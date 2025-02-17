X blokkeert links naar Signal.me

Toevallig zojuist gekeken.
Ik heb wel wat problemen met deze video eerlijk gezegd.
Er worden, voornamelijk door de meneer in de stoel, veel overtrokken stellingen gemaakt. De helft van wat hij zegt is eigen invulling en aannames. Hij legt woorden in monden welke nooit zijn uitgesproken. Hij maakt stellingen welke niet echt te ontkennen zijn, maar ook niet zo ongenuanceerd en platgeslagen als hij ze maakt.
Daarnaast is dit natuurlijk een video die nu gaat over "extreem rechts", maar maakte je 2 jaar geleden zo'n video over "extreem links", kon je praktisch hetzelfde zeggen. Nu verschuift die macht enkel.
Het probleem van rijken die teveel macht hebben, is nooit zozeer een rechts tegen links probleem geweest, als gewoon een probleem, punt. De rijken hebben al heel lang veel te veel macht en dat lijkt niet bepaald afhankelijk te zijn geweest van welke politieke partij er zat. Tenslotte stemmen de meeste rijkste mensen juist links, dus er is dat. Make that make sense...
Ter verduidelijking; De hoge middelklasse neigt wat meer rechts. De "elites" neigen links, en de ultra-rijken (bill-gates niveau) zijn ongeveer eerlijk verdeeld. Het zijn vaak juist de kleine MKB bedrijfjes welke naar rechts leunen, omdat deze vaak verdrinken in wettelijke verplichtingen en regeltjes waarvoor ze vaak niet de tools hebben om mee te dealen.
Lobbying is een serieus probleem, en gebeurt aan alle kanten ongeveer evenveel.
Het punt is; Je zou deze video op ieder moment in de afgelopen 10-15 jaar kunnen maken en deze zou er ongeveer hetzelfde uitzien. De man had het op een gegeven moment over social media, maar dit gaat ook beide kanten op. Het probleem is niet rechts of links, maar polarisatie. De polarisatie veroorzaakt dat er meer extremen zijn, aan ALLE kanten van het spectrum, wat niet per sé links óf rechts is. Het is meer een cirkelvormig spectrum.
We zitten gewoon in een gepolariseerde kutperiode en welke kant je ook op gaat, het probleem zal niet magisch verdwijnen.
Mensen stemmen voornamelijk rechts omdat ze klaar zijn met de enorme overvloed aan immigranten en dat is voor mensen een dusdanig belangrijk (en alsmaar niet aangepakt) probleem, dat ze schijt beginnen te krijgen aan de andere openliggende issues, als de migratie "crisis" maar stopt.
Als niemand dit wil realiseren, dan stemmen ze dus maar extremer rechts... Tsjah. Dat is nou eenmaal hoe het is.
Persoonlijk denk ik overigens ook dat Musk enorm wordt overschat in heel veel zaken. IMO is hij maar een mongool. Altijd al gevonden, ook 10 jaar geleden.We moeten nog maar eens zien waar dit allemaal nou echt naartoe gaat, maar ik denk dat bijna alles van de media, dankzij polarisatie, inclusief deze video, een beetje overtrokken is en daarmee juist polarisatie veroorzaakt.
[Reactie gewijzigd door CapnCrinkle op 18 februari 2025 03:44]