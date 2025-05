WhatsApp werkt aan functie om verdwijnend bericht toch te bewaren

Meta-chatapp WhatsApp werkt aan een manier om een verdwijnend bericht toch te bewaren. Dat blijkt uit de bètaversie van de app voor Android en iOS. Gebruikers kunnen een bericht toevoegen aan 'bookmarks' om hem nog te kunnen zien nadat hij verdwenen had moeten zijn.

Die bookmarks zijn voor berichten die gebruikers in een groepschat belangrijk vinden. Iedereen kan ieders bericht toevoegen als bookmark, schrijft WABetaInfo. Iedereen kan vervolgens een bericht ook weer uit de bookmarks halen, waarna hij voor altijd verdwenen is, zo claimt de site. Het is onbekend of dit de beoogde werking van bookmarks is, of dat het gaat om een slecht geïmplementeerde functie in de bèta.

De functie zit in 2.23.8.3 voor Android en 23.7.0.72 voor iOS, die momenteel alleen nog beschikbaar is voor bètagebruikers. Bovendien lijkt het erop dat lang niet alle gebruikers met de bèta de functie hebben. Dat komt volgens de site in de komende weken. WhatsApp heeft nog niets over de functie gezegd, maar omdat hij in iOS en Android zit, lijkt het erop dat WhatsApp de functie snel wil testen.