangrijker dan de steun van één persoon uit een ander land?

Hoe weeg je dat met elkaar af om te stellen dat het wel degelijk hetzelfde is, ondanks dat wat @TheGraphic zegt niet per sé onwaar is? Hoe bepaal jij welke kant "wint", of wat zwaarder weegt?

[Reactie gewijzigd door CapnCrinkle op 18 februari 2025 17:29]

Naawz @CapnCrinkle19 februari 2025 11:06
Redelijk normaal zou ik het niet noemen. Als de quasi 'vice-president' een neo nazi groep steunt zie ik dat niet als normaal.
ronaldvr @CapnCrinkle19 februari 2025 13:57
Aiaiaiai je bent bewust of onbewust met een behoorlijk aantal drogredeneringen bezig. (Ik denk overigens het laatste hoor maar die wijzen van slecht redenen wordt zodanig vervuilend door Putin, Musk en Trump C.S,. over ons uitgestort dat veel mensen nu blijkbaar beginnen te denken dat dat een valide manier van redeneren is helaas).
e hebt dus iemand die praat over de tegenwerking wat dus niet in het beeld past.
Deze drogredenering heeft op de rational wiki 'The Galileo Gambit' als bijnaam:
is a logical fallacy that asserts that if your ideas provoke the establishment to supposedly vilify or threaten you, then you must be right — "everyone says I am wrong, therefore I am right."
en
An extreme example of this might be the treatment of criminals under totalitarianism; while many genuine political dissidents were imprisoned in Siberia under Soviet rule, so were many thieves, murderers and rapists. It does not follow that because the first group were persecuted for political reasons that the criminals were in the right. Likewise, a major manufacturer may take steps against someone who is about to expose their appalling pollution or human rights records, but they will also pursue someone who is making libellous and false statements about them.

The fallacy is an appeal to the minority, an appeal to authority, a conditional fallacy, and an association fallacy. Also related to argument from ignorance.
Is dat niet redelijk normaal?
Ja en dus? Moeten we het daarom toelaten?
En, aangezien dit gaat om Duitsland; Is de tegenwerking in Duitsland zelf niet belangrijker dan de steun van één persoon uit een ander land?
AI: 1 persoon met een wereldwijde megafoon en ook nog eens belangrijk in de regering van de grootste handelspartner én wetende hoe diezelfde persoon die macht gebruikte (of misbruikte) in de verkiezingen in de VS zelf, en wetende Rusland en Peter Thiel met relatief weinig middelen de Amerikaanse verkiezingen hebben beïnvloed, dat heb je óf niet erg opgelet, óf dit is wederom een drogredenering waarbij je onwetendheid veinst.
Hoe weeg je dat met elkaar af om te stellen dat het wel degelijk hetzelfde is, ondanks dat wat @TheGraphic zegt niet per sé onwaar is? Hoe bepaal jij welke kant "wint", of wat zwaarder weegt?
Wederom een Galileo Gambiet. In mijn 2e reactie moet duidelijk zijn waarom die afweging zo is, en ook de Bondsdag zelf overweegt om de AfD te verbieden, en niet omdat het zo'n frisse club is on ook niet omdat de AfD zo 'tegendraads' is.
https://www.bnnvara.nl/jo...nen-een-verbod-van-de-afd
Floor @TheGraphic18 februari 2025 13:21
AFD werd/wordt indirect gesteund door een van de meest rijke families van Duitsland. Indirect, wanneer er verkiezingen zijn worden er overal billboards geplaatst om op de AFD te stemmen, echter AFD plaatst en betaaldt deze zelf niet en zo nog wat meer van dit soort trucs. Bron Nazi miljardairs van David de Jong (aanrader!) en ook Der Spiegel
jaapzb @TheGraphic18 februari 2025 10:58
Op het moment dat de AfD straks een meerderheid behaald zal je zien dat de grote conglomeraten meteen omschakelen en een wit voetje gaan proberen te halen. Precies datzelfde zien we nu gebeuren bij Trump.
T-men @kiang17 februari 2025 19:03
Ik dacht even: "Wat een haat post is dit!" Totdat ik me realiseerde dat het niet alleen waar is, maar zelfs niet eens overdreven.
mjtdevries @kiang17 februari 2025 19:46
die simpelweg publieke vluchtinformatie publiceerde van elons jet
Nee die informatie was niet publiek. Meestal wel, daar komt dat misverstand vandaan, maar voor een beperkte groep van mensen waarbij het gevaarlijk is als die informatie publiek is (gevaar voor ontvoeringen etc) word die informatie geheim gehouden.
kiang @mjtdevries17 februari 2025 21:50
De informatie werd gewoon vanaf de website van de FAA gehaald. Dat is publieke informatie.
Tintel
@kiang18 februari 2025 11:22
Ook al heb je gelijk (en @marinostrus ook) zou je het verspreiden van iemands locatie nog kunnen zien als 'doxing'.

Dus het is niet het beste voorbeeld dat TwitterX doet aan censuur. Jezelf beschermen door niet te laten rondbazuinen waar je bent is nog niet zo heel vreemd (wat Elon M. nog meer doet is een ander verhaal...).
kiang @Tintel18 februari 2025 11:49
Het is niet de locatie van Musk, het is de locatie van zijn privejet.
Tintel
@kiang18 februari 2025 12:10
Ja dat begrijp ik maar wie gebruikt dat ding voornamelijk? De locatie van jouw auto, fiets is natuurlijk ook niet jouw locatie maar wel een locatie waar jij vermoedelijk in de buurt bent (als dat vervoermiddel zijn 'thuisbasis' heeft verlaten...).
kiang @Tintel18 februari 2025 12:15
Er is publiek belang bij het publiceren van vliegtuiglocaties, daarom dat de FAA het doet.

Als je dat niet wilt, tsja: neem dan geen privéjet. Genoeg mensen die prima overleven zonder.
Tintel
@kiang18 februari 2025 13:32
Oh ja - ik ben niet tegen publicatie door de FAA. Ik geef alleen aan dat ik kan begrijpen dat Musk het tegenhoudt op TwitterX en dat dit niet zozeer censuur is.
En de privéjet an sich - dat is weer een ander verhaal. Mensen met meer geld hebben nu eenmaal meer vervoermiddelen. Dat is niet nieuw of verwerpelijk.
kiang @Tintel18 februari 2025 14:00
en dat dit niet zozeer censuur is.
Het herpubliceren van publieke overheidsinformatie verbieden is absoluut censuur.
Mensen met meer geld hebben nu eenmaal meer vervoermiddelen. Dat is niet nieuw of verwerpelijk.
Daar kunnen de meningen over verschillen, maar luxe die dusdanig vernietigend is dat het onze planeet verwoest zou ik best als verwerpelijk bestempelen.

Daarom heb ik dus ook nul komma nul medelijden emt de fucking rijkste man op aarde die huilt dat mensen toch niet mogen weten hoeveel hij onze planeet vernachelt.

[Reactie gewijzigd door kiang op 18 februari 2025 14:02]

marinostrus @mjtdevries17 februari 2025 20:15
Die informatie is wel publiek als het over Elon Musk zijn jet gaat. Die account checkte gewoon openbare informatie en doet dat nog altijd:

https://mastodon.social/@elonjet

Daar is niks geheim aan :).
digidi100 @markwiering18 februari 2025 08:35
Het gaat hier niet alleen om een woord op zichzelf, maar ook om de manier waarop het historisch is gebruikt en hoe het door verschillende groepen wordt ervaren. Taal evolueert en sommige woorden krijgen in de loop der tijd een negatieve lading. Zelfs als ze ooit neutraal bedoeld waren.

Je zegt dat je het bijna dagelijks gebruikt en dat er “niks mis mee” is, maar het feit dat veel mensen het als kwetsend ervaren, maakt dat toch een punt van overweging? Vrijheid van meningsuiting betekent niet dat je geen verantwoordelijkheid hebt voor hoe je woorden overkomen op anderen.
amarissimo @digidi10018 februari 2025 09:36
Toch gaat het een stap verder als je bij een discussie over het gebruik van een woord zoveel lading aan dat woord gaat toekennen dat je het dan ook niet meer durft te gebruiken. Voor zover ik weet is dit het enige beladen woord dat op deze manier gegijzeld is. Wellicht zijn er meer.
Lucb1e @amarissimo18 februari 2025 15:26
niet meer durft te gebruiken
Dat lijkt me wel meevallen. Over het Nederlands heb ik niet lang geleden nog gehoord dat neger geen scheldwoord zou zijn (al heb ik inmiddels mijn twijfels), vandaag is ook voor het eerst dat ik iemand in het Nederlands "het N woord" hoor zeggen, terwijl het in het Engels al heel lang vermeden wordt, ik neem aan omdat het daar negatiever gebruikt werd dan hier. Desondanks heeft Wikipedia een Engels artikel met die titel: en.wikipedia.org/wiki/Nigger. Als je er serieus over kan praten en het niet beoogt iemand te kwetsen, valt er blijkbaar wel een gesprek over te voeren

Wat je zegt over het "gijzelen" van woorden, ken ik er nog wel een hoop: van crypto (dat cryptografie betekende, nu digitaal geld, soms zelfs zonder cryptografisch component) tot nerd (historisch een scheldwoord, tegenwoordig hoor ik het vooral positief). Taal evolueert continu, elk jaar merk ik wel weer een term op die omgevormd is geworden. Jaren geleden was dit met "hacker" aan de hand, toen ik heb het op een gegeven moment opgegeven om te zeggen dat ze "crimineel" bedoelen en dat hacker eigenlijk een veel bredere groep is waar ik toe behoor. Vaak zie ik anderen nog wel in discussie gaan over woorden die inmiddels veranderd zijn, maar het heeft geen nut (tenzij het gesprek over historisch woordgebruik gaat, natuurlijk). Olivier Bommel zei het al: de vooruitgang is niet te stuiten

[Reactie gewijzigd door Lucb1e op 18 februari 2025 15:27]

nandervv @markwiering18 februari 2025 10:13
De positie van jouw privé-jet is gewoon publieke info. Als je dat niet wilt, dan moet je geen privéjet nemen (maar bijv. gewoon een jet charteren!)...
Dat iemand zo schreeuwend rijk is dat de plaats van een vliegtuig relevant wordt als privé-gegevens, dat is z'n eigen probleem.

Dit klinkt wel heel erg als "Wie denkt er toch aan de arme biljonairs" (ja, ik weet dat Elon nog "slechts" een paar honderd miljard heeft, en geen biljoen, maar het feit dat hij richting de halverwege gaat is al bespottelijk genoeg.

Mensen met zo veel geld zijn gewoon een gevaar voor de samenleving (en zouden wmb gewoon moeten worden opgesloten).
Tintel
@nandervv18 februari 2025 11:24
Het hebben van veel geld is niet direct het grootste probleem. Misschien dat ooit aangetoond wordt dat dit mensen negatief beinvloed maar buiten dat is het echte probleem natuurlijk... narcisme. En een machtige/rijke narcist is een stuk gevaarlijker...
(Je zou nog kunnen stellen dat veel geld hebben leidt tot narcistisch gedrag... maar dat verandert het effect niet)
Marcel Br @nandervv18 februari 2025 12:15
biljonair als in een slechte vertaling van billionaire, in NL is dat een miljardair en dat is hij al lang.
c-nan @markwiering18 februari 2025 01:48
Niks grappigs aan en zeer ongepast. Dat het een eeuwenoude Nederlands woord is maakt het niet ineens minder beladen. Bah.

[Reactie gewijzigd door c-nan op 18 februari 2025 02:49]

Caelestis @Glas17 februari 2025 19:25
Ik begrijp de logica niet helemaal.
Als overheids medewerker wil je de klok luiden over gedrag van Elon en zijn team en dat doe je met signal.me linkjes op twitter wat eigendom is van Musk?
Waarom?
disheaver @Caelestis17 februari 2025 19:59
Het is andersom, journalisten bieden een veilige manier van communiceren aan, en delen ze op social media dmv hun signal username/signal.me link, zodat overheidsmedewerkers een veilige manier hebben van communicatie.

