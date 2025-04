Zippyshare stopt vanwege terugvallende inkomsten en oplopende kosten

Filesharingwebsite Zippyshare sluit de deuren. De dienst zou steeds minder bezoekers en daarmee minder inkomsten krijgen. Daar komen het stijgende aantal adblockers en de verhoogde energieprijzen bij, waardoor de ontwikkelaars de dienst niet langer rendabel kunnen houden.

Zippyshare stopt eind maart, schrijven de beheerders in een blogpost. Ze noemen daarbij geen concrete datum. De makers zeggen dat ze de website niet meer financieel draaiend kunnen houden.

Dat komt volgens de makers doordat er steeds minder bezoekers en gebruikers zijn. De afgelopen jaren is het aantal actieve Zippyshare-gebruikers afgenomen, volgens de beheerders omdat 'de simpele dienst die zij bieden steeds minder interessant wordt'. De makers wijzen op alternatieve cloudopslagdiensten die 'er beter uitzien, beter presteren en meer features hebben'. "Niemand zit nog op een dinosaurus als ons te wachten."

Daar komt het probleem bij van adblockers, die bezoekers in toenemende mate gebruiken, zegt Zippyshare. De makers noemen dat een vicieuze cirkel; door afnemende inkomsten zijn ze gedwongen meer advertenties te plaatsen en dat zorgt juist weer voor nog meer adblockers. Tot slot spelen ook de stijgende energieprijzen mee, waardoor de hosting in het afgelopen jaar 2,5 keer duurder is geworden. "Gezien het grote aantal servers dat we beheren, stegen de kosten zo erg dat we geen manier zagen dat goed te maken."

Gebruikers die bestanden bij Zippyshare hebben staan, hebben 'zo'n twee weken' die te back-uppen. De website blijft tot die tijd in de lucht, maar is daarna niet meer te gebruiken.

Zippyshare begon al in 2006 en was jarenlang een van de populairste cloudopslagdiensten. In de afgelopen jaren is Zippyshare qua marktaandeel en populariteit ingehaald door goedkope alternatieve hostingpartijen zoals Google Drive, Dropbox en tientallen anderen. Zippyshare is qua UI/UX en nieuwe features amper meegegaan met zijn tijd; de laatste grote verandering was de toevoeging van SSL aan up- en downloads. Dat gebeurde in 2018.