Overheidsinstellingen experimenteren met 'sensorenregister'

Een samenwerkingsverband van Nederlandse gemeenten, het ministerie van Binnenlandse Zaken en het Kadaster werkt aan een publieke database voor sensoren. In dat sensorenregister wordt opgenomen waar in de openbare ruimte meetsensoren voor bijvoorbeeld wifi zijn opgesteld.

Inmiddels staat een eerste versie van het sensorregister online, maar 'de actieve ontwikkeling is gepauzeerd', staat op de website. Het register is een experiment van het Nederlandse ministerie van Binnenlandse Zaken, een aantal gemeenten die zich verenigd hebben in het Stedennetwerk G40 en het Nederlandse Kadaster. Met het experiment willen de instanties een register maken van sensoren in de openbare ruimte, zeggen de initiatiefnemers in een interview. In het register komen sensoren die bijvoorbeeld drukte, parkeergedrag of geluid herkennen. In het register moet worden vastgelegd waar die sensoren hangen of staan en wat ze meten, maar ook wat er met de verzamelde gegevens gebeurt en waar belanghebbenden meer informatie kunnen opvragen.

Daarnaast is het register volgens de makers bedoeld om de installatie makkelijker te maken. Als er in het register is opgenomen dat op een plek een sensor aanwezig is, kan een andere instantie dat makkelijk zien, zodat er mogelijk samen kan worden gewerkt.

Het project is ook deels bedoeld om de organisatie van een dergelijke registratie op te zetten. De deelnemers kunnen daarmee bijvoorbeeld bepalen wie er verantwoordelijk is voor de techniek of de financiën, of de juridische achtergrond ervan.

Het gaat voorlopig om een test, omdat er geen nationale of lokale wetgeving bestaat rondom sensoren. Als die sensoren persoonsgegevens verwerken, moeten ze aan de AVG voldoen, maar buiten dat is er geen regel over wanneer gemeenten of bedrijven openbaar moeten maken wanneer een sensor wordt ingezet. In Amsterdam gebeurt dat overigens wel; daar moeten sensoren verplicht worden geregistreerd. De instanties die aan de huidige pilot mee doen, doen dat deels ter voorbereiding voor mogelijke toekomstige regels. In de afgelopen jaren zijn er op steeds meer plekken in de openbare ruimte sensoren geplaatst die bijvoorbeeld bezoekersstromen meten in winkelstraten via wifitracking.