Maar je hebt wel een punt, ik zou ook niet snel een dergelijke link gebruiken op het Musk-platform gebruiken als overheidsmedewerker die wil gaan lekken over Musk. Maar eigenlijk zie ik journalisten op bluesky alleen hun signal-username gebruiken, en nergens een link.
Caelestis @disheaver17 februari 2025 20:16
Het is andersom, journalisten bieden een veilige manier van communiceren aan, en delen ze op social media dmv hun signal username/signal.me link, zodat overheidsmedewerkers een veilige manier hebben van communicatie.
Ja dat is toch vreemd? Je gaat op de communicatie platform twitter zitten en wil klokkenluiders op weg helpen met een beveiligd communicatie methode op twitter. Je zou haast zeggen dat ze het expres doen om controversie uit te lokken.
Als je een vrijheid van mening, gatcha wil uitlokken dan doe je dat toch gewoon op het platform zelf en kijk je of het gebanned of verwijderd wordt?
Wat voegt een externe communicatie platform toe aan het geheel?
disheaver @Caelestis17 februari 2025 20:29
Ik snap totaal niet wat je bedoeld. Je suggereert ('met zou haast zeggen') dat journalisten controversie uit lokken door op X signal linkjes te plaatsen met als doel een veilige commucatiemiddel aan te bieden?
Caelestis @disheaver17 februari 2025 20:43
Het is niet de klokkenluider die de signal.me linkjes aanbied.
Het is de journalist die vragen heeft en bied dat zelf aan met signal.me linkjes.
De journalist geeft specifiek het onderwerp aan waar hij/zij info van wil hebben.

Als je info wil hebben om elon zwart te maken dan ga je toch niet in zijn huis zitten om dat te doen?
Twitter op zich zelf, is een communicatie platform. Als je er niet wil communiceren dan kies je toch een ander platform? Zoals Bluesky, Mastodon, Meta, Youtube, Twitch, Instagram?

Als ik mij dan in de schoenen van de klokkenluider schuif, dan denk ik toch echt bij mijzelf dat ik twitter zou vermijden of het verhaal wordt de nek omgedraaid voordat het uitkomt.

De controversie is dat ze de aas in de verkeerde plek hebben hangen en dat zelf weten. Bestaan de klokkenluiders eigenlijk wel? Of zijn ze mond dood gemaakt door het verwijderen van signal.me linkjes?
ro4sho @Caelestis18 februari 2025 09:11
Het is interessant dat je het 'zwart maken' noemt. Ik noem het meer de journalistieke functie uitvoeren. Dat dat toevallig niet in het straatje van Musk past doet daar niets aan af. Helemaal omdat hij erg hoog van de toren blaast over de vrijheid van meningsuiting. Goed om die hypocrisie aan de kaak te stellen.
Caelestis @ro4sho18 februari 2025 12:23
Als je zijn vrijheid van meningsuiting aan de kaak wil stellen waarom dump je de klokkenluider info niet gewoon op het platform en registreer je hoe ze ermee om gaan?

Wat heeft het geheimzinnige communicatie van toegevoegde waarde? Ik moet maar geloven wat iemand zogenaamd zegt maar wil het niet aantonen?

Het probleem van die "journalisten" is dat ze het antwoord al klaar hebben en op zoek zijn naar de vraag.
Ben je dan nog wel een journalist?
ro4sho @Caelestis19 februari 2025 14:07
De geheimzinnige communicatie helpt om de journalisten te beschermen. Je ziet nu al dat specifieke journalisten en nieuwsorganisaties worden geweerd omdat ze bijvoorbeeld niet de naam 'Golf van Amerika' willen gebruiken.

Ik weet niet precies wat je bedoelt met het niet willen aantonen. Heb je daar een voorbeeld van?
Caelestis @ro4sho19 februari 2025 15:21
Ik weet niet precies wat je bedoelt met het niet willen aantonen. Heb je daar een voorbeeld van?
Heel simpel, een beveiligd communicatie is enkel zichtbaar voor de deelnemers.

Als ze zich willen scharen achter het feit dat de "klokkenluiders" nu beperkt worden. Laat dan zien dat die klokkenluiders bestaan. Hoeft niet met naam e.d maar gewoon het onderwerp wat er is besproken.
Gooi het desnoods op een ander platform o.i.d.

Punt is als jij inlogt op Twitter, anoniem of niet, en jij klikt op dat signal.me linkje, denk je dat Twitter niet direct ziet wie op het linkje klikt?
De communicatie is beveiligd maar het linkje niet.
Dus als journalist xyz met een verhaal aankomt dan kijk je als eerste naar de account interactie van bezoekers.
DJ Henk @Caelestis18 februari 2025 08:21
Veel mensen worden nu pas wakker en weten zich nog geen raad met die andere platformen. Op een ander platform beginnen is sowieso een drempel, maar als je met je account van 1 dag oud mensen gaat benaderen denkt iedereen meteen dat je een trol bent. Je reputatie en historie verhuizen niet mee.

Tegelijkertijd voelen journalisten ook druk om zo snel mogelijk te publiceren, dus dan is het makkelijk even zo'n linkje te dumpen.
Caelestis @DJ Henk18 februari 2025 08:29
Ja, je wil groffe misstanden blootstellen en je drempel om dat te doen is, een account op een ander platform aanmaken..........en je denkt dat ze al wel signal hebben dan?
Als je anti Elon bent dan zit toch allang niet meer op het "dood bloedend communicatie platform" wat al jaren terug helemaal leeg liep en nou alleen nog maar bestaat uit trolls en bots?

[Reactie gewijzigd door Caelestis op 18 februari 2025 08:32]

mr.Millenarian @Caelestis18 februari 2025 10:24
X bloed helaas nog helemaal niet dood. Kijk naar onze regering. Daar wordt nog flink op los ge-x-t en ook de NOS durft zich er niet los van te rukken.
Dat veel mensen dan hun linkjes niet meer kunnen openen interesseert ze blijkbaar niet.
jaapzb @Caelestis18 februari 2025 11:04
Wat is nou precies je punt. Het enige wat die journalisten doen is mensen die op X zitten een optie geven om buiten X om contact met ze op te nemen. Wat is daar mis mee? Als er niemand meer op X zit die informatie wil delen zullen de linkjes niet geklikt worden, maar als dat zo is, waarom zou je die linkjes dan verbieden?

Zeker als je iets te melden hebt over de eigenaar van X, is het geen gek plan om dat te doen buiten dat platform om, immers die eigenaar kan overal op meekijken.

Jouw argument is dus eigenlijk "niemand klikt toch op die linkjes, dus dan is censuur niet erg"?

[Reactie gewijzigd door jaapzb op 18 februari 2025 11:04]

Caelestis @jaapzb18 februari 2025 12:18
Als er niemand meer op X zit die informatie wil delen zullen de linkjes niet geklikt worden, maar als dat zo is, waarom zou je die linkjes dan verbieden?
Voor de opgegeven reden , spam?

Ik zou het veel leuker vinden als men de klokkenluider info gewoon rechtstreeks op Twitter zou dumpen en registreren hoe ze ermee om gaan.
We willen toch allemaal zien hoe Elon zijn vrijheid van meningsuiting in de zeik neemt?

Als er zoveel klokkenluiders zijn waar is de info op Bluesky of Mastodon? Of zijn het NFT's waarvan er maar 1 kopie mag zijn?
Jouw argument is dus eigenlijk "niemand klikt toch op die linkjes, dus dan is censuur niet erg"?
Een URL is geen mening dus er wordt niks gecensureerd.
Martinez- @Glas17 februari 2025 17:12
In het artikel m.b.t. Truth Social werd er gevraagd om bewijs te leveren m.b.t. het opkopen van platforms voor eigen gewin.

Geen direct bewijs, maar dit laat wel duidelijk de richting zien die ze op willen. 'Vrijheid van meningsuiting is belangrijk, totdat het me niet meer aanstaat.'
valhalla77 @Glas17 februari 2025 17:19
Kan me nog een tijd herinneren dat Elon Signal nog gepromoot had middels een tweet. Dat lijkt nu ook een eewigheid geleden. Freedom of speech for me but not for thee, zal Elon bedoeld hebben.
WillySis @Glas17 februari 2025 20:16
Van Musk mag alles op X, als het maar geen negatieve posts over hem of zijn bedrijven zijn. Dan gaat alsnog de censuur er overheen.
Vrijheid van meningsuiting heeft bij hem dus heel duidelijke (en voorspelbare) grenzen.
mphilipp @Glas18 februari 2025 10:25
Voor een platform dat initieel hoog van de toren blies over "vrijheid van meningsuiting", lijkt die vrijheid toch ernstig afhankelijk van de mening die je hebt en in hoeverre die in lijn is met de grote baas van het platform.
Dat is de laatste jaren normaal bij dergelijke types. Trump doet het, Baudet en Wilders ook. Zij mogen alles zeggen in het kader van VVM, maar als iemand iets naars over hén zegt of (legale) actie tegen hen onderneemt, zijn de rapen gaar. Dan krijgen die mensen van alles over zich heen, en niet altijd op een fatsoenlijke manier. Ook krijg je verkapte bedreigingen, waarin ze spreken over een moment van afrekening enzo... Het is echt bij de wilde spinnen af, hoe anti-democratisch zij in werkelijkheid zijn. En toch beroepen zij zich op VVM, democratie, transparantie. Zij zijn de mensen die de wel even orde op zaken zullen komen stellen. Maar je hoeft niet echt goed te zoeken om hen te zien zoals ze echt zijn.

Helaas zijn er toch hele volksstammen die er gewoon in trappen en stemmen op die figuren, alsof het de echte verlossers zijn. Je snapt het niet, want echt subtiel zijn ze niet. Ik denk soms wel eens dat Socrates gelijk had...
procyon @Glas18 februari 2025 07:54
Needless to say, Signal has been especially important over these past few weeks as federal employees have reached out to journalists to blow the whistle on what Elon Musk’s DOGE have been doing with access to data within numerous government agencies.
Ze veronderstelden dat dit niet mocht en lieten daarom de wereld weten wat er gebeurde. Maar DOGE doet dit in opdracht van de president. Dus daar zit geen enkel bezwaar in voor DOGE en alle teamleden.

Dit als reden aanvoeren waarom DOGE of Musk iets tegen Signal als geheel zou hebben en bovendien overgaat tot een volledige ban van signal.me-links, is naar mijn bescheiden mening echt zoeken naar een negatieve interpretatie van een beslissing waarvan de echte achterliggende reden nog onduidelijk is.
Ik snap wel dat dit mooi past bij wat men hier in de EU wil zien; Elon als de boosdoener. Daardoor worden zelfs deze losgeslagen en ongefundeerde beweringen gewaardeerd met +2 moderaties. Maar laten we samen, alsjeblieft, de inhoud modereren op basis van de inhoud en geen wilde theorieën omarmen, puur omdat het goed "voelt".
Raphaelo @procyon18 februari 2025 09:29
Lol, zeg je nu echt dat 'de EU' posts van Tweakers bij langs gaat om +2 te geven als het om Elon Musk gaat?

Over geen wilde theorieen omarmen gesproken.

(ik verwacht dat dit een +3 krijgt, meneer de Eurocommissaris)

[Reactie gewijzigd door Raphaelo op 18 februari 2025 09:30]

ro-bbo @Glas17 februari 2025 20:48
Voor een platform dat initieel hoog van de toren blies over "vrijheid van meningsuiting", lijkt die vrijheid toch ernstig afhankelijk van de mening die je hebt en in hoeverre die in lijn is met de grote baas van het platform.
He wat herkenbaar! Op vrijwel elk platform speelt dit probleem, ook hier op Tweakers helaas.
_Pussycat_ @ro-bbo18 februari 2025 03:36
Tweakers of DPG media hebben nooit beweert dat je op hun platform alles mag zeggen, en dat vrijheid in woord het enige is wat telt. Ze willen geen schelden / belediging hebben, en hebben dit ook exact zo in hun voorwaarden, en houden zich daraan.

