WhatsApp werkt aan mogelijkheid om berichten vast te pinnen binnen gesprek

WhatsApp werkt aan de mogelijkheid om een specifiek bericht vast te pinnen binnen een gesprek. Dat test het bedrijf nu in bèta. Met die feature kunnen gebruikers een bericht van bovenin een gespreksvenster ophalen.

De functie zit in bètaversie 2.23.7.3 van de Android-app, schrijft WABetaInfo, maar is nog niet voor iedere bètatester beschikbaar. In de update is het mogelijk een individueel bericht vast te pinnen, net zoals dat nu mogelijk is met een chatgesprek met een contactpersoon. Het is niet duidelijk wanneer de functie definitief beschikbaar komt en of dat in de eerste plaats wel gaat gebeuren, maar dat lijkt onvermijdelijk; berichten vastpinnen is een veelgevraagde toevoeging van gebruikers.

WABetaInfo toont aan hoe die functie werkt. Gebruikers kunnen dan berichtopties oproepen door het bericht ingedrukt te houden. Als gebruikers een bericht vastpinnen, verschijnt bij het bericht een nieuw pictogram en staat het bericht bovenaan in een chat. Het is niet duidelijk of dat alleen mogelijk is met een enkel bericht of dat er meerdere berichten tegelijk kunnen worden vastgepind.