Musk heeft absolute vrijheid van meningsuiting beloofd, Musk heeft een "content moderation council with widely diverse viewpoints" beloofd, en dan mag je die leugens best critiseren.
ro-bbo @_Pussycat_18 februari 2025 15:45
Tweakers of DPG media hebben nooit beweert dat je op hun platform alles mag zeggen, en dat vrijheid in woord het enige is wat telt. Ze willen geen schelden / belediging hebben, en hebben dit ook exact zo in hun voorwaarden, en houden zich daraan.
Dat klopt, alleen staat er niet in de voorwaarde dat je reactie een bepaalde politieke richting moet hebben. Wijkt die af van links mainstream, dan wordt die zonder pardon verwijderd terwijl Nazi vergelijkingen blijkbaar prima zijn voor bepaalde moderators.
Musk heeft absolute vrijheid van meningsuiting beloofd, Musk heeft een "content moderation council with widely diverse viewpoints" beloofd, en dan mag je die leugens best critiseren.
Als er bepaalde dingen geblokkeerd zijn is dat slecht van Musk, maar het ligt er wel aan over welke onderwerpen. Bijvoorbeeld islam extremisme, Jodenhaat, racisme en welke vorm van haat vind ik redelijk normaal dat die dingen geweerd worden.
_Pussycat_ @ro-bbo18 februari 2025 16:55
Dat klopt, alleen staat er niet in de voorwaarde dat je reactie een bepaalde politieke richting moet hebben. Wijkt die af van links mainstream, dan wordt die zonder pardon verwijderd terwijl Nazi vergelijkingen blijkbaar prima zijn voor bepaalde moderators.
Een paar voorbeelden uit deze discussie:
  • DOGE heeft niet de macht om dingen te schrappen. Ze mogen het alleen openbaar maken en een voorstel doen Het is de grootste audit van de Amerikaanse overheid in de geschiedenis en ze maken alles openbaar. Mensen van over de 300 jaar oud die elke maand hun uitkering krijgen, zware corruptie bij USA-ID, etc etc etc.
  • het woord "neger" is niet haatdragend. Dat is gewoon een Nederlands woord dat al eeuwenlang gebruikt wordt. Ik gebruik dat woord bijna elke dag. Niks mis mee. ;)
  • Laat mij dan graag even zien waar het facisme is vanuit AFD ;)
Zou zoiets volgens jou niet zonder pardon verwijdert worden? Waarom zie ik het dan?

[Reactie gewijzigd door _Pussycat_ op 18 februari 2025 17:02]

ro-bbo @_Pussycat_18 februari 2025 17:34
- DOGE heeft niet de macht om dingen te schrappen. Ze mogen het alleen openbaar maken en een voorstel doen Het is de grootste audit van de Amerikaanse overheid in de geschiedenis en ze maken alles openbaar. Mensen van over de 300 jaar oud die elke maand hun uitkering krijgen, zware corruptie bij USA-ID, etc etc etc.
- het woord "neger" is niet haatdragend. Dat is gewoon een Nederlands woord dat al eeuwenlang gebruikt wordt. Ik gebruik dat woord bijna elke dag. Niks mis mee. ;)
- Laat mij dan graag even zien waar het facisme is vanuit AFD ;)
- Laat ze maar lekker alles openbaar maken, er gaat zoveel geld naar bureaucratie en er is inderdaad genoeg corruptie die aangepakt moet worden.
- Het woord neger opzichzelf is niet haatdragend, maar vroeger betekende het wel dat je 'minder' was dan de blanke. Hier in Nederland zit het wel goed kwa racisme maar als je bijvoorbeeld naar China of oost Europa gaat dan merk ik toch dat je word aangekeken als je een kleurtje hebt en anders behandeld word (ervaring van een Afrikaanse vriend samen op reis). Al vind ik dat humor gewoon moet kunnen, beetje zelfspot maakt het leven zoveel beter. Ben zelf niet heteroseksueel en ik ga ook niet zielig zitten doen als iemand even een opmerking/grapje maakt en kaats de bal meestal gewoon terug :)
- vanuit het oogpunt van de AFD zit het facisme op alles wat met discriminatie te maken heeft en geen respect heeft voor onze 'westerse' samenleving. Zolang je je gewoon aanpast aan ons is er niks aan de hand, ga je bijvoorbeeld uit religieuze gedachten dingen boven de grondwet zetten dan moet je gestraft worden (homohaat, Jodenhaat,vrouwenonderdrukking, geweld etc..). En de mensen die hier naartoe komen moeten zich gewoon aanpassen aan ons, net zoals wij ons aanpassen als wij de keuze maken om in een ander land te vestigen en daar de lokale wetten respecteren.
_Pussycat_ @ro-bbo18 februari 2025 23:53
Geen idee waarom je deze standpunten nu wilt uitleggen aan mij.

Mijn punt is dat overduidelijk niet "linkse mainstream" standpunten dus gewoon overduidelijk blijven staan. Dus je verhaal dat deze dingen zonder pardon verwijderd worden klopt gewoon helemaal niet.

[Reactie gewijzigd door _Pussycat_ op 19 februari 2025 02:12]

Tintel
@ro-bbo18 februari 2025 11:28
ook hier op Tweakers helaas.
Dat valt hier toch wel mee? Je ziet weinig invloed van DPG media. Maar misschien vergis ik me - uitingen die worden verwijderd zie ik natuurlijk niet...

Overigens is "onfatsoenlijk commentaar is niet toegestaan" niet hetzelfde als "censuur", al is het moeilijk omdat fatsoenlijk ook nog discutabel kan zijn.
CapnCrinkle @Glas18 februari 2025 02:44
Klinkt als pure polariserende propaganda, zoals heel gewoontjes is in de VS.

Geen enkele onderbouwing, puur gebaseerd op speculatie.

Tenslotte is het sowieso al een behoorlijk onrealistisch beeld dat whistleblowers over Musk's DOGE, Musk's eigen platform gaan gebruiken voor deze doeleinden.

Kan iemand nog serieus naar dit soort uitspraken kijken zonder in de lach te schieten?
Een speculatie als deze is eigenlijk niet heel anders dan je gemiddelde flat-earther speculatie.
jaapzb @CapnCrinkle18 februari 2025 11:07
Wat is dan een betere verklaring waarom signal linkjes in eens niet meer mogen? Vind je het niet uitermate toevallig dat dat nu gebeurd?
Possemaster @Glas18 februari 2025 07:37
Auto block features zijn heel makkelijk te triggeren.
Het word straks gewoon unblocked en alles is dan prima te zien en werkt weer al voorheen.
Er is helemaal niets te verbergen. Zeker niet als het een dag erna gewoon weer werkt.
Wat er gebeurd is er worden 1000 bots gekocht op twitter, daar worden in korte tijd 1000den berichten gestuurd met het signal.me domain en dit krijgt een auto block.

De linkse activisten media post hier een artikel over dat bij elke niet oplettende lezers het verkeerde keelgat inschiet en een hoop bombarie veroorzaakt. Twitter zet vervolgens een exception op de autobloack van signal.me. Alles werkt weer naar behoren en het enige wat de schapen onthouden is het moment van de block en niet dat daarna gewoon alles toegankelijk is.

Daarnaast, Heeft twitter aangegeven geen referal links toe te staan naar andere platformen. Heeft NIETS te maken met dingen verbergen. Want je kan gewoon een screenshot of the text op het andere platform kopieren en plakken in je post en er is niets aan de hand. Zolang je maar op het twitter platform blijft om je discussie te voeren.

[Reactie gewijzigd door Possemaster op 18 februari 2025 08:37]

Grrrrrene @Glas18 februari 2025 08:02
Het is zoals steeds in de regering Trump: die vrijheden waar ze voor strijden, gelden alleen voor meningen die aansluiten bij die van dhr. Trump en consorten. Het is ook prima als Trump anderen als een kleuter uitscheldt, hij heeft voor iedere democraat een kinderachtige verbastering van hun naam (Sleepy Joe, Gavin Newscum, Ron DeSanctimonious, Kamabla Harris, etc), maar oh wee als er iets over hem wordt gezegd wat hem niet zint.
mgizmo @Glas18 februari 2025 14:32
Objection, hearsay ;)
DeaviL @Glas17 februari 2025 17:56
Kom he, als ze iets willen lekken via Signal dan doen ze dat toch rechtstreeks op Signal?
Nee, ze gaan een link op Twi/X zetten naar Signal daarvoor.

Ook ongelooflijk dat we dit gebruiken als teken van hypocrisie van de US dat een private site bepaalde links blocked.
Ik maak me anders toch zeker zorgen over vrije meningsuiting in de EU landen, of de US nu hypocriet is is niet zeer belangrijk.
rajackar @DeaviL17 februari 2025 19:08
Of ze gebruiken links om X om elkaar te vinden en dan communicatie te schakelen naar een veilig platform. Dat wordt nu ondermijnd.
DeaviL @rajackar17 februari 2025 22:25
Kunnen ze op Bluesky ook doen of op Mirc of Discord of zelfs Truth Social als ze grappig willen doen.
SPee @rajackar18 februari 2025 11:06
Waarom hebben ze geen website waar ze veilig kunnen communiceren? Hebben ze de volledige vrijheid om een veilig platform op te zetten. En promoot dit in hun uitgaves, zodat iedereen weet waar ze het kunnen vinden.
Bijvoorbeeld: cnn.com, newyorktimes.com, cnbc.com, etc
teek2 @DeaviL17 februari 2025 19:02
Ik vind dit een goede reactie. Ik kan me namelijk ook niet voorstellen dat dit intentioneel is. Als het zo is dan is het echt heel erg dom namelijk, zo dom dat het echt niet voor te stellen is eigenlijk, want het heeft 0 effect inderdaad.

Wel suf dat je gelijk slecht gemod wordt als je het op die manier bekijkt. Ik dacht dat wij hier juist verschillende inzichten waardeerden?

[Reactie gewijzigd door teek2 op 17 februari 2025 19:03]

disheaver @teek217 februari 2025 20:03
Lees je bericht eens terug, en zoek het gedeeelte waar je iets beweerd zonder enige onderbouwing, het gedeelte waar je blind Musk achterna loopt zonder zelf kritisch na te denken, en het gedeelte waar je in een slachtofferrol kruipt. Daarom.
teek2 @disheaver17 februari 2025 20:57
Wow veel conclusies uit weinig woorden. Ik heb niet eens een mening gegeven over Musk. Ik vind meningen ook niet zo boeiend namelijk.

Lees zijn biografie eens, dan zal je toch moeten concluderen dat dit “out of character” is voor Musk en dat het daarom niet intentioneel lijkt. Wat je dan ook van hem vindt.

Maar mensen lijken dat lastig te kunnen scheiden. Je bent voor of tegen, waar is de nuance? De discussie over de situatie op zich?
dendemende @curry68417 februari 2025 18:12
Dus kortom, we mogen niks zeggen over de corruptie in de VS via Musk en Trump (die letterlijk een kickback van 10 miljoen op een bedrag van over 400 miljoen heeft ontvangen. Als "settlement".... van een zaak die eigenlijk als verloren beschouwd diende te worden), want dan ben je "gekleurd". Echt Musk fans worden steeds vreemder.

Edits: Telefoon autocorrect fouten, gecorrigeerd.

[Reactie gewijzigd door dendemende op 17 februari 2025 18:57]

_Pussycat_ @curry68418 februari 2025 03:43
Het artikel benoemt feiten die door de auteur zelf geverifiëerd zijn, en speculeert niet omdat dat nutteloos is. Het is zeker dat de controleerbare feiten in de bron (links naar signal.me werken niet) kloppen. De meningen van de gelinkte bron werden niet meegenomen, want zijn maar meningen en speculaties.

Wat is daar in godsnaam "een werkelijk tranentrekkend slecht stuk journalistiek" aan?
Raphaelo @curry68418 februari 2025 09:33
[...]
Echt, ik heb hier een user ID uit de vorige eeuw en bijbehorend karma, maar ben al jaren weg van de site omdat sinds het vertrek van de oude garde het niveau met de dag bedroevender werd.
Wie post dit dan?
JeanB42 @dendemende17 februari 2025 18:45
Ik lees soms van die discussies die me doen denken aan het vroegere Nujij, bij de sectie wetenschap. Alles over evolutie en planeten ouder dan 6000 jaar werd aangevallen door mensen met religieuze motieven, en ze waren op geen enkele wijze te overtuigen. Ook discussies over het bestaan van de historische figuur Jezus en daden die niet mogelijk zijn werden heel snel niet meer op rationele feiten gevoerd.

Het zelfde zie je nu bij Musk en Trump. Het zijn de substituten voor Mohammed en Jezus, want werkelijk geen enkele vorm van commentaar wordt geaccepteerd, of daden (handgebaren) gewoonweg ontkend.

Ik dacht dat we goed onderweg waren qua losgaan van religie, maar het blijkt dat een deel het gewoon inruilt voor een andere irrationele overtuiging.
pharmacist @JeanB4217 februari 2025 18:53
Ersatz religion heet het in de psychologie....denk aan complottheorieën en pseudo wetenschap geholpen door history and discovery channel en de vele nepvideos op youtube.
dendemende @pharmacist18 februari 2025 09:49
Het Discovery Network is een regelrechte schande geworden. Het heeft bijna niks meer te maken met documentaires, maar het is allemaal omlaag getrokken naar realiteit series zoals op hun TLC kanaal.

History is al niet veel beter.

Deze zijn beiden goed bezig met pseudoscience en shows over hoe je snel rijk kunt worden als je roestbakken verkoopt.

Onder hun bestaande (toen nieuwe) leiderschap bij Discovery is het gewoon een grote ruikende mestvaalt geworden.

Sorry off topic, maar een open zenuw voor me.

[Reactie gewijzigd door dendemende op 18 februari 2025 11:02]

pharmacist @dendemende19 februari 2025 09:06
Jarenlang geleden had ik al een voorgevoel: als dit de toekomst is van documentaires voor de masa, wee het vermogen van het gewone volk om echt van nep te onderscheiden en inderdaad: met de verkiezing van MAGA zien we het resultaat van het onvermogen van het gewone volk zelf kritisch na te denken. Vraag is wie zit achter History, Discovery, TLC en alle andere afgeleiden die deze pseudoscience en onzin over onze scherm spuiten en wat is de bedoeling ervan ? Wie de media beheerst, beheerst de 4de macht: de macht om mensen te beïnvloeden en op het verkeerde been te zetten als men een politieke agenda op het oog heeft. Toen de Jezuïeten in het oude China probeerden de ideeën van de Verlichting probeerden uit te leggen aan de hand de Trias Politica, hadden de Chinese geleerden meteen door dat het in principe goede concept om de menselijke aard/neiging wederzijds in toom te houden met 3 machten een zwakte kent, die door verkeerde personen/organisaties volledig op hun kop gezet kan worden door een andere menselijke neiging: de menselijke aard om insinuaties (vaak kwaadaardige, die inspelen op de menselijke instincten) sneller te geloven dan empirisch verkregen waarheden. Ze stelden daarom een censoraat in om als 4de macht om die vervelende menselijke neiging onder controle te houden. We hebben gezien hoe gevaarlijke insinuaties toe kunnen leiden, zelfs met een werkende Trias Politica: voor de opkomst van nazi Duitsland heeft een uitgebreide insinuatiecampagne richting de Joden de geesten rijp gemaakt om 1 groep de schuld van alles te geven en de politieke tegenstanders die zweren bij de grondwet meeheulden met de Joden en dus ook verantwoordelijk waren voor de ellende in Duitsland....Zo kon Hitler de verkiezingen winnen. Tegenwoordig is het: They are eating the cats......en we zitten nu opgezadeld met een onzekere toekomst voor heel de wereld en vooral voor Europa en Oekraïne.
dendemende @JeanB4217 februari 2025 18:55
Ach, ik ben zelf uit geklokt bij :"De zonde van medeleven" (Sin of Compassion). Vermoeiend, want ik ben iemand met nogal wat geduld, en mag graag (als ik even tijd heb) in gesprek gaan. Vooral over mijn vakgebied en dingen die ik interessant vind. Maar omdat alles nu politiek is, word dat steeds irritanter. Zelfs de kleinste wetenschappelijke, technische of kunst/vermaak dingen, zijn tegenwoordig politiek.

Mensen worden opgezweept door een zooitje bebaarde boze mannen op Youtube, in een kelder met veel te veel speelgoed om hun heen, om bijvoorbeeld maar iemand aan te vallen die bijvoorbeeld een Marvel film leuk vindt. En dat is nog al wel het kleinste. Een ander voorbeeld wil je het hebben over nieuwe spoorlijnen aanleggen of praten met mensen over treinen? Dan gaan ze zaniken over "15 minute cities! WEF!".

Echt sommige mensen zijn gewoon verslaafd aan boos zijn en hun dealers zitten op Youtube hun de volgende fix woede-heroine te geven. En dan is de lol er gewoon heel snel af.
K0L3N @curry68417 februari 2025 17:23
Je spreekt jezelf tegen, Tweakers gebruikt deze bron omdat ze daar de informatie vandaan hebben gehaald, maar benoemt niet de redenatie omdat dat niet geverifieerd kan worden.

En binnen de acties die op dit moment in de US plaatsvinden is het niet raar dat deze reden benoemt word, al weten we het niet zeker.
curry684 @K0L3N17 februari 2025 21:03
Tweakers gebruikt deze bron omdat ze daar de informatie vandaan hebben gehaald, maar benoemt niet de redenatie omdat dat niet geverifieerd kan worden.
Als je de toelichting van de bron niet vertrouwt is het geen goede bron.
Als het geen goede bron is is het geen goede informatie.
Als het geen goede informatie is moet je het niet overnemen.

Is toch niet zo moeilijk?
jerisson @curry68417 februari 2025 22:42
Als je de informatie kan verifiëren doet het er niet toe dat de bron in het algemeen geen goede bron is: de informatie is immers correct en bijgevolg goed.

Ook dat is niet zo moeilijk, toch?

Tweakers heeft hier de informatie gecontroleerd, en een artikel geschreven op basis van wat geverifieerd kon worden. Dat is gewoon goede journalistiek.
bzuidgeest
@curry68417 februari 2025 17:23
Helaas heeft Musk de ene infantiele actie na de andere de laatste tijd. Daar heb ik een ander zijn mening niet voor nodig....

Dus de kans dat dit weer een infantiele poging is, is denk ik best hoog.
AuteurHayte Redacteur @curry68417 februari 2025 17:23
Het niet kunnen plaatsen van Signal.me-links klopt, dat heb ik geverifieerd voor ik het bericht plaatste. Hij was de eerste bron die het meldde, daarom dat ik naar hem verwijs. Zijn vermoedens heb ik bewust niet meegenomen.
Stukfruit @curry68417 februari 2025 19:00
Kijk even op z'n account op X (https://x.com/mattbinder) en je ziet een schier oneindige reeks gezeik op Musk en DOGE. Again, daar kun je van vinden wat je wilt, misschien heeft ie wel hardstikke gelijk. Maar ongekleurd is dit individu sowieso niet.
Follow the money. Wordt Matt Binder hier rijk van?
Maar op dit moment weet niemand het, en jouw reactie is dus gewoon nutteloos en nietszeggend.
Tenzij de eigenaar een duidelijke lijst met dingen heeft gedaan en nog steeds doet waaruit blijkt dat persoon in kwestie liegt, bedriegt en graag oplicht om zijn eigen zaken beter voor elkaar te krijgen.

Je maakt er een false balance van door een podcaster gelijk te stellen aan de rijkste man op de planeet, die notabene nog steeds bezig is om die rijkdom via ongewenste methodes verder uit te breiden.

Zelfs als "niemand het weet" (wat trouwens ook al niet kan kloppen) is het niet normaal om links naar relatief bekende en onafhankelijke diensten te blokkeren terwijl je een jaar eerder zei dat vrijheid van meningsuiting het absolute belangrijkste is.
TheVMaster Moderator WOS @ArawnofAnnwn17 februari 2025 17:55
DOGE is geen whistleblower, dat het instrument van Elon Musk om heel veel te kunnen snijden in het overheidsapparaat. Weet niet precies waarom je DOGE een whistleblower zou noemen, de mensen die hierover rapporteren op Signal, dat zijn wel whistleblowers.
ourari @TheVMaster17 februari 2025 19:34
Ter aanvulling: DOGE en het snijden in het overheidsapparaat zijn slechts een middel. Het doel is alle vormen van toezicht en regulering op Musks ondernemingen opheffen.
TheVMaster Moderator WOS @ourari17 februari 2025 22:11
Ja, inderdaad. Musk handelt hier puur en alleen in het belang van z'n miljardairs-vriendjes en Donald Trump.
procyon @TheVMaster18 februari 2025 08:57
Hier is geen enkel bewijs voor. Nergens.

En zonder bewijs gekregen te hebben, toch 100% in iets geloven omdat alle verhalen die jij tot je neemt die richting op gespind worden, is borderline gevaarlijk.

Daarbij werkt het extreem polariserend omdat er een "zwart wit" wereld mee wordt gecreëerd warin geen ruimte is voor nuancering. Want zo publiekelijk uitkomen voor iets wat je denkt, dringt anderen tot het innemen van een "eens" of "oneens" standpunt.

Als je het mij vraagt, zeer ongewenst als Moderator.

[Reactie gewijzigd door procyon op 18 februari 2025 08:57]

TheVMaster Moderator WOS @procyon18 februari 2025 10:13
Sorry, maar laten we het bij de feiten houden. Elon is, zonder dat hij ook maar een officiele rol (en security clearance) heeft de Amerikaanse overheid aan het 'opschonen' samen met een team van zeer jonge medewerkers. Geen van allen heeft een officiele security clearance. Je zou je dus af kunnen vragen waarom dat is. Daarnaast gaat het gros via decreten, waarbij een groot aantal al wordt aangevochten en een aantal zelfs on-hold gezet zijn. Waarvan Elon al heeft geroepen dat het corrupte rechters zijn die dit soort zaken niet tegen zouden mogen houden, iets van Vance ook al geroepen heeft.

Op basis van bovenstaand is het niet heel ingewikkeld om te stellen dat men in het belang van Elon en Trump (en andere miljardairs) handelt. Er is namelijk niets gedaan aan de zaken die voor de Amerikanen echt belangrijk zijn, de prijzen van hun boodschappen. Het enige wat nu gedaan wordt is bezuinigen zodat er geld over is (volgens mij ligt daar nu een bill voor zelfs) waar de focus ligt op die belastingvoordelen en dat geld moet toch ergens vandaan komen he :+
procyon @TheVMaster18 februari 2025 10:23
zonder dat hij ook maar een officiele rol (en security clearance)
Hij heeft wel een officiële rol (special government employee" (SGE)), als de president van het land jouw aanstelt, heb je alle security clearance die nodig zijn. De president heeft die macht en gebruikt die macht.
TheVMaster Moderator WOS @procyon18 februari 2025 10:40
Ik weet niet of dat laatste wat je stelt klopt. Een president kan hem natuurlijk aanstellen, maar om nu te stellen dat hij dan automatisch alle security clearances hebt die nodig zijn (zonder de daarvoor benodigde security screenings) is natuurlijk maar de vraag.

Feit is wel dat hij overal bij kan en dat er natuurlijk door diverse mensen vraagtekens bij geplaatst worden, en dan laten we de mogelijke belangenverstrengeling nog achterwege zelfs.

Overigens:
Techmiljardair Elon Musk is geen werknemer van het Departement van Overheidsefficiency (DOGE), maar wel van het Witte Huis als senior-adviseur van president Donald Trump. Dat blijkt uit een document dat het Witte Huis heeft ingediend bij een rechtbank in de Amerikaanse deelstaat New Mexico, meldt onder andere Politico.
Bron : NRC

[Reactie gewijzigd door TheVMaster op 18 februari 2025 10:58]

Countess @ArawnofAnnwn17 februari 2025 18:33
Ze maken alles openbaar wat er aan de hand
Ze brengen zaken naar buiten zodat het lijkt of het niet klopt maar eigenlijk hebben ze nog letterlijk niks gevonden.
Het is de grootste audit van de Amerikaanse overheid in de geschiedenis
Audits doe je met auditors, niet een paar tieners die nergens iets van af weten. wat ze vinden is een grote poppenkast. Wat ze schrappen helaas niet.
Mensen van over de 300 jaar oud die elke maand hun uitkering krijgen
het was 150, niet 300, en dat komt omdat COBOL, waar het systeem op draait een datum notatie heeft die bij 0 begint op in (20 mei) 1875 en dan de dagen telt.
maar als ze bijvoorbeeld geen geboorte datum weten, dan komt er ook 0 in het systeem.
Dus als je kennis van zaken had dan weet je, ah van deze persoon is de geboorte datum niet bekent. Maar ls je een DOGE tiener of trump familie lid bent dan snap je er niks van en ga je lopen twitteren over mensen die 150 jaar oud zijn.
Ze hebben nu al 700 dollar per belastingbetaler per jaar bespaard
Dit geld wordt vrijgemaakt voor belastingvoordeeltje voor de miljardair klasse, niet voor mensen als jij en ik.

In tegen deel, dit alles gaat de gemiddelde Amerikaan juist veel geld kosten.
bijvoorbeeld, ze hebben een overheidsorganisatie, CFPB, geschrapt die 700 miljoen per jaar kost, maar die elk jaar tientallen miljarden aan gevonden fraude en manipulatie van bedrijven terug geeft aan de bevolking. en zonder die organisatie is er ook niemand meer die waakt over met namen banken om dat soort fraude te voorkomen. dus de schade voor de gemiddelde Amerikaan zal de komende jaren alleen maar toenemen.

En jij denkt dat dit iets is om toe te juichen?

[Reactie gewijzigd door Countess op 17 februari 2025 18:43]

PolkaDanser @mjtdevries17 februari 2025 20:05
Voor een ouderdomsuitkering is de feitelijke leeftijd niet nodig. De bevestiging dat iemand oud genoeg is voldoende. En dat kan eventueel op andere manieren vastgesteld worden, bijvoorbeeld aan de hand van het arbeidsverleden en opleiding.
REDSD @basdej17 februari 2025 20:30
In theory Zou het kunnen https://retrocomputing.st...bol-default-to-1875-05-20

Maar dan zouden de makers van de software 1875 als basis hebben gekozen, wat zou kunnen als ze uit gingen van een max leeftijd van 100 zo een 50 jaar geleden.
Countess @jip_8618 februari 2025 14:37
Alleen is in 2015 is SS al automatische gestopt met het betalen van uitkering aan mensen ouder als 115.
Er zijn ook tientallen miljoenen meer SSN nummer als er levende inwoners in de VS op die lijst van musk dat kan je er de donder op zeggen dat die lijst die hij heeft veel te naïef is filtered.
Bijvoorbeeld als je als buitenlander gaat werken in de VS krijg je ook een SSN nummer maar als je dan weer naar je thuis land gaat en daar later overheid dan zal niet worden doorgegeven aan de VS dat je bent overleden, maar je heb ook nooit betalingen ontvangen.

En hier is in 2023 ook al (echt) naar gekeken en 98% van alle mensen in die database van boven de 100 ontvangen geen benefits.

Dat het vinkje dood nog op vals staat (zoals musk zegt) wil niet zeggen dat ze ook nog daadwerkelijke iets krijgen uitbetaald, enkel dat er niet is doorgegeven dat ze zijn overleden.

kort om, musk roept maar wat. Het enige dat hier aan bewijs is gevonden is dat er oude data in een oud database zit.

[Reactie gewijzigd door Countess op 18 februari 2025 14:40]

Philip Ross @jip_8617 februari 2025 20:08
En dat weet je omdat Musk een screenshot van een excel bestandje laat zien? Om zijn gedrag te onderbouwen?
Countess @jip_8618 februari 2025 14:48
Dat er oude data in een database zit is alleen geen bewijs van fraude.

Musk doet net alsof de mensen in die database autoamtisch een uitkering krijgen. Dat is niet zo.
Dus of hij is incompetent, of hij is doelbewust misleidend.
Philip Ross @jip_8617 februari 2025 21:53
Uhm, er is wel een verschil tussen 40.000 mensen ouder dan 100 of 20 miljoen ouder dan 100.

Er zullen vast fouten in zitten maar de cijfers in de tweet zijn volledig verzonnen
Philip Ross @jip_8617 februari 2025 22:21
Nee, de tweet is niet partially true. Die tweet heeft 0 onderbouwing en compleet verzonnen cijfers.
Martin_1966 @jip_8618 februari 2025 07:53
De BBC heeft het over een schatting van 24.000 mensen die na hun dood nog een uitkering kregen. Op een totaal van 67.000.000 mensen die een uitkering krijgen van de Social Security Administration is dat slechts 0,036%.

Dat er mensen in een uitkeringssysteem staan die al lang overleden zijn, kan geen kwaad. In het uitkeringssysteem van de gemeente waar ik werk, staan die ook. Als de DOGE-jongens bij ons een inval doen, zouden ze ook "enorme fraude en corruptie" aantreffen en dat alleen maar omdat zij niet weten welke gegevens relevant zijn en zij dus op basis van willekeurige gegevens in de database conclusies trekken.
Martin_1966 @mjtdevries18 februari 2025 20:06
Onderstaande alinea betekent niet dat er ongeveer 44.000 mensen ten onrechte een uitkering krijgen.

"There is a 2023 report by the social security inspector general which identified about 19 million people born in 1920 or earlier who didn't have any death data on file - 44,000 of whom were still receiving social security benefits."

In een land met een bevolkingsgrootte als de VS is het natuurlijk helemaal niet ondenkbaar dat er tienduizenden mensen met een leeftijd boven de 103 jaar zijn. Die kunnen allemaal recht hebben op social benefits
separhim @ArawnofAnnwn17 februari 2025 18:13
Dat is compleet niet wat een whistleblower, daarnaast hebben we klokkenluider in het Nederlands, is. Een klokkenluider is een interne bron die een probleem openbaar maakt dat verzwegen wordt, niet een onverkozen groep mensen met nul ervaring in bestuur of iets anders relevant, die zich overal binnendringt, mensen bedreigt, en data steelt en dan rücksichtslos gaat snijden in budgetten zonder enig overzicht.
brekking @separhim17 februari 2025 18:48
Iemand proberen te pakken op zijn woordkeuze van een wereldwijd begrip, vind ik niet heel erg sterk van je en vrij onnodig aangezien het niets toevoegt aan de discussie die hier gevoerd wordt.
Nico Klus @ArawnofAnnwn17 februari 2025 18:14
Bronnen graag (en geen tweets)
Ik zal vast een voorzet geven
https://www.bbc.com/news/articles/cwyjz24ne85o
TheVMaster Moderator WOS @ArawnofAnnwn17 februari 2025 18:17
Eh. Dus al die mensen die op straat gezet worden en de wereldwijde ophef over het wegvallen van USAID is allemaal onzin?

Daarnaast heeft de president ook niet zoveel macht dat hij (wettelijk gezien) zomaar alles wat Elon voorstelt kan goedkeuren en dat het dan in kannen en kruiken is. Er is geen aantoonbare zware corruptie bij USAID de mensen die 150 jaar oud zijn, dat had volgens mij te maken met de manier hoe de data in de systemen verwerkt zouden zijn. Heeft helemaal niets met geboortedata van 1875 te maken. Misschien niet alles geloven wat je op social media leest.
thomas_n @ArawnofAnnwn17 februari 2025 18:10
Ze hebben nu al 700 dollar per belastingbetaler per jaar bespaard en ze zijn net begonnen.
Als je dat gelooft, dan kunnen ze je echt alles wijsmaken. :+
zaphod_b @ArawnofAnnwn17 februari 2025 19:36
De blokkade van gelden naar USAID leidt zeer waarschijnlijk tot duizenden en misschien wel miljoenen doden. Nee, gezellige "audit". Droom verder.

Bronnen:
https://www.theguardian.c...n-musks-shutdown-of-usaid
https://healthpolicy-watc...age-to-usaid-time-to-die/
VVVJeroen @ArawnofAnnwn17 februari 2025 18:22
Ongeveer 5 seconden Googlen toont dat de VS de "Government Accountability Office" heeft, die allerlei verschillende audits op de Amerikaanse overheid uitvoert. Dat zal beter functioneren dan een infantiele miljardair met een geschiedenis van valse beloftes en een lekke website.
joneboon @ArawnofAnnwn17 februari 2025 19:38
Neem even pauze en kijk dit even: YouTube: DARK GOTHIC MAGA: How Tech Billionaires Plan to Destroy America
StarZ 17 februari 2025 19:54
Maar was Elon juist niet tegen censuur? Of alleen als het hem uitkomt?
watercoolertje @StarZ18 februari 2025 09:48
Of alleen als het hem uitkomt?
Leuke retorische vraag :)
NiGeLaToR 17 februari 2025 17:20
De lijst van diensten geblokkeerd op X zijn naar verluidt (klachten gebruikers, gescrapte data, potentieel in het verleden, X levert geen lijst dus moest het hier mee doen):
  • signal.me
  • tiktok.com
  • telegram.org
  • mastodon.social
  • reddit.com
  • youtube.com
  • facebook.com
  • instagram.com
  • substack.com
  • weibo.com
  • wechat.com
  • gab.com
  • parler.com
  • rumble.com
  • bitchute.com
  • odysee.com
  • vk.com
  • 4chan.org
  • 8kun.top
  • kiwifarms.net
  • infowars.com
  • zerohedge.com
  • thegatewaypundit.com
  • breitbart.com
  • projectveritas.com
  • wikileaks.org
  • cryptome.org
  • anonfiles.com
  • mega.nz
  • zippyshare.com
  • mediafire.com
  • dropbox.com
  • drive.google.com
  • protonmail.com
  • tutanota.com
  • riseup.net
  • torproject.org
  • tails.boum.org
  • whonix.org
  • qubes-os.org
  • prism-break.org
  • privacytools.io
  • privacyguides.org
  • restoreprivacy.com
  • thatoneprivacysite.net
  • privacyinternational.org
  • eff.org
  • aclu.org
  • epic.org
  • privacyrights.org
  • fightforthefuture.org
  • openrightsgroup.org
  • digitalcourage.de
  • netzpolitik.org
  • laquadrature.net
  • edri.org
  • privacyfoundation.ch
Voor de compleetheid nog even de lijst van woorden verboden door Trump/Musk, voor gebruik binnen overheden, onderwijs, onderzoek etc en ik begrijp ook verboden op X:
  • Gender
  • Transgender
  • Pregnant person/people
  • LGBT
  • Transsexual
  • Non-binary
  • Assigned male at birth
  • Assigned female at birth
  • Cisgender
  • Queer
  • Gender identity
  • Gender minority
  • Diversity
  • Equity
  • Inclusion
  • Accessibility
  • BIPOC (Black, Indigenous, and People of Color)
  • Disability
  • Hate speech
  • Trauma
Edit: NB; voor je mij beticht van desinformatie zoek even de term op. Bedankt.

[Reactie gewijzigd door NiGeLaToR op 17 februari 2025 18:41]

Acroynum @NiGeLaToR17 februari 2025 17:28
Ik snap niet hoe dit een +2 kan krijgen...

Als mensen zelf proberen om deze links op X te plaatsen of te versturen, zullen ze zien dat 95% van de linkjes gewoon gepost kunnen worden.

En mensen op Tweakers maar praten over desinformatie... :+

EDIT: Tenzij ik iets verkeerds doe.
Maar ik kan gewoon bijna al deze linkjes gewoon op m'n tijdlijn plaatsen.

[Reactie gewijzigd door Acroynum op 17 februari 2025 17:29]

Sorcerer8472 @Acroynum17 februari 2025 17:45
Wellicht is NiGeLaToR's post inderdaad desinformatie, maar dat betekent niet dat X er niet helemaal vol mee staat, tot in wel vrij extreme mate tegenwoordig.
NiGeLaToR @Sorcerer847217 februari 2025 18:39
Heb het gescraped en niet gevalideerd, noch levert X zo’n lijst. Kan prima zijn dat het voor sommige gebruikers niet (meer) werkt of niet werkte. Zal de post nuanceren. Fijn als het woordje desinformatie tegenwoordig ook al niets meer waard is ;-)
Sorcerer8472 @NiGeLaToR17 februari 2025 19:01
Desinformatie betekent in mijn woordenboek gewoon "informatie die niet klopt".

Grote verschil is dat het er wel op lijkt dat op X enorm veel informatie actief wordt gepushed met een agenda, daar waar het bij jou meer een slordigheid (of iets in die trant) is.
s2n6 @Sorcerer847217 februari 2025 19:42
Vandale er even bijgehaald:

"Desinformatie: val­se, on­juis­te (schijn)­in­for­ma­tie die be­doeld is an­de­ren te mis­lei­den en/of de com­mu­ni­ca­tie tus­sen in­di­vi­du­en, groe­pen of par­tij­en in een sa­men­le­ving te ver­sto­ren".

Dus niet gewoon "informatie die niet klopt".
CerandoX.nl @s2n617 februari 2025 20:16
Dus klopt de term in deze context.
ro4sho @CerandoX.nl18 februari 2025 09:15
Ik denk niet dat hij het doel had om anderen te misleiden.
CerandoX.nl @ro4sho18 februari 2025 09:24
Daar lijkt het anders wel op. Als je een simpele controle doet dan zie je gewoon dat die lijst niet eens een beetje in de buurt komt van de realiteit.
Eastend @NiGeLaToR17 februari 2025 17:25
"Naar verluidt", "En ik begrijp"
Hoe kom je aan deze informatie NiGeLaToR?
NiGeLaToR @Eastend17 februari 2025 18:38
Scrapen - mensen die melding maken van.
Punt is dat ze geen lijst publiceren en regelmatig wisselen - dus heb ze niet allemaal gecheckt.

Idem met die woorden. Mensen klagen over bans na gebruik, dus proberen op eigen risico. Tis wel toevallig dezelfde lijst als gebruikt is voor de US overheid.
procyon @NiGeLaToR18 februari 2025 08:20
Scrapen - mensen die melding maken van.
Zoals anderen jouw lijst weer gebruiken omdat jij dit vermeld?
Vind je het nou echt niet erg als je hier iets beweert wat niet waar is?

Wat de president van Amerika dicteert aan zijn overheidsapparaat, betreft taalgebruik. Heeft niets te maken met X. Er is geen enkel woord uit jouw lijst, verboden op x.
junkchaser @NiGeLaToR17 februari 2025 17:26
Toevallig een bronvermelding? _/-\o_
kapa @NiGeLaToR17 februari 2025 17:44
En dan lekker (als Trump administration) roepen dat we in Europa alles censureren.
8)7
pauldebra @NiGeLaToR17 februari 2025 17:52
En dat komt allemaal van een platform van een van die zogenaamde voorvechters van vrijheid van meningsuiting. In Europa komt de Amerikaanse regering Europa beschuldigen van censuur, maar ze laten wel de door henzelf beheerde sociale netwerken censuur toepassen. Goed bezig, Trump, Vance, Musk en de anderen!
FPSUsername @NiGeLaToR17 februari 2025 18:19
Grappig om te zien dat telegram.org in de lijst staat, maar de welbekende officiele t.me shortlink dan weer niet.
michelr @NiGeLaToR17 februari 2025 20:54
Nog even en X is de 'free speech' evenknie van de Truth Social echokamer.
Frame164 @NiGeLaToR17 februari 2025 21:18
En waar is al dat extreem-rechtse volk nu wat altijd zit te janken "dat je niks meer mag zeggen" (om het vervolgens te zeggen of schrijven zonder dat het later wordt weggehaald door iemand) en dat VVMU een RECHT is?
Blacklight447 @NiGeLaToR17 februari 2025 21:45
Tot dus ver kunnen wij (van Privacy Guides) nog wel links posten. We krijgen wel echter veel minder interactie dan op mastodon terwijl we meer volger hebben op Twitter, dus make of that what you will.
RoestVrijStaal @NiGeLaToR17 februari 2025 23:37
Deze lijst (waar komt het überhaupt vandaan???) is sowieso outdated, omdat anonfiles.com en zippyshare.com dood zijn.

nieuws: Populaire filehostingdienst Anon Files is offline vanwege het vele mi...

nieuws: Zippyshare stopt vanwege terugvallende inkomsten en oplopende kosten
hoikboik @NiGeLaToR17 februari 2025 17:53
Bron pls
ro4sho @NiGeLaToR18 februari 2025 09:42
Het zou de geloofwaardigheid ten goede komen als je de bron zou vermelden.
pOZOR jED 17 februari 2025 17:29
Wordt het niet gewoon stilletjes aan tijd dat we in Europa besluiten X te blokkeren?
Ik ben niet zo'n fan van censuur, maar hoe dit platform bezig is, dan kan het denk ik weinig kwaad.
JayPe @pOZOR jED17 februari 2025 17:43
Censureren is jezelf verlagen. Links laten liggen (of rechts, zo u wilt), is misschien wel veel meer zeggend.
dawg @JayPe17 februari 2025 18:28
Echter is het blokkeren van X helemaal geen censuur. Het wordt wat vermoeiend om dat keer op keer weer uit te leggen. Het enige wat er gebeurt wanneer X geblokkeerd wordt is dat mensen geen megafoon meer tot hun beschikking hebben. Men kan nog steeds de straat op om te roepen dat <vul hier een naam in> een l*l is. Niemand die je daarvoor komt arresteren.
Vicje @dawg17 februari 2025 18:41
Precies. Het platform verbieden, of de zeepkist zogezegd, staat niet gelijk aan censuur. Maar dit platform berokkent ons veel meer schade dan we durven te geloven.
CapnCrinkle @dawg18 februari 2025 02:41
Incorrect, het is wel degelijk censuur.

Censuur is volgens de definitie toezicht wat wordt gehouden door een overheid of een andere autoriteit, op voor publicatie bestemde uitingen, met de mogelijkheid om deze geheel of gedeeltelijk te verbieden.

Geheel OF gedeeltelijk.

Twitter/X, Facebook en andere social media zijn vormen van uitingen dmv publicatie.

Het is dus censuur.
Grrrrrene @CapnCrinkle18 februari 2025 08:11
Nee, want het gaat niet om de uiting, maar om het platform. Het is de megafoon die wordt afgenomen (lijkt me heel goed), in plaats van dat je monddood wordt gemaakt, want de dingen die ze roepen op X mogen gewoon, maar niet met een miljoenenpubliek als bereik.

Het wordt tijd dat we weer gaan luisteren naar mensen die "er" verstand van hebben, ervoor hebben geleerd. Wat dat betreft is de regering Trump een bizarre: een rijke zakenman die inzage krijgt in de complete financiën van de overheid, inclusief contracten waar hij belangen in heeft. En daarnaast een ex Fox News-host die minister van defensie is geworden. Daarnaast enkele dubieuze, heel jonge mensen die onder de naam "DOGE" de overheid aan het uitkleden zijn, zonder kwalificaties of beperkingen krijgen zij inzage in alle gegevens die bij de belastingdienst en dergelijke bekend zijn...
CapnCrinkle @Grrrrrene18 februari 2025 09:04
The road to hell is paved with good intentions.

Overheden de macht geven om zoiets te doen, en dan wat? Blijven hopen en dromen dat ze dit alleen maar doen bij dingen waar jij het niet mee eens bent?

Dit soort macht aan overheden geven is letterlijk het begin van iedere vorm van dictatuur en fascisme....
Grrrrrene @CapnCrinkle18 februari 2025 09:12
Blijven hopen en dromen dat ze dit alleen maar doen bij dingen waar jij het niet mee eens bent?
Je blijft beweren dat het om de boodschap gaat, maar het gaat om het platform.
CapnCrinkle @Grrrrrene18 februari 2025 09:45
Je blijft insinueren dat het geen enkel probleem is als ze complete publicatiemiddelen kunnen verbannen ipv de publicaties zelf.

Het gaat erom dat als je een overheid de macht geeft dit te doen, om welke reden dan ook, die macht gegarandeerd misbruikt gaat worden.
Pietervs @dawg17 februari 2025 19:21
Nou… risico bestaat dat er dan nog meer domoren van X overstappen naar BlueSky.

Laat die gasten alsjeblieft op X/Twitter blijven.
michelr @Pietervs17 februari 2025 20:56
"Risico". Wat is er mis met BS? Ik gebruik beiden.
Grrrrrene @michelr18 februari 2025 08:06
Dat de sfeer op BS net zo bedorven wordt als op X, omdat al die nazi's naar BS komen. Maar zouden ze niet liever naar Truth Social willen dan?

[Reactie gewijzigd door Grrrrrene op 18 februari 2025 08:06]

michelr @Grrrrrene18 februari 2025 09:30
Daar heb je een punt, maar zie alleen vaak genoeg voorbij komen dat BS de "Woke Twitter" variant is dus dan zitten ze alleen op BS om een beetje te ranten. Gebruik beiden alleen beroepsmatig, dus krijg gelukkig weinig mee. Wel is het op X aanzienlijk meer bedorven geworden sinds nagenoeg alle moderatie is weggevallen; elke melding van overduidelijk racisme wordt afgedaan als "does not go against our policies".
pOZOR jED @Pietervs18 februari 2025 08:13
Goed punt ja, de groep op X bestaat veelal uit een "bepaald gezelschap" tegenwoordig. Die missen we op BS niet.
pOZOR jED @JayPe17 februari 2025 17:47
Dat heb ik lang geleden al gedaan, rechts laten liggen ;)
Pikoe @pOZOR jED17 februari 2025 17:58
Gewoon aan de filters van je adblocker toevoegen:

uBlock en/of Ghostery:
||x.com
||twitter.com
phoenix2149 @pOZOR jED18 februari 2025 10:42
Verbieden, nu op dit moment, nee denk niet dat dit per definitie goed is. Dan is je beweegreden politiek en zal het meer op censuur lijken.

Reguleren wel. Op moment dat regels (wetten) niet worden nageleefd kan het geblokkeerd worden met een legitiem doel.
  • Handhaving van GDPR --> Geen opt-out voor doorverkoop van data, dus alles standaard op uit. Opt in moet voordeel brengen voor de gebruiker. Bijvoorbeeld lagere kosten of zelfs gratis
  • Leeftijds verificatie --> Jong volwassenen/kinderen horen niet derglijke kwetsbare content te zien. Net als dat ze niet mogen drinken voor de gezondheid en verslavingsgevoeligheid, geld dit ook voor social media en hun verslavend en vooral ongemodereerd karakter.
  • Moderatie tegen on-grondrechtelijke uitspraken en haat.
Op moment dat het aantoonbaar is dat een platform (welke dan ook) zich niet houd volgt er een boete en/of blokkade. Dan heb je een juridische basis.

Je kunt ook niet zomaar een medewerker monddood maken, simpelweg omdat je zijn standpunt over bijvoorbeeld religie of management stijl je niet aanstaat. Je moet aantonen dat iemand zich grof tegen de normen, waarden en voorwaarden die gelden binnen je bedrijf keert.
Polderviking @pOZOR jED17 februari 2025 17:45
Je kan ook gewoon je account wegdonderen?
Heb ik ook gedaan en dan krijg je niks meer mee van wat daar gebeurd.

Websites helemaal blokkeren vind ik echt een paardenmiddel wat we niet moeten normaliseren.

[Reactie gewijzigd door Polderviking op 17 februari 2025 17:46]

Philip Ross @Polderviking17 februari 2025 22:25
Ook zonder account krijg je er wel mee te maken. Het platform wordt namelijk actief ingezet om verkiezingen te beïnvloeden. En de uitslag daarvan heeft heel veel effect op ons leven.
procyon @Philip Ross18 februari 2025 09:04
Ook zonder account krijg je er wel mee te maken. Het platform wordt namelijk actief ingezet om verkiezingen te beïnvloeden. En de uitslag daarvan heeft heel veel effect op ons leven.
Dat platform werd voorheen gebruikt in de vorm van twitter om Biden in het zadel te krijgen.
Was je toen ook verbolgen en riep je toen ook op tot een volledige blokkade?

Voor je zegt; daar is geen hard bewijs voor, heb je nu wel hard bewijs dat X nu gebruikt word voor beïnvloeding van verkiezingen anders dan toen het nog twitter was?

Let op; als je wat google linkjes gaat posten? Let dan even op of het bewijs is, of dat er zaken staan als "Alleged", of "Signs that", of "could very well be".

Dat is namelijk geen bewijs, dat zijn meningen.
Philip Ross @procyon18 februari 2025 09:10
Ah, natuurlijk. Nu moet er hard bewijs komen waar dat voorheen niet nodig was. Twitter was altijd relatief neutraal. Dat is met de komst van Musk omgezet tot een full on propaganda machine.

Als eerste, Twitter steunde meer rechts dan links:
https://www.theguardian.c...iticians-and-news-outlets

En samenvatting van de verandering, link naar daadwerkelijke onderzoek staat in het artikel:
https://www.theverge.com/...sts-july-algorithm-change
procyon @Philip Ross18 februari 2025 09:17
Je lees gewoon niet en je bent niet kritisch.

Ik zei; kom met bewijs en negeer artikelen waarin staat : "Alleged", of "Signs that", of "could very well be".

Dat zijn namelijk meningen en geen bewijs.

De bron van je tweede link:
Overall, the results imply that while some aspects of engagement on the platform appear to
have been enhanced broadly, specific visibility advantages may have been selectively applied
De bron van je eerste link:

Zegt :
Right-leaning news outlets, as defined by the independent organizations listed above, see greater algorithmic amplification on Twitter compared to left-leaning news outlets. However, as highlighted in the paper, these third-party ratings make their own, independent classifications and as such the results of analysis may vary depending on which source is used.
Daar staat dus niet in de conclusie dat Rechts, meer amplification krijgt dan links.
Daar staat wel dat rechts meer amplification krijgt in vergelijking met andere "linkse" media.

[Reactie gewijzigd door procyon op 18 februari 2025 09:22]

Philip Ross @procyon18 februari 2025 09:31
Je claimt anders zelf wel dat Twitter eerst Biden steunde zonder enig bewijs. Sterker zelfs, Twitter gaf zelf het tegenovergestelde toe.

Waarom zou ik hard bewijs moeten leveren? Dit is geen rechtzaak. Er is voldoende bewijs om aannemelijk te maken wat ik claimde. In tegenstelling tot wat jij claimde. Daar is namelijk zelfs niet eens een aanwijzing voor laat staan enige vorm van bewijs.

[Reactie gewijzigd door Philip Ross op 18 februari 2025 09:32]

procyon @Philip Ross18 februari 2025 09:53
Je claimt anders zelf wel dat Twitter eerst Biden steunde zonder enig bewijs. Sterker zelfs, Twitter gaf zelf het tegenovergestelde toe.
Nou volgens mij heb ik net duidelijk gemaakt dat twitter dat helemaal niet heeft toegegeven.
Waarom zou ik hard bewijs moeten leveren? Dit is geen rechtzaak.
Nou als jij stelt "Het platform wordt namelijk actief ingezet om verkiezingen te beïnvloeden." en is daarom een bedrijging en zou verboden moete nworden.

Dan is het niet gek dat iemand je om bewijs vraagt. Of vind je dat we je maar moeten geloven en jouw mening maar gewoon moeten overnemen?

Snap wel dat je dat wil, maar ik baseer mijn mening graag op feiten, gesteund door bewijs.

Als je je post zoals hieronder had geschreven, was ik het totaal met je eens geweest:
Ik denk dat je zelfs zonder account ermee te maken krijgt. Het platform wordt mogelijk actief ingezet om verkiezingen te beïnvloeden, en de uitkomst daarvan heeft een grote impact op ons leven.

Dit zou onderzocht moeten worden, want als dit inderdaad klopt, zou X verboden moeten worden. Hetzelfde geldt dan ook voor alle media die afwijken van het midden, inclusief links georiënteerde media, aangezien ook zij de publieke opinie en daarmee de verkiezingen beïnvloeden.

Als we dit vraagstuk toch onder de loep nemen, zouden we ook eens moeten kijken naar een bepaalde familie uit België, die naar verluidt haar rijkdom vergaarde door samen te werken met de Duitsers tijdens de Tweede Wereldoorlog. De familie Van Thillo. Met hun mediabedrijf (DPG Media) bereiken ze miljoenen Nederlanders via invloedrijke platforms zoals NU.nl en vele anderen.

Is het wenselijk dat één familie zoveel invloed heeft op de informatievoorziening van Nederland? Ook dit zou onderzocht moeten worden.
Philip Ross @procyon18 februari 2025 10:12
Nouja, het bewijs dat het platform actief helpt is misschien wel praktisch onmogelijk te bewijzen zonder toegang. Echter is dat ook helemaal niet relevant.
De rechtspraak in Nederland gaat namelijk in civiele zaken uit van wat waarschijnlijk is. En waarschijnlijk is het zeker.

Maar daarnaast is het bewijs dat het actief gebruikt wordt door gebruikers van het platform wel heel makkelijk te vinden. Elke post met daarin een conspiracy bedoeld om de verkiezingen te beïnvloeden is namelijk dat bewijs.

En als een platform daar niet op ingrijpt helpt het platform dus.

Als je een semantische discussie wil voeren prima, maar ga niet lopen ontkennen wat de hele wereld ziet dat namelijk Musk bewust Twitter gebruikt om de verkiezingen te beïnvloeden in momenteel Duitsland en mogelijk ook in de toekomst in Nederland.

Als je dat wil voorkomen moet je dus het platform blokkeren. Dat kan je niet in verhouding vinden staan maar je kan niet ontkennen dat Twitter effect heeft op de verkiezingen. En dat was de oorspronkelijke claim.
procyon @Philip Ross18 februari 2025 10:18
Nouja, het bewijs dat het platform actief helpt is misschien wel praktisch onmogelijk te bewijzen zonder toegang. Echter is dat ook helemaal niet relevant.
De rechtspraak in Nederland gaat namelijk in civiele zaken uit van wat waarschijnlijk is. En waarschijnlijk is het zeker.
In Nederland bestaat geen veroordeling zonder bewijs.

In sociale media werkt het wel zo, de tactiek is het leidend voorwerp te associëren met een negatieve context, door vooroordelen en verdachtmakingen te introduceren en soms zelfs "guilt by association", dus iemand actief proberen te relateren aan een negatieve groep of partij. Zoals Musk nu een Nazi is gedoopt.

In beide gevallen gaat het om veroordeling door publieke opinie zonder formeel bewijs. Dit gaat tegen de fundamentele rechtsbeginselen in zoals "onschuldig tot het tegendeel bewezen is".

Dat is het verschil tussen de cancel cultuur en rechtspraak.
Philip Ross @procyon18 februari 2025 10:25
[...]

In Nederland bestaat geen veroordeling zonder bewijs.
Jawel hoor. Elke civiele zaak kan zonder hard bewijs beslist worden.
In sociale media werkt het wel zo, de tactiek is het leidend voorwerp te associëren met een negatieve context, door vooroordelen en verdachtmakingen te introduceren en soms zelfs "guilt by association", dus iemand actief proberen te relateren aan een negatieve groep of partij. Zoals Musk nu een Nazi is gedoopt.

In beide gevallen gaat het om veroordeling door publieke opinie zonder formeel bewijs. Dit gaat tegen de fundamentele rechtsbeginselen in zoals "onschuldig tot het tegendeel bewezen is".

Dat is het verschil tussen de cancel cultuur en rechtspraak.
Cancel culture veroordeeld niemand. Het enige dat het is is dat sommige mensen weigeren gebruik te maken van diensten van een ander. Je weet wel, vrije keuze.

Als jij je als persoon gaat misdragen willen mensen geen vrienden met je zijn. Dat is geen cancel culture maar consequenties hangen aan acties.

Als Musk geen Nazi genoemd wil worden moet hij niet allerlei extreem rechtse berichten verspreiden, iets doen wat heel erg op een Nazi groet lijkt en de AfD steunen in Duitsland.

Acties hebben gevolgen.
procyon @Philip Ross18 februari 2025 10:30
Jawel hoor. Elke civiele zaak kan zonder hard bewijs beslist worden.
Dat kan, maar dat is heel wat anders dan beweren dat er geen bewijs hoeft te zijn en dat waarschijnlijk voldoende is.

Waarschijnlijkheid is echter niet voldoende. Er is altijd bewijs nodig.
Dit kan direct of indirect bewijs zijn. Maar "waarschijnlijkheid" is geen indirect bewijs.
Philip Ross @procyon18 februari 2025 10:38
Jij had het over hard bewijs, ik heb voldoende bewijs aangeleverd in de vorm van statistieken en getuigenissen. Dat jij dat niet acceptabel vind is jouw probleem.
procyon @Philip Ross18 februari 2025 10:45
Jij had het over hard bewijs, ik heb voldoende bewijs aangeleverd in de vorm van statistieken en getuigenissen.
Jouw "voldoende" bewijs bestaat letterlijk uit niets meer dan:
Overall, the results imply that .... appear to
......may have been selectively applied
Is werkelijk niets. Niet eens indirect bewijs.
Zeker niets iets dat voldoende body heeft voor een rechter om over te gaan tot een volledige ban van een social media platform, hetgeen waartoe je hier opriep.

Dat noemen ze "wanting to believe", verder houdt het geen stand.
Philip Ross @procyon18 februari 2025 10:51
Natuurlijk is dat niet voldoende voor een rechter. Dat claim ik ook niet. Het geeft jou puur een indicatie van dat er meer is dan alleen met jn mening. Als dit tot een rechtzaak zou komen worden de details echt wel verder uitgezocht. Maar aangezien je mij hier geen €100 per uur gaat betalen om het juridisch waterdicht te maken ga ik dat ook niet voor je doen.
procyon @Philip Ross18 februari 2025 11:02
Oke wij zijn het eens. is ook iets anders dan :
Nouja, het bewijs ...helemaal niet relevant.
Het bewijs is inderdaad wel relevant en zou inderdaad uitgezocht moeten worden.
Dit geld voor elk media platform, closed source algoritmes zijn als je het mij vraagt ook ongewenst en externe audits zoude op zijn plaats zijn.

Oproepen tot het uitzoeken of er iets onbehoorlijks gebeurd bij X (en anderen) , is heel anders dan oproepen tot een totale boycot omdat we iets "waarschijnlijk" vinden omdat een onderzoeker "May have" zei in zijn conclusie.
Philip Ross @procyon18 februari 2025 11:33
Ik riep dan ook nergens op tot een totale boycot of verbod.
Ik zeg dat als je als gebruiker je account opheft je daarmee nog steeds niet vrij bent van de invloed van het platform.
Grrrrrene @procyon18 februari 2025 09:15
[...]

Dat platform werd voorheen gebruikt in de vorm van twitter om Biden in het zadel te krijgen.
Was je toen ook verbolgen en riep je toen ook op tot een volledige blokkade?

Voor je zegt; daar is geen hard bewijs voor, heb je nu wel hard bewijs dat X nu gebruikt word voor beïnvloeding van verkiezingen anders dan toen het nog twitter was?
Toen het nog Twitter was, was er alleen fact checking, wat me niet raar lijkt wat in het nadeel van Trump werkte, die de ene leugen nog niet had uitgesproken, voor hij met de andere begon. Nu het X is, worden mensen die "DEI/LGBTQ"-boodschappen, commentaar op Trump of Musk, etc posten gewoon verwijderd. DAT is censuur.

Het verbieden van die termen is ook censuur trouwens.

[Reactie gewijzigd door Grrrrrene op 18 februari 2025 09:15]

Grrrrrene @procyon18 februari 2025 10:49
Dus dit en dit* is niet waar?

* Dat is nota bene censuur van rechts geluid, wat Musk niet uitkomt.
Grrrrrene @procyon18 februari 2025 12:46
Ja, als je een paar zinnen gaat cherrypicken, kun je altijd je gelijk krijgen:
In December 2022, Musk temporarily banned a handful of left-leaning journalists critical of him and did this again this past January.
Frame164 @pOZOR jED17 februari 2025 21:20
Gewoon nooit meer op ads klikken of spullen kopen van adverteerders op dat soort social media. Als we dat met z'n allen doen tref je het hardst. Harder dan blokkeren want daarmee maak je ze martelaar. Je kunt je nu al voorstellen wat Wilders gaat schreeuwen als NL of de EU X gaat blokkeren. Dat moet je hem en z'n extreemrechtse vriendjes niet gunnen.
Deadnet 17 februari 2025 16:59
Je kunt volgens mij wel veilig concluderen dat geld en macht kinderachtig maakt. Dit is imo echt schoolpleinwerk.
NoTechSupport @Deadnet17 februari 2025 17:29
Was het maar gewoon onschuldige kinderachtigheid. Ze zijn bezig de VS en hun traditionele bondgenoten te vernietigen voor een beetje tijdelijke macht en geld.
Pietervs @NoTechSupport17 februari 2025 19:24
Gezien het feit dat Trump al meermalen erop gehint heeft dat hij een derde termijn wil (beste kans voor hem om uit de gevangenis te blijven) en hij SCOTUS in zijn zak heeft, hou ik mijn hart vast. Ik zal pas gerust zijn als hij in januari 2029 daadwerkelijk opgesodemieterd is.
Deadnet @Pietervs17 februari 2025 19:48
Ik denk dat ie dat niet haalt. En wel om de volgende redenen : A, hij begint tekenen van dementie te vertonen, Zoals op een vraag van een journalist in 4 zinnen 5x het woord "ballroom" en 4 x het woord "beautyfull" te gebruiken, en die hele vraag ging over totaal iets anders. En B, Hij zal de grondwet moeten wijzigen, Hij heeft geen 2/3de meerderheid in de senaat. Ik denk dat een "echte" coup gelijk het begin van een burgeroorlog is, En als ie slim is, voorkomt ie dat, de Dollar zal dan instorten, samen met zijn en Musks fortuin.
Pietervs @Deadnet17 februari 2025 20:04
Ik snap je argumenten en hoop ook dat ik het te donker inzie.
Maar January 6 zag ook niemand aankomen.
Project 2025 wordt volop uitgevoerd, waarmee steeds meer mensen worden vervangen door mensen die trouw zijn aan Trump.

Vandaar dat ik er pas gerust op ben als hij daadwerkelijk opgehoepeld is.
Deadnet @Pietervs17 februari 2025 20:10
Nah, zolang de nukes nog niet links en rechts inslaan, zal het mijn tijd wel duren> Ik maakte me eerst ook zorgen, maar dat verandert niks aan de situatie, en ik zat met maagzuur van de stress. Toen besloot ik ert maar om te lachen.
Pietervs @Deadnet19 februari 2025 15:58
dat is denk ik nog wel het verstandigste :)
Deadnet @NoTechSupport17 februari 2025 19:34
Tja, Ik hoop nog mee te maken hoe dit terugslaat. Wij zijn misschien weinig zonder de US, maar zijzelf kunnen niet eens de kwaliteit ijzer maken die nodig is voor hun auto,s. Ik denk dat menig MAGA-typje nu al spijt heeft van hun stem. -Als je een clown in een paleis zet word hij geen koning, maar word het paleis een circus-.
Annihilism @Deadnet17 februari 2025 18:14
Eigenlijk is het nogal logisch dat mensen die miljarden hebben dit waarschijnlijk niet op een ethische manier verdiend hebben, en dat ze waarschijnlijk een persoonlijkheid hebben die hierbij aansluit.
Deadnet @Annihilism17 februari 2025 19:39
Dit is toch wat Amerika wou ?. Oogst wat je zaait. Ik zie nu al een hele hoop Amerikanen krokodilletranen huilen. Als ze enige moeite hadden gedaan om wat meer objectief geinformeerd te worden, had deze hele shitshow voorkomen kunnen worden. Ik denk zelfs dat dit wel eens goed voor de EU uit kan pakken. De neuzen meer de zelfde kant op.
JeanB42 @Deadnet17 februari 2025 19:48
Meer dan een derde van de bevolking in Amerika heeft niet gestemd. In aantallen groter dan de popular vote.

Er zijn allerlei redenen geweest waardoor de Democraten het voordeel van de twijfel niet werd gegund, maar wat mij ernstig verbaast, is dat zoiets niet automatisch zou moeten pleiten voor Trump.

Maargoed, "het volk" zal vanzelf gaan morren. De Trump-religieuze aanhang is maar een klein deel van de Republikeinen , die moeten blijkbaar eerst doorkrijgen dat het niet voldoende is om alleen te stemmen op een partij die tegen abortus is, maar ook vooral de andere zaken te zien die in hun nadeel werken.
ralph t @JeanB4217 februari 2025 20:52
Probleem met "het volk" is echter dat ze geen idee hebben wat er daadwerkelijk gebeurt, laat staan dat ze het snappen. Veel Trump stemmers zullen het nog steeds prachtig vinden dat er radicale stappen worden ondernomen want dat is allemaal nodig om America weer Great te maken.

Als het volk in Europa het wel zou snappen en zien wat daar gebeurt, zouden de populistische partijen niet zo hard groeien. De AfD lijkt ook niet in populariteit af te nemen.
Deadnet @JeanB4217 februari 2025 19:53
Ja, das een groot manco met een 2 partijen stelsel, het is of de een of de ander. Coalities zoals hierzo kennen ze daar niet. Er is een hoop te klagen in Nederland, maar ziets als wat daar gebeurt zo hier echt niet kunnen door de "Checks and balances" die in ons politieke systeem zijn verweven.
Annihilism @Deadnet17 februari 2025 19:53
Ja ik ben het helemaal met je eens. Het is alleen jammer dat zoveel mensen gebukt moeten gaan omdat een groot deel van de Amerikanen schijnbaar zo dom als het achtereind van een rund is.
Deadnet @Annihilism17 februari 2025 20:03
Inherent aan nooit buiten je eigen bubble kijken vermoed ik. De Reps op Fox, de Dems op Msnbc, dit laat het belang van onafhankelijke media goed zien.
sellh 17 februari 2025 23:13
>>> X heeft nog niet gereageerd op de blokkade. Het is ook niet bekend of het gaat om een bewuste handeling

In de reacties is inmiddels de conclusie al getrokken en de schuldige (Musk) aangewezen. Blij dat de redacteur (@Hayte ) zich als een van de weinigen beperkt tot nu toe bekende feiten in plaats van het bij voorbaat aanwijzen van de oorzaak en schuldige op basis van een politieke mening..
JeanB42 @sellh17 februari 2025 23:18
Alleen als die conclusie in het artikel zou hebben gestaan , zou je een punt kunnen hebben.

In de reacties zie ik ook mensen die Musk kritiekloos vereren, maar het gaat hier wel om zijn platform wat blijkbaar bepaalde informatie wil weren, terwijl hij voorvechter zegt te zijn van het vrije woord. Wat vind jij daarvan?
sellh @JeanB4217 februari 2025 23:23
Wat is onduidelijk aan de zin "Het is ook niet bekend of het gaat om een bewuste handeling" ????
Zolang dat niet bekend is, is een conclusie trekken over de oorzaak en de eventuele schuldige onmogelijk.

Dan kun je natuurlijk Musk de grond in gaan trappen, omdat je de man niet mag. Maar feitelijk slaat dat, als reactie op het artikel, natuurlijk helemaal nergens op.

[Reactie gewijzigd door sellh op 17 februari 2025 23:29]

killercow @sellh18 februari 2025 08:14
Laten we wel zijn, is er een andere schuldige mogelijk? Zelfs als het een foutje is is hij nog steeds de hoofd-verantwoordelijke en daarmee 'schuldig'. Bij Elon hoef je ondertussen ook niet meer te gissen over Intentie, dat is echt ook z'n eigen schuld.
sellh @killercow18 februari 2025 08:34
Je verwart de termen "schuld" en "verantwoordelijkheid".
En je (en heel veel anderen in dit forum) veroordeelt iemand al bij voorbaat vanuit vooroordelen en haat. En daarmee wordt de polarisatie weer heerlijk aangewakkerd.
watercoolertje @sellh18 februari 2025 09:52
En je (en heel veel anderen in dit forum) veroordeelt iemand al bij voorbaat vanuit vooroordelen en haat. En daarmee wordt de polarisatie weer heerlijk aangewakkerd.
Hij polariseert zelf vooral en creëert vooroordelen aan de lopende band, dus totaal geen moeite als dat (wat hij zelf doet) hem zelf overkomt...

Eerlijk? Nee vast niet! Kan het me wat schelen bij mensen die zelf niet eerlijk zijn? Nee helemaal niet!

[Reactie gewijzigd door watercoolertje op 18 februari 2025 09:52]

SA65 @sellh18 februari 2025 12:39
Als er iemand polariseert, en aanzet tot haat is het Musk zelf wel, bijv. Hitler groet.
markg85 17 februari 2025 17:31
Die gast begint echt dictator eigenschappen te krijgen.
En dat heet "vrijheid van meningsuiting"... Was die "beperking" die er was onder voormalig twitter nog helemaal niet zo beperkend.
tojnk 17 februari 2025 18:51
"Use Signal"
HollowGamer 18 februari 2025 07:52
Ik wacht op het bericht dat het een 'foutje' was door het automatisch spam systeem.
Toet3r 17 februari 2025 16:55
Vind het maar een kinderachtige bedoeling dit. Maar Musk heeft al vaker laten zien dat ie zich als een 5 jarige gedraagt en niet tegen kritiek kan ondanks dat ie zichzelf als de messias van het vrije woord ziet.

[Reactie gewijzigd door Toet3r op 17 februari 2025 16:56]

JayPe @Toet3r17 februari 2025 17:42
Die kinderachterige bedoening, is misschien wel Musk zijn bedoeling :-)

https://onzetaal.nl/taalloket/bedoening-bedoeling
Neelon @Toet3r17 februari 2025 16:57
Een gemiddelde 5-jarige is meer volwassen...
Toet3r @Neelon17 februari 2025 16:58
true
Jaro Nesvadba @Neelon17 februari 2025 17:57
Een vijfjarige is per definitie niet volwassen.
Countess @Jaro Nesvadba17 februari 2025 18:20
Maar wel meer volwassen als Elon.
ToolBee @Countess18 februari 2025 02:08
En ze kunnen vast betere namen voor kinderen verzinnen...
Little Charlie @Jaro Nesvadba18 februari 2025 10:43
Maar kan wel meer volwassen zijn dan iemand die de impulscontrole van een 2 jarige heeft, zelfs al is die persoon 50.
bie100 @Steiner18 februari 2025 07:14
Ach dat heeft in mijn ogen meer met te veel geld te maken dan met autisme